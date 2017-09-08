Дизайн спальни в хрущевке: как грамотно обустроить личное пространство

Дизайн спальни в хрущевке требует тщательного подхода, потому что приходится решать вопрос с размещением на небольшой площади всего необходимого для жизни. Именно небольшой площадью отличаются квартиры, названные в честь главы СССР того времени Н. Хрущева. Они пришли к нам на смену так называемым «сталинкам», которые строились просторными, с высокими потолками и огромными окнами.

Особенности комнат в хрущевке

Чтобы обустроить спальню в таком виде жилья, необходимо познакомиться с особенностями комнат. Наиболее примечательные из них:

потолки имеют стандартную высоту от 2,5 м до 2,7 м;

размер спальни в основном составляет 10-12 кв.м., но есть и более маленькие помещения;

пол в хрущевке – это перекрытия из бетона и дерева;

в зависимости от времени постройки, некоторые комнаты под спальню имеют выход на балкон;

отмечается плохая звукоизоляция и изоляция от вибраций.

Выбирая дизайн спальни в хрущевке, стоит учесть множество нюансов. Без этого невозможно получить хорошее место для отдыха. Самое важное – это сохранить и увеличить высоту потолка, ведь она там небольшая. Поэтому выбор столь популярного сегодня натяжного потолка не актуален. Он сделает спальню похожей на коробку.

Лучше всего сделать потолок с использованием гипсокартона, из которого получаются самые разнообразные конструкции. Выбрав и правильно разместив источники света, можно визуально поднять потолок. Также стоит использовать светлые тона для покраски стен, больше зеркальных поверхностей, витражей. Все это сделает спальню более просторной.

Каждый хозяин сам решает, какую комнату выбрать для будущей спальни. В этом случае люди руководствуются разными принципами. Но вот самые важные моменты:

Не стоит выбирать проходную комнату. Спальня предназначена для отдыха. Выбирать ли для спальни комнату с балконом? Важно определиться насколько часто вы выходите на балкон. Если в семье есть дети, то им лучше выделить комнату без балкона. В 2-3 комнатных хрущевках все комнаты имеют разные размеры и форму. Выбирая помещение для спальни, лучше предпочесть квадратное помещение, чем длинное и узкое. Квадратное помещение можно оформить более интересно.

Варианты дизайна спальни в хрущевке

Сколько людей, столько и вкусов. Многие любят классические стили в дизайне, а кто-то предпочитает современные креативные стили. А если взять старую любимую классику и дополнить ее современными элементами? Получится очень интересный дизайн. Что можно сделать:

Выбрать белый цвет для стен и потолка. Делать помещение более мягким станет пол и мебель со светлым природным оттенком. Не стоит забывать о мелких деталях, которые делают интерьер законченным. Это металлическая фурнитура: ножки столов и стульев, ручки мебели, рамочки фотографий и картин. В качестве штор можно выбрать милые белые жалюзи.

В спальне с балконом можно сделать интересный дизайн. Отделка и мебель здесь будут в светлых тонах дерева. В дополнение к этому разные детали белого или бежевого цвета. Балкон нужно оформить в таком же стиле, сделать там хороший пол, застеклить, сделать подсветку, установить кресла и столик для отдыха. Чудесная романтическая атмосфера перед сном.

Для совсем маленьких помещений дизайн спальни в хрущевке трудно выбрать, но можно. Например, вместо классической кровати на каркасе взять специальный матрас. Он укладывается на каркас, в котором могут быть предусмотрены места для хранения вещей. Чаще всего в маленьких комнатах невозможно поставить еще другую мебель. Чтобы сделать ее оригинальной, можно покрасить одну стену в более яркий цвет или оформить современными методами.

Какие материалы выбрать для отделки спальни

Для того, чтобы спальня стала местом, где можно расслабиться и хорошо отдохнуть, важно учесть много важных моментов. Это освещение, декор, мебель и, конечно, цвет. Ведь цветовое восприятие имеет для человека большое значение. Материалы для отделки спальни выбираются так: