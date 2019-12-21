Коробка — это часть конструкции дверного блока, в нее устанавливают полотно. Функция этой рамы — обеспечение правильного монтажа створки. В отличие от металлических изделий, деревянные коробки редко продаются полностью подготовленными к установке. Причина — невозможность точной подгонки размеров под конкретный проем. Эта работа достаточно требовательна к мастеру, поэтому многие обращаются за помощью к профессионалам. Однако такие услуги нередко обходятся неоправданно дорого, а самостоятельная сборка дверной коробки привлекает тем, что обещает значительную экономию. Сам процесс установки нельзя назвать невероятно сложным, но он требует соблюдения правил и предельной аккуратности. Двери — капризные столярные изделия, они ошибок не прощают.

Материал дверной коробки

Функции это рамы не ограничиваются обрамлением двери, так как короб является несущей частью, обязанной выдержать вес полотна (или нескольких створок). Поэтому от качества материала зависит долговечность, прочность всей конструкции. Выбор зависит лишь от предназначения дверного блока. Так как металлические и металлопластиковые конструкции поставляются полностью готовыми к монтажу, то рассмотреть нужно лишь два вида — дерево и МДФ.

Дерево. Весь материал делится на мягкий и твердый. Самый недорогой и популярный товар — сосна, однако она не лучший выбор, если приобретают блок для входных дверей. В этом случае советуют обратить внимание на другие, более прочные, дорогие породы — например, на дуб. Недостаточная прочность МДФ — причина, по которой этот материал для входных дверей обычно не используют, их «ниша» — межкомнатные конструкции. Перед сборкой дверной рамы все края, которые разрезали, необходимо обработать нитролаком, он гарантирует защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверной коробки из обоих материалов дает возможность идеально подогнать дверь под проем, поэтому точность во всем — главное требование к мастеру.

Комплект и стандартные размеры

Стандартная дверь имеет высоту 2000 мм, ширина может быть различной — 700, 800, или 900 мм. Внутренние размеры коробки для нее больше на 3 мм, внешние — на 70 мм, если в качестве материала используют стандартные планки, имеющие такую толщину.

Дверная рама состоит из определенного количества элементов: пары боковых, верхней, нижней планки. Последняя присутствует, если конструкция предусматривает порог. У каждой детали комплекта есть свое название:

петлевой косяк — главная вертикальная стойка, куда крепят навесы;

притвор — противоположная сторона, на ней монтируют ответные планки замка либо защелки;

притолока — верхний горизонтальный элемент, который соединяет стойки, другое его название — верхний брус;

порожек — нижняя часть, она предусматривается не всегда, но обязательна для дверных блоков в ванной, туалете, где возможна аварийная ситуация — потоп.

Коробки с порожком — идеальный вариант для комнат, которым нужна хорошая звукоизоляция. Если глубина проема больше, чем ширина бруса, то в комплект обязательно должны входить доборы, с помощью этих дополнительных элементов глубину любого короба можно относительно просто увеличить.

Стандартные размеры блоков отличаются по высоте и ширине. Чтобы иметь более полное представление о соответствии параметров дверной рамы и полотна, можно познакомиться с данными следующей таблицы:

Правила, гарантирующие успех

Чтобы получить в результате безукоризненную дверную конструкцию, надо соблюдать несколько важных рекомендаций:

Необходимо оставить определенное расстояние между полотном и внутренней частью коробки — технологический зазор, предназначенный для удобного открывания. Он составляет 3 мм. Точно так же нужно оставить свободное пространство между: стеной и верхней планкой (как минимум 20 мм), стеной и боковыми элементами (10 мм). Если при установке будет использоваться монтажная пена, то она потребует добавления 20 мм с каждой стороны. Обязателен зазор между коробкой (или полом) и нижней частью полотна. Расстояние зависит от места установки, от материала. Для межкомнатных дверей достаточно 5-15 мм, там, где постоянная влажность (ванная, туалет), зазор увеличивают до 50 мм.

Надежность, прочность, беспроблемность открывания створки гарантирует только отсутствие перекосов, даже незначительных. Иначе дверь будет не очень хорошо закрываться, затираться, что приведет к быстрому ее износу.

Сборка дверной коробки: соединение

Задача операции — получение рамной конструкции, которая имеет прямоугольную форму. Несмотря на кажущуюся элементарность, здесь кроется самая большая сложность: правильно состыковать отдельные элементы с первой попытки получается далеко не у всех. Соединение вертикальных планок с горизонтальными возможно двумя способами:

Запилом под углом в 45°. Его обычно выполняют торцовочной пилой. Если этого инструмента нет, то пользуются стуслом. Такое соединение, сделанное без ошибок, выглядит идеально. Минус — необходимость специального инструмента. Опыт, хотя бы минимальный, тоже не помешает. Стыковкой под прямым углом (90°). В этом случае используют ножовку по дереву. Этот способ привлекателен простотой, он не требует дополнительных инструментов. Иногда срезают часть четверти, затем крепят элементы. Однако можно выбрать элементарное крепление встык.

Использовать можно классическое столярное соединение — шип-паз. Второй вариант — оцинкованные саморезы. Первый способ гарантирует максимальную прочность дверного блока, дополнительно стыки укрепляют оцинкованными гвоздями. Главное правило использования дуэта шипа и паза — длина первого (глубина второго) равняется толщине планок коробки.

Минус способа с запилом в 45° — ограничение, касающееся материала. Для комплектов из МДФ этот метод самостоятельных работ не рекомендуют. Причина — проблемы при разрезании — потенциальное возникновение сколов, трещин, возможно также разлохмачивание кромок.

Необходимые инструменты, измерения

Чтобы работа происходила быстро, нужно заранее подготовить все, что может потребоваться. Сборка дверной коробки предполагает наличие целого набора, в который входят несколько взаимозаменяемых инструментов:

дрель (перфоратор), шуруповерт;

карандаш, линейка, рулетка, транспортир (угольник), уровень;

монтажная пена (клей);

ножовка по металлу;

оцинкованные саморезы (гвозди), дюбеля;

стамески, напильник (шлифовальная машина);

торцовочная пила (стусло), электролобзик (циркулярная пила);

фурнитура.

Если предстоит демонтаж старой конструкции, то мастеру не обойтись без гвоздодера, лома и молотка. Для фиксации рамы в проеме понадобятся деревянные клинья, горизонтальные распорки.

Следующий шаг — снятие размеров. Измерение ширины проводят сразу в трех местах — сверху, в нижней части и посередине. Однако значение, принимаемое за отправную точку, должно быть минимальным. Иначе коробка помещаться в проем откажется. Высоту измеряют по бокам и в центре. Выполняя вычисления, нельзя забывать о необходимых зазорах между рамой и стеной — 4 плюс/минус 1 мм.

Способы сборки дверной коробки

Так как есть несколько вариантов, то рассмотреть лучше каждый из возможных способов установки. Они отличаются не слишком значительно, однако требуют немного разного подхода.

Стыковка коробки под прямым углом

Это самый элементарный вариант, не требовательный к мастеру, если он приобрел деревянный блок. Сборка происходит в такой последовательности:

С учетом всех зазоров, сначала подгоняют вертикальные элементы. Они обязаны быть такой же высоты, как дверной проем. Верхний брус укорачивают на длину, равную ширине обеих вертикальных балок — петлевого косяка и притвора. Измерения в этом случае очень важны, так как после соединения три элемента должны плотно входить в проем. Дрелью со сверлом в боковых стойках делают отверстия для саморезов: они должны быть немного меньше диаметра крепежей. Последняя операция — сборка планок. Каждой «линии» необходимы как минимум 2 крепежа, расстояние от кромки — 5 мм, не менее.

Дверной блок под 45°, без порожка

Этот метод обычно используют для установки блока их МДФ. Чтобы избежать любых дефектов материала, принимают некоторые меры предосторожности. Первый шаг — торцевание заготовок.

Сначала запиливают под углом в 45° вертикальные балки — петельную, притворную. Так как не у всех дома найдется торцовочная пила или стусло, для определения нужного угла используют угольник (транспортир, линейку). Чтобы избежать повреждений МДФ, берут инструмент с мелкими зубчиками либо ножовку по металлу. Ламинированные изделия пилят с изнанки: такая операция даст гарантию, что потенциальные трещины не будут «украшать» готовый блок, их не будет видно. Затем переходят к запиливанию верхней балки — притолоки — под углом в 45° с обеих сторон. В этом случае только тщательное измерение, примерка, проверка прямого угла даст возможность получить идеальный результат. Все замеры производят прямо на дверном проеме, где карандашом сразу ставят метки. Теперь оба вертикальных бруса подгоняют по высоте. Так как нет порожка, к высоте двери прибавляют 2 зазора — 3+1 мм. После запила всех элементов приступают к сборке коробки. Для этого этапа работы лучше собирать элементы на полу. Сначала тонким сверлом под углом 45° делают отверстия под крепеж, затем, крепко сжав обе части, в них вкручивают саморезы. Последняя операция — примерка рамы в проем. Если замеры были сделаны корректно, то дверная коробка без усилий войдет в него.

Сборка дверной рамы с порогом

В этом случае добавление элемента не слишком сильно усложняет работу. Первые этапы ничем не отличаются от уже описанных операций. Боковые элементы с притолокой соединяют под выбранным углом (45 или 90°), однако порог всегда устанавливают только под прямым углом. В этом случае алгоритм такой:

Элемент, предназначенный для порога, запиливают под прямым углом. Его длина — ширина проема минус ширина планок. Другой вариант расчета — ширина дверного полотна плюс 6 мм, которые (3+3 мм) являются необходимыми зазорами для свободного открывания. Чтобы порог был установлен максимально плотно, на петельном и притворном брусе спиливают упорную четверть. Расстояние от нижнего края обоих стоек должно равняться высоте нижнего элемента. По намеченным линиям делают надпилы, стамеской удаляют часть элемента. Чтобы стык был надежным, срез обрабатывают до идеально ровной поверхности — напильником или шлифовальной машиной. После подготовки все деталей конструкции, их соединяют: вкручивают саморезы в предварительно просверленные отверстия.

Если было решено использовать более требовательный (потому менее распространенный) метод шипового соединения, то саморезы чаще заменяют монтажным клеем и/или гвоздями, также оцинкованными.

Так как даже малейшая ошибка может стоить целого комплекта, важнейший этап — замеры. Они должны быть перепроверены несколько раз. Пословица «семь раз отмерь, один отрежь» как нельзя лучше подходит для сборки дверной коробки.

Монтаж рамы в дверной проем

Данная операция довольно трудна, ответственна, поэтому присутствие ассистента — условие необходимое. Первый шаг — определение мест для петель. Чтобы облегчить и ускорить работу, раму укладывают на пол, затем помещают внутрь полотно. Сначала выставляют верхний зазор. Потом между петельной планкой и дверью (на расстоянии 220-250 мм от низа и верха) вставляют сложенные петли, карандашом отмечают их точное положение.

Во время этой процедуры нередко делают разметку под фурнитуру, а также выборку материала. Это дает возможность заранее подготовить «гнезда» для петель, под ответную планку замка либо защелки. Материал выбирают стамеской на глубину, соответствующую толщине механизмов. С целесообразностью этого решения спорить трудно, так как операция значительно ускоряет фиксацию петель после установки коробки в проем.

Современные навесы типа «бабочек» преждевременно крепить не рекомендуют: их фиксируют как раз во время навешивания полотна. Исключение есть: это петли старого образца, имеющие разборные половинки. Одну из них на створку крепят заранее, вторую — еще в процессе сборки дверной рамы.

Основная работа состоит из нескольких этапов.

Дверную раму устанавливают в проем, фиксируют в нем клиньями, распорками. Потом конструкцию выравнивают относительно вертикальной, горизонтальной оси. После определения идеального положения отмечают места для дюбелей, сверлят отверстия, затем вставляют шканты. После монтажа коробки приступают к работе с полотном: к нему прикручивают петли. Затем их присоединяют к петельному брусу. От точности нахождения оптимального положения для петель по высоте зависит идеальность размеров зазоров. В последнюю очередь заполняют монтажной пеной оставшиеся пустоты между элементами рамы и проемом.

Завершив монтаж, пене дают время на схватывание, затем устанавливают наличники и другую фурнитуру.

Возможные ошибки при работе

Если сборка дверной коробки — операция, совершенно незнакомая мастеру, то он не застрахован от неожиданных проблем. Чтобы минимизировать риск столкнуться с ошибками и их последствиями, лучше заранее знать, где может подстерегать опасность.

Не слишком тщательное выравнивание полотен по вертикали приводит к проблемам — к их самостоятельному открыванию. Ошибки, связанные с направлением открывания дверей, тоже не слишком большая редкость. Не те инструменты, неправильно подобранные крепежные элементы могут повлиять на прочность собираемой конструкции. Все материалы имеют разную структуру, поэтому то, что хорошо для древесины, может оказаться совершенно неподходящим для дверей из других материалов: например, из более рыхлой ДВП. «Дебютная работа» с монтажной пеной часто приводит к очень неприятным последствиям. Если не вставлять распорки и задувать чересчур большое количество, то пена, сильно увеличивающаяся в размерах, может прогнуть блок. Результат «преступления» — помехи при открывании/закрывании дверей, самый худший исход — невозможность это сделать. Исключить такую возможность легко: дверь необходимо держать закрытой около двух часов. Такой срок требует пена для приобретения твердости.

Сборка дверной коробки — процедура понятная и несложная: для нее нет нужды покупать специальное оборудование, мастера чаще обходятся привычными бытовыми инструментами. Однако такую операцию можно назвать почти хирургической: она требует максимальной точности расчетов, разметки, предельной аккуратности и внимательности. В противном случае возможны ошибки из-за неправильных действий. Они нередко становятся причиной дополнительных расходов на новое обрамление для полотна.

Чтобы убедиться, что сборка дверной коробки вполне по силам практически любому человеку, лучше посмотреть ролик на эту тему: