«Мой дом — моя крепость». Эту фразу знают все. Но у каждой крепости должны быть прочные и надежные врата, способные выдержать даже самый сильный натиск врагов. Такими вратами в современных домах и квартирах являются входные двери. Они должны защищать наш дом от проникновения непрошеных гостей, удерживать тепло, не пропускать в квартиру посторонние шумы, и, конечно, они должны иметь эстетичный вид, чтобы на них было приятно смотреть. Когда встает вопрос о том, как выбрать металлическую входную дверь, многие люди теряются. Ведь сейчас на строительных рынках такое разнообразие дверей, что просто разбегаются глаза.

По каким критериям следует выбирать входные металлические двери, чтобы они прослужили верой и правдой долгие годы, на что обратить особое внимание при их покупке мы и расскажем в нашей статье.

Функции входной двери

Чтобы было проще выбрать хорошую дверь, давайте поподробнее остановимся на тех функциях, которые ей предстоит выполнять.

Защита

Хорошая дверь — это такая дверь, которая создает воришкам максимум сложностей при попытке ее взлома. Соответственно, она должна быть достаточно крепкой и иметь надежные замки.

Звуко- и теплоизоляция

Многие дома, особенно старой постройки, имеют отвратительную звукоизоляцию. Жильцы таких домов как будто живут всем подъездом в одной квартире. Все звуки с межэтажных площадок и из соседских квартир проникают в ваше жилье совершенно беспрепятственно. Это очень раздражает. Ведь у вас практически нет шансов побыть в тишине. Хорошая дверь поможет решить эту проблему. Может быть, не полностью, конечно, но все же…

Для сохранения тепла в доме очень важно, чтобы дверь обладала хорошими теплоизолирующими свойствами и была правильно установлена.

Контроль доступа

В целях безопасности вы всегда должны знать, кто в данный момент находится за вашей дверью. Для этого существуют глазки, а также устанавливаются видеосистемы, позволяющие не только видеть пришедшего, но и разговаривать с ним, не открывая при этом двери.

Внешний вид

Дверь — это первое, что видят люди, приходя к вам в гости. Можно сказать, что это лицо вашего дома, поэтому оно должно быть приветливым и симпатичным.

Основные элементы входной металлической двери

Покупая входную дверь, вы приобретете не просто металлическое полотно с петлями, но и множество других деталей, без которых дверь не будет настоящей дверью. Каждая деталь играет свою роль, поэтому очень важно ничего не забыть. Давайте рассмотрим подробно, из каких частей состоит входная дверь.

Дверная коробка — одна из самых важных деталей двери. Она должна быть очень прочной и крепкой, чтобы выдержать даже очень сильную нагрузку при попытке ее взлома.

— одна из самых важных деталей двери. Она должна быть очень прочной и крепкой, чтобы выдержать даже очень сильную нагрузку при попытке ее взлома. Дверное полотно — основной элемент входной двери, это именно та часть, которая будет открываться и закрываться, пропуская нас в дом или выпуская из него.

— основной элемент входной двери, это именно та часть, которая будет открываться и закрываться, пропуская нас в дом или выпуская из него. Замок — специальное запирающее устройство, которое призвано защитить нашу квартиру от визитов незваных гостей.

— специальное запирающее устройство, которое призвано защитить нашу квартиру от визитов незваных гостей. Петли — элементы, на которые навешивается дверное полотно. Могут быть скрытыми или наружными. И у тех, и у других есть свои плюсы и минусы.

Наружные петли более прочные, однако они уязвимы для взломщиков. При попытке проникновения в квартиру злоумышленники могут воспользоваться болгаркой и спилить их.

Скрытые петли выглядят более эстетично и недоступны для взломщиков, однако они в процессе эксплуатации могут провиснуть. Но это не страшно, поскольку их можно вновь отрегулировать.

Количество петель рассчитывается, исходя из веса двери. На двери весом до 70 кг обычно устанавливается 2 петли, на двери большего веса специалисты рекомендуют ставить 3-4 петли.

Наличники прикрывают зазоры между дверной коробкой и стеной. Это позволяет придать двери аккуратный законченный вид. Их цвет подбирается под цвет дверного полотна.

прикрывают зазоры между дверной коробкой и стеной. Это позволяет придать двери аккуратный законченный вид. Их цвет подбирается под цвет дверного полотна. Глазок — оптический прибор для обзора площадки за дверью. Благодаря глазку вы сможете узнать, кто находится за вашей дверью, даже не открывая ее. Более современный вариант глазка — видеофон.

Материалы, из которых изготавливают входные двери

Спрос на входные двери велик. Ведь без дверей не могут жить и очень состоятельные люди, и люди, чей достаток намного скромнее. Свое имущество берегут все. Но вот финансовые возможности у всех разные. Рынок подстраивается под любые потребности покупателей и предлагает просто огромный выбор входных металлических дверей.

Входные металлические двери изготавливают из стали. Ее толщина может быть разной. При выборе входной двери обратите на это особое внимание. Выбирайте такую дверь, толщина дверного полотна которой будет не меньше 1,3 мм. Если информации о толщине листа нет на ценнике, обратитесь с этим вопросом к консультанту.

Многие импортные производители выпускают входные двери из тонкой или облегченной стали. Выглядят они красиво, но вот прочность их страдает. Если ударить по такой двери железной палкой, то на ней останется вмятина.

Отечественные производители, зная реалии жизни в России, в большей степени делают ставку на прочность и надежность, нежели на красоту. Толщина дверного полотна может достигать 5 мм. Такую дверь железной палкой не помнешь, но если постараться, то можно открыть при помощи лома. Эти двери, хотя и прочные, но очень тяжелые, и выглядят не совсем эстетично. Поэтому устанавливают их, в основном, на дачах или в технических помещениях.

Чтобы придать прочности дверям, внутри конструкции устанавливают специальные распорки. Дорогие модели дверей могут быть оснащены еще одним дополнительным стальным листом.

Выбирая двери в магазине, выясняйте как можно более подробно об их внутреннем устройстве.

Советы по выбору двери

Дверная конструкция должна быть жесткой. Очень придирчиво осмотрите ее: никаких перекосов быть не должно, дверь должна иметь идеальную правильную форму;

толщину стали стоит выбирать не меньше, чем 1,3 мм;

никаких швов от сварки на листе не должно присутствовать;

большим плюсом будет наличие ребер жесткости и дополнительного листа стали;

дверная коробка должна быть более прочной и жесткой, нежели дверное полотно.

Тепло- и звукоизоляция двери

Входные двери не только служат защитой от воров, но и в идеале они должны оберегать наш дом от проникновения в него постороннего шума и потерь тепла. Для этого производители наполняют дверное полотно изнутри изолирующими материалами:

базальтовой ватой, удерживающей тепло и обладающей шумоизолирующими свойствами. Этот материал не горюч, экологичен и безопасен для здоровья;

пенополиуретаном, который приглушает внешние шумы;

Снаружи для тех же целей двери отделывают декоративными панелями, которые кроме прочего, придают дверям презентабельный вид.

Чтобы не позволить посторонним звукам проникать в ваш дом, при установке двери необходимо очень тщательно заделать все щели между полотном и дверной коробкой. Делается это при помощи специальных силиконовых, резиновых или щеточных уплотнителей. Уплотнители помогут оградить ваш дом от шумов, сквозняков, а также попадания неприятных запахов и пыли. Лучше всего клеить уплотнители и на переднюю, и на заднюю часть.

Зазоры между коробкой и проемами запенивают монтажной пеной или заполняют пескобетоном.

Внешнее оформление двери

Советов о том, как должна выглядеть ваша дверь, мы давать не будем. Выбирайте то, что понравится лично вам. Именно вам жить в доме с этой дверью, так пусть процесс ее открывания и закрывания будет для вас приятен.

Скажем лишь, что отделочных материалов в настоящее время достаточно. Это и шпон, и натуральное дерево, и ламинат, и МДФ, и ПВХ.

Изнутри могут быть приклеены зеркала, картины, светильники и пр.

Не все варианты декоративной отделки подойдут для дверей, которые планируется установить в частном доме. Поэтому перед покупкой узнайте у продавцов как можно более подробно обо всех особенностях покрытия приглянувшейся вам двери.

Итак, теперь вы знаете почти все о том, как выбрать металлическую входную дверь. И напоследок еще несколько важных советов:

прежде чем приступать к поиску двери, составьте для себя план. Выделите главные требования, которые предъявляете к входной металлической двери лично вы. Определитесь с суммой, которую готовы потратить.

обязательно подробно расспрашивайте продавца обо всех особенностях выбранной двери. Поинтересуйтесь, какой утеплитель применяется в этой модели, насколько он безвреден для здоровья;

для повышения безопасности советуем покупать и устанавливать на входные двери сразу два замка, разных по типу;

еще до покупки определитесь, в какую сторону должна открываться ваша дверь. Правила пожарной безопасности предписывают устанавливать входную дверь так, чтобы она открывалась внутрь в том случае, если дверь соседей находится близко к вашей, чтобы в случае пожара не создать им препятствия для эвакуации.

Выбрать качественную входную дверь — задача не из легких. Но если вы с ней справитесь, то сделаете свою жизнь безопасней, уютней и комфортней. Желаем успехов!