Перед владельцами стандартных квартир и домов нередко встает почти неразрешимый вопрос: как сделать жилье максимально комфортным, но избежать удручающей тесноты или неудобства? Одним из ответов на него является смена обычных дверей на раздвижные конструкции, которые способны идеально вписаться в интерьер и сэкономить драгоценное место. Некоторые хозяева решаются на «подвиг» — на их монтаж своими силами. Задача эта несколько сложнее установки обычных распашных элементов помещения. Поэтому прежде чем принимать окончательное решение, имеет смысл узнать, как установить раздвижную дверь, и какие этапы включает такая работа.

Особенности и виды раздвижных систем

Монтаж такой системы зависит от ее вида. В отличие от традиционных распашных конструкций главным механизмом раздвижных дверей являются ролики, благодаря которым перемещаются полотна. Для них предусматриваются рельсы, которые могут фиксироваться или только сверху, или сверху и снизу.

Если говорить об оптимальном варианте, то это второй, так как в этом случае большая часть нагрузки приходится на нижний элемент. У данной двери единственный минус: это мусор и пыль, которая будет забиваться в рельс, поэтому его придется регулярно чистить, иначе створку может заклинить. Если рассматривать вопрос о самостоятельной сборке и установке, то в этом случае преимущество на стороне первых, более простых дверей.

У раздвижных конструкций есть и достоинства и недостатки. К первым относится:

отсутствие порога;

экономия пространства комнат;

визуальное увеличение их объема;

возможность разделить помещение на зоны.

Недостатками можно считать:

плохую звукоизоляцию;

беспрепятственное проникновение запахов;

необходимость регулярно следить за чистотой направляющих, особенно нижних.

Самый большой минус, если рассматривать тему «Как установить раздвижную дверь самостоятельно», — сложность подгонки элементов конструкции. Как установить раздвижную дверь, трудно ли это сделать? Главное в этой операции — точность измерений, максимальная внимательность при монтаже направляющих, во время установки роликовых механизмов и навешивании створок.

Существует два основных типа раздвижных конструкций: это подвесные и рельсовые. Ни один из них не лишен своих недостатков, но и неоспоримые преимущества у обеих дверей тоже есть.

Подвесные двери

Они состоят из несущей балки (бруса), которая фиксируется над дверным полотном, и служит местом монтажа направляющей — П-образного профиля, «ножки» которого загнуты внутрь. В него вводят ролики, удерживающие створку. Это и есть подвесная конструкция, свободно перемещающаяся по верхнему рельсу.

Большой плюс данного варианта — пол, который остается нетронутым, если не считать флажков (направляющих порожков, поводков), установленных по краям проема для того, чтобы полотно при движении не смогло отклоняться по вертикали. Эта простая конструкция гарантирует относительно легкий монтаж. Мастеру потребуется:

зафиксировать несущий элемент и верхний рельс;

затем прикрутить роликовый механизм к торцу створки;

завести створку в направляющую, установить ограничители хода;

вставить его в нижний паз полотна, потом надежно закрепить его на полу.

Направляющую обычно прячут под декоративную планку. Большим минусом подвесных конструкций является очень низкий уровень звукоизоляции, так как между створками и стеной, а также между ними и полом остается свободное пространство: расстояние между этими элементами — 10-15 мм.

Раздвижные двери-купе

Это более привычный вариант, в котором конструкция имеет две направляющие: верхнюю и нижнюю. Он более надежный, поскольку движение створок ограничиваются рельсами, причем верхний из них освобожден от серьезной нагрузки. Кроме того, такие двери смогут вытерпеть даже серьезную нагрузку: например, если кто-то из хозяев решить облокотиться на створку.

В этом случае монтаж несколько усложняется, потому что мастеру необходимо идеально подогнать оба профиля таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Второе отличие в дополнительном элементе — в нижней направляющей, для которой в напольном покрытии или основании придется вырезать паз.

Как уже было отмечено, хозяевам придется внимательно следить за тем, чтобы внутри нижнего профиля не скапливалась пыль и крупный мусор, который затруднит перемещение полотна (или полотен). Однако двери-купе — идеальный вариант, если в семье есть маленькие дети-непоседы.

Другие разновидности раздвижных дверей

К ним относятся кассетные конструкции и каскадные двери, а также оригинальные «гармошки», не самые удобные «книжки» и невероятно эффектные радиусные двери.

Кассетные системы

Они могут быть подвесными или традиционными купе. Главное их отличие — наличие короба, в который прячутся створки. Его монтируют в стене, поэтому для создания такой конструкции необходимо сделать нишу.

Для частного дома этот вариант подразумевает, что работу проводят при строительстве стен либо перегородок. В квартирах для кассетной системы монтируют простейшую конструкцию — гипсокартонный короб, который отнимет у помещения от 100 до 120 мм.

Плюсы этого варианта — более плотное прилегание элементов, возможность добавления уплотнителей, поэтому кассетные двери гарантируют лучшую звукоизоляцию, чем у остальных раздвижных конструкций. Минус — большие расходы, не самая быстрая и простая работа, если хозяева рассматривают вопрос о том, как установить раздвижную дверь собственными силами.

Каскадные двери

Они — разновидность дверей-купе. Каскадная конструкция имеет в своем составе несколько створок, для каждой из них предусматриваются свои направляющие. Данные системы могут «работать» перегородками. Верхние направляющие для них часто фиксируют на потолке, для нижних рельсов также вырезают пазы.

Створки каскадных дверей нередко изготавливают из полимерного стекла. Данные системы — популярный способ создания прозрачных и полупрозрачных веранд. Такая стена-дверь позволяет быстро и без проблем оказаться на открытом воздухе, превратив помещение в комфортную зону отдыха.

Гармошки, книжки

Первая система тоже может быть перегородкой и дверью одновременно. В этом случае полотно сборное: оно состоит из узких планок, соединенных петлями. Ширина таких элементов зависит от величины проема. Однако только узкие полотна дадут возможность максимальной экономии пространства, потому что широкие створки раскрытой двери уже не позволят эффективно использовать место около нее.

Гармошки также могут иметь одну или две направляющие, их можно установить и в стандартный проем, но больше им подходит широкий. Главным недостатком складывающихся конструкций является низкий уровень звукоизоляции. Еще одним их минусом считают отсутствие «бережливости» пространства у широких полотен.

Конструкции-книжки отличаются от гармошек только количеством створок: в них ламелей всегда две. Минус таких дверей — «воровство» большего количества свободного места.

Радиусные

Эти конструкции более требовательны. Для их установки также необходимо соорудить гипсокартонную полукруглую стену-перегородку. Радиусные раздвижные двери имеют верхнюю и нижнюю направляющую, могут быть обычными, или прятаться в кассеты. Данный вариант самый сложный, поэтому установкой таких конструкций, как правило, занимаются специалисты. К тому же радиусным дверям необходима немаленькая площадь: они подходят только для просторных помещений.

Какие раздвижные системы лучше?

Самыми удобными и беспроблемными считают подвесные двери, которые не имеют недостатка конструкций-купе, в нижних направляющих которых «с удовольствием» собирается мусор. Кроме того, монтаж таких дверей легче выполнить самостоятельно, потому что риск совершить досадные ошибки при их установке все же минимален.

Как установить раздвижную дверь?

Прежде всего, надо собрать все, что может понадобиться во время монтажа.

Инструменты и материалы

В набор инструментов входит:

канцелярский нож;

угольник, рулетка, уровень, отвес;

карандаш (тонкий маркер), линейка;

дрель (перфоратор), шуруповерт, сверла по бетону и дереву.

Все элементы будущей конструкции можно собрать самостоятельно. Однако есть другой, простейший способ: это покупка готовой раздвижной межкомнатной системы. В этом случае риск допустить серьезные ошибки минимален, так как все детали и элементы подобраны идеально. В комплект входят:

направляющие;

дверное полотно;

наличники, панель;

роликовые механизмы;

флажки для раздвижных дверей;

декоративный короб (псевдокороб) для оформления проема.

В каждом наборе есть все необходимые крепежные элементы — болты, саморезы, заглушки и т. д. Еще понадобится брус (минимум 30х50 мм), дюбеля или анкерные болты, а также клинья для временной фиксации коробки и дверного полотна. Для установки псевдокороба нужна монтажная пена.

Требования к месту установки и оформление проема

Перед тем как установить раздвижную дверь, надо познакомиться с условиями, при которых монтаж возможен:

ровность проема обязательна, так как в противном случае придется перекрывать отклонения;

несущая способность обеих его сторон (и пространства над ним) должна быть достаточной.

Проем должен быть полностью подготовлен к началу работы — оштукатурен, окрашен или оклеен обоями.

Первым делом демонтируют старую дверь с дверной коробкой. Если необходимо, то выравнивают стены, определяют, как лучше установить конструкцию: в какую сторону должно открываться полотно.

Чтобы оформить дверной проем псевдокоробом, его вставляют по периметру, затем проверяют уровнем и отвесом. После этого конструкцию фиксируют клиньями, снова проверяют, потом зазоры запенивают. После застывания материала его излишки обрезают ножом и прячут под наличники.

Подготовка дверного полотна

Сначала занимаются полотном: на нем фиксируют роликовые механизмы. В этом случае руководствуются инструкцией для сборки и монтажа комплекта. Ролики могут располагаться непосредственно у угла полотна, или быть удаленными на 1/6 длины торца изделия.

Сначала роликовые механизмы прикладывают, располагая элементы точно по центру. Потом карандашом отмечают точки, предназначенные для саморезов, фиксирующих пластины. Затем просверливают отверстия: диаметр сверла — на 1 мм меньше диаметра шурупов.

После завершения этого этапа пластины прикручивают строго перпендикулярно основанию, минимальная длина саморезов — 70 мм. В них вставляют опоры для подвижных элементов, потом фиксируют их с боковых сторон крышками. На штыри опор накручивают платформы с роликами.

Переходят к установке ручек и замков. Обычно эти элементы врезные, поэтому пазы на полотнах уже вырезаны. В противном случае контуры изделий обводят карандашом, а излишки выбирают стамеской и молотком. Затем ручки и замки примеряют, отмечают точки для отверстий, их сверлят и прикручивают фурнитуру.

Сборка подвесной раздвижной системы

После подготовки полотна (или полотен) переходят к подготовке направляющей, место для которой определяют, приставив к проему створку на роликах, которые точно укажут участок монтажа.

Соединение бруса и рельса

Простейший способ установки направляющей — использование длинного бруса, сечение которого составляет 30х50 или 40х60 мм. Чтобы определить его размеры, к ширине полотна прибавляют 50 мм, чтобы оно полностью перекрывало проем. Такая же длина должна быть у рельса.

Брус и направляющую соединяют на полу. В этом случае минимальная длина крепежных элементов больше — 80 мм. От краев отступают на 100 мм, количество мест фиксаций — три, но больше — лучше.

Монтаж конструкции

Переходят к примерке полотна и рельса. Для этого на ролики будущей двери «надевают» направляющую, затем конструкцию приносят и ставят на законное место, делают отметки, предназначенные для крепления бруса.

К ним добавляют 8-10 мм, чтобы створка не касалась пола. Если напольное покрытие еще не уложено, то прибавляют его толщину. Затем в боковой грани деревянного элемента делают не менее 4 отверстий для фиксации бруса к основанию.

Чтобы предотвратить «гуляние» полотна во время монтажа, возле роликов вставляют небольшие клинья. После добавления упоров брус прикладывают к стене, проверяют его положение уровнем. Если необходимо, то его корректируют. Способ фиксации зависит только от материала основания. Если есть возможность просверлить перегородку насквозь, то используют либо длинные саморезы (120 мм), либо анкерные болты. Для бетонной стены свой крепеж — дюбеля.

Для них предварительно делают отверстия, перенеся отметки через отверстия в брусе при помощи длинного и тонкого сверла. Альтернатива ему — длинный гвоздь, который слегка вбивают в поверхность молотком, получая необходимые точки. Дальнейшая работа — сверление отверстий, вбивание пробок и монтаж бруса с направляющей. По краям рельса крепят стопоры, устанавливая их так, чтобы полотно полностью закрывало проем. Фиксируют эти элементы прижимными винтами.

Завершающий этап

После завершение монтажа дверь открывают, чтобы установить флажок, который должен заходить в паз, сделанный в нижнем торце полотна. Его вставляют, отмечают отверстия для крепежных элементов, затем их просверливают. В этом случае длинные саморезы не нужны: хватит длины 15-20 мм.

Последний этап работ — маскировка бруса и направляющей. Малопривлекательную конструкцию закрывают декоративной панелью, которую прибивают финишными гвоздями, подобранными в тон изделию.

Работоспособность новой двери проверяют. Если необходимо, то посадку роликовых механизмов регулируют с помощью винтов, находящихся на них. Уровень в этом случае не используют.

Особенности монтажа нижней направляющей

Данный вопрос интересует тех мастеров, которые не ищут легких путей, а хотят получить максимально надежную конструкцию. Для монтажа нижнего рельса можно выбрать один из трех способов. Поступить можно так:

Традиционно — вырезать паз в напольном покрытии (штробу в основании), затем установить в него рельс. В этом случае важнейшее условие — идеальное совпадение верхней и нижней направляющей, поэтому подгонка потребует использования отвеса и правила про «семь раз отмерь». Относительно просто: закрепить рельс на напольном покрытии, после чего закрыть его порогом. Это не самое лучшее решение, поскольку раздвижные системы и привлекают возможностью избавиться от препятствий. Однако это вполне логичный выбор для тех помещений, где высок риск регулярного засорения рельса.

Третий метод используется крайне редко. Это самое оригинальное решение: можно монтировать узкую направляющую внутри торца двери, или обойтись вовсе без нее, прорезав в нижней части полотна такой же паз. В этом случае на напольном покрытии фиксируют не рельс, а направляющий нож.

Правила эксплуатации и уход

Любая раздвижная дверь требует не только корректной установки. Чтобы не столкнуться с проблемами уже в ближайшем будущем, с ней нужно бережно обращаться, и не забывать ухаживать за конструкцией. Во-первых, направляющие и механизмы рекомендуют периодически смазывать. Лучший вариант — «белая смазка» (спрей). Перед процедурой элементы советуют промывать керосином или обрабатывать WD-40.

С полотном обращаются аккуратно, не допуская резких движений, потому что даже качественное крепление не дает гарантии, что ролики не вылетят из направляющей. Для роликов и полотна очень нежелателен контакт с влагой, поскольку даже небольшое количество жидкости может стать причиной перекашивания или заклинивания двери. Дверное полотно не рекомендуют устанавливать вблизи любых отопительных приборов. Минимальное расстояние от них — метр. Периодическая очистка нижних рельсов — условие обязательное, так как в них скапливается мусор, пыль и шерсть животных. При замеченном провисании полотна следует тут же отрегулировать дверь с помощью винтов роликовых механизмов. Любой элемент, вышедший из строя, требует своевременной замены.

Корректный уход за раздвижными дверями включает использование безопасных очищающих средств (пример — специальные влажные салфетки). Отделка шпоном — причина для приобретения полироля, но только того средства, в составе которого есть натуральный воск.

На первый взгляд, сборка и установка кажутся относительно простыми этапами, однако они таят немало сложностей. Поэтому перед тем как установить раздвижную дверь, следует трезво оценить свои силы, а также познакомиться с предстоящей операцией. И в этом поможет следующий ролик, который заработал много положительных оценок, но мало отрицательных: