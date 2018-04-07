Дизайн кухни совмещенной с лоджией: спасение при малом метраже

Маленькая кухня — веская причина для расстройства, ведь недостаток полезного пространства ограничивает нас во всем — от выбора мебели до весьма ограниченного ассортимента бытовой техники. Поэтому людям, живущим в таких «хижинах», приходится идти на хитрости, чтобы отвоевать у малогабаритной квартиры хоть небольшое дополнительное пространство. Одним из вариантов спасения как раз и может стать дизайн кухни совмещенной с лоджией. Но для того, чтобы решиться на сей ответственный шаг, необходимо ознакомиться со многими особенностями этой грандиозной перепланировки.

Пара слов о лоджии с балконом

Надо «зарубить на носу», что между балконом и лоджией есть несколько существенных отличий, которые и диктуют разные требования к их обустройству:

балкон имеет только одну общую стену с квартирой, лоджия же приобрела не только 2 или 3 стены, но и потолок;

задумав перепланировку первого, надо запомнить, что перенести туда батарею центрального отопления не получится, а второй вариант эту операцию может допустить, если использовать навесные электрические устройства;

лоджия может считаться капитальным сооружением, выносливость же балкона относительна, потому крайне тяжелые предметы «водрузить» там не получится.

Лоджия все же является разновидностью балкона, поэтому в статье может мелькать и этот термин.

Перепланировка: в начале славных, но тяжелых дел

Хождения по разным инстанциям для сбора разрешительных документов (БТИ, МЧС, СЭС, межведомственная комиссия и Госпожнадзор), и заказ проекта в архитектурном бюро, имеющем лицензию на такую деятельность, отнимут много времени и нервных клеток. Надо принять во внимание и то, что не всегда можно воплотить задуманное в реальность. Например, демонтаж несущих стен под строжайшим запретом. Как определить их? По толщине: в зданиях из кирпича она составляет свыше 380 мм, в панельных домах — около 120-140 мм.

Возможен выход из такой ситуации, потому сразу займитесь решением вопроса с несущей стеной. Если вам и будет позволено избавиться от окон и дверей, то основание стены под подоконником трогать не разрешат. С этим придется смириться, а найти этому месту применение не составит труда: например, соорудить на нем барную стойку или что-то в этом роде. Если же стена обычная, то вы сможете убрать ее полностью, тем самым кухонное помещение получит новый дополнительный метраж.

Как можно утеплить преобразившуюся кухню?

Заранее необходимо обдумать, как утеплить эту часть кухонного помещения. Есть несколько способов:

Холодное остекление. Состоит метод из установки металлического или алюминиевого профиля и последующей обшивки его стеклом. От грязи, пыли и дождя вы будете надежно защищены, но для комфортной температуры этого будет недостаточно. Поэтому полнофункциональной эта пристройка сможет быть только в летний период. Правда, есть возможность освобождения части кухни, если лоджия станет местом для хранения, но этот вариант понравится не всем. Частичное утепление. В роли утеплителя выступает или пеноплекс, или пенофол, ими утепляются пол и стены. Заодно делают дополнительное прокладывание слоев полиэтиленовой пленкой. Установленная система «теплый пол» сделает балкон весьма уютным для жилья. Здесь можно будет разместить или небольшой кабинет, или столовую, попутно вынеся сюда и холодильник. Тотальное утепление. Этот вариант предполагает вынесение на лоджию «тяжелой артиллерии» — батареи отопления. Данное действие автоматически превращает ее в полноценное жилое помещение. К сожалению, не у всех такой вариант возможен, зависит это только от конструктивных особенностей здания. Но никто не вправе запретить вам воспользоваться электрическим навесным устройством.

Какие варианты дизайна существуют?

При выборе подходящего решения руководствуются размерами балкона и кухни. Для малогабаритных квартир каждый лишний метр — большая победа над обстоятельствами. Поэтому главным является рациональное использование площади. Это возможно лишь с помощью зонирования, все нюансы которого надо обдумывать на стадии проектирования расширяемой лоджией кухни. Также надо заранее наметить расположение всех коммуникаций, ведь в этом случае придется прятать их с глаз долой под отделку.

Итак, на территории бывшей лоджии можно расположить следующие зоны:

рабочую;

обеденную;

зону отдыха.

Если конструкция дома позволяет установку массивной бытовой техники, то лучшим вариантом может стать смена места жительства вашего холодильника, занимающего большую площадь на крохотной кухне.

Устраиваем рабочую зону, подходящую большому балкону

Если вам повезло, то площадь вашей лоджии достаточна для того, чтобы полностью переместить в новую часть кухни абсолютно все рабочие поверхности. Такое решение поможет оставить здесь только обеденную зону, которая будет соседствовать лишь с особо крупными бытовыми агрегатами. Если предметы гарнитура не потребуют специфических действий, то и для слива канализации, и для водопроводных труб необходима надежная гидроизоляция балконной плиты, а противном случае неправильно установленное оборудование приведет, мягко говоря, к нехорошим последствиям — к аварийной ситуации.

При установке электрической плиты надо соблюсти требования по пожарной и электрической безопасности, а также позаботиться о том, чтобы расположенных розеток было достаточно для всех бытовых приборов, что будут вселяться на новое место. Если плита газовая, то «переезд» ее создаст множество трудностей: необходимость разводки труб, обязательное наличие вентиляции, обязательная отделка поверхностей, соседствующих с прибором повышенной опасности. Поэтому решение о переносе газового оборудования можно назвать не слишком рациональным.

Обеденная зона — расчудесный вариант

Такой выход идеально подойдет даже тем лоджиям, которые размерами не впечатляют. К тому же хлопотные мероприятия по переносу общедомовых коммуникаций вам не грозят, так как понадобится только провести электрический кабель. Делается это на стадии утепления и отделочных работ на лоджии.

Помимо стола, дивана и стульев сюда замечательно впишется и холодильник. Эти предметы крадут в кухне достаточно много места, и в этом случае она сможет «вздохнуть свободно». В роли стола с успехом может выступить и стена, над которой находилось окно. Есть и другое достоинств у данного варианта: если за окном еще красивый вид, то он способен увеличить аппетит.

Зона отдыха: единство с природой

Если перенести на бывшую лоджию кресла мягкий диван, повесить книжную полку и поставить журнальный столик, а напротив поместить телевизор, то о лучшем способе провести свободное время и задумываться не придется. Для большего комфорта можно устроить на «остатках» стены и барную стойку. Зимнему саду в такой зоне отдыха тоже можно найти место, а бывший подоконник может «приютить» несколько горшочков вашей плантации.

Особенности оформления интерьера

Чтобы дополнительное кухонное помещение не выглядело «белой вороной», необходим единый стиль оформления. Зонирование возможно несколькими способами.

Прозрачные двери

Вариант подойдет, если вы хотите оградить новое помещение от ароматов, тянущихся из кухни. Достоинством решения можно считать то, что двери из прозрачного материала не будут препятствовать лучшей освещенности, а для обеспечения легкости следует отдать предпочтение раздвижным вариантам, которые позволят значительно сэкономить пространство.

Арки

Арочные конструкции настолько универсальны, что позволяют разделить помещение на отдельные зоны, но только визуально. Для тех, кто предпочитает классику, подойдут арки с плавными линиями, любителям современного направления должны понравиться конструкции, имеющие углы.

Дизайн кухни совмещенной с лоджией способен превратить новую «жилплощадь» в любимое место всех домочадцев, поэтому только от вашей фантазии зависит, как будет выглядеть новоявленная «поправившаяся» кухня.

Может быть, вы сможете подобрать для себя вариант, посмотрев это видео: