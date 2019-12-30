Перепланировка жилья — задача непростая, но ей эта сложность совсем не мешает оставаться популярным занятием. Особенно часто этим приходится заниматься в новостройках, где квартиры (вернее, комнаты) площадью больше напоминают футбольные поля. Чтобы разделить просторное помещение на несколько комнат, нередко используют спасительный гипсокартон, который так же часто выбирают для оформления потолков, обустройства полок, ниш. Так как сделать дверной проем из гипсокартона не очень трудно, все работы, включая и этот этап, можно провести самостоятельно. Все, что нужно, — это желание, основательный подход, неспешность и внимательность.

Особенности гипсокартонной стены

Перед тем как изучать вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона, необходимо познакомиться с самой главной конструкцией, где он будет находиться. Перегородку из гипсокартона делают с помощью жесткого каркаса из оцинкованного металлического профиля. Там, где будет располагаться проем, стену нередко усиливают деревянным брусом.

Для придания конструкции звуко- и теплоизоляционных характеристик пространство между элементами обрешетки заполняют специальным теплоизоляционным материалом. Вид, толщина его зависит только от требований, предъявляемый к перегородке. Каркас с внутренним утеплением с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Такая стена будет почти готова к финишному покрытию.

Перегородки из гипсокартона: «за» и «против»

Каркасные стены из ГКЛ — конструкции, оспаривать популярность которых бессмысленно. Их применяют для зонирования, для разделения помещений разной площади и планировок. Такие конструкции возводят в жилых, производственных, офисных зданиях. Большой ассортимент видов гипсокартона позволяет найти идеальный материал даже для комнат с повышенной влажностью, для тех помещений, где необходим высокий уровень пожарной безопасности.

Преимущества перегородок

Каркасные стены из ГКЛ давно и прочно заняли свою законную нишу. Причин успеха союза гипсокартона, утеплителя и металла есть несколько.

Удачная комбинация трех материалов. Металлический профиль отличается максимальной прочностью, гипсокартонные листы — малым весом. Такой дуэт позволяет соорудить перегородку любой формы, но не создать дополнительную нагрузку на перекрытия. Оцинкованный каркас дает шанс не беспокоиться об окислении и коррозии материала. Гипсокартон отличается почти идеально ровной поверхностью, к тому же он экологически безупречен. Благодаря обработке ГКЛ обладает собственной защитой от влаги и огня. Теплоизолятор, уложенный в перегородки внутри каркаса, дополнительно придает конструкции звукоизоляционные свойства. Простой, быстрый монтаж (демонтаж). Это не менее привлекательная сторона для тех, кто решился на самостоятельную работу. Перегородки очень легки в монтаже, поэтому по силам даже тому мастеру, кто впервые сталкивается с подобными работами. Так же элементарно конструкцию можно разобрать, а потом переместить, собрать заново в другом месте. Удобная прокладка любого вида коммуникаций внутри каркаса. Такое практичное (и логичное) решение дает возможность очень легко избавиться от «неизбежной красоты», спрятать которую в стенах во время ремонта нередко бывает весьма затруднительно. Минимальные затраты. Все элементы нельзя назвать супердорогими, поэтому данный этап ремонта обойдется в небольшую сумму. Сооружение стены с проемом не обещает сильной запыленности, гор строительного мусора, потому усилий для его уборки не потребуется.

Достоинства очень существенны, именно этим объясняется популярность перегородок. Самое главное преимущество — возможность проведения всех работ в одиночку даже без большого опыта.

Некоторые недостатки

Если говорить о минусах, то они тоже есть, отмахнуться от них невозможно. К этой категории можно отнести несколько слабых сторон гипсокартона.

Относительная хрупкость листов, но только если ГКЛ сравнивать с «основательными» материалами — с бетоном, деревом, кирпичом. Однако с этим недостатком можно в некоторой степени справиться: например, сделать, более толстыми слои обшивки. Потенциальные неблагоприятные условия, которые нанесут перегородке непоправимый урон, — максимально высокий уровень влажности. Речь идет о потопе, устроенном соседями. Такой «водопад» станет причиной разрушения гипсокартона. Невозможность фиксации на хрупких стенах крупногабаритных предметов — навесных шкафов, полок. Гипсокартонный лист в состоянии выдержать максимум 15 кг. Такая же перегородка с металлическим каркасом — 70 кг на 1 метр.

Некоторым минусы покажутся серьезными, другим — относительными. Однако большинства неприятностей можно избежать, если не нарушать технологию, не использовать стену в непривычном для нее «амплуа». Либо заранее побеспокоиться о дополнительных элементах внутри каркаса.

Инструменты, материалы

Необходимо запастись материалами, а также специальными инструментами, так как сделать дверной проем из гипсокартона, не имея их, очень сложно. В большей степени это касается работы с относительно хрупкими ГКЛ. Нужно приобрести или найти у себя:

рубанки: обдирочный (для обработки среза), кромочный (для нарезки фаски);

ножовку для резки ГКЛ, либо острый нож;

ножницы по металлу;

игольчатый валик;

карандаш, рулетку;

молоток;

отвертку, отвес, уровень;

дрель, шуруповерт;

болгарку, перфоратор.

Из материалов потребуется приготовить:

оцинкованные стальные профили: направляющий (ПН или UW, для крепления к потолку, стенам, полу), стоечный, несущий (ПС или CW) для опорных элементов и угловой (ПУ) для усиления стыков ГКЛ в углах;

брус, если в планах не арка, а полноценная, а значит, тяжелая дверь;

минеральную вату, лучше — ее базальтовую разновидность;

демпферную (уплотняющую) ленту, гасящую звуки и вибрации;

саморезы: по металлу — LB 9, LB 11, для фиксации обшивки — MN 25 либо MN 30.

дюбель-гвозди — 6х40, 6х60 мм — для крепления профиля к несущим поверхностям.

Отдельного внимания заслуживают главные герои — гипсокартонные листы. Обычно используют стеновую стандартную продукцию, толщина которой — 12, 5 мм, ширина — 1200 мм. Для сооружения арок берут более тонкие гибкие листы — 6,5 мм. Если стена будет отделять кухню либо санузел, то лучше брать влагостойкую марку ГКЛ. Ее легко определить даже по зеленому (синему) цвету.

Есть еще один вид гипсокартона — огнестойкий (ГКЛО), он обычно имеет розовый цвет. Однако в квартирах и домах его используют нечасто. Исключение — кухня, где есть вероятность сильного нагрева стены из-за бытовых приборов. Более тонкие листы потребуются для изготовления фигурных, изогнутых конструкций.

Теперь немного слов о профиле. Стандартные перегородки подразумевают использование материалов, имеющих разную ширину основания, — 50, 75, 100 мм. Выбор подходящей величины зависит лишь от высоты потолков: там, где они очень высокие, нужен максимально широкий профиль и, соответственно, толстая перегородка.

Как сделать дверной проем из гипсокартона?

Первый этап — обдумывание формы конструкции, ее габаритов. Обязательно принимают во внимание наличие либо отсутствие навешиваемой створки. Если решение принято в е пользу, то приобретают брус для усиления, так как профиль без усиления не способен выдержать дверное полотно. Поэтому внутри стоечных элементов для большей надежности фиксируют деревянные.

Если надежная перегородка уже существует, а хозяева планируют установить нестандартную дверь, то всю стену не трогают: просто изменяют размеры проема. При уменьшении высоты либо ширины пристраивают каркас из профиля — стартового и стоечного.

При смещении прохода в какую-либо из сторон часть перегородки вырезают. В этом случае потребуются болгарка. В подготовленном пространстве сверху и снизу фиксируют стартовый профиль, по краям стоечные, а к стене дополнительные стойки. Эти элементы скрепляют несколькими поперечинами. В качестве крепежа используют саморезы.

Для уменьшения высоты проема ставят пристенные элементы, которые будут опорами для поперечин. После того как каркас готов, режут ГКЛ. Эти листы соединяют таким образом, чтобы стыки оказывались посередине профилей. Гипсокартон с металлом также соединяют саморезами.

Возведение перегородки с прямым проемом

Первый этап работ — разметка. Сначала на потолке отмечают место, где будет располагаться стартовый профиль. Затем, пользуясь отвесом, определяют точки на полу для фиксации нижнего элемента. Переходят к разметке места для проема, затем для стоек. Шаг их составляет 600 мм.

Сооружение каркаса

Ножницами по металлу либо болгаркой нарезают направляющий профиль. На тыльную сторону всех заготовок наклеивают демпферную ленту. Работу начинают с верхней направляющей. В потолке через профиль перфоратором сверлят отверстия для дюбель-гвоздей, шаг — 400-500 мм. Крепежные элементы забивают молотком. Затем, еще раз проверив правильность разметки отвесом, фиксируют нижнюю направляющую. Аналогично, с таким же шагом креплений, с демпферной лентой, устанавливают вертикальные направляющие.

Оформление проема

Приступают к операции «Как сделать дверной проем». В отмеченных местах устанавливают стойки из усиленного профиля. Сначала замеряют расстояние между верхним и нижним элементами каркаса. От полученного значения отнимают 10 мм, отрезают две такие полосы. Вариантов усиления существует два. Можно соединить стоечный и направляющий профили, вставив их друг в друга, а затем скрепить через каждые 150-200 мм. Альтернатива направляющему элементу — брус такого размера, чтобы он заходил в стоечный профиль. Или комбинация обоих способов. Дерево к металлу также крепят саморезами.

Подготовленные стойки заводят в направляющие: сначала в напольную, потом в потолочную. Для этой операции и был необходим зазор, составляющий 10 мм. Вертикаль проверяют, затем каждую деталь фиксируют саморезами. Вторую стойку делают так же. Остальные стойки выставляют и закрепляют аналогично, не забывая при отрезании отнимать 10 мм от расстояния между потолочной и напольной направляющими. Начинают работу с любой несущей стены. Размер шага в 600 мм должен быть точно посередине стоек: именно эта точка станет местом стыковки гипсокартонных листов.

Монтируют горизонтальную перемычку дверного проема — верхнюю балку. Для этого от направляющего профиля отрезают два элемента, которые длиннее проема на 200 мм. С каждого края их отмеряют по 100 мм, прорезают боковые полки, затем загибают эти «лишние» отрезки внутрь. Перемычку устанавливают на отмеченное место, проверяют горизонтальность элемента уровнем, фиксируют саморезами. Можно усилить эту балку теми же способами, что и стойки проема — направляющим профилем либо брусом. Большая высота помещения (свыше 3 метров) требует дополнительных ребер жесткости — горизонтальных перемычек между стойками. Их делают аналогичным образом, но усиления они не требуют.

Другие операции

После сооружения каркаса внутри него устанавливают закладные элементы, вырезанные из профиля, бруса либо толстой фанеры. Их предназначение — служить основанием для крепления полок, подвесных шкафов, бра или зеркал. Затем монтируют коммуникации. Электропроводку обязательно укладывают в гофротрубу

Утепление и обшивка каркаса

Для защиты от шума и для теплоизоляции гипсокартонной конструкции чаще всего выбирают самые востребованные виды утеплителя. Это либо традиционная минеральная вата, либо новинка — базальтовый материал. Обычно покупают маты или плиты нужной толщины: их легко резать, не менее удобно укладывать. Первый этап операции-теплоизоляции — обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном.

Начинают работу с той стороны, где стартовала установка стоек с шагом 600 мм. Однако не забывают, что гипсокартон имеет свойство расширяться: при температурных скачках, при колебаниях уровня влажности. Если не учесть этот момент, то некорректный монтаж приведет к деформации материала, появлению трещин. Поэтому зазор (5-10 мм) в местах стыка листов с потолком, полом и стенами — условие обязательное.

ГКЛ крепят к профилю саморезами, по всему периметру. Шаг составляет 250-300 мм. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливают в листы на глубину от 0,5 до 0,8 мм. Следующие листы раскраивают по размеру. Фиксируют их таким образом, чтобы швы находились как раз посередине стоечного профиля. Закончив обшивку одной стороны каркаса, переходят к работе с утеплителем.

Теплоизоляционный материал нарезают кусками, оставляя небольшой припуск, чтобы обеспечить монтаж враспор. Если есть необходимость, то в теплоизоляции вырезают отверстия для коммуникаций. После укладки утеплителя между стойками и поперечинами переходят к другой стороне перегородки.

В этом случае обшивку монтируют немного по-другому: начинают монтаж не от стены, а со следующей стойки. Таким образом, смещение составляет 600 мм, оно, по аналогии с кирпичной кладкой, гарантирует большую прочность конструкции. Края (стыки) листов у дверного проема усиливают угловым профилем.

Не простой проем, а полноценная арка

В этом случае работа обещает быть достаточно сложной и не очень быстрой, так как необходимо изготавливать элементы изогнутой формы. Несмотря на то что возможных вариантов довольно много, для самостоятельной операции лучше выбрать классику — обычный, относительно простой полукруг. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

Конструируют перегородку. Ее делают точно так же, как и предыдущую, прямую конструкцию. Если простенок есть, то его расширяют, чтобы получить пространство для изогнутых элементов арки. В верхней части, а также с боков проема к стене крепят профиль. Переходят к изготовлению каркасного полукруга. Боковые полки профиля надрезают ножницами по металлу, шаг — 30 мм. Следят за тем, чтобы все надрезы располагались точно напротив друг друга. Делают два таких элемента. Оба надрезанных отрезка сгибают. Хорошо, если делают эту операцию на обеих заготовках одновременно. Следят за тем, чтобы оба элемента были абсолютно одинаковыми. Затем их крепят к верхней перемычке и боковым стойкам. Обшивку ГКЛ начинают с лицевых сторон: аккуратно вырезают одинаковые фигурные элементы. Правильные овалы — обязательное условие, так как исправление недочетов шпаклевкой станет невозможным. Фрагменты крепят к профилю саморезами. Для изготовления детали для проема сначала измеряют ширину и длину, но последнее значение немного увеличивают. Все цифры переносят на тонкий лист гипсокартона, затем вырезают полосу-заготовку. По тыльной ее стороне прокатывают игольчатый валик, затем смачивают водой. Когда полоса размокнет, ее сгибают полукругом. В этом случае для фиксации детали саморезами рекомендуют позвать ассистента.

Края получившейся арки также усиливают угловым профилем. Дальнейшие действия — грунтовка, шпаклевание швов и отверстий от саморезов (приклеивание ленты-серпянки), шлифовка, новое грунтование и отделка — нанесение краски, приклеивание обоев и т. д.

Легко или трудно?

Любой вариант работ не требует от мастера высокого профессионализма, так как сделать дверной проем из гипсокартона можно относительно быстро и безошибочно. Однако для удачного ремонта, для сооружения таких конструкций необходима внимательность, аккуратность, отсутствие желания «расправиться» с ними поскорее.

Приведенные наглядные примеры лучше докажут несложность работы. Один из популярных видеороликов находится здесь: