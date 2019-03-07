Декоративные полки на стену: фото «красавиц», виды, рекомендации

Любой хозяин не прочь сделать свою квартиру или дом комфортными и запоминающимися, но при этом исхитриться сэкономить пространство, которого многим помещениям просто катастрофически не хватает. На помощь приходят полки — отличное решение для преображения комнаты, ведь они не только места для хранения различных вещей, но и замечательные украшения стен. Удобные, но унылые предметы обстановки канули в прошлое. Теперь в почете декоративные полки на стену. Фото этих «произведений искусства» способны подвигнуть на действия даже того человека, кто раньше не имел особой тяги к домашнему творчеству.

Декоративные полки: четкое деление на виды

При всем разнообразии этих видов мебели — по размерам, формам, наличию дверок, сложности изготовления — их можно разделить на «семейства».

Классические — надежные, универсальные и потому самые популярные. Крепят их непосредственно к стене. Они располагаются над диваном, кроватью, столом, гармонично смотрятся в любом помещении. Подвесные — конструкции, крепящиеся к потолку, балкам, стенам. Это интересные элементы декора, однако неустойчивость — их ахиллесова пята, поэтому хрупкие предметы ставить на такие качающиеся конструкции опрометчиво. Стеллажные — многофункциональный вид мебели, так как состоит из большого количества разнообразных полочек, позволяющих хранить на них множество разнообразных вещей. Есть два варианта — закрытые или открытые настенные стеллажи. Угловые — очень практичное, оригинальное решение. Используют их при дефиците пространства, для украшения углов: как внутренних, так и наружных. Если раньше такие творения стыдливо прятались в ванной или кладовой, то теперь их реабилитировали.

Все они, за исключением стеллажных «трудяг», считаются декоративными. Есть еще один «подотряд»: это полочные модули, собираемые из нескольких изделий.

Материалы-фавориты для декоративных полок

Создать эти «творения рук человеческих» можно почти из любого не очень тяжелого материала. Пользуются любовью полочки, сделанные из:

Гипсокартона. Его используют для устройства ниши в стене. В этом случае из данного материала делают и полки для гипсокартонного углубления. Дерева — материала, который легок во всех смыслах. Однако ему требуется специальная обработка, чтобы уберечь от влажности и нашествия недругов — плесени, грибка, насекомых. ДСП либо ЛДСП. Второй вариант предпочтительнее, так как более влагоустойчив, не боится деформации, перепадов температуры. Другие подходящие материалы — фанера, МДФ. Металла. Он прочен и долговечен, но вписать такую полку в интерьер затруднительно. Исключение — хромированные изделия в кухне, ванной комнате. Пластика. Материал доступен по цене, может стать «дублером» дерева или натурального камня. Из него возможно сооружение полок любой геометрии. Стекла. Оно — желанный гость в любом доме, так как выглядят полки современно, эффектно. Минус — сложность самостоятельной обработки, требующей предельной аккуратности.

Комбинированные полки, сочетающие несколько материалов, не редкость, но выбор зависит не только от финансов. Главным критерием остается навык мастера. Иначе материал можно легко, но безнадежно испортить.

«Дислокация» полок: что, где, когда и как

Есть несколько факторов, учитывать которые необходимо заранее — перед тем как конструировать декоративные полки на стену. Фото, изученные со всех сторон, здесь вряд ли помогут.

Что выбрать?

Любая декоративная полка должна гармонично выглядеть в интерьере.

Лофт и сканди позволяют использовать любой размер полок, они могут быть массивными или невесомыми. Выбор зависит только от метража и качества освещения. Кантри, прованс, «потертый шик» требуют винтажных полок либо изделий, украшенных резьбой. Классический стиль предпочитает одиночные строгие полочки. Они могут располагаться группами. Минимализм, хай-тек предполагают использование строгих, небольших конструкций, кричащие цвета неприемлемы. Приветствуется подсветка, сделанная со вкусом. Модерну свойственно тяготение к металлу, стеклу. В этом случае степень креативности зависит от хозяев.

Где найти место и когда приступать?

Отыскав место для расположения полки, сначала надо убедиться в его удобстве. Стоит подумать, не будут ли домочадцы (большие и маленькие) задевать за предмет мебели различными частями тела. Если появились сомнения, то место жительства декоративного элемента необходимо сменить. Другой вариант — придание его углам обтекаемой формы — их сглаживание.

Необходимо обдумать возможность необычного оформления полочной конструкции, того участка стены, на котором она расположена. Его можно украсить картинами, повесить там зеркало, сделать акцент контрастными обоями. Необычное решение — снабдить полочки оригинальной подсветкой, притягивающей взгляды: линейными либо точечными светильниками.

Когда на все вопросы нашлись ответы, можно приобретать материалы и знакомиться с нюансами подвешивания полок.

Как крепить полки на стене?

Эта тема требует максимального внимания, ведь от качества монтажа будет зависеть благоденствие не только жителей дома, но и полок. Надежность, прочность, зрительное восприятие — «три кита», гарантирующие успех предприятия.

Крепления бывают открытыми и скрытыми. К первым относятся:

держатели, обычно их используют для стеклянных изделий, пример — «пеликан»;

кронштейны, сами являющиеся декоративным элементом;

петли — самый популярный, надежный и простой вид;

уголки из металла — также распространенный крепеж.

К элементами скрытой фиксации относятся:

невидимые петли, использующиеся внутри полок;

металлические стержни, которые надежно укрепляются в стене, утапливаются в материал полки.

Параметры, влияющие на выбор крепежных элементов:

Вид основания. Кирпичная кладка и бетон могут позволить любой вид фиксации. Материал для полки. Дерево предполагает внутренние крепежи, металл — внешние, стекло — держатели. Габариты. Невесомые, небольшие полочки обходятся такими же уголками. Для массивных изделий необходимы внушительные кронштейны либо металлические скрытые стержни большого сечения.

Стена с обшивкой из гипсокартона нуждается в фиксации полок на элементы каркаса.

Полки разные нужны, полки всякие важны

Трудно даже перечислить все предметы, которые можно хранить здесь, поэтому только от вида и размера мебели зависит количество, вес содержимого. Далее несколько примеров.

Полка, «подпоясанная» ремнями

Это изделие выглядит необычно, оно подойдет для необъемных и нетяжелых предметов. Для изготовления нужно иметь под рукой:

доски, заранее отшлифованные: 2 отрезка, их толщина 30 мм, размеры —300х750;

кожаные ремни — 4 куска по 750 мм, с идеальными срезами;

крепежи: 4 небольших самореза, столько же длинных шурупов в «компании» с дюбелями;

линейка, нож, дрель и уровень.

Каждый из ремешков складывают пополам, прижимают к поверхности, дрелью делают отверстие, отступив от края 20 мм. Используя уровень, на стене определяют 2 точки для фиксации первой пары ремней. Между ними — 600 мм. Сверлят отверстия, вгоняют туда дюбеля. Затем к стене крепят шурупами 2 полуфабриката из ремней.

Между ними помещают доску, выравнивают ее плоскость. Во избежание сдвига полки ремни крепят к ней двумя саморезами со стороны стены. Таким же образом делают второй ярус полки. При необходимости можно увеличить количество полок по своему желанию. Материалом может быть как ЛДСП, так и фанера. Все срезы в этом случае требуют оклеивания меламиновой кромкой соответствующего цвета.

Упрощенный «дом Минотавра» для книг

Такие полки выглядят очень необычно, это и есть причина их успеха. Для создания их могут понадобиться:

грунтовка;

держатели для полок (чаще — «пеликаны»);

доски, их толщина — 20 мм, клей;

дрель;

карандаш;

краска;

крепеж — дюбеля, саморезы, мебельные винты;

лак, морилка;

ножовка;

рулетка;

струбцины, шлифовальная машинка;

стусло;

уровень.

Размеры переносят на доску, не допуская ни малейшей оплошности. Торцы деталей обрезают стуслом под углом в 45°. Все заготовки тщательно шлифуют, покрывают морилкой, лакируют. Если выбирают покраску, прежде детали обрабатывают грунтовкой-антисептиком. Готовые заготовки промазывают клеем, фиксируют каждый стык двумя винтами, фиксируют в струбцинах.

После высыхания клеевого состава на стене отмечают точки крепления, приложив полки и выставив их по уровню. Сверлят отверстия для дюбелей, прикручивают кронштейны саморезами. Наконец, изделия вешают на стену, снова проверяют горизонтальность. Почти таким же образом делают базовый вариант, подходящий для полочных модульных систем.

Самодельные декоративные полки на стену, фото и чертежи разнообразных видов — тема популярная, поэтому недостатка в идеях нет. Некоторые из них можно почерпнуть из видео. Например, из этого: