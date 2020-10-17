Большинство стандартных городских квартир отличаются одним, но серьезным недостатком — небольшим метражом, который существенно ограничивает фантазию и возможности их владельцев. Иногда хозяевам приходится практически с боем отвоевывать у жилища свободное пространство для крайне необходимой мебели и вещей. В некоторой степени многим помогают балконы и лоджии, превращенные в дополнительные комнаты. Другие на достигнутом не останавливаются: они рассматривают и другой вариант — смену распашных дверей, которые не только неудобны, но и «экспроприируют» у квартиры лишние сантиметры. Самыми идеальными кандидатами многие владельцы квартир и домов считают раздвижные конструкции. Они немного отличаются, поэтому называют их по-разному — откатными, на роликах, сдвижными или подвесными. Минус таких систем — их высокая цена, поэтому некоторые мастера интересуются, можно ли сделать раздвижные межкомнатные двери своими руками.

Почему популярны раздвижные системы?

Главного недостатка традиционных распашных конструкций они лишены, такие системы привлекательны и практичны. Однако даже у них есть некоторые минусы. Поэтому перед тем как всерьез обдумывать операцию «Раздвижные межкомнатные двери своими руками», лучше познакомиться с их достоинствами, а потом оценить весомость недостатков.

Достоинства систем

Преимуществ у откатных систем немало. Если говорить о главных из них, то тут можно выделить несколько пунктов.

Серьезная экономия пространства — самый большой плюс, который важен для квартир с небольшой площадью. Такие двери при открывании/закрывании не крадут у помещений места, которое можно использовать для размещения других предметов. Перемещаются такие полотна параллельно стене, поэтому они становятся спасением для квартир с малой площадью. Удобство и безопасность. Раздвижные конструкции случайно не откроются или, наоборот, не захлопнутся из-за возникшего сквозняка, а значит, не принесут ни малейших неудобств хозяевам, не повлекут случайных травм. Особенно важно это преимущество для семей с маленькими детьми. Легкость откатных конструкции, простота эксплуатации, разнообразие моделей, возможность автоматизации — те плюсы, что относятся как к готовым, так и к самодельным системам.

Еще одно преимущество раздвижных дверей — возможность использовать их в разных качествах. Для зонирования, объединения или разъединения комнат нередко монтируют перегородки. Однако их довольно легко заменить раздвижными дверями. Некоторые владельцы домов выбирают их даже на роль входных конструкций. Это не самый лучший вариант, но для балконов или лоджий, для домов, где длина стен позволяет, его вполне можно рассматривать.

Их недостатки

Минусы у таких удобных дверей тоже есть, однако с самыми серьезными из них все-таки справиться (или смириться) можно.

Минимальный уровень звуко- и теплоизоляции. Это главная претензия, которую предъявляют раздвижным межкомнатным дверям. Причина — зазоры, остающиеся между полотнами, между ними и дверным проемом. Более высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью традиционных распашных конструкций. Но на этот минус можно не обращать внимания, если хозяева планируют сделать раздвижные межкомнатные двери своими руками. Сложность монтажа. Несмотря на то, что установка сильно отличается от работ с распашными системами, при наличии минимальных навыков и всего необходимого инструмента с ней справится практически любой хозяин. Необходимость регулярного ухода за салазками. Им требуется чистка и смазка. Однако обслуживания требует любая дверная конструкция. Например, петли распашных систем тоже рекомендуется смазывать. Невозможность расположить рядом мебель, габаритную бытовую технику. Этот недостаток относится только к некоторым видам раздвижных дверей.

Еще один минус — шум, который издают двери, двигаясь по направляющим. Но эту претензию уже можно отнести не к недостаткам, а к придиркам. Борьба с данной особенностью возможна: от шума избавляются с помощью силиконовых прокладок, специальной смазки. Существуют несколько решений и для дверей, созданных самостоятельно.

Делать раздвижные межкомнатные двери своими руками, или найти другой, более простой путь? На этот вопрос каждый отвечает сам. Многие хозяева, тщательно взвесив минусы и плюсы, все же решают выбрать именно эти практичные системы. Роль в вынесении того или иного вердикта нередко играют подручные материалы, которые уже есть в хозяйстве.

Системы раздвижных дверей

Раздвижные межкомнатные двери своими руками — операция, которая требует тщательного изучения разновидностей этих конструкций. Существует два типа механизмов. Это подвесные и рельсовые системы. Нельзя утверждать, что оба варианта идеальны, поэтому сначала с их плюсами и минусами придется познакомиться поближе.

Подвесные двери на верхнем рельсе

Этот механизм состоит из несущей балки и направляющей, прикрепленной к ней. Последний элемент — П-образный направляющий профиль, края полок которого загнуты внутрь. Движение дверных полотен обеспечивают ролики, двигающиеся внутри его. К ним крепят створки. Это и есть подвесная дверь, «путешествующая» по верхнему рельсу.

Пол под такой конструкцией остается гладким, но существует еще один элемент, который обязательно фиксируют там. Это маленький нижний ролик, предотвращающий отклонение полотен по вертикали. Другое его название — флажковый ролик. Для движения этого элемента в нижнем торце полотен делается паз. Фиксируют этот флажок с края дверного проема (слева либо справа), поэтому он передвижению людей нисколько не мешает.

Подвесная система — самый простой вариант, если планируется установить раздвижные межкомнатные двери своими руками. Монтаж состоит из нескольких операций.

Сначала на стене с помощью бруса закрепляют верхний рельс. К верхнему торцу полотна присоединяют роликовый механизм. Полотно вводят в направляющую, затем устанавливают стопоры, которые предотвратят ЧП —случайное «освобождение» двери. Двери открывают, в паз вставляют нижний ролик, который прикрепляют к полу. Брус и рельс прячут под фальшпанелью.

Простота монтажа — большой плюс, однако серьезен и главный минус подвесных систем. Это низкий уровень звукоизоляции.

Двери на двух рельсах

В этом случае работа усложняется, так как монтировать придется нижний и верхний рельс. Ролики двигаются по обеим направляющим, поэтому такие конструкции максимально надежны: даже при всем желании «расшатать» их вряд ли получится.

Из-за жесткости двухрельсовых систем их чаще устанавливают в квартирах, где живут семьи с маленькими детьми. Недостаток направляющих в полу известен всем: это быстрое их загрязнение. В рельсы попадает пыль и разный мелкий мусор, поэтому чистить желоба для роликов приходится постоянно.

Разновидности раздвижных систем

Есть несколько конструкций, из которых обычно выбирают самый подходящий вариант. Одни из них относительно просты. Другие требуют помощи специалистов.

Двери-купе

Для их установки на стене фиксируют направляющие, по которым будет двигаться полотно. Это самый простой и популярный вариант. Такие системы можно установить в любой момент: как во время ремонта, так и после его окончания. Требований к монтажу всего два: это достаточная несущая способность стены и геометрически правильный проем.

Недостатки у востребованных дверей-купе все-таки есть. Вплотную к конструкции уже ничего не поставить, так как предмету помешает двигающаяся створка. Низкий уровень звукоизоляции вполне объясним: ничто не должно препятствовать движению полотна, поэтому зазоры в этом случае — «зло» необходимое.

Кассетные конструкции, или выдвижные

В этом случае работа усложняется, так как в стене делают нишу, в которую должна заезжать открывающаяся дверь. Зато преимуществ у кассетных систем довольно много. Во-первых, полотно, скрывающееся в нише, сделанной внутри стены, не портит вид комнаты и не мешает предметам. Мебель или технику можно расположить вплотную к дверному проему. Во-вторых, в этом случае у хозяев появляется возможность монтажа уплотнителей по периметру конструкции. Эта операция позволит значительно улучшить звукоизоляционные характеристики системы.

Без существенных недостатков кассетные раздвижные двери (двери-пеналы) тоже не обошлись. Это монтаж, который возможен только во время ремонта. Причина — сложность работ. Для сооружения пенала нужно устраивать нишу. Из этого минуса «вытекает» второй: для организации такой кассеты необходимо устанавливать гипсокартонную фальшстену, а она гарантирует потерю драгоценных сантиметров (100-120 мм, как минимум).

Каскадные системы

Данный вариант также трудно отнести к простым решениям. В этом случае полотен несколько. Одно из них, больших размеров, делают неподвижным, другие створки оставляют подвижными. Последние при открывании двери скрываются за первым, статичным элементом.

Каскадные конструкции являются разновидностью дверей-купе. Отличие их от привычного варианта в большем количестве направляющих. Эти системы самые сложные, поскольку при монтаже необходима максимальная точность подгонки элементов. Поэтому, как правило, такой работой самостоятельно не занимаются. В случае ошибки ее исправление обойдется дороже. Заводские кассетные системы, наоборот, полностью готовы к установке.

Двери-гармошки

Такие раздвижные системы используют по-разному: они становятся перегородками или превращаются в полноценные двери. Такие полотна собирают из нескольких узких полотен, соединяют их воедино торцевыми петлями. Данные конструкции далеко не самый простой вариант, поэтому для монтажа больших межкомнатных дверей-гармошек чаще приглашают специалистов. Простейшие «гармони» часто собирают для самых маленьких помещений квартиры — для кухонь, там они становятся настоящим спасением.

Ширина таких полотен выбирается в зависимости от размера проема. Не последнюю роль играет свободное пространство: максимально узким створкам в сложенном виде его потребуется гораздо меньше, чем широким. Чаще всего для систем используют как верхнюю, так и нижнюю направляющую. Минус гармошек — практически полное отсутствие звукоизоляции.

Радиусные раздвижные двери

Эти относительно новые «изобретения» выглядят очень необычно, однако они являются самыми требовательными. Для их монтажа сначала нужно создать полукруглую гипсокартонную стену. Данную разновидность раздвижных систем используют для сооружения межкомнатных перегородок, а также в качестве дверей (например, для ванных комнат, гардеробных).

Радиусные раздвижные двери могут устанавливаться на две направляющие, быть элементом кассетной конструкции. Однако в любом из случаев установку таких систем тоже лучше доверить мастеру, поскольку самостоятельно справиться с такой требовательной операцией очень сложно, почти нереально.

Если знакомство с подобной работой только предстоит, то логичным решением станет установка самых простых систем. В этом случае оптимальная «проба сил» — сборка и монтаж подвесной раздвижной двери.

Создание и установка подвесных раздвижных дверей

Даже самая простая система требует внимания к подготовке, ко всем этапам работ, так как мелочей здесь нет. Поэтому в первую очередь необходимо узнать о том, какие материалы и детали нужно подготовить. После этого уже можно интересоваться тем, какой инструмент необходим, как собирают и монтируют раздвижные межкомнатные двери своими руками.

Что потребуется для работы?

Количество элементов для относительно простой подвесной конструкции невелико, однако они должны быть качественными и соответствовать друг другу.

Дверное полотно. Если проем небольшой, то будет достаточно одного элемента. В противном случае лучше срезу задуматься о приобретении двух. Именно полотна определяют качество дополнительных деталей. Если вес их достаточно большой, то фурнитура обязана его выдерживать. Размеры полотна должны быть больше проема. В противном случае останутся на виду некрасивые (мягко сказано) щели. Верхняя направляющая — второй важнейший элемент системы. Необходимо приобрести надежный металлический профиль. Это рельс, по которому будет двигаться полотно или полотна. Длина этого элемента — двойная ширина полотна (полотен). ДСП или массивная доска для создания дверной коробки. На нее нагрузки не будет, поэтому выбор материала для этой конструкции не настолько важен. 3 наличника для проема: один горизонтальный и 2 вертикальных. Еще понадобится фальшпанель, за которой будет скрываться брус и рельс. Деревянный брус, к нему будет крепиться рельс. Их длины должны быть равны. Минимальное сечение бруса для 1 полотна — 50х50 мм. Фурнитура — ролики и крепления, они продаются в комплекте. Их подбирают по параметрам полотен – по толщине и весу. Анкеры для бруса, саморезы, крепежные элементы для установки фальшпанели и наличников. Ручки для двери, доводчик, если хозяевам нужно, чтобы дверь закрывалась легко. Монтажная пена для заполнения пространства между коробкой и стеной.

Дверные полотна можно изготовить своими руками, однако заводские изделия все же предпочтительны. В этом случае за внешний вид конструкции беспокоиться не придется. Полотна, сделанные на профессиональном оборудовании, не только будут выглядеть гораздо эффектнее, но и не преподнесут в будущем неприятных сюрпризов.

Набор инструментов

Перед тем как начинать работу, надо поинтересоваться, все ли нужные орудия труда дома имеются. В набор входит:

электродрель с комплектом сверл для работы с деревом и бетоном (замена — перфоратор);

отвес, уровень, карандаш, метровая линейка, рулетка, складной метр, угольник;

рубанок (простой или электрический), ручной фрезерный станок;

ножовка, шуруповерт, электролобзик, циркулярная пила.

Комплект завершают инструменты, без которых «никуда и никак»: это молоток, плоскогубцы, стамеска.

Подготовка подвесных дверей

Первый этап операции — фиксация на двери фурнитуры: ручек, замков и роликовых механизмов. Ручки, в отличие от распашных конструкций, в подвесных дверях утапливаются в полотно. Это необходимо, чтобы они не мешали его движению.

Сначала с обеих сторон полотна отмечают места для ручек. Расстояние между линиями и краем двери составляет 35-60 мм, от середины ручки до нижнего края полотна — от 900 до 1000 мм. От этих вертикальных линий размечают высоту и ширину гнезда. Затем от его верхней точки отмеряют расстояние, которое равно ½ ширины отверстия. Найденную точку отмечают, она будет центром окружности. Ее высверливают, используя насадку-коронку. Аналогичным образом поступают с нижней частью гнезда, потом — с отверстиями с другой стороны полотна. Оставшуюся древесину удаляют стамеской с молотком, или фрезером. При монтаже ручек используют один из вариантов: их либо просто «сажают» на «жидкие гвозди», либо прикручивают к отверстию крепления, с помощью которых ручки защелкиваются. На верхних торцах полотна делают метки для роликовых механизмов. После этого их фиксируют саморезами. Иногда под них приходится выбирать пазы. Эта операция аналогична созданию отверстий для ручек.

Подготовленное изделие убирают в сторону, чтобы заняться дверным проемом.

Установка коробки, монтаж подвесной системы

В этом, «подвесном» случае работа сводится к минимуму, так как коробка имеет всего три панели — одну горизонтальную и две вертикальные. Их соединяют в единую конструкцию длинными саморезами.

Готовую коробку устанавливают в проем, фиксируют клиньями, проверяют на вертикальность и горизонтальность отвесом и уровнем. После достижения идеального положения элемент крепят анкерами, предварительно просверлив отверстия в дереве (ДСП). Переходят к подготовке бруса, на котором будет фиксироваться направляющая. Сначала в нем делают отверстия для крепления к стене, потом к брусу саморезами крепят рельс. В последнюю очередь в направляющую заводят ролики (с уже «висящим» полотном).

Подготовленную конструкцию проверяют уровнем. Если есть необходимость, то ее подпирают клиньями. После всесторонней оценки брус максимально надежно прикручивают к стене. На рельс устанавливают ограничители хода. В пол после удачных поисков идеального положения вкручивают нижних ролик, предназначенный для паза, вырезанного в нижнем торце.

Зазоры между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. После того как она высохнет, излишки ее срезают. Брус и направляющую скрывают за фальшпанелью, а просветы между стеной и дверной коробкой прячут под наличниками.

Раздвижные межкомнатные двери своими руками — операция, которую стоит «затевать» только в том случае, если есть уверенность в том, что все будет сделано правильно. В противном случае лучше переложить это «бремя» на специалистов. Если мастер готов учитывать все нюансы, то, скорее всего, самостоятельная работа пройдет успешно.

В завершение темы межкомнатных дверей — интересное видео: