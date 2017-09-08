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Дизайн спальни в хрущевке: как грамотно обустроить личное пространство

08.09.2017
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Дизайн
Содержание1. Особенности комнат в хрущевке2. Варианты дизайна спальни в хрущевке3. Какие материалы выбрать для отделки спальни

Дизайн спальни в хрущевке требует тщательного подхода, потому что приходится решать вопрос с размещением на небольшой площади всего необходимого для жизни. Именно небольшой площадью отличаются квартиры, названные в честь главы СССР того времени Н. Хрущева. Они пришли к нам на смену так называемым «сталинкам», которые строились просторными, с высокими потолками и огромными окнами.

Особенности комнат в хрущевке

Чтобы обустроить спальню в таком виде жилья, необходимо познакомиться с особенностями комнат. Наиболее примечательные из них:

  • потолки имеют стандартную высоту от 2,5 м до 2,7 м;
  • размер спальни в основном составляет 10-12 кв.м., но есть и более маленькие помещения;
  • пол в хрущевке – это перекрытия из бетона и дерева;
  • в зависимости от времени постройки, некоторые комнаты под спальню имеют выход на балкон;
  • отмечается плохая звукоизоляция и изоляция от вибраций.

Выбирая дизайн спальни в хрущевке, стоит учесть множество нюансов. Без этого невозможно получить хорошее место для отдыха. Самое важное – это сохранить и увеличить высоту потолка, ведь она там небольшая. Поэтому выбор столь популярного сегодня натяжного потолка не актуален. Он сделает спальню похожей на коробку.

Лучше всего сделать потолок с использованием гипсокартона, из которого получаются самые разнообразные конструкции. Выбрав и правильно разместив источники света, можно визуально поднять потолок. Также стоит использовать светлые тона для покраски стен, больше зеркальных поверхностей, витражей. Все это сделает спальню более просторной.

Дизайн спальни в хрущевке: как грамотно обустроить личное пространство

Каждый хозяин сам решает, какую комнату выбрать для будущей спальни. В этом случае люди руководствуются разными принципами. Но вот самые важные моменты:

  1. Не стоит выбирать проходную комнату. Спальня предназначена для отдыха.
  2. Выбирать ли для спальни комнату с балконом? Важно определиться насколько часто вы выходите на балкон. Если в семье есть дети, то им лучше выделить комнату без балкона.
  3. В 2-3 комнатных хрущевках все комнаты имеют разные размеры и форму. Выбирая помещение для спальни, лучше предпочесть квадратное помещение, чем длинное и узкое. Квадратное помещение можно оформить более интересно.

Варианты дизайна спальни в хрущевке

Сколько людей, столько и вкусов. Многие любят классические стили в дизайне, а кто-то предпочитает современные креативные стили. А если взять старую любимую классику и дополнить ее современными элементами? Получится очень интересный дизайн. Что можно сделать:

  1. Выбрать белый цвет для стен и потолка.
  2. Делать помещение более мягким станет пол и мебель со светлым природным оттенком.
  3. Не стоит забывать о мелких деталях, которые делают интерьер законченным. Это металлическая фурнитура: ножки столов и стульев, ручки мебели, рамочки фотографий и картин. В качестве штор можно выбрать милые белые жалюзи.

В спальне с балконом можно сделать интересный дизайн. Отделка и мебель здесь будут в светлых тонах дерева. В дополнение к этому разные детали белого или бежевого цвета. Балкон нужно оформить в таком же стиле, сделать там хороший пол, застеклить, сделать подсветку, установить кресла и столик для отдыха. Чудесная романтическая атмосфера перед сном.

Дизайн спальни в хрущевке: как грамотно обустроить личное пространство

Для совсем маленьких помещений дизайн спальни в хрущевке трудно выбрать, но можно. Например, вместо классической кровати на каркасе взять специальный матрас. Он укладывается на каркас, в котором могут быть предусмотрены места для хранения вещей. Чаще всего в маленьких комнатах невозможно поставить еще другую мебель. Чтобы сделать ее оригинальной, можно покрасить одну стену в более яркий цвет или оформить современными методами.

Какие материалы выбрать для отделки спальни

Для того, чтобы спальня стала местом, где можно расслабиться и хорошо отдохнуть, важно учесть много важных моментов. Это освещение, декор, мебель и, конечно, цвет. Ведь цветовое восприятие имеет для человека большое значение. Материалы для отделки спальни выбираются так:

  • Пол для комнаты отдыха в хрущевке выбирается из любого материала, но лучше темного цвета. А вот стены и потолок делаются светлых тонов.
  • Потолок лучше отделать специальной плиткой, гипсокартоном или покрасить в светлые тона. Оригинально смотрится на потолке такой же ламинат, как и на полу. Можно использовать и обои, но клеить их на потолок достаточно трудно.
  • Плинтуса для пола можно сделать контрастными к цвету напольного покрытия и стен. Потолочный плинтус должен быть белым, чтобы продолжать стены, визуально увеличивая высоту потолка.
  • Двери и оконные рамы выбираются светлые. Темные тона смотрятся очень красиво, но не для маленькой спальни в хрущевке. Темный цвет визуально уменьшает пространство.

Дизайн спальни в хрущевке: как грамотно обустроить личное пространство

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