Чтобы дом или квартира превратились в индивидуальную крепость, им необходим надежный дверной блок, защищающий жильцов и их имущество от вторжения незваных гостей. По этой понятной причине сейчас входные конструкции чаще всего изготавливают из максимально прочного материала — из металла. Высококачественные двери отличаются длительным сроком эксплуатации, однако появление каких-либо проблем с ними не исключено. Иногда возникает необходимость демонтажа, и в этом случае хозяину, привыкшему все делать самостоятельно, надо точно знать, как разобрать входную дверь, но никоим образом не повредить ее.

Как устроена входная дверь?

Ответ на этот вопрос зависит от модели, однако большинство из конструкций имеет определенный набор элементов. К ним относится:

прямоугольный каркас;

листы из металла;

ребра жесткости, расположенные внутри;

теплоизоляционный материал;

отделка (дерево, кожа, ламинат);

врезные замки, петли;

другая фурнитура — ручки, глазок.

В бюджетных входных конструкциях ребер жесткости и утеплителя не предусматривается. У дорогих моделей есть не две, а три петли. Толщина металлических листов в них больше, в роли теплоизоляции выступает или пенопласт, или минеральная вата.

Демонтаж: возможные основания

Демонтаж может понадобиться по разным причинам. Наиболее распространенные поводы — модернизация либо ремонт. В этом случае из коробки удаляют дверное полотно. Чтобы сделать это, надо снять конструкцию с петель.

Причины

Чаще всего такие действия предпринимают по нескольким причинам. К ним относится:

попытка взлома;

приобретение новой входной двери;

появление проблем с открытием или закрытием двери;

капитальный ремонт, требующий освобождения пространства;

необходимость обслуживания: как правило, это смазка элементов;

замена одной или нескольких деталей: замка, петель или другой фурнитуры;

необходимость дополнительного утепления, или замена старого материала, пришедшего в негодность.

Нередко виновником демонтажа становится крупный предмет, отказывающийся проходить в проем. Например, габаритная мебель либо такой же бытовой прибор. В этих случаях не остается ничего другого, кроме как разобрать входную дверь. Однако иногда (например, для замены замка) без этой операции обойтись можно. Все зависит от особенностей конструкций.

Появление проблем с открытием/закрытием, перекос может сигнализировать о том, что в неприятной ситуации виноваты дверные петли. Нередко проблему вызывает не их ослабление, а усадка здания. Если это случилось, то варианта два — замена двери или самостоятельное исправление положения.

Демонтаж дверного полотна не так прост, как может показаться мастеру, сталкивающемуся с подобной работой впервые. Если провести операцию неправильно, то можно остаться вовсе без двери, так как довольно легко повредить не только полотно, но и проем. Если дверь потом планируют отправить в «ссылку» на дачу, или решают установить на место, то демонтировать конструкцию необходимо очень аккуратно. В других случаях больше надо опасаться повреждения стены или проема.

Слабые места металлических дверей

Металл долговечен, однако и такие конструкции нередко требуют ремонта. Если говорить об основных видах поломок, то их есть несколько.

Дверное полотно. Это самый частый элемент для самостоятельного ремонта. Проблемы могут быть две. Одна из них потеря внешнего вида, другая — необходимость замены или добавления утеплителя. Худший вариант — взлом, а значит, нарушение целостности. Замки. Устройств, предназначенных для входных конструкций, не слишком много, поэтому для хозяина важно определить его вид, а затем оценить возможность самостоятельного ремонта. В некоторых случаях лучше пригласить мастера. Дверная коробка. Чаще всего это цельносварной элемент, поэтому ломаться там абсолютно нечему. Но неправильный монтаж, провоцирующий перекос, все-таки возможен. Наличники. Наружной облицовке механические поломки тоже свойственны, однако в таком случае ремонт обещает быть не слишком сложным.

Любая неполадка — хороший повод для проверки работы всей конструкции. Диагностика и своевременная профилактика — единственный шанс предотвратить серьезные проблемы. Это гораздо проще, чем интересоваться потом, как разобрать входную дверь, которая вдруг перестала выполнять свои прямые обязанности.

Что можно исправить самостоятельно?

Если поводом для демонтажа двери стала какая-то проблема, то сначала не мешает узнать, можно ли с ней справиться самостоятельно.

Замки — первая причина

Выход из строя замка — самый распространенный вариант, который требует «быстрого реагирования». Существует 5 видов этих устройств: это ригельные, сувальдные, цилиндровые, электромеханические, а также комбинированные изделия. Наиболее распространены сувальдные и цилиндровые конструкции.

Цилиндровые устройства

Этот вариант самый удобный: как для демонтажа, так и для замены. В таких замках есть личина, в нее вставляют ключ. Эта деталь съемная, поэтому вытащить и заменить ее не составит труда. Делают операцию так:

напротив личины, с торца полотна находят стопорный винт;

его выкручивают крестовой отверткой, затем полностью вытаскивают;

в замочную скважину вставляют ключ, который начинают проворачивать;

одновременно с этими действиями предпринимают попытки вытащить механизм;

после того как язычок спрячется внутрь, личину легко вытаскивают из дверного полотна.

После этого мастеру надо отправиться в магазин, взяв поломанный механизм с собой. В случае с ригельным либо сувальдным замком заменить один элемент не получится: придется демонтировать старое и покупать новое устройство.

Сувальдные замки

Если у конструкции есть ручка, то ее вместе с накладками демонтируют в первую очередь, всегда. Крепежные элементы, фиксирующие эти детали, находятся с внутренней стороны входной двери. Это замки могут врезаться с торца полотна, либо находиться внутри.

В первом случае работа максимально проста: крепежи выкручивают, потом механизм вытаскивают. Для извлечения устройства второго типа полностью демонтируют внутреннюю накладную панель. После того как доступ к замку получен, фиксирующие саморезы выкручивают, а механизм вытаскивают.

Есть сувальдные модели, в которых предусмотрена возможность перекодирования старого замка для другого ключа. Это удобно, так как необходимости покупать новый элемент. Если такого шанса нет, придется приобретать полноценную замену.

Перекос двери или дверной коробки

Причины этого ЧП всего две: ненадежный монтаж, не обеспечивающий достаточно качественную фиксацию тяжелого дверного полотна, или усадка здания. Вторая проблема встречается только в новостройках. В любом случае на этот процесс требуется какое-то время, поэтому хозяева замечают перекос не сразу. Есть три способа справиться с неприятностью.

Сравнительно старые двери способны просесть из-за износа дверных петель. Их замена или регулировка решит проблему. Если больших деформаций нет, но некоторый перекос существует из-за тяжести конструкции, то помимо регулировки рекомендуют снизить нагрузку на петли. Логичный способ — монтаж дополнительного навеса.

Когда виновата деформация самого короба, решение другое. Для исправления положения на проблемных участках вбивают несколько клиньев. Когда короб будет установлен идеально, рядом со старыми анкерами загоняют дополнительные крепежные элементы, обычно 2-3 штуки.

Износ конструкции

Когда дверь функционирует абсолютно нормально, но ее вид оставляет желать лучшего, менять ее нерационально. В этом случае возвратить ей «лицо» можно самостоятельно, причем иногда даже без значительных трат.

Помощь краски

Самый элементарный вариант — повторная покраска. Такой вид преображения даст возможность избавиться от неизбежных царапин и ржавчины, появившейся в месте дефектов. Единственное условие — полное удаление старого покрытия, поэтому демонтаж дверного полотна обязательный этап операции-реставрации.

Если такие масштабные работы не радуют, то можно обработать до металла только самые некрасивые участки. В качестве инструмента рекомендуют использовать дрель или болгарку с насадкой — металлической щеткой. На локальную обработку мастер потратит не более трети часа, на полную зачистку уйдет примерно полтора.

После очистки металл обезжиривают растворителем, затем наносят не менее двух слоев краски, предназначенной для наружных работ, например, молотковой эмали. Эти составы не только обеспечивают декоративный эффект, но максимально устойчивы к механическим повреждениям. Грунтовка в этом случае не требуется.

Другие варианты

Если окрашивание по каким-то причинам не подходит, то есть альтернативные способы облицовки.

Ламинат для пола. Если входная металлическая дверь защищает не квартиру, а частный дом, то материал должен быть влагостойким. Вообще, в этом, «загородном случае» данное декоративное покрытие не самый лучший из вариантов. Ламинированные панели МДФ. Эту продукцию, выпускаемую для облицовки дверей, называют накладками или карточками. Есть модели для помещений и улицы, поэтому данный материал довольно популярен. Минус у него один: это высокая цена. За карточки придется отдать половину стоимости металлической дверной конструкции.

Кожа — еще один кандидат. Как правило, натуральный материал для украшения дверей не рассматривают. Оптимальным заменителем станет экокожа. По виду она практически не отличается от оригинала, однако стоит намного дешевле. Особенно интересен, а поэтому популярен, классический столь обивки — каретная стяжка.

Как разобрать входную дверь?

Нельзя сказать, что операция очень требовательна к мастеру, однако все этапы лучше проводить крайне осторожно.

Необходимые инструменты

Первый вопрос, возникающий у мастера, относится не к тому, как разобрать входную дверь, а к тому, чем это сделать. Минимальный набор включает такие инструменты:

гвоздодер;

молоток;

шуруповерт;

отвертки: крестовая, плоская, шестигранник;

плоскогубцы;

стамеска.

Еще потребуется небольшой деревянный брусок или несколько клиньев. Иногда не получается обойтись без смазочного материала (моторное масло, WD-40). В зависимости от конструкции может быть необходима болгарка, дрель.

Демонтаж дверного полотна

Это всегда первая операция: сначала нужно снять дверь с петель. Сначала ее открывают настежь, чтобы полотно полностью вышло из дверной коробки. Под нижнюю часть полотна, посередине устанавливают гвоздодер, затем под него подкладывают деревянный брусок. На гвоздодер нажимают до тех пор, пока петли не снимутся с направляющих штифтов.

Если для входной двери были использованы неразъемные навесы, то алгоритм несколько другой. Дверь распахивают, затем ее подпирают снизу клиньями. После фиксации берут отвертку и откручивают шлицы, находящиеся у торцов. Открутить придется все саморезы, поэтому помощник для поддержки полотна в этом случае необходим.

Снятие фурнитуры

Чтобы гарантировать сохранность фурнитуры, ее также удаляют. Глазок потребует минимум действий. С внутренней стороны конструкции находят гайку, ее откручивают, потом аккуратно вынимают глазок.

Для снятия ручки первым делом откручивают саморезы, удерживающие накладку на внешней стороне двери. Затем ручку выкручивают плоскогубцами до тех пор, пока она не выйдет из замка. После этого удаляют систему, благодаря которой поворачивается язычок.

Чтобы демонтировать замок, сначала удаляют крепежи, фиксирующие декоративную накладку. Потом откручивают тот, что находится в отверстии с внешней стороны двери. Затем откручивают остальные саморезы, вынимают механизм.

Как разобрать входную дверь?

Поскольку разные производители используют свою технологию сборки, иногда можно столкнуться с неприятными сюрпризами. В одних случаях полотно разобрать невозможно, в других после разборки дверь отказывается собираться снова.

Самыми распространенными моделями являются металлические сварные конструкции. В них швы не сплошные, а находятся только в определенных точках, такие соединения называют прихватами. Это особенность облегчает демонтаж, так как есть возможность аккуратно срезать их болгаркой с кругом по металлу. Чтобы облегчить труд, некоторые мастера рекомендуют проводить работу только с трех сторон, а последнюю из них просто немного отогнуть. В этом случае обратная сборка немного ускорится, упростится.

От остатков сварки (клея) избавляются при помощи плоской отвертки либо гвоздодера. После отсоединения листа переходят к следующему запланированному этапу — к монтажу теплоизоляции, добавлению ребер жесткости. В этом случае все же рекомендуют обращаться к профессионалам: разобрать дверь не слишком сложно, однако сваривать ее снова придется.

Самый худший вариант — сплошной сварочный шов по всему периметру. Такую конструкцию рекомендуют оставить «как есть». В противном случае практически гарантирована порча полотна. В любом случае, эта операция отнимет много сил и времени, а результат будет непредсказуемым.

Утепление или звукоизоляция может быть проведена другим, цивилизованным способом — без «раскурочивания» полотна, которое не всегда получается восстановить. В этом случае на металлический лист крепят реечный каркас, в его ячейки укладывают утеплитель, затем его закрывают деревянной панелью (например, листом ДВП).

Удаление наличников, дверной коробки

Чтобы демонтировать наличники, сначала снимают декоративные заглушки, затем выкручивают саморезы. Если элементы зафиксированы при помощи гвоздей, то перед их извлечением по наличникам легонько стучат молотком.

Демонтаж дверной коробки начинают с поисков мест ее фиксации. Обычно они находятся около петельного либо замкового соединения. Крепежи выкручивают шуруповертом или крестовой отверткой. Если между стеной и коробкой есть монтажная пена, то ее срезают монтажным ножом. Остатки штукатурки удаляют, используя молоток, но действуют предельно аккуратно.

Возможные проблемы после демонтажа

Нередко получается так, что после сборки конструкции и установки ее на законное место появляются некоторые проблемы. Самые распространенные ошибки надо рассмотреть.

Слишком плотная посадка замков. При обратном их монтаже надо обеспечить необходимый зазор ригелям. Он нужен для того, чтобы предотвратить проблемы с замком, если дверь со временем немного просядет. Неплотное закрывание двери. Создать такую ситуацию может установка нового уплотнителя или некорректное расположение язычка. В первом случае со временем проблема исчезнет сама, во втором придется заняться регулировкой элемента. Появление скрипа. Такой симптом указывает на просадку полотна или разбалтывание петель. Устранение неполадок — подтягивание петель, смазка деталей. Перекосы полотна. В этом случае потребуется новый демонтаж, так как при установке были допущены какие-то ошибки.

Главная обязанность любой входной двери — защита от проникновения посторонних, от шума и холода. Чтобы обеспечить длительную эксплуатацию, необходимо регулярное обслуживание конструкции и своевременный ее ремонт. В этом случае есть два пути: приглашение специалиста или самостоятельная работа. Чтобы не столкнуться с проблемами, или быть в состоянии их успешно устранить, нужно тщательно изучить все элементы входной двери и условия для их безукоризненного функционирования.

Чтобы узнать и понять, как разобрать входную дверь самостоятельно, и в какой последовательности это делать, лучше посмотреть это познавательное видео: