Межкомнатные двери и стиль «Прованс»

Стиль прованс олицетворяет собой солнце, море, спокойствие, умиротворенность и легкость. Важную роль в стиле играет внешний вид дверей.

Этнический стиль Прованс, он же «провансальский стиль», зародился во Франции. Это кантри, но кантри французский: в нем деревенская простота сочетается с нотами французского шарма и изящества, великолепный коктейль из моря, природы, загородного шика.

Форма изделий классическая — рамки, филенки, изящные линии, симметрия, сочетание дерева со стеклом. Если вас заинтересовал данный стиль в межкомнатных дверях и вы находитесь в Москве, рекомендуем обратить внимание на каталог компании Belwooddoors. Гарантия 2 года на продукцию, доставка по России.

Особенности межкомнатных дверей Прованс

В прежние века все межкомнатные двери были из массива, — долговечные, с красотой и благородством .

Но основная часть общества предпочитает выбирать более бюджетные изделия — дверные полотна с покрытием шпона с эффектом натурального дерева.

Модель «Ламира 1» в стиле «Прованс» от Belwooddoors

Основные отличия межкомнатных дверей в стиле «прованс»:

Как будто выгоревшие на солнце цвета. Основные оттенки — светлые пастельные тона, светло-серые, светлые теплые оттенки, в том числе слоновая кость, кремовый и другие; белый цвет. Винтажность. Износ, деформация и истирание пола, стен и дверей — головная боль домовладельца, вынуждающая его начать ремонт. Но приверженцы стиля прованс, наоборот, превращают эти дефекты в «фишку», и даже намеренно состаривают различную фактуру. Подбирая под стиль прованс двери, обратите внимание на модели, состаренные с помощью патинирования: нужный эффект достигается за счет применения специальных химических составов или колеровки поверхности и создается на производстве или в домашних условиях. Патина привносит во внешний вид изделия нотку старины, делая его более изящным и благородным. Беспроигрышные варианты — патина серебром или золотом в сочетании с вышеперечисленными оттенками цветов. Отделка поверхности: узорчатая роспись и декор. В случае с дверями узоры могут быть на дверной створке и стекле. Иногда они нарочито небрежные. Декор выполняется на поверхности полотна в виде молдинга из дерева, пластика, лепнины, выдавленных на поверхности двери узоров и т.д.. Стеклянные вставки. Бывают вертикальными и горизонтальными, одиночными или разбитыми на секции, расположенными по всей длине полотна или занимающими только часть. Фурнитура. Используются изящные или вычурные формы. Изделия отлично сочетаются с общей тематикой, придают дополнительного шика, улучшают функциональность. Тип облицовки: наибольший простор для творчества предоставляют полотна с грунтованной поверхностью: домовладелец может сам решить, как она будет отделана, в каком будет цвете и т.д. Если вы хотите подвергнуть дверь минимальной переделке или купить ее готовой, то выбирайте полотна, окрашенные эмалью или с покрытиями шпон, экошпон, полипропилен.

Основные преимущества межкомнатных дверей Прованс

Дверные полотна во французском стиле «прованс» подходят и для обустройства жилых помещений, в стилях скандинавского минимализма, классика.

Модель «Элина» в стиле «Прованс» от Belwooddoors

Выбирая двери в стиле «прованс», вы добиваетесь визуального расширения и осветления пространства, эстетичности и легкости в помещении.

Решая, какого именно цвета должны быть ваши двери, отталкивайтесь от основных оттенков помещения: например, если дверное полотно приобретается для кухни, оно должно подходить к фактуре и декору мебельного гарнитура. Это относится и к спальням, гостиным, детским комнатам, рабочим кабинетам.