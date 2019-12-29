Экологическая чистота и эстетичность — тот «тандем», который привлекает многих покупателей, собирающихся делать капитальный ремонт. К счастью, на рынке стройматериалов с завидным постоянством появляются новинки, способные конкурировать даже с натуральными материалами. Одним из таких «дебютантов» не так давно стал экошпон, мгновенно вызвавший интерес, который не убывает, а, наоборот, только растет. Несмотря на похожее название, с натуральным шпоном он имеет мало общего, но это отличие не мешает ему завоевывать популярность. Поэтому многие не прочь разобраться, что такое экошпон, каков его состав, узнать об основных достоинствах и недостатках, понять, в чем причина его востребованности.

Что такое экошпон?

Развитие технологий «виновато» в появлении новинок, задача которых стать улучшенными копиями натуральных материалов, поэтому разобраться в их ассортименте бывает очень сложно. Есть мнение, что экошпон — название, данное маркетологами целой группе материалов, объединенных в «могучую кучку» только из-за единственного качества, — своего внешнего сходства с настоящим шпоном. Считается, что существует 5 видов искусственных аналогов:

из древесных волокон;

на основе полипропилена;

на ПВХ-основе;

из целлюлозы;

ламинатин.

Последний вид принадлежит к новому поколению материалов, которые называют «Continious Pressure Laminates» (CPL), — подвергнутым продолжительному прессованию. Все двери с этими покрытиями, считающимися видами экошпона, визуально очень похожи, почти неотличимы от ламинированных конструкций, от моделей из пластика или пленки ПВХ. Однако разница в материалах, их свойствах, а они несколько отличаются.

Из древесных волокон

Этот единственный представитель, который может иметь некоторое отношение к настоящему «конкуренту», стоит первым в списке. Он, в отличие от других кандидатов на звание, состоит из натуральных древесных волокон, связанных синтетическим веществом. Очень необычен процесс его изготовления. Для производства, по установившейся традиции, используют только отходы деревообрабатывающей промышленности.

Их, с помощью специального оборудования, разбирают на мельчайшие волокна. Подготовленное сырье окрашивают, тщательно перемешивают, затем склеивают в единую массу. Такое покрытие и называют экошпоном. Для прессования его используют двухленточный пресс, который делает работу поэтапно. С каждым новым проходом давление на сырье возрастает, поэтому из него «выгоняют» даже микроскопические пузырьки воздуха.

Из конвейера выходит тончайший листовой материал с уникальными характеристиками — многослойное полотно. Затем рулоны поступают на предприятия, где их разрезают, затем приклеивают к изделиям — к мебели или дверям. По структуре экошпон почти неотличим от натурального дерева: единственное, что его выдает, это полное отсутствие сучковатости на полотне. Однако искусственный шпон имеет абсолютно другие качества.

На основе полипропилена (ПП)

По своим свойствам материал одновременно похож как на полиэтилен, так и на пластик. Такой экошпон может быть разной толщины — от 0,15 мм (самые тонкие изделия) до 0,35 мм. Однако благодаря многослойности покрытия ПП очень точно имитирует текстуру, а также рисунок натуральной древесины. Главное отличие полипропиленовой пленки — изменение поверхности под разными углами освещения: она приобретает различные оттенки, создавая эффект глубокой, объемной текстуры.

На основе поливинилхлорида

Безо всяких красителей ПВХ выглядит как обычная пленка. Для изготовления покрытия в сырье добавляют наполнители, связующие элементы, пигменты и пластификаторы. Сверху на материал наносят различные оттиски, придающие ему структуру дерева. По внешнему виду пленки из ПВХ уступают предыдущему «собрату» по названию. Для производства дверных конструкций в России используют только экологичное покрытие, произведенное в Германии.

Область применения ПП и ПВХ экошпона — изготовление изделий с неглубокой фрезеровкой. Причина — возможное повреждение материала при натягивании и нагревании. Чаще всего полипропиленовую и ПВХ пленку используют для современных моделей дверей, имеющих правильные геометрические формы, либо для строгих классических образцов. Минус ПП — хрупкость, появляющаяся при -5°. ПВХ способен бороться с погодными условиями до -15°.

Экошпон из целлюлозы

Это финиш-пленка, ламинат — текстурная бумага, на которую наносят рисунок и цвет определенного вида древесины. Для придания большей плотности ее пропитывают безвредными меламиновыми смолами, защищающими пленку от влаги и повреждений. Главное отличие — простое нанесение, оно не требует дорогостоящих технологий или специальных клеевых составов. Такие двери называют ламинированными. Это покрытие самое недорогое.

Ламинатин (CPL)

В его составе несколько слоев крафт-бумаги, их пропитывают, склеивают органическими смолами — меламиновой либо акриловой. Первая недорогая, но покрытия с такой пропиткой получаются хрупкими. Второй состав более дорогой, он придает материалам необходимую эластичность, расширяющую сферу их применения. После нескольких фаз пропитки и просушки, все слои надежно спрессовывают воедино. Последние этапы — тиснение и нанесение защитного слоя.

Последний вид экошпона отличается высокой ценой, так как процесс его изготовления самый многоступенчатый, сложный. Все материалы почти неотличимы от натурального шпона, однако они лишены его недостатков.

Преимущества и минусы экошпона

После определения, что такое экошпон, надо познакомиться с его (или, вернее, их) свойствами, ведь голословные утверждения, что они лучшие, недостаточные доказательства. Любой материал познается в сравнении с конкурентами, поэтому без списка достоинств, а также поиска недостатков здесь не обойтись.

Достоинства

К этой категории можно отнести сразу несколько замечательных качеств. Причем они относятся во всем видам искусственных аналогов.

Долговечность, износостойкость. Самое главное достоинство экошпона — устойчивость к истиранию, любым механическим воздействиям, включая нападки четвероногих домашних исследователей. Успешное противостояние влажности, а также перепадам температур, отсутствие боязни солнечных лучей тоже среди преимуществ. Экологичность — причина, которой материал обязан возрастающей популярностью. Безопасность его подтверждается специальными сертификатами. Двери с таким покрытием разрешено устанавливать в детских учреждениях. Большое сходство с натуральным шпоном. Такая облицовка может успешно имитировать структуру любой древесины, а отличить ее от обычного материала, не приближаясь вплотную, не всегда в состоянии даже опытный человек. Возможность выбрать материал, имитирующий структуру практически любой древесины. Низкая цена, если сравнивать искусственные виды шпона с натуральным соперником. Неприхотливость покрытия, не требующего какого-то особого ухода.

Еще один плюс — цельность покрытия дверей: в этом случае не требуется приклеивание кромки на торцы изделий, так как они просто оборачиваются материалом.

Недостатки

Без приведенного списка минусов оценка будет неполной, необъективной, потому что принимать решение о целесообразности покупки можно только в том случае, если достоинства все же берут верх над недостатками. К ним относятся:

Невысокие звукоизоляционные характеристики. Причина — полое дверное полотно, с вставками из МДФ. В некоторых моделях используют гофрированный картон, который тоже не может похвастаться звукоизоляционными качествами. Недостаточный воздухообмен. Синтетические вещества, используемые в роли связующего либо основы, затрудняют циркуляцию воздуха. Результатом становится не лучший микроклимат в помещении, поэтому понадобятся более частые проветривания. Невозможность восстановления покрытия после сильных повреждений. Такие изделия ремонту и реставрации не подлежат. Хрупкость покрытия на излом — минус товара из древесных волокон.

Нельзя сказать, что материалы имеют большое превосходство преимуществ над недостатками. Первые не слишком исключительны, вторые не так страшны. Единственное, что может насторожить, — наличие приставки «эко». Такой шпон все же не является полностью натуральным продуктом, поэтому безопасность его, вроде бы подтвержденная различными сертификатами, все-таки способна вызвать сомнения.

Экошпон и его соперники

Выбор невозможен без оценки материалов-претендентов, поэтому сравнение их характеристик — обязательный этап «расследования».

Искусственный и натуральный шпон

Последний претендент-оригинал — тончайший срез древесины. Его изготавливают из редких, ценных пород, затем покрывают специальными лаками. Шпон эффектен, привлекателен, экологичен, но дорог. Однако расплата за натуральность — неспособность достойно противостоять различным угрозам — влажности, перепадам температур, воздействию солнечных лучей.

У экошпона более широкая область применения, так как он не так капризен: ему не грозит растрескивание, не страшна деформация при неблагоприятных условиях. Если привести список преимуществ и недостатков натурального материала перед искусственным покрытием, то получится следующая картина:

Плюсы:

отличная звукоизоляция;

внешняя привлекательность;

здоровый микроклимат в доме.

Минусы:

высокая цена;

недолговечность;

узкая область применения;

непрактичность из-за особого ухода.

Оба материала довольно популярны, ни один из них не отдает сопернику пальму первенства. Поэтому выбор одного их конкурентов зависит лишь от хозяев будущего изделия: от их предпочтений, от желания потратить или, наоборот, сэкономить деньги.

Экошпон или двери из ПВХ?

Это самые доступные и популярные изделия, так как есть возможность создания имитации любой поверхности, «вписать» двери в любой интерьер. Оба вида — ПВХ двери и конструкции из экошпона — очень близки своими характеристиками — они влагостойки, достаточно прочны, цена обоих материалов вполне демократична. Однако минусов у изделий из поливинилхлорида больше. К ним относится:

выгорание на солнце, результат — блеклый вид, изменение цвета;

не слишком привлекательная «внешность» изделий;

риск расслаивания полотна;

сложность ремонта.

При выборе подходящего претендента нужно учитывать, что более хрупкие пластиковые конструкции не отличаются долговечностью. Да, они способны верой и правдой прослужить около 5-6 лет, но после этого срока потребуется замена изделий.

Производители дверей из экошпона

Так как популярность этих изделий растет год от года, то почти все российские фабрики, производящие межкомнатные двери, занимаются изготовлением конструкций с покрытием из экошпона. Наиболее востребована продукция нескольких фирм. К ним относится:

Браво — фабрика, выпускающая классические и современные двери. Ассортимент превышает 100 моделей. Межкомнатные двери с покрытием из экошпона представлены в различных вариантах комплектации. Волховец. Это довольно крупное предприятие, производящее как двери, так и аксессуары к ним. Здесь используют инновационные методы изготовления экошпона, однако цены на изделия из него остаются приемлемыми. Этот производитель дверей известен на рынке уже больше 10 лет. В ассортименте большое количество моделей разной степени сложности — глухих, с матовыми вставками и стеклом, продукции различных расцветок. Profilo Porte — итальянский производитель. Совместный российско-итальянский проект — МариаМ. Фабрика имеет большой каталог моделей, которые отличаются цветом, размером, уровнем сложности дверных конструкций.

Другие фабрики, выпускающие качественную продукцию: Верда, Краснодеревщик, Океан, Оникс, Профиль Дорс, Рада, Софья, Океан, Эль Порта, Белвуддорс (Беларусь).

Виды шпонированных дверей

Эти конструкции, как и кирпичи, могут быть пустотелыми или полнотелыми. В первом случае сначала собирают раму из деревянного бруса. В нее укладывают гофрированный картон либо МДФ, а каркас обшивают теми же МДФ (или ДСП) плитами. Последний этап — покрытие полотна шпоном. Чтобы отличить такой тип изделий, достаточно постучать по нему. В ответ раздастся громкий звук. Он — симптом низких звукоизоляционных показателей.

Полнотелые конструкции — полотна, не имеющие внутренней полости. При их производстве используют два способа:

деревянный брус обшивают панелями МДФ, затем покрывают шпоном;

или сразу шпонируют массив древесины.

Независимо от метода изготовления полнотелых дверей, в результате получают более надежное, качественное изделие с очень хорошими характеристиками.

Как крепят пленочный материал?

Чтобы надежно соединить синтетический материал с поверхностью двери, применяют специальное оборудование. Задача его — фиксация пленки над конструкцией на минимальном расстоянии от поверхности (до 5 мм). Полотно перед операцией тщательно очищают — обдувают струей воздуха, затем обезжиривают и наносят жидкий клеевой состав.

Затем применяют метод термического вакуумного прессования. Дверную конструкцию с зафиксированным экошпоном отправляют в камеру-печь. После воздействия высокой температуры пленка становится очень пластичной. Воздух под ней выгорает, а в этом пространстве создается среда, близкая к вакууму. Благодаря внешнему давлению экошпон плотно приклеивается к поверхности дверной конструкции. Эта технология гарантирует качественную фиксацию полипропиленовых и ПВХ пленок.

Как ухаживать за дверями с экошпоном?

Экошпон — покрытие практичное, однако и оно требуют соблюдения некоторых предосторожностей. Например, за материалом нельзя ухаживать, используя абразивные чистящие средства с крупными частицами. Нежелательно применять для очистки дверей агрессивные бытовые препараты.

Несложные загрязнения удаляют влажной мягкой тканью, от стойких пятен избавляются с помощью самостоятельно приготовленного раствора, состоящего из теплой воды и мыла (спирта), пропорции — 10:1. Жирные пятна удаляют разрезанным картофелем: после протирания его оставляют на поверхности. Высохший сок убирают сухой тканью.

Стеклянные вставки чистят средством для окон, оно содержит спирт. Небольшие дефекты полотна — почти незаметные трещины, небольшие царапины камуфлируют с помощью воскового карандаша подходящего цвета.

Что такое экошпон, может ли он быть достойным конкурентом натуральному материалу? Сейчас еще нет технологий, которые в состоянии в точности повторить структуру древесины, однако экошпон наиболее близок к цели. Не менее привлекательные качества искусственных материалов — их долговечность и цена, которая существенно ниже стоимости натуральных «оригиналов».

Об отличиях дверей с экологичным псевдошпоном можно узнать из этого видео: