Робот-пылесос стал выдавать ошибку правого колеса: способы ремонта

Сейчас очень многие семьи наряду с обычными пылесосами имеют в домах/квартирах и роботов. Причин их популярности много. Эти технологичные помощники имеют завидное оснащение (датчики, камеры), легко управляемы, малы и почти незаметны. Они проводят уборку сами, когда хозяева отсутствуют, экономят их время и убирают чисто, причем без затруднений справляются с пылью, шерстью, волосами, крошками и т. д. Однако и умные гаджеты иногда преподносят неприятные сюрпризы, и информируют владельцев об отказе работать. Например, многие хозяева интеллектуальной техники ищут ответ на вопрос о том, как устранить неполадку, если робот-пылесос стал выдавать ошибку правого колеса, либо левого. Причин такой неисправности сразу несколько, но совсем не исключено, что с большинством из них владельцы умных приборов смогут справиться без помощи извне.
Почему появляется ошибка правого/левого колеса?
В первую очередь роботы-пылесосы привлекают «высоким интеллектом». В большинстве случаев модели проводят самодиагностику, а потом сообщают хозяевам об обнаруженной неисправности с помощью динамика или приложения (например, сяомишного MI Home).
С различными неполадками колес роботов-пылесосов приходится сталкиваться владельцам техники разных брендов — очень неприятная ситуация происходит с устройствами Xiaomi (Viomi, Roborock, Mijia), Panda, Samsung, iClebo, iLIFE, iRobot, Kitfort, LG и т. д. Причины подобных поломок различны, поэтому сначала нужно о них узнать:
- Элементарный износ. Ничто не вечно, и колеса крохотных пылесосов тоже. Поэтому со временем эти элементы теряют идеальную геометрию, на них появляются видимые дефекты. В этих случаях деталям робота требуется замена, отремонтировать их невозможно.
- Серьезные механические повреждения. Их основная причина — слишком небрежное обращение с умным девайсом, приводящая к ударам, падениям. При таком отношении страдает не только корпус, но и колеса устройства.
- Проблемы с электронной/программной частью робота-пылесоса. Это отказ двигателя колеса, платы управления, повреждения проводов. При первых двух поломках понадобится замена или ремонт детали.
- Потеря контакта одного из колес с поверхностью. В этом случае пылесос переносят на ровный пол, затем проверяют, исчезла ли неисправность.
- Требуется обновление прошивки устройства. Эта операция сможет исправить ошибки программного обеспечения.
Самая частая причина внезапной «забастовки» колес — сильные загрязнения. Поскольку мини-пылесос очень часто и близко контактирует с грязью и пылью, оси его колес забиваются шерстью питомцев, волосами, нитками и т. п. Последствием становится их блокировка.
Симптомы проблемы с колесами робота (помимо сообщения об ошибки) — полный отказ от работы (отсутствие реакции), замедленное движение, движение рывками или вращение прибора в одну из сторон. Иногда во время уборки можно услышать нехарактерные звуки, источником которых является именно проблемное колесо. Например, девайс начинает скрипеть.
Робот-пылесос стал выдавать ошибку правого/левого колеса: что делать?
Первым делом необходимо определить причину неполадки. Поэтому сначала тщательно изучают инструкцию, полученную вместе с устройством, так как там можно найти информацию о том, как снимаются колеса. Потом:
- Проводят осмотр робота-пылесоса, чтобы убедиться, что на оси колеса нет волос, ниток, шерсти и других помех.
- Если что-то обнаруживают, то снимают крышку, деталь чистят, используя зубочистку, пинцет либо плоскую отвертку.
- После этого пылесос собирают, включают и проверяют колеса робота. Когда результата нет, убеждаются, что аккумулятор заряжен.
Если проведенные манипуляции не помогли, то это означает одно — произошла более серьезная поломка. В некоторых случае хозяевам приходится покупать новые элементы для передвижения прибора, а потом и устанавливать их своими руками.
Замена колеса робота-пылесоса
Самым простым вариантом решения проблемы будет обращение за помощью к квалифицированному мастеру. Однако замена колеса — та операция, которую хозяева незаменимого помощника смогут провести самостоятельно. В этом случае действуют так:
- Сначала гаджет выключают либо отключают от питания. Потом его переворачивают и располагают на ровной поверхности.
- Снимают крышку (либо заглушку). Находят крепления колеса и удаляют его.
- Старую деталь извлекают. Если нужно, участок очищают от пыли.
- На ось надевают новое колесо. Затем девайс собирают.
После завершения замены прибор включают, проверяют, как вращается колесо. Если ему ничего не мешает, то робота-пылесоса тестируют, в идеале на различных поверхностях.
Как избежать проблем правого или левого колеса?
Есть несколько несложных этапов, которые помогут продлить безупречную службу прибора:
- Регулярный осмотр и своевременное удаление волос, пыли и шерсти. Ухода требуют не только колеса, но и щетки.
- Эксплуатация робота-пылесоса только на абсолютно ровных поверхностях.
- Удаление с полов/ковров перед уборкой любого крупного мусора.
- Обновление прошивки девайса (помощь приложения).
Спасет от проблем с движением робота еженедельная проверка работы обоих колес, а также дополнительный уход — использование смазки.
Основные ошибки роботов-пылесосов
Интенсивная, ежедневная работа приборов нередко приводит к появлению различных неполадок. Среди них нужно выделить основные:
- Не хотят крутиться щетки (щетка), или они издают звуки. В первом случае виновато сильное загрязнение этих уязвимых элементов. Во втором — их неправильная установка.
- Устройство пищит, не переставая. Такой звук может появиться при выходе аккумулятора из строя, если робот вдруг запутался в проводах, которые не позволяют ему продолжать работу.
- Ошибка лазерного дальномера (лидара). Возможные проблемы — получение им механических повреждений, либо засорение его двигателя. Решением будет очистка мотора, или его замена.
- Пылесос скрипит при уборке полов, ковров, ковровых покрытий. Частая причина такой «звучной» неполадки — трение, возникающее между колесом и осью. Способ избавления от звуков — удаление мусора и нанесение смазки на последнюю деталь.
В некоторых случаях скрип провоцирует износ оси и неисправности двигателя. Еще одной проблемой нередко становится невозможность аппарата подключиться к смартфону. Чтобы устранить сбой, сначала убеждаются в силе сигнала, а потом сбрасывают настройки Wi-Fi. После этого обновляют версию приложения, и подключаются снова.
Если робот-пылесос стал выдавать ошибку правого колеса (или левого), а владельцы не имеют навыков ремонта подобной техники, то лучше всего обратиться в сервисный центр. Это же решение единственное, если устройство еще на гарантии. В противном случае не исключено, что с проблемой хозяева умного гаджета смогут справиться самостоятельно.