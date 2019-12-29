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Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

29.12.2019
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Двери
Содержание1. Что такое экошпон?1.1. Из древесных волокон1.2. На основе полипропилена (ПП)1.3. На основе поливинилхлорида1.4. Экошпон из целлюлозы1.5. Ламинатин (CPL)2. Преимущества и минусы экошпона2.1. Достоинства2.2. Недостатки3. Экошпон и его соперники3.1. Искусственный и натуральный шпон3.2. Экошпон или двери из ПВХ?4. Производители дверей из экошпона5. Виды шпонированных дверей6. Как крепят пленочный материал?7. Как ухаживать за дверями с экошпоном?

Экологическая чистота и эстетичность — тот «тандем», который привлекает многих покупателей, собирающихся делать капитальный ремонт. К счастью, на рынке стройматериалов с завидным постоянством появляются новинки, способные конкурировать даже с натуральными материалами. Одним из таких «дебютантов» не так давно стал экошпон, мгновенно вызвавший интерес, который не убывает, а, наоборот, только растет. Несмотря на похожее название, с натуральным шпоном он имеет мало общего, но это отличие не мешает ему завоевывать популярность. Поэтому многие не прочь разобраться, что такое экошпон, каков его состав, узнать об основных достоинствах и недостатках, понять, в чем причина его востребованности.

Что такое экошпон?

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Развитие технологий «виновато» в появлении новинок, задача которых стать улучшенными копиями натуральных материалов, поэтому разобраться в их ассортименте бывает очень сложно. Есть мнение, что экошпон — название, данное маркетологами целой группе материалов, объединенных в «могучую кучку» только из-за единственного качества, — своего внешнего сходства с настоящим шпоном. Считается, что существует 5 видов искусственных аналогов:

  • из древесных волокон;
  • на основе полипропилена;
  • на ПВХ-основе;
  • из целлюлозы;
  • ламинатин.

Последний вид принадлежит к новому поколению материалов, которые называют «Continious Pressure Laminates» (CPL), — подвергнутым продолжительному прессованию. Все двери с этими покрытиями, считающимися видами экошпона, визуально очень похожи, почти неотличимы от ламинированных конструкций, от моделей из пластика или пленки ПВХ. Однако разница в материалах, их свойствах, а они несколько отличаются.

Из древесных волокон

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Этот единственный представитель, который может иметь некоторое отношение к настоящему «конкуренту», стоит первым в списке. Он, в отличие от других кандидатов на звание, состоит из натуральных древесных волокон, связанных синтетическим веществом. Очень необычен процесс его изготовления. Для производства, по установившейся традиции, используют только отходы деревообрабатывающей промышленности.

Их, с помощью специального оборудования, разбирают на мельчайшие волокна. Подготовленное сырье окрашивают, тщательно перемешивают, затем склеивают в единую массу. Такое покрытие и называют экошпоном. Для прессования его используют двухленточный пресс, который делает работу поэтапно. С каждым новым проходом давление на сырье возрастает, поэтому из него «выгоняют» даже микроскопические пузырьки воздуха.

Из конвейера выходит тончайший листовой материал с уникальными характеристиками — многослойное полотно. Затем рулоны поступают на предприятия, где их разрезают, затем приклеивают к изделиям — к мебели или дверям. По структуре экошпон почти неотличим от натурального дерева: единственное, что его выдает, это полное отсутствие сучковатости на полотне. Однако искусственный шпон имеет абсолютно другие качества.

На основе полипропилена (ПП)

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

По своим свойствам материал одновременно похож как на полиэтилен, так и на пластик. Такой экошпон может быть разной толщины — от 0,15 мм (самые тонкие изделия) до 0,35 мм. Однако благодаря многослойности покрытия ПП очень точно имитирует текстуру, а также рисунок натуральной древесины. Главное отличие полипропиленовой пленки — изменение поверхности под разными углами освещения: она приобретает различные оттенки, создавая эффект глубокой, объемной текстуры.

На основе поливинилхлорида

Безо всяких красителей ПВХ выглядит как обычная пленка. Для изготовления покрытия в сырье добавляют наполнители, связующие элементы, пигменты и пластификаторы. Сверху на материал наносят различные оттиски, придающие ему структуру дерева. По внешнему виду пленки из ПВХ уступают предыдущему «собрату» по названию. Для производства дверных конструкций в России используют только экологичное покрытие, произведенное в Германии.

Область применения ПП и ПВХ экошпона — изготовление изделий с неглубокой фрезеровкой. Причина — возможное повреждение материала при натягивании и нагревании. Чаще всего полипропиленовую и ПВХ пленку используют для современных моделей дверей, имеющих правильные геометрические формы, либо для строгих классических образцов. Минус ПП — хрупкость, появляющаяся при -5°. ПВХ способен бороться с погодными условиями до -15°.

Экошпон из целлюлозы

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Это финиш-пленка, ламинат — текстурная бумага, на которую наносят рисунок и цвет определенного вида древесины. Для придания большей плотности ее пропитывают безвредными меламиновыми смолами, защищающими пленку от влаги и повреждений. Главное отличие — простое нанесение, оно не требует дорогостоящих технологий или специальных клеевых составов. Такие двери называют ламинированными. Это покрытие самое недорогое.

Ламинатин (CPL)

В его составе несколько слоев крафт-бумаги, их пропитывают, склеивают органическими смолами — меламиновой либо акриловой. Первая недорогая, но покрытия с такой пропиткой получаются хрупкими. Второй состав более дорогой, он придает материалам необходимую эластичность, расширяющую сферу их применения. После нескольких фаз пропитки и просушки, все слои надежно спрессовывают воедино. Последние этапы — тиснение и нанесение защитного слоя.

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Последний вид экошпона отличается высокой ценой, так как процесс его изготовления самый многоступенчатый, сложный. Все материалы почти неотличимы от натурального шпона, однако они лишены его недостатков.

Преимущества и минусы экошпона

После определения, что такое экошпон, надо познакомиться с его (или, вернее, их) свойствами, ведь голословные утверждения, что они лучшие, недостаточные доказательства. Любой материал познается в сравнении с конкурентами, поэтому без списка достоинств, а также поиска недостатков здесь не обойтись.

Достоинства

К этой категории можно отнести сразу несколько замечательных качеств. Причем они относятся во всем видам искусственных аналогов.

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

  1. Долговечность, износостойкость. Самое главное достоинство экошпона — устойчивость к истиранию, любым механическим воздействиям, включая нападки четвероногих домашних исследователей. Успешное противостояние влажности, а также перепадам температур, отсутствие боязни солнечных лучей тоже среди преимуществ.
  2. Экологичность — причина, которой материал обязан возрастающей популярностью. Безопасность его подтверждается специальными сертификатами. Двери с таким покрытием разрешено устанавливать в детских учреждениях.
  3. Большое сходство с натуральным шпоном. Такая облицовка может успешно имитировать структуру любой древесины, а отличить ее от обычного материала, не приближаясь вплотную, не всегда в состоянии даже опытный человек.
  4. Возможность выбрать материал, имитирующий структуру практически любой древесины.
  5. Низкая цена, если сравнивать искусственные виды шпона с натуральным соперником.
  6. Неприхотливость покрытия, не требующего какого-то особого ухода.

Еще один плюс — цельность покрытия дверей: в этом случае не требуется приклеивание кромки на торцы изделий, так как они просто оборачиваются материалом.

Недостатки

Без приведенного списка минусов оценка будет неполной, необъективной, потому что принимать решение о целесообразности покупки можно только в том случае, если достоинства все же берут верх над недостатками. К ним относятся:

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

  1. Невысокие звукоизоляционные характеристики. Причина — полое дверное полотно, с вставками из МДФ. В некоторых моделях используют гофрированный картон, который тоже не может похвастаться звукоизоляционными качествами.
  2. Недостаточный воздухообмен. Синтетические вещества, используемые в роли связующего либо основы, затрудняют циркуляцию воздуха. Результатом становится не лучший микроклимат в помещении, поэтому понадобятся более частые проветривания.
  3. Невозможность восстановления покрытия после сильных повреждений. Такие изделия ремонту и реставрации не подлежат.
  4. Хрупкость покрытия на излом — минус товара из древесных волокон.

Нельзя сказать, что материалы имеют большое превосходство преимуществ над недостатками. Первые не слишком исключительны, вторые не так страшны. Единственное, что может насторожить, — наличие приставки «эко». Такой шпон все же не является полностью натуральным продуктом, поэтому безопасность его, вроде бы подтвержденная различными сертификатами, все-таки способна вызвать сомнения.

Экошпон и его соперники

Выбор невозможен без оценки материалов-претендентов, поэтому сравнение их характеристик — обязательный этап «расследования».

Искусственный и натуральный шпон

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Последний претендент-оригинал — тончайший срез древесины. Его изготавливают из редких, ценных пород, затем покрывают специальными лаками. Шпон эффектен, привлекателен, экологичен, но дорог. Однако расплата за натуральность — неспособность достойно противостоять различным угрозам — влажности, перепадам температур, воздействию солнечных лучей.

У экошпона более широкая область применения, так как он не так капризен: ему не грозит растрескивание, не страшна деформация при неблагоприятных условиях. Если привести список преимуществ и недостатков натурального материала перед искусственным покрытием, то получится следующая картина:

Плюсы:

  • отличная звукоизоляция;
  • внешняя привлекательность;
  • здоровый микроклимат в доме.

Минусы:

  • высокая цена;
  • недолговечность;
  • узкая область применения;
  • непрактичность из-за особого ухода.

Оба материала довольно популярны, ни один из них не отдает сопернику пальму первенства. Поэтому выбор одного их конкурентов зависит лишь от хозяев будущего изделия: от их предпочтений, от желания потратить или, наоборот, сэкономить деньги.

Экошпон или двери из ПВХ?

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Это самые доступные и популярные изделия, так как есть возможность создания имитации любой поверхности, «вписать» двери в любой интерьер. Оба вида — ПВХ двери и конструкции из экошпона — очень близки своими характеристиками — они влагостойки, достаточно прочны, цена обоих материалов вполне демократична. Однако минусов у изделий из поливинилхлорида больше. К ним относится:

  • выгорание на солнце, результат — блеклый вид, изменение цвета;
  • не слишком привлекательная «внешность» изделий;
  • риск расслаивания полотна;
  • сложность ремонта.

При выборе подходящего претендента нужно учитывать, что более хрупкие пластиковые конструкции не отличаются долговечностью. Да, они способны верой и правдой прослужить около 5-6 лет, но после этого срока потребуется замена изделий.

Производители дверей из экошпона

Так как популярность этих изделий растет год от года, то почти все российские фабрики, производящие межкомнатные двери, занимаются изготовлением конструкций с покрытием из экошпона. Наиболее востребована продукция нескольких фирм. К ним относится:

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

  1. Браво — фабрика, выпускающая классические и современные двери. Ассортимент превышает 100 моделей. Межкомнатные двери с покрытием из экошпона представлены в различных вариантах комплектации.
  2. Волховец. Это довольно крупное предприятие, производящее как двери, так и аксессуары к ним. Здесь используют инновационные методы изготовления экошпона, однако цены на изделия из него остаются приемлемыми.
  3. Этот производитель дверей известен на рынке уже больше 10 лет. В ассортименте большое количество моделей разной степени сложности — глухих, с матовыми вставками и стеклом, продукции различных расцветок.
  4. Profilo Porte — итальянский производитель. Совместный российско-итальянский проект — МариаМ. Фабрика имеет большой каталог моделей, которые отличаются цветом, размером, уровнем сложности дверных конструкций.

Другие фабрики, выпускающие качественную продукцию: Верда, Краснодеревщик, Океан, Оникс, Профиль Дорс, Рада, Софья, Океан, Эль Порта, Белвуддорс (Беларусь).

Виды шпонированных дверей

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Эти конструкции, как и кирпичи, могут быть пустотелыми или полнотелыми. В первом случае сначала собирают раму из деревянного бруса. В нее укладывают гофрированный картон либо МДФ, а каркас обшивают теми же МДФ (или ДСП) плитами. Последний этап — покрытие полотна шпоном. Чтобы отличить такой тип изделий, достаточно постучать по нему. В ответ раздастся громкий звук. Он — симптом низких звукоизоляционных показателей.

Полнотелые конструкции — полотна, не имеющие внутренней полости. При их производстве используют два способа:

  • деревянный брус обшивают панелями МДФ, затем покрывают шпоном;
  • или сразу шпонируют массив древесины.

Независимо от метода изготовления полнотелых дверей, в результате получают более надежное, качественное изделие с очень хорошими характеристиками.

Как крепят пленочный материал?

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Чтобы надежно соединить синтетический материал с поверхностью двери, применяют специальное оборудование. Задача его — фиксация пленки над конструкцией на минимальном расстоянии от поверхности (до 5 мм). Полотно перед операцией тщательно очищают — обдувают струей воздуха, затем обезжиривают и наносят жидкий клеевой состав.

Затем применяют метод термического вакуумного прессования. Дверную конструкцию с зафиксированным экошпоном отправляют в камеру-печь. После воздействия высокой температуры пленка становится очень пластичной. Воздух под ней выгорает, а в этом пространстве создается среда, близкая к вакууму. Благодаря внешнему давлению экошпон плотно приклеивается к поверхности дверной конструкции. Эта технология гарантирует качественную фиксацию полипропиленовых и ПВХ пленок.

Как ухаживать за дверями с экошпоном?

Что такое экошпон: достойные кандидаты для межкомнатных дверей

Экошпон — покрытие практичное, однако и оно требуют соблюдения некоторых предосторожностей. Например, за материалом нельзя ухаживать, используя абразивные чистящие средства с крупными частицами. Нежелательно применять для очистки дверей агрессивные бытовые препараты.

Несложные загрязнения удаляют влажной мягкой тканью, от стойких пятен избавляются с помощью самостоятельно приготовленного раствора, состоящего из теплой воды и мыла (спирта), пропорции — 10:1. Жирные пятна удаляют разрезанным картофелем: после протирания его оставляют на поверхности. Высохший сок убирают сухой тканью.

Стеклянные вставки чистят средством для окон, оно содержит спирт. Небольшие дефекты полотна — почти незаметные трещины, небольшие царапины камуфлируют с помощью воскового карандаша подходящего цвета.

Что такое экошпон, может ли он быть достойным конкурентом натуральному материалу? Сейчас еще нет технологий, которые в состоянии в точности повторить структуру древесины, однако экошпон наиболее близок к цели. Не менее привлекательные качества искусственных материалов — их долговечность и цена, которая существенно ниже стоимости натуральных «оригиналов».

Об отличиях дверей с экологичным псевдошпоном можно узнать из этого видео:

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