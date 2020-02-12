Рождение долгожданного ребенка — чудо, но вместе с ним у родителей появляется множество забот. В первые месяцы жизни малыша, когда он вынужденно лежит в кроватке, будни протекают относительно мирно и почти беззаботно, но все кардинально меняется, когда новый человек начинает проявлять опасную активность — встает на ноги или четвереньки. Любознательность магнитом тянет его на изучение и освоение новых территорий, а у родителей появляется очередная головная боль. Чтобы ограничить передвижение растущего естествоиспытателя, но создать ему идеальные условия для интересного времяпрепровождения, многие мамы и папы решают соорудить детский манеж своими руками. Мысль эта вполне здравая, так как в этой работе трудно найти невыполнимые этапы. Примеров для подражания есть немало.

Манеж: быть или не быть?

На этот вопрос однозначного ответа нет. Некоторые малыши могут часами спокойно играть безо всяких ограждений, не требуя внимания со стороны взрослых. Другие, наоборот, предпочитают оставаться на родительских руках. В последнем случае ребенка лучше начинать приучать к манежу как можно раньше, поэтому о его покупке или изготовлении надо задуматься сразу после появления на свет будущего искателя приключений.

Еще одно достоинство ограничительной конструкции — возможность ее перемещения по дому, так как покупные модели чаще имеют колесики, а при самостоятельной работе оснастить ими манеж нетрудно. В этом случае непоседливое чадо всегда будет под родительским контролем, но совсем не помешает выполнять многочисленные домашние дела.

Приобретать или создавать манеж своими руками надо тогда, когда ребенок научился самостоятельно переворачиваться на бок или живот, держать головку. Это — первые сигналы, свидетельствующие о том, что лучше не оставлять его в одиночестве ни на минуту. Обычно конструкция становится необходимой, когда малышу исполняется три-четыре месяца.

Приучают ребенка к вынужденной «тюрьме» постепенно: только в этом случае он не будет чувствовать себя пленником. Первое время малыша лучше сажать в манеж ненадолго. Пока он осваивается, рекомендуют находиться рядом почти постоянно. Потом время увеличивают, а отлучки делают более продолжительными. Однако привыкание требует времени, поэтому от родителей требуется ангельское терпение.

Манежи и их разновидности

Сейчас в продаже есть множество различных моделей. Все они удобны и абсолютно безопасны, гарантируют хороший обзор, поэтому риск травмы ребенка сводится к минимуму, а наблюдать за любопытствующим созданием можно из любой точки комнаты. Однако далеко не все родители готовы выложить чересчур круглую сумму за то изделие, которое им вполне по силам создать самостоятельно.

Чтобы определить, какой именно манеж своими руками лучше сконструировать в конкретной ситуации, сначала надо познакомиться с материалами, идущими на их изготовление, с разновидностями этих изделий. Они отличаются типом ограждения, предназначением, конфигурацией. Есть такие формы «ограничителей» для малышей: квадратные, круглые, многоугольные и прямоугольные. По предназначению он делятся на:

Временные конструкции. Выглядят такие манежи, как переносные ширмы, которыми они, по сути, и являются. Плюс моделей — легкое перемещение по дому. Игровые. Они предназначены для улучшения ориентации ребенка в пространстве, для развития опорно-двигательных функций. Эти изделия обычно имеют довольно большие размеры, поэтому выбираются в качестве стационарного ограждения. Надувные. Эти манежи производят сразу из двух материалов: из пластика и резины. Такой вид покупают, если родители часто отправляются на дачу, или просто выезжают на природу. Манежи-кроватки. Эта самая маленькая конструкция, зато в ней ребенок может играть и спать. Бортики, регулируемые по высоте, дают возможность использовать их для подросших малышей.

Последний вариант — самый нежелательный, так как малышу для развития нужен больший простор. Тип ограждения — последний фактор, учитывающийся при выборе модели для непоседливого создания. Есть только две разновидности манежей — решетчатые и сетчатые. В первых роль забора исполняют деревянные прутья. Во вторых по всему периметру каркасной конструкции натягивают специальную сетку, защищающую ребенка от падения, смягчающую его.

Самым популярным (и рекомендуемым) материалом остается экологичное дерево, которое при качественной обработке будет абсолютно безопасным.

Требования к изделию

Даже крохотный ребенок способен преподнести большие сюрпризы, поэтому для таких ограничителей свободы есть обязательные критерии, требующие внимания: как при приобретении готового манежа, так и при его собственноручном изготовлении.

Максимальная устойчивость — главный фактор, гарантирующий безопасность. Если модель не сможет стоять надежно, то перевернуть ее малышу не составит огромного труда. Качественные материалы. Дети, как и маленькие зверята, любят все пробовать на зуб, поэтому все составляющие конструкции должны быть абсолютно безопасны. Нейтральные цвета — требование обязательное. Яркие ограждения создадут дополнительную нагрузку на зрение, а это в нежном возрасте попросту опасно.

Идеальное расстояние между деревянными решетками манежа составляет 50-70 мм. В этом случае главного ЧП — аттракциона с просовыванием головы между ними — можно будет не опасаться.

К манежам, где ограждение сетчатое, тоже предъявляется несколько требований. Вставки из лески либо металла запрещены, так как об эти детали ребенок может порезаться. Оптимальный размер ячеек — 25-30 мм. Меньшие или большие значения — риск: в первом случае в них могут запутаться пуговки одежды или застрять пальцы, во втором эта опасность грозит уже ручкам либо ножкам.

Какой детский манеж лучше?

Изделия бывают разными, но главное отличие конструкций — материал из которого сделаны стенки. Какой манеж своими руками лучше сделать? Есть два простых варианта.

Реечные конструкции

Эти манежи были придуманы довольно давно, они же являются самыми основательными, надежными конструкциями. Изготавливают их из экологичного материала — из дерева. Чтобы избежать даже малейшего риска для растущего искателя приключений, лучше заранее поинтересоваться, какой лак или краска считаются самыми безопасными для малышей.

Сами деревянные прутья — второе достоинство таких изделий. Часто расположенные рейки — помощники, они дают возможность ребенку развиваться физически. «Палки» можно схватить, чтобы встать, или использовать их для подтягиваний и «висов», как на турнике. Еще один плюс деревянных реек — легкий уход за изделием: его достаточно протереть слегка влажной тканью.

Сетчатые манежи

Это современные модели, их преимущество перед деревянными ограждениями — меньшая цена. У таких конструкций есть как плюсы, так и минусы. Главное их достоинство — компактность, а значит, мобильность. Это изделие легко собрать и взять в поездку, на дачу, в гости. Угловые модели занимают минимум пространства, поэтому идеальны для малогабаритных квартир.

В таком «заключении» ребенок не чувствует себя изолированным, так как преграда таковой не воспринимается. Минус сетчатых манежей — отсутствие надежной опоры, необходимой, если маленький человек попытается встать. Однако сейчас многие производители снабжают свои манежи пластиковыми кольцами, которые нивелируют это недостаток.

Классический манеж своими руками

Перед тем как приступать к его созданию, надо определит габариты будущей модели. Слишком маленькая конструкция будет больше похожа на клетку, она не позволит малышу правильно развиваться.

Что потребуется?

Так как в этом случае используют дерево, потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него обычно входит:

дерево — брус (30х30 мм) и прутья (диаметр — 5-10 мм);

грунтовка, лак (оба материала — с водной основой);

столярный клей (ПВА);

наждачная бумага (нулевка и стандартная);

металлические петли, уголки;

щеколда либо крючок;

карандаш, рулетка, малярная кисть;

дрель, ножовка по дереву (электролобзик);

рубанок (для скругления углов).

Размер зависит от возможностей дома или квартиры вместить среднюю или большую конструкцию. Оптимальная высота ограждения — 700-1000 мм, шаг прутьев решетки — 70 мм. Чтобы сделать манеж своими руками максимально устойчивым, рекомендуют выбирать тяжелую древесину — березу, клен, ольху.

Изготовление

После выбора оптимальных размеров, переходят к действиям:

Сначала из бруса вырезают 8 заготовок: 4 из них будут основанием манежа, 4 — верхними краями. Для их соединения выпиливают четыре угловые стойки. На горизонтальных элементах высверливают отверстия под прутья решетки. Шаг их зависит от диаметра этих деталей, глубина — ½ толщины бруса. Все заготовки тщательно отшлифовывают наждачной бумагой. Гладкость поверхности обязательно проверяют руками. На этом же этапе, если есть желание, углы бруса скругляют. Подготовленные элементы покрывают грунтовкой, лучше двумя слоями. После ее высыхания отверстия и края прутьев промазывают клеем, затем детали вставляют в ограду. Четыре готовых элемента соединяют со стойками с помощью уголков и саморезов. Стенки попарно крепят друг к другу петлями. С другой стороны монтируют защелку либо крючок.

Есть и иной вариант — соединение углов не брусьями, а такими же прутьями. В этом случае на краях горизонтальных заготовок делают пропилы для соединения «шип-паз», а потом в середине просверливают сквозные отверстия. Высота таких угловых прутьев должна быть такой же, как у готовой конструкции. Этот способ хорош тем, что для сборки стен не потребуется ни саморезов, ни другого крепежа.

Шестиугольный складной манеж

Создание такой конструкции отнимет больше времени, зато ограждение можно будет собирать гармошкой, а затем транспортировать в любое место. Так как этот манеж почти универсален, его можно делать «на вырост», поэтому оптимальной будет высота 1000 мм.

Что нужно для работы?

Инструменты для обработки деревянных деталей понадобятся точно такие же, из крепежей необходимо приготовить саморезы и болты с гайками (диаметр — 5 мм). Для изготовления усовершенствованной конструкции придется запастись:

брусом, изготовленным из прочного дерева: потребуется 12 заготовок с размерами 15х50х1000 мм;

прутками круглого сечения: необходимы 36 штук, их диаметр 10 мм.

Размеры манежа родители выбирают сами, так как габариты зависят лишь от площади помещения. Изделие состоит из шести стенок, которые прикрепляют к стойкам болтами.

Сборка конструкции

В этом случае манеж своими руками — операция, которая потребует больше усилий. Первый шаг — сборка шести стенок. Отрезанные метровые заготовки-брусья сначала отшлифовывают до идеального состояния, а углы скругляют. Затем приступают к сборке элементов:

На перекладинах делают разметку под стойки и вертикальные прутки. Тщательно следят, чтобы эти места на верхних и нижних заготовках идеально совпадали. На обоих краях нижних и верхних брусков просверливают сквозные отверстия, предназначенные для болтов. Затем подготавливают гнезда для прутьев решетки, оптимальная глубина — 7 мм. Шаг их должен быть не менее 50 мм, но не более 100 мм. Чтобы ускорить работу, к дрели прикрепляют рейку, которая на 7 мм короче. Промазывают отверстия клеем. Сначала прутки вставляют в нижние заготовки, затем в верхние перекладины. Аналогичным образом подготавливают оставшиеся секции. Оставляют их в покое для высыхания клея. Изготавливают стойки, которые не только отвечают за надежность конструкции, но и дают возможность ее складывать. Эти элементы состоят из двух коротких брусков, которые соединены вертикальным прутком. В каждой короткой детали делают 3 отверстия: пару сквозных под болты и одно несквозное — для их скрепления. Чтобы обеспечить манежу максимальную надежность, помимо клея для фиксации используют саморезы.

Все элементы манежа соединяют: совместив отверстия перекладин и маленьких брусков, в них вставляют болты, на которые до упора накручивают гайки. Деревянные поверхности грунтуют, покрывают лаком на водной основе.

Сетчатое ограждение

Не всех может устроить жесткая деревянная конструкции, так как существует риск, что малыш и вовсе от нее напрочь откажется. Сетчатый манеж своими руками — способ, который при таких возможных ситуациях дает шанс быстрого демонтажа и простого удаления его из дома. К тому же перемещать почти невесомый предмет из комнаты в комнату гораздо проще.

Набор для творчества

Чтобы изготовить изделие, потребуется сетка неярких, спокойных цветов — бежевого, кремового, светло-розового или такого же голубого, нежно-зеленого. Чересчур тонкое изделие не подойдет: диаметр синтетической нити должен быть средним, чтобы малыш случайно не порезался. Натягивают ее между отрезками труб из плексигласа. Еще для работы потребуется:

ножовка по металлу (электролобзик);

швейная машинка;

принадлежности для шитья — мел, нитки, ножницы;

рулетка.

Размеры самодельного ограждения выбирают любые. Все зависит от площади, от желания (или отказа от него) перемещать манеж из комнаты в комнату.

Изготовление манежа

Работа состоит из нескольких разных этапов.

Сначала занимаются каркасом. Элементы сначала размечают, потом их вырезают ножовкой по металлу либо лобзиком. Делают выкройки. Если манеж будет квадратным, то достаточно одной детали на все стороны. В противном (прямоугольном) случае потребуются две. Вырезают сетку. С каждой стороны выкройки оставляют место для припуска на швы и кулисок, в них будут продевать трубки каркаса. На вырезанных элементах формируют кулиски, их прострачивают, затем внутрь вдевают отрезки труб. Сетку туго натягивают. После получения все четырех стенок в синтетическом материале вырезают небольшие отверстия для соединения элементов.

Последний этап — сборка стенок в единую конструкцию. Минус такого манежа — его легкий вес. Эту конструкцию легко перевернуть. Чтобы гарантировать ее максимальную устойчивость, на углах рекомендуют делать выпуски нижних труб. Оптимальное расстояние — 200 мм. Другие оригинальные советы — крепление конструкции к батарее или стене.

Ограждение из двух кроваток

Так как не все из вариантов обещают быстрое получение такой необходимой конструкции, есть другой способ создать манеж своими руками, но не потратить на простое изделие каких-то неприличных сумм. В этом случае родителям потребуется приобрести две недорогие кроватки и столько же матрасов, подходящих для них.

Еще понадобится 6 хомутов для их прочной фиксации. Работа сложностей не обещает, а экономия выйдет существенной (около 8-9 тысяч). Инструкция крайне проста: обе кроватки, лишенные одной боковой стенки, соединяют вместе, потом для большей надежности их закрепляют хомутами.

Манеж своими руками для малыша — та работа, что не представляет большой сложности. Поэтому удобная самодельная конструкция — отличный способ сэкономить деньги на множество других вещей, требующихся маленькому ребенку. Самое главное, что нужно обеспечить изделию, — безопасность. Если сделать выбор только предстоит, то лучше отдать предпочтение классическому дереву. В этом случае надежность обеспечена. Все поверхности такого «средства от путешествий» должны быть сделаны «без сучка и задоринки».

В этом видео можно познакомиться с одним из примеров «манежного творчества»: