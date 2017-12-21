Ситуация, когда не удается открыть дверь городской квартиры или частного дома из-за неисправного замка в наше время случается достаточно часто. Виной всему низкое качество материалов и простая конструкция дверных запорных устройств бюджетного ценового диапазона. Как открыть дверь, если замок заклинило, без существенных затрат времени и наличных средств?

Прежде всего, необходимо трезво оценить ситуацию, не ломать дверь без особой на то причины и не обращаться за помощью к случайным людям. Не исключено, что с минимальными затратами времени и материальных средств вы сможете исправить положение своими силами. Характер неисправности подскажет оптимальный способ ее устранения.

Основные причины отказов простых и сложных запорных систем

В бытовой практике чаще всего встречается:

поломка пружины или другой детали вследствие брака или естественного износа;

попадание в замочный механизм посторонних предметов при неудачной попытке взлома посторонним лицом;

отсутствие ухода за замком и неграмотная его многолетняя эксплуатация;

повреждение механизма личинки из-за кустарно изготовленного дубликата ключа.

В электромеханических замках разного уровня сложности причиной выхода из строя может быть отсутствие питающего напряжения, потеря работоспособности контура обработки сигнала или исполнительного механизма.

Критерии надежности и долговечности

Практика показывает, что дорогие и бюджетные замочные устройства имеют умеренные коэффициенты надежности.

В первом случае — это сложность конструкции;

во втором — низкое качество используемых материалов и несовершенство малозатратных производственных технологий.

В частности, из хрупкого алюминиевого сплава изготавливаются корпуса секреток китайских и турецких замков.

По мнению экспертов, на сегодняшний день реальная надежность дорогих фирменных запорных систем оставляет желать лучшего. При наличии соответствующих навыков разблокировка самого совершенного замка — это вопрос времени.

Сбой в работе моделей запорных устройств разных типов

Существует несколько проверенных временем решений, как открыть дверь, если замок заклинило. Прежде всего, не рекомендуется задействовать грубую силу, поскольку вместо одной проблемы придется решать несколько. Поиск способа устранения неисправности может подсказать тип самого замка.

Замок цилиндрический

Отказ личиночного цилиндрического замка проявляется полной или частичной блокировкой поворота штатного ключа или его заклиниванием в скважине запорного устройства.

Для начала следует ввести шприцом в личинку несколько капель бензина, керосина или жидкого машинного масла.

Не исключено, что основной причиной отказа замка является просадка дверной конструкции вследствие износа дверных петель. Такой вариант проверяется с помощью подъема двери монтировкой с одновременным поворотом ключа.

В щадящем варианте монтировку можно использовать для отжима двери и увеличения зазора в сопряжении полотна с коробом. В таком положении ригель можно сместить в нужном направлении пилочкой для ногтей или тонкой отверткой, в другом решении – распилить болгаркой с тонким диском нужного диаметра.

Силовые способы

После нескольких бесполезных попыток вынуть или провернуть ключ придется принять более радикальное решение. В первом варианте это высверливание личики дрелью, которую можно попросить у соседей.

При отсутствии подходящего оборудования личинку можно выбить сильным ударом молотка по наставке, после чего передвинуть ригель отверткой. Естественно, ни о каком последующем ремонте поврежденного замка речи быть не может.

Как открыть дверь, если замок заклинило в аварийной ситуации (при пожаре или затоплении), если времени для решения задачи отводится крайне мало?

Единственное решение — это выбивание двери достаточно сильным ударом в место установки замка. К сожалению, такой вариант можно задействовать только для деревянного дверного полотна, которое открывается внутрь помещения. Практика показывает, что полученные дверью и коробом повреждения доступны для ремонта своими силами.

При наличии во входной двери остекленного участка можно попробовать демонтировать или, в крайнем случае, разбить стеклянную вставку. К сожалению, такое решение проблемы в ряде случаев по уровню затрат идентично стоимости замка нового и услуг по его установке. В худшем варианте не исключается необходимость полной замены дверного полотна.

Данный способ может быть использован для открытия металлопластиковой балконной двери. Для демонтажа стеклянного блока достаточно снять по периметру эластичные уплотнители.

Несмотря на внешнюю массивность, пластиковые дверные системы характеризуются умеренной конструкционной прочностью. При разблокировке металлопластиковых дверных систем рекомендуется отказаться от применения грубой силы.

Разблокировка сувальдного замка

Один из наиболее доступных способов — это стачивание препятствующих вводу ключа продольных выступов. Если такой вариант по каким-то причинам реализовать не удается, специалисты рекомендуют предварительно отжать замочную скважину, после чего ввести ключ, развернутый на 180°.

Как вытащить застрявший в замке ключ?

Причины данной неисправности в большинстве своем причастны к заклиниванию самого запорного механизма.

Имеется стандартная рекомендация по вводу в личинку масла или силиконового спрея.

Далее следует зажать головку ключа плоскогубцами и с умеренными усилиями попробовать вынуть застрявший ключ.

Причиной преждевременного отказа замка может быть просадка тяжелого дверного полотна вследствие неправильного выбора или монтажа петель, изменение геометрии дверного короба под воздействием чрезмерных нагрузок от строительных конструкций. Перед установкой нового замка необходимо проверить наличие зазора шириной от 5 мм по всему периметру двери.

Применение подручных предметов

Женская шпилька. Если сломался единственный ключ, некоторые типы дверных замков можно открыть обыкновенной шпилькой. Для этого необходимо одну половинку использовать для отжима штифтов, а другую для поворота личинки. В замке сувальдного типа следует предварительно отжать монтировкой дверное полотно и одновременно сдвинуть сувальды продетым в отверстие куском проволоки.

Если сломался единственный ключ, некоторые типы дверных замков можно открыть обыкновенной шпилькой. Для этого необходимо одну половинку использовать для отжима штифтов, а другую для поворота личинки. В замке сувальдного типа следует предварительно отжать монтировкой дверное полотно и одновременно сдвинуть сувальды продетым в отверстие куском проволоки. Отвертка и дрель. Для разблокировки замка с крестообразной скважиной под ключ нужно просверлить отверстие в ее нижней части и провернуть запорное устройство отверткой. Таким же образом, после удаления декоративной накладки можно сдвинуть замочную защелку.

Мы рассмотрели несколько основных способов вскрытия двери при поломке замка. Надеемся, вышеизложенные рекомендации помогут вам справиться с возникшей неприятностью в кратчайшие сроки.