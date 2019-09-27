Монтаж входных или межкомнатных дверей — событие замечательное, однако установка их — лишь половина дела, так как хозяев ждет завершающий этап строительных работ — оформление откосов. Без них даже совершенная дверная конструкция не сможет выглядеть идеально, потому что мешает этому непрезентабельный вид стен, расположенных рядом с коробкой. Нередко данные работы доверяют специалистам, установившим двери, но они берут за такое оформление отдельную плату. Дверные откосы своими руками — разумная альтернатива, позволяющая добиться значительной экономии. Если у хозяев есть навыки отделочных работ, то оформить поверхность стен около дверной коробки вполне реально за день, но все зависит от способа.

Потенциальные способы

Раньше ассортимент подходящих изделий и товаров был очень мал. Сейчас количество вариантов значительно возросло, так как появилось большое число новых материалов, с помощью которых можно довольно легко преобразить некрасивые дверные проемы.

Гипсокартон — материал, благодаря которому довольно просто сделать совершенной поверхность, требующую долгого выравнивания бетонным раствором. Готовые откосы покрывают штукатуркой, краской. Дерево недешево, но красиво, надежно и экологично. Для оформления откосов можно использовать как недорогую древесину, так и ценные породы дерева. Бонусом станет идеальное утепление пространства между стеной и дверной коробкой. Камень: натуральный или искусственный. Этот способ, забытый на некоторое время, снова входит в моду. Причины — экологичность, прочность, долговечность, способность вписаться в любой интерьер. Минусы — цена, требовательность к отделке на границе стен с откосами. Ламинат. Такая отделка оптимальна, когда двери либо арки сделаны из такого же материала, однако ламинированная ДСП не применяется там, где повышенная влажность, для входных дверей. Монтаж ламината на каркас будет причиной уменьшения дверного проема. МДФ панели не боятся высокой влажности, перепадов температур, поэтому могут быть универсальными — использоваться для оформления любых дверных откосов деревянных либо металлических конструкций. Наиболее подходящими считают ламинированные материалы. Пластик. Панели из полихлорвинила имеют несколько достоинств, среди них невысокая стоимость, простота отделки, ухода и богатый ассортимент. Главный минус — недолговечность: легкая деформация и повреждение появляется даже при минимальных воздействиях. Штукатурка. Такой метод можно считать классическим, консервативным. Вариант нельзя назвать быстрым оформлением дверных откосов, но он позволяет добиться высокой прочности, поверхностям не страшна влажность и скачки температуры. Низкая стоимость — еще один плюс.

Есть еще несколько вероятных кандидатов на «должность» дверных косяков — вагонка, керамическая плитка, паркет, сэндвич-панели. Многообразие способов дает возможность найти идеальный материал для каждого дома. Главное, чтобы отделка гармонировала с интерьером. Если этому критерию соответствуют сразу несколько вариантов, то придется положиться на тот вид оформления, который больше по вкусу хозяевам.

«Предоперационная подготовка» откосов

Сделать надежные дверные откосы своими руками можно относительно просто, однако есть одно обязательное требование. Чтобы гарантировать качество работ, в подавляющем большинстве случаев необходима тщательная предварительная подготовка поверхностей, для которой приобретают или находят в хозяйстве:

валики;

ведро;

грунтовку глубокого проникновения;

канцелярский нож;

малярную ленту;

монтажную пену;

пульверизатор;

сетку;

строительный миксер либо насадку на имеющийся инструмент (дрель, перфоратор);

шлифовальную машинку (наждачную бумагу, насадку);

шпаклевку (стартовую и финишную);

шпатель;

штукатурку.

Первым делом откосы избавляют от старой отделки (например, от штукатурки), удаляют загрязнения. Затем переходят к выравниванию поверхностей:

Сначала очищенные откосы грунтуют, чтобы обеспечить идеальное сцепление материалов. Стыки и щели заполняют монтажной пеной, предварительно смочив поверхность водой из пульверизатора. Спустя 8-12 часов излишки пены срезают ножом. Подготовив стартовую шпаклевку, раствор наносят, разравнивают. Если стена оказалась повреждена во время монтажа двери, используют сетку. Углы выравнивают с помощью уголков. После высыхания раствора его затирают, избавляясь от неровностей и трещин, после этого поверхности снова грунтуют. Заключительный этап предварительной работы с откосами — нанесение финишной шпаклевки, ее выравнивание после высыхания.

В некоторых случаях окончание работ с откосами — их окрашивание или поклейка обоев. Более сложные виды оформления означают, что основные этапы еще впереди.

Откосы для входных, межкомнатных дверей

Оформление проемов имеет особенности, если речь идет о расположении конструкций. В обоих случаях используют свои варианты.

Входные двери

Здесь в большей степени важна надежность, так как отделка должна выдерживать постоянные вибрации, сопутствующие закрыванию/открыванию дверей. Для оформления внутренних откосов используют ламинированные материалы — ДСП или МДФ. Для монтажа панелей приобретают направляющие, жидкие гвозди либо монтажную пену.

При наружной облицовке используют штукатурку. Если дополнительные отделочные работы не предусматривают, то высохший материал обрабатывают грунтовкой, затем наносят краску. Когда выбрана плитка, на подготовленную поверхность с помощью клеевого состава крепят плитку либо камень.

Межкомнатные двери

В этом случае выбор материалов более широк, так как использоваться может практически любой из них. Откосы, выполненные из МДФ, замечательно смотрятся в жилых комнатах. Еще один популярный вид отделки — оклеивание откосов обоями. Для межкомнатных дверей нередко выбирают гипсокартонные либо панельные конструкции. Плюсы их — невысокая цена и отсутствие необходимости в серьезной подготовке откосов, которая обязательна при оштукатуривании.

В ванных комнатах поступают логично — выбирают тот материал, который использовался для отделки стен — пластик, керамику. В жилых помещениях с отделкой из панелей или гипсокартона такими же материалами оформляют и дверные откосы.

Работа со штукатуркой

Для оформления откосов входной двери покупают обычную и/или декоративную штукатурку. В этом случае работа идет по такому плану:

Предварительно подготовленную поверхность грунтуют, дают ей высохнуть. Потом наносят второй слой, и также ждут его высыхания. Готовят такое количество штукатурного раствора, чтобы его хватило на 30-40 минут работы, в противном случае смеси грозит потеря некоторых необходимых свойств. Для ровности будущих поверхностей предварительно устанавливают маячки (маячковые профили, рейки), перфорированные уголки. Крепят их с помощью той же штукатурки. Состав наносят послойно, толщина каждого должна быть примерно одинаковой, она составляет 10-15 мм. Если их количество больше двух, то рекомендуют использование армирующей сетки. Смесь разравнивают правилом, после подсыхания удаляют маячки, дефекты, оставшиеся после них, устраняют свежеприготовленной штукатуркой. После окончательного высыхания откосов небольшие неровности устраняют шпаклевкой. Готовую поверхность обязательно грунтуют, потом отделывают краской либо обоями.

Достойная альтернатива окрашиванию или обоям — декоративная штукатурка, которую наносят на грунт валиком. Высохший материал покрывают краской, лакируют либо обрабатывают воском.

Оштукатуривание относится к самым бюджетным вариантам, однако работа, выполненная качественно, даст возможность забыть об откосах на довольно большой срок. Если мастера не очень прельщает такая длительная операция, то следует поискать другие варианты.

Оформление ПВХ панелями, ламинатом

Несмотря на то, что этот вариант считается не самым лучшим, при покупке качественного материала можно надеяться по относительно долгую жизнь дверных откосов. Дешевые изделия, наоборот, очень быстро начинают приходить в негодность: они меняют цвет, на поверхности появляются дефекты. Работы в этом случае не занимают много времени, так как монтаж производят на клей.

При подготовительных работах крайне внимательно следят, чтобы не допустить перепадов высот. 2 мм на один метр — разрешенный максимум погрешностей. После проведения измерительных работ все элементы нарезают. Для лучшего сцепления (адгезии) стены прогрунтовывают дважды, а пластиковые панели слегка шлифуют с обратной стороны. Клеевой состав наносят змейкой. Панели прижимают к основе, отрывают, после нескольких минут их фиксируют, на этот раз окончательно. Последний этап — установка декоративных элементов.

В роли замены пластиковому материалу нередко выбирают сэндвич-панели. Они также просты в установке, уходе, но более надежны, прочны и долговечны. Но и здесь есть обязательное условие: так же, как и в случае с пластиковыми панелями, необходимо выбирать качественные изделия.

Таким же образом происходит монтаж напольного покрытия — ламината, отличие лишь одно — использование в качестве клеевого состава только монтажной пены.

Монтаж гипсокартона: 3 способа

Это еще один простой способ сделать привлекательные дверные откосы своими руками.

Финишная шпаклевка

Вместо клеевого состава, используемого для пластика, здесь отдают предпочтение обычной финишной шпаклевке, которая показала себя хорошим фиксатором гипсокартонных листов.

Тщательный неоднократный замер всех поверхностей проема — первый необходимый этап. На гипсокартон наносят разметку, материал разрезают на заготовки строительным ножом (ножовкой по металлу, электролобзиком). После примерки в проем всех элементов, на их «изнанку» большими «шлепками»-заплатками наносят шпаклевку, разведенную водой до пастообразной консистенции. Детали фиксируют на подготовленных (прогрунтованных) откосах. Если вдруг возникает необходимость в их фиксации, то пользуются подпорками — например, деревянным брусом. Закрепив материал, его оставляют в таком состоянии на 10-12 часов. Затем подпорки убирают, и ждут полного засыхания состава. Поверхность гипсокартонных откосов шпаклюют, шлифуют, грунтуют и красят.

Монтажная пена

Этот материал применяют, если проведена хорошая подготовка поверхности, означающая отсутствие больших впадин (глубиной до 30 мм). Если они есть, то выбоины предварительно на 1/3 заполняют пеной. Более глубокие дефекты требуют вмешательства цементного раствора либо стартовой штукатурки.

На изнанку гипсокартонной заготовки наносят змейку из пены, ее толщина не более 10 мм. Деталь прижимают к поверхности, затем отрывают и кладут в сторону. Цель этого шага — ожидание увеличения монтажной пены. По истечении 5-8 минут элемент фиксируют окончательно, оставляют до затвердевания состава на 12-24 часа. Последний этап — закрытие щелей между гипсокартоном и стеной штукатуркой. Отделывают откосы после высыхания материала.

У обоих методов есть большой плюс — простота, скорость оформления поверхности. Но есть и недостатки:

предварительно выровненные поверхности — обязательное условие, иначе идеальная установка невозможна;

существует риск выгибания гипсокартонных элементов;

пустоты, оставшиеся между стеной и материалом;

небольшая надежность такой отделки.

Тем, кто хочет получить долговечные и красивые дверные откосы, лучше выбрать следующий, более сложный, вариант.

Монтаж на каркас

Этот способ универсален, но и более трудоемок, однако цель нередко оправдывает средства. Каркас изготавливают из деревянного бруса либо (лучше) из алюминиевого профиля. Такие откосы смогу выдержать практически любую облицовку: как плитку, так и искусственный камень.

Вымеряют проем — размеры стоек, а также горизонтальных направляющих. Нужные элементы нарезают болгаркой или ножницами по металлу. В проеме с шагом 300-400 мм перфоратором делают отверстия, в которые вставляют пластиковые дюбеля. Постоянно проверяя геометрию уровнем, отрезки фиксируют саморезами. Для надежности монтируют элементы-перемычки. Если работы проводят в проеме входной двери, то дополнительно откосы утепляют. В этой роли используют практичную минеральную вату, стекловату, монтажную пену (очень тонким слоем) или более дорогой материал — экструдированный пенополистирол. Гипсокартонные заготовки крепят по периметру, соблюдая отступ в 200 мм. Шляпки заглубляют в обшивку на 1 мм, но не более. Наружные углы армируют перфорированными уголками, их фиксируют саморезами.

Листы гипсокартона, смонтированные на каркас, монтажную пену либо на шпаклевку, отделывают. Швы проклеивают серпянкой, поверхности шпаклюют, грунтуют, затем наносят финишный материал.

Установка МДФ панелей, ламината на каркас

Каркасный монтаж панелей используют в том случае, если технологический зазор составляет 30 или более миллиметров. Для МДФ, в отличие от гипсокартонных конструкций, где одинаково успешно применяют брус и металлический профиль, создают обрешетку исключительно из дерева.

Весь материал обрабатывают антисептиком. После снятия размеров проема из бруса вырезают деревянные заготовки. Их крепят дюбель-саморезами вплотную к дверной коробке, с другой стороны — заподлицо с краем стены. Если монтаж запланировано осуществлять жидкими гвоздями, между деревянными элементами крепят горизонтальные перемычки. При выборе саморезов в них необходимости нет. Все ячейки обязательно заполняют утеплителем. После замера откосов из МДФ вырезают детали, которые примеривают, а затем крепят к обрешетке либо жидкими гвоздями (используются чаще), либо саморезами. Последние слегка утапливают в материал, чтобы затем скрыть их, используя шпаклевку. Клей наносят точечно.

Работа почти аналогична, когда в роли МДФ панелей для монтажа на обрешетку выступает ламинат. Различия лишь в способе крепления. Нижнюю ламель фиксируют саморезами, затем три следующие устанавливают в замок, а пятый элемент снова крепят очень надежно — жидкими гвоздями или саморезами. Такая периодичность продолжается до окончания облицовки. Горизонтальная деталь требует закрепления каждой ламели. Углы между стенами и откосами оформляют декоративными уголками, альтернатива им — наличники.

Соорудить дверные откосы своими руками сможет практически любой человек, его квалификация совсем не важна. В первую очередь необходимо старание, точность, аккуратность и внимательность. В этом случае цели — создания красивых и надежных проемов — достигнет каждый мастер.

О «гипсокартонном процессе» и его особенностях подробно расскажет следующее видео: