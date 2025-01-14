Любой непорядок в доме или квартире вызывает сильный дискомфорт, причиняет неудобство, становится причиной раздражительности владельцев жилья. Поэтому многие хозяева интересуются, почему скрипит дверь, и как это исправить. Выбор метода избавления от неприятных звуков целиком зависит от причины, их вызывающей. Поэтому сначала необходимо точно установить источник скрипа, а потом подобрать самый эффективный способ борьбы с ним. Несмотря на сравнительную простоту дверной конструкции, причин его появления довольно много, но практически каждая проблема решаема. Со скрипящими дверями многие хозяева смогут «расправиться» самостоятельно — с помощью различных смазочных материалов. Существует и альтернативное решение для самых загадочных случаев: это обращение за помощью к специалистам.

Почему скрипит дверь: частые причины ее «разговорчивости»

Скрип одновременно и раздражающий фактор, и сигнал о том, что с дверной конструкцией не все в порядке. Поэтому скорейшее установление источника малоприятных звуков — первая задача хозяев. Или мастера, пришедшего на помощь. Есть несколько причин, по которым двери начинают скрипеть. К ним относится некачественная (неподходящая) фурнитура, «самодеятельная» облицовка, высохшая смазка, перекос полотна и износ петель. Кроме того, дверь может начать «разговаривать», если она вынуждена существовать в условиях повышенной влажности. Как правило, от нее очень часто страдают деревянные конструкции, установленные в ванных комнатах и кухнях.

Ошибки при обивке своими руками

Нередко двери облагораживают сами хозяева, что и становится причиной серьезных ошибок. К скрипу может привести выбор неподходящего или некачественного обивочного материала, неправильный его раскрой, подгонка деталей, некорректная работа мастера.

Высохшая смазка, пыль, грязь

Высыхание смазочного материала — самая частая причина появления дверного скрипа. С таким ЧП хозяева сталкиваются почти в 70% всех случаев «разговаривающих» дверей. Эту проблему устраняют смазыванием фурнитуры. Чтобы защитить уши от такой «музыки», петли обрабатывают каждый год. Виновником появления раздражающего скрипа в них может стать и другой фактор: это скопление пыли или других мелких частиц. В этом случае при трении элементов петель они тоже будут издавать звуки.

Неудачная фурнитура

Скрип может быть вызван неправильно подобранными петлями, некачественными или неподходящими товарами. Например, если эта фурнитура не предназначена для полотна большого веса, но ее установили на такую конструкцию, то деформация петель будет лишь вопросом времени. Последствием несовместимости элементов станет скрипящая дверь.

Износ петель

Для любой металлической фурнитуры угрозой становится постоянное трение. Оно провоцирует разрушение материала там, где соприкасаются движущие части петель. Нередкая причина появления скрипа двери — скопление грязи. Мешать полотну может металлическая пыль, ржавчина. Такие конструкции обычно с усилием открываются и закрываются. Чтобы избавиться от звуков, сначала петли очищают от мусора, потом их смазывают. Если износ фурнитуры очень сильный, то такие манипуляции не смогут помочь. «Лечение» скрипящей двери одно: нужна замена петель.

Перекос

Это еще одна «популярная» причина, по которой дверь начинает издавать неприятные звуки. Потенциальные виновники скрипа — некорректная установка двери, неправильная фиксация петель, их серьезный износ, деформация полотна или усадка нового дома. Последствием такой неисправности становится максимальная нагрузка на фурнитуру. На способ устранения дверного скрипа повлияет источник проблем. Возможные решения — смазка петель, переустановка двери, ее регулировка.

Повышенная влажность

Как правило, максимально уязвимыми являются деревянные конструкции, расположенные в ванных или в кухнях. В этих помещениях очень часто высокая влажность. В таких неблагоприятных условиях дерево разбухает, поэтому полотно начинает тереться о части дверной коробки.

Чтобы устранить скрип, дверь снимают и сушат. Если необходимо, то проблемный участок строгают, поверхности шлифуют. Потом полотно обрабатывают влагозащитным составом. После его высыхания дверь возвращают на место и проверяют, исчез ли скрип. Существует еще одно решение, но оно все же временное: скрипящий участок натирают мылом, или используют жидкое средство. Люди знающие утверждают, что такого экспресс-ремонта хватает как минимум на неделю.

Способы устранения раздражающего скрипа смазкой

Как утверждает неумолимая статистика, самыми главными виновниками появления звуков становятся проблемы с петлями. В этом случае чаще хватает нанесения смазки на трущиеся поверхности. Доля других неисправностей мала (около 30%).

Если владельцам кажется, что проблема не слишком серьезна, то полотно не снимают. Чтобы удалить пыль и мелкие частицы мусора, петли продувают, используя обычный фен. Потом металлические элементы смазывают. Если от скрипа избавиться не удалось, то приступают ко второй части операции:

полотно аккуратно приподнимают, устанавливают клинья, или его просто снимают;

чтобы удалить все загрязнения, сначала петли моют мыльным раствором, затем их сушат;

если обнаруживают ржавчину, то этот налет удаляют наждачной бумагой, либо используют металлическую мочалку, предназначенную для чистки посуды.

После высыхания изделий переходят непосредственно к устранению скрипа. После нанесения смазки полотно возвращают на законное место. Чтобы состав распределился равномерно, дверь несколько раз открывают и закрывают. Лишнюю смазку удаляют ветошью или тканью.

Чем смазать дверные петли?

Среди рекомендованных средств есть «профи», но есть и несколько народных «освободителей».

Литол, Циатим 201, солидол

Именно эти составы можно назвать заслуженными. Они до сих пор активно используются для различных целей. Литол, солидол и Циатим — отличный выбор, если предстоит избавить от скрипа металлические входные двери. Эти смазки долго не испаряются, отлично противостоят влаге и другим неблагоприятным факторам — ветру, солнцу и т. д. К их минусам относят очень густую консистенцию.

WD-40

Этот «жидкий ключ» настоящий универсал. Его применяют для защиты от коррозии, для обработки замков, защелок, петель неразборных конструкций, например, входных и балконных дверей. Большой плюс WD-40 — очень тонкая трубка насадки, которая позволяет проводить обработку различных механизмов. Минус в том, что вездесущая «Вэдэшка» все же не полноценная смазка, в ней только небольшой процент этих компонентов. Поэтому после такой обработки петель владельцы домов или квартир снова услышат скрип, причем в скором времени.

Обычное машинное, или моторное масло

Этот состав с легкой текстурой используют для швейных машин, но оно подходит для смазки любых изделий с трущимися деталями. Его приобретают для возвращения работоспособности ножницам, цепям, замкам и дверным петлям. Продают универсальную смесь в бутылочках с удобным дозатором. Но для смазки соприкасающихся элементов можно применять ватную палочку или медицинский шприц, причем последний инструмент фаворит. Альтернатива бытовому составу — моторное автомасло, которое тоже способно выполнить задачу.

Графитовая (графитная) смазка

Это темно-коричневое, серое или черное вещество, напоминающее солидол, можно назвать универсальным. Влагостойкую и густую субстанцию используют для защиты электрических контактов (клемм), резьбовых соединений, для обработки рулевых механизмов, шаровых опор, замков, защелок, для обработки петель дверей и ворот (с подшипниками). Этому «могуществу» смазка обязана графиту — минералу с уникальными свойствами. Он:

нерастворим в воде и в масле (минеральном, органическом);

не боится высоких (400°) и низких (-40°) температур;

может сочетаться с литолом или солидолом;

имеет стабильную структуру;

защищает от коррозии;

легко наносится.

Среди недостатков графитового состава упоминают его зернистость. К минусам смазки на основе графита можно отнести и ее «невеселый» цвет.

Силиконовые смазки

Это относительно новые составы, но они уже завоевали большую популярность. Смеси на основе силикона избавляют от скрипа дверные петли, борются с заклиниванием замков, приводов, тросов и т. д. Эти смазки создают на поверхности тонкий слой, который защищает поверхности от влаги, от высоких (230°) и очень низких (до -50°) температур. Их достоинства — невысокая цена, широкий ассортимент (тюбики, баночки, спреи, шприцы и одноразовые упаковки), экономичность и универсальность. Минус — прилипающая к силиконовым смазкам пыль и грязь.

Народные средства

Есть несколько составов, которые хозяева используют для скорейшего устранения надоедливого скрипа. Некоторые из таких «ассистентов» отлично справляются с поставленной задачей. Другие все-таки для смазывания поверхностей не предназначены, поэтому их лучше не применять.

Растительное масло, жидкое мыло

Именно первый продукт не лучший спаситель петель. Работает любое растительное масло (оливковое, подсолнечное и т. д.) совсем не долго. Через некоторое время оно густеет и превращается в пленку, привлекающую пыль и грязь. Последствие применения такого «экспресс-метода» — проблемы при открывании/закрывании дверей. Чтобы удалить загустевшее масло, владельцам потребуются усилия.

Жидкое мыло используют точно так же, как и растительный пищевой продукт. Моющее средство просто заливают туда, откуда исходит скрип. Недостаток у данного метода аналогичен. Жидкое мыло будет активно собирать пыль и грязь. Его плюс — простое удаление водой.

Твердое мыло либо парафин

Эти продукты сначала натирают на терке, затем втирают в дверные петли. Как и предыдущие народные средства, они не гарантируют длительную защиту от скрипа, но их можно рассмотреть в качестве временного решения. Второй популярный способ — натирание проблемного участка маленьким обмылком.

Грифель обычного (мягкого) карандаша

Для этой цели необходимо взять именно мягкий вид инструмента, так как в нем содержится больше графита. Смесь черного минерала с глиной и связующими веществами можно использовать двумя способами:

Грифель нужно измельчить, потом постараться аккуратно засыпать его в «звучащие» петли. Его можно наточить так, чтобы получить сравнительно длинный стержень. Затем грифель надо вставить в пространство между частями петли, а потом обломить.

Второй «карандашный» способ проще, но те, кто уже его проверял, говорят, что он по-настоящему рабочий. Грифель, оставшийся в петле, позволяет забыть о скрипе на 3-5 лет.

Технический вазелин

Даже это известное средство сможет помочь хозяевам в деле избавления от скрипа. Для устранения звуков потребуется только вазелин и шприц с иглой. Преимущества данного метода — абсолютная безопасность смазки, ее доступность и отсутствие неприятного запаха. Если искать недостатки вазелина в роли защиты деталей, то в эту категорию можно отправить недолговечность барьера, его более низкую эффективность.

Как быть, если скрипит раздвижная дверь?

Причины появления неприятных звуков в этих конструкциях — направляющие либо ролики. Чтобы избавиться от скрипа:

колесики демонтируют и разбирают;

их подшипники смазывают, направляющие очищают от пыли и мелкого сора.

Потом раздвижную дверь собирают, ее работу проверяют.

Как уберечь двери от скрипа?

Для защиты конструкций будет достаточно регулярно проводить профилактические мероприятия. Чтобы не допустить скрипа дверей, советуют:

регулярно их смазывать, минимум — каждый год, лучше — раз в 6 месяцев;

для защиты петель от влаги (ржавчины) применять только влагостойкие составы;

постоянно проверять состояние дверной фурнитуры, и вовремя заменять старые изделия новыми.

Почему скрипит дверь, и как это исправить? Первым делом нужно обнаружить, что именно спровоцировало появления звука, а потом постараться убрать причину. Иногда с первым и вторым этапом возникают затруднения. В этом случае лучший вариант — обращение к специалисту.

В завершение темы скрипучей двери — интересное видео: