Все родители мечтают, чтобы именно их чада выросли успешными, умными, воспитанными. Через родителей ребёнок знакомится с миром, познаёт его. Атмосфера в семье во многом определяют будущую картину мира маленького человека. Очень хорошо, когда у детей много игрушек. Именно они помогают в воспитании детей: с ними дети не только играют, но и заботятся о них. С каким удовольствием ребёнок будет это делать, если в детской много нарядных приспособлений для хранения игрушек: разноцветные полочки, нарядные корзины, специально сшитые мешки и даже красиво оформленные пластмассовые вёдра. Но лучше всего для этой цели подойдут коробки, ящики, сундуки. Итак, как сделать ящик для игрушек?

Ящик для хранения игрушек

Рассмотрим разные варианты ящиков для игрушек.

Ящик из картона

Нам понадобится большая коробка из плотного (не рифленого, из-под бытовой техники) картона, яркая разноцветная бумага, ножницы, клей, скотч.

Итак, начнём с коробки. Сначала приведём её в порядок: уберём наклеенные этикетки, мусор, выровняем стороны и углы коробки. Срезаем полностью верхнюю часть коробки. На боковых стенках обозначаем места для ручек. Аккуратно вырезаем их. Обклеиваем ручки бумагой или газетой, захватывая внутреннюю часть прорезей. Тогда они будут плотнее, не будут рваться. Так же поступаем с углами коробки: обклеиваем ее углы бумагой. Они должны быть плотными, чтобы в дальнейшем коробка не искривилась. Пока наше изделие сохнет, нарезаем полосками цветную бумаги: длину полосок определяем по высоте коробки, ширину – сами. Можно вместо полосок нарезать ромбы, круги.

Начинаем декорировать. Это захватывающий творческий процесс.

Клеить начинаем с углов и рёбер коробки. При наклеивании, чтобы не было «морщинок», каждую полоску проглаживаем сухой мягкой тряпочкой. Клеим внахлёст. Расположение оттенков полосок выбираем по усмотрению. Можно радугой – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый цвет. Лучше подобрать контрастные цвета: белый–красный–синий или чёрный–белый–красный цвет. Можно обклеить и дно коробки. После того как внешняя часть коробки будет готова, обклеиваем её внутреннюю часть. Ставим нашу поделку высыхать. Как только всё высохнет, рёбра, углы, ручки коробки аккуратно обклеиваем скотчем. Это уже работа родителей. Чем аккуратнее вы её будете выполнять, тем коробка будет твёрже и прочнее.

Посмотрите, какое изделие у вас получилось. И не забудьте похвалить за совместную работу себя и вашего ребёнка. Точно также можно сделать коробки меньшего объёма. В них малыш будет складывать детали детского конструктора, «Лего», мелкие игрушки. Постарайтесь в создании коробки заинтересовать ребёнка. Совместная работа принесёт радость и удовлетворение.

Мягкий контейнер

Как сделать ящик для игрушек мягким и безопасным для ребенка? Понадобятся твёрдая коробка из плотного картона. Можно гофрированный ящик. Процесс изготовления мягкой коробки такой же, как картонной, только здесь вместо цветной бумаги используют ткань или сочетание тканей.

Измеряют размеры коробки, делают выкройку. По выкройке выполняют раскрой ткани. Шьют 2 чехла для внешней и внутренней сторон коробки. Причём чехол для внешней стороны должен быть на 1-2 см длиннее, чем для внутренней.

Коробку промазывают клеем. Особенно внимание уделяют углам коробки. Чехлы аккуратно надевают на поделку: сначала с внутренней стороны, а затем с внешней. Сверху их незаметно сшивают вручную. Шов должен проходить по внутренней стороне. По обе стороны коробки пришивают ручки: широкая тесьма или лента, но не синтетический шнур. Можно «нарядить» контейнер кружевом или бахромой.

Контейнер – чемодан

В каждом доме, в кладовке на полке пылится «советский» чемодан. От современных моделей его отличает жёсткая конструкция правильной прямоугольной формы. А если чемодан глубокий, то перед вами отличный вариант контейнера для игрушек. Приготовьте бумагу (можно остатки от обоев), клей, ножницы, скотч, детские глянцевые картинки из старых журналов, бусинки и многое другое, что вам когда-то нравилось, а сейчас оно лежит «без дела». Наконец-то, вы добрались до всего «ненужного» и нашли ему применение.

Сначала уберите старое внутреннее оформление чемодана: ремешки, лишние гвоздики. Затем чемодан вычистите, вымойте, проветрите. Действуйте на свое усмотрение. Например, можно снять и крышку чемодана, а вот замки с чемодана нужно убрать обязательно. Раритетный чемодан готов к оформлению. Начнём с внешней стороны чемодана. Сюда же относится и его крышка. Обклеиваем её бумагой или обоями. Причём нужно смазывать клеем не только бумагу, но и поверхность чемодана. Клейте, не оставляя «морщинок», всякий раз проглаживая бумагу сухой тряпочкой. Каким вы хотите сделать чемодан для игрушек, зависит от вашей фантазии. Можно поверх первого слоя наклеить разные рисунки. Для мальчиков – изображения машин, ракет, животных. Для девочек – рисунки цветов, кукол, шариков. Отлично смотрятся объёмные картинки в технике декупаж с добавлением бусинок, ленточек. Позволено всё, что ваши дети любят, что им нравится. Дайте изделию просохнуть. Затем обклейте внутреннюю часть чемодана. Как? Тоже на ваше усмотрение. Но здесь надо помнить о том, что чемодан-контейнер обязан отлично подходить под общую обстановку. Готовое изделие установите на стул и зафиксируйте его.

Чтобы ребёнок мог свободно искать игрушки в контейнере, стул подбирайте по росту малыша.

Контейнер из дерева

Существует еще один простой способ, как сделать ящик для игрушек. Это контейнер, сделанный из дощечек и листа фанеры. Понадобится:

лист фанеры – дно ящика, имеющий нужную вам длину и ширину;

4 бруска, одинаковые попарно – по ширине и по длине;

дощечки – количество их зависит от глубины ящика;

Потребуются инструмент и крепежные элементы: молоток, мелкие гвозди.

Первое «игрушкохранилище»

Собираем ящик:

На лист фанеры по углам аккуратно прибиваем бруски. Затем на эти бруски прибиваем дощечки. Между ними можно оставить небольшие щели.

Всё, ящик готов. Остаётся только оформить его. Например, покрасить весь ящик краской одного цвета, или каждую планку (доску) красками разных цветов.

Второй возможный вариант

Понадобятся 3 листа фанеры: дно и боковые стороны, 4 бруска и дощечки.

Так же как и в простом случае, на лист фанеры по углам аккуратно прибиваем бруски. Затем 2 листа фанеры – боковые стороны, их крепим по обе стороны днища параллельно друг другу. И к ним прибиваем дощечки. Между этими элементами тоже оставляем небольшие щели. Остаётся только оформить ящик-контейнер по вашему вкусу.

Перед тем, как приступить к работе проверьте доски и заготовки. Они должны быть целыми, без «заусениц». Ребёнок должен чувствовать себя (и быть) в полной безопасности. Обязательно выполняйте все рекомендации производителей краски.

Контейнер – сундук

Если в доме есть старый небольшой сундук, то это идеальный вариант контейнера для детских игрушек. Вам нужно будет только почистить его от мусора и обязательно вымыть. Как только сундук просохнет, приступайте к его обработке. Возможно, его нужно будет отшлифовать, укрепить стенки, крышку, которая должна легко открываться и закрываться. И никаких замков. Конечно, будет безопаснее для ребёнка, если вы вообще уберёте крышку. Всю эту работу делайте не спеша, с удовольствием.

Такой же контейнер-сундучок можно сделать из старого навесного кухонного шкафчика. Только предварительно его нужно привести в надлежащий вид.

Отделка:

С внутренней стороны сундучок лучше всего покрасить краской одного цвета. Для его оформления снаружи существует несколько вариантов:

Классический способ. Сначала внешнюю сторону контейнера окрашиваете краской одного цвета (желательно такого, как и с внутренней стороны, или, наоборот, контрастного цвета). Можно использовать составы светлого цвета. После того как краска высохнет, на короб следует наклеить фигурки зверей, героев из мультфильмов, яркие сердечки, цифры, буквы – всё то, что нравится ребёнку. Украшение сундука спереди. Так можно оформить сундучок, если он будет находиться под кроватью малыша, или на нижних полках шкафа. Только для того, чтобы малышу было удобно вытаскивать сундучок, прикрепите к нему спереди ручку. Оформить его можно по своему усмотрению. Декорирование в стиле пэчворк. Это самое красивое и оригинальное оформление. Боковые стенки, крышку сундучка украшайте разноцветными геометрическими фигурками, силуэтами, буквами. Во время работы советуйтесь с ребёнком, спрашивайте, что ему нравится.

Изготовление деревянных контейнеров требует больших затрат времени и ресурсов, но они являются самыми прочными и прослужат в течение длительного времени. Для мобильности к ним можно прикрепить мебельные колёса. Это будет оригинальный вариант передвижения контейнера по комнате.

Несколько рекомендаций

Прежде чем начать работу по изготовлению ящика для игрушек, подумайте, какая модель подходит больше всего, какое место она займёт в детской комнате. Это позволит ребёнку правильно распределять своё личное пространство.

Ящик для игрушек должен быть доступным для малыша, идеально вписываться в дизайн комнаты. Контейнер для «богатства» обязан быть объёмным, тогда ребёнок с маленького возраста будет знать, что такое порядок.

Творите вместе с детьми, приучайте будущих хозяев и хозяек к чистоте, порядку и аккуратности. А с созданием интересного варианта можно познакомиться, если уделить немного времени этому видео: