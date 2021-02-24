В настоящий момент покупка детской мебели — удовольствие не из дешевых. Тем более, если она выполнена качественно, из натурального материала. Да и выбрать идеальный вариант из представленных в продаже тоже иногда не легко. Любителям эксклюзивных вещей стоит почитать рекомендации о том, как сделать детский стул своими силами, ведь выполнение этой работы не требует особых навыков столярного дела. Главное — обзавестись инструментами, составными частями, быть внимательным и аккуратным. Результатом станет приобретение уникальной вещи, сделанной с любовью и отвечающей всем необходимым требованиям для ребенка.

Преимущества самостоятельного изготовления

Скорее всего, собственноручно сделанный стул будет стоить дешевле, чем покупной вариант того же качества. Главное, что параметры подбираются для каждого малыша индивидуально, а это, конечно же, отразится на уровне его комфорта. Не составит труда приобретение деталей, их можно найти практически в любом строительном магазине.

Ещё одним достоинством изделия, выполненного самостоятельно, является возможность украсить его с учетом собственным предпочтений, дав волю фантазии, не ограничиваясь скудным выбором декора от производителя.

Какими придется пользоваться инструментами и материалами?

Для начала стоит определиться с финансовыми возможностями для последующего выбора основы изделия. Чаще всего используется натуральное дерево, фанера или панели ДСП.

Все эти материалы отличаются своими характеристиками и стоимостью:

В качестве деревянных заготовок подойдут дубовые, ясеневые, березовые и буковые доски. Они легко обрабатываются и отличаются высокой прочностью, особенно хорошо подходят именно для детской мебели благодаря своей экологичности. К тому же, этот материал выглядит стильно и благородно, он способен идеально вписаться в любую обстановку. Листы фанеры отлично подойдут для изготовления мебели людям, которые не имеют за плечами большого опыта подобной работы. Все потому, что они просты в резке, шлифовке, без особых усилий гнутся, к тому же, не тяжелы по весу. ДСП выбирают обычно только из-за сравнительно низкой стоимости. В остальном материал считается ненадежным и плохо держит крепления. Но даже его прочность способна выдержать нагрузку на детскую мебель, хотя тут, конечно, немаловажен возраст ребенка.

Что касается инструментов и фурнитуры, необходимо обзавестись саморезами для скрепления деталей между собой, наждачной бумагой, отверткой, шуруповертом, лобзиком и ножовкой. При необходимости изготовления мягкого сиденья, потребуется плотная ткань для обивки и синтепон либо поролон для его наполнения.

Потенциальные кандидаты и советы

Можно выделить несколько вариантов детских стульчиков, отличающихся по назначению и по конструкции:

Модель классического стула — точная копия обеденного стула для взрослого, отличающаяся лишь габаритами. Стульчик складной, имеет конструкцию, позволяющую сделать изделие более компактным в то время, когда оно не используется. Хорошо подойдет такой вариант для помещений небольших размеров. Растущий стульчик, который сейчас особо популярен. Он имеет механизм для регулирования высоты, благодаря чему мебель используется в течение длительного времени и может пригодиться для ребенка возрастом от полугода до 14 лет. Трансформер, объединяющий в себе помимо стула ещё и столик для приема пищи.

Знакомясь с руководством, как сделать детский стул, нужно обратить особое внимание на следующие рекомендации:

Во время сидения ступнями ребенок должен доставать до пола полностью, а ноги сгибаться под углом в 90 градусов. Положение спинки вертикальное без наклона.

Сиденье не должно придавливать внешней частью сгиб в колене.

Подготовка деталей

Для начала нужно определиться с моделью желаемого изделия. Можно воспользоваться имеющимися в общем доступе чертежами или проработать их собственноручно при помощи карандаша и бумаги, или специальной программы. На чертеже обязательно должны быть прописаны размеры всех деталей. Кстати, любую готовую схему можно легко подстроить под собственные нужды, просто меняя цифры, не пренебрегая существующими пропорциями.

Типовой стул имеет передние и задние ножки, которые соединены между собой планками и сиденьем, крепящимся на готовое основание вместе со спинкой. Кстати, по форме спинка может быть как сплошной, так и сквозной, состоящей из нескольких реек.

Для изготовления самой простой модели стульчика:

Напиливают бруски сечением 30 на 30 мм и вырезают детали желаемой формы, из которых получится спинка и сиденье. Для начала отрезают четыре ножки для основания, длина которых определяется в зависимости от роста ребенка. Остаток бруска делят на восемь небольших частей, из которых получатся две стяжки, пара подлокотников и четыре отрезка в качестве опор для сиденья. Вымеряют и просверливают отверстия для саморезов.

Получившиеся заготовки хорошо обрабатывают, отшлифовав их при помощи наждачной бумаги или специальной машинки. Это защитит малыша от возможности травмироваться впоследствии.

Процесс сборки готового стула

При помощи схемы, по нижеперечисленному порядку производятся следующие действия:

задние и передние ножки соединяют между собой с помощью опорных брусков, для надежности можно использовать для крепления всех стыков по два самореза;

получившиеся боковины также соединяют друг с другом брусками, расположив их на высоте половины длины ножки;

стяжками укрепляют конструкцию из задних и передних ножек;

последнюю пару брусков, задуманную в качестве подлокотников, прикрепляют к верхней части вышеупомянутой основы стула;

к готовому каркасу в верхней задней части крепят спинку;

устанавливают деталь сиденья с вырезанными углами, если для изготовления нет тонкого и плоского куска дерева, можно собрать ее так же из нескольких брусков.

Получившееся изделие нужно ещё раз тщательно отшлифовать, обратив особое внимание на места стыков.

Завершающим этапом изготовления становится покраска стула. Здесь также важен грамотный выбор инструментов, краски, соблюдение последовательности и аккуратность. Перед покраской придется снова разобрать изделие, снять фурнитуру. Приобретая кисть, остановить внимание лучше на плоской, широкой и мягкой, на инструменте с прочно держащимся ворсом. Нужно быть готовым к тому, что может потребоваться нанесение нескольких слоев краски, чтобы получилось плотное окрашивание.

Какую краску лучше выбрать? Не так давно мастера предпочитали масляную, но появление новых вариантов акриловых красок, направленных на работу именно с деревянными изделиями, заметно пошатнули ее популярность. Акриловое покрытие является быстросохнущим, нетоксичным и практически не пахнет. Это идеальный вариант для детской мебели.

Начало покраски

Для особенно ровного результата рекомендуется нанесение грунтовки. Используя кисть и валик, необходимо тщательно покрыть ей стульчик. Первое орудие труда понадобится для обработки углов и других труднодоступных частей изделия. Валик отлично справится с ровными поверхностями. Далее, покрытие должно хорошо просушиться перед началом основной покраски.

Для идеального результата стоит придерживаться некоторых правил:

процесс нанесения краски производить в одном направлении вдоль волокон древесного материала;

повторную покраску запрещается осуществлять до полного высыхания первого слоя;

покраска должна быть выполнена в сухом хорошо проветриваемом месте.

В большинстве случаев нанесение двух слоев краски — самый оптимальный вариант, этого вполне достаточно для плотного покрытия.

Нанесение лака

Готовый стульчик также можно просто покрыть лаком, хотя качественно применить лак достаточно сложно. Есть несколько видов ЛКМ, используемых именно в работе с деревом. Но людям без опыта предпочтительнее воспользоваться масляным лаком. Несмотря на то, что высыхает он довольно долго, он имеет более жидкую консистенцию и хорошо растекается по поверхности мебели. Для работы также можно использовать кисть, губку или валик. Перед началом профессионалы советуют лак немного подогревать.

Завершающий этап

Готовый, покрытый лаком или краской стул можно задекорировать ручной или трафаретной росписью. Ведь детская мебель должна быть яркой и веселой. Самым маленьким понравятся иллюстрации с любимыми книжными или мультяшными персонажами. При желании к процессу выполнения декора можно подключить и ребенка. Скорее всего, идея участия в украшении собственной мебели очень его обрадует. Можно придумать вариант рисунка с отпечатками ладоней малыша.

Умелые мастера могут попробовать расположить на спинке или подлокотниках стула резьбу, для чего сначала выполняется эскиз на выбранной поверхности карандашом, а потом уже осуществляется сам процесс вырезания по дереву лобзиком.

В заключении хочется сказать, что задумываться о приобретении мебели стоит ещё до рождения малыша. Имея в запасе время для подготовки, родители смогут не только найти подходящий вариант в магазине, но и изготовить изделие самостоятельно. Детский стульчик, созданный своими руками, является решением практичным и довольно недорогим.

Занимаясь обстановкой комнаты для малыша, родителям приходится выбирать: цена играет немаловажную роль, ведь дети имеют особенность расти крайне быстро. Изготовление мебели — это не только выгодный, но и интересный творческий опыт. Набив руку, можно даже продавать детские стулья эксклюзивных моделей и индивидуального дизайна, так как подобные товары всегда будут пользоваться большим спросом.

Об особенностях изготовления детской мебели расскажет автор этого видео: