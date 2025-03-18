Робот-пылесос стал выдавать ошибку правого колеса: способы ремонта

Сейчас очень многие семьи наряду с обычными пылесосами имеют в домах/квартирах и роботов. Причин их популярности много. Эти технологичные помощники имеют завидное оснащение (датчики, камеры), легко управляемы, малы и почти незаметны. Они проводят уборку сами, когда хозяева отсутствуют, экономят их время и убирают чисто, причем без затруднений справляются с пылью, шерстью, волосами, крошками и т. д. Однако и умные гаджеты иногда преподносят неприятные сюрпризы, и информируют владельцев об отказе работать. Например, многие хозяева интеллектуальной техники ищут ответ на вопрос о том, как устранить неполадку, если робот-пылесос стал выдавать ошибку правого колеса, либо левого. Причин такой неисправности сразу несколько, но совсем не исключено, что с большинством из них владельцы умных приборов смогут справиться без помощи извне.

Почему появляется ошибка правого/левого колеса?

В первую очередь роботы-пылесосы привлекают «высоким интеллектом». В большинстве случаев модели проводят самодиагностику, а потом сообщают хозяевам об обнаруженной неисправности с помощью динамика или приложения (например, сяомишного MI Home).

С различными неполадками колес роботов-пылесосов приходится сталкиваться владельцам техники разных брендов — очень неприятная ситуация происходит с устройствами Xiaomi (Viomi, Roborock, Mijia), Panda, Samsung, iClebo, iLIFE, iRobot, Kitfort, LG и т. д. Причины подобных поломок различны, поэтому сначала нужно о них узнать:

Элементарный износ. Ничто не вечно, и колеса крохотных пылесосов тоже. Поэтому со временем эти элементы теряют идеальную геометрию, на них появляются видимые дефекты. В этих случаях деталям робота требуется замена, отремонтировать их невозможно. Серьезные механические повреждения. Их основная причина — слишком небрежное обращение с умным девайсом, приводящая к ударам, падениям. При таком отношении страдает не только корпус, но и колеса устройства. Проблемы с электронной/программной частью робота-пылесоса. Это отказ двигателя колеса, платы управления, повреждения проводов. При первых двух поломках понадобится замена или ремонт детали. Потеря контакта одного из колес с поверхностью. В этом случае пылесос переносят на ровный пол, затем проверяют, исчезла ли неисправность. Требуется обновление прошивки устройства. Эта операция сможет исправить ошибки программного обеспечения.

Самая частая причина внезапной «забастовки» колес — сильные загрязнения. Поскольку мини-пылесос очень часто и близко контактирует с грязью и пылью, оси его колес забиваются шерстью питомцев, волосами, нитками и т. п. Последствием становится их блокировка.

Симптомы проблемы с колесами робота (помимо сообщения об ошибки) — полный отказ от работы (отсутствие реакции), замедленное движение, движение рывками или вращение прибора в одну из сторон. Иногда во время уборки можно услышать нехарактерные звуки, источником которых является именно проблемное колесо. Например, девайс начинает скрипеть.

Робот-пылесос стал выдавать ошибку правого/левого колеса: что делать?

Первым делом необходимо определить причину неполадки. Поэтому сначала тщательно изучают инструкцию, полученную вместе с устройством, так как там можно найти информацию о том, как снимаются колеса. Потом:

Проводят осмотр робота-пылесоса, чтобы убедиться, что на оси колеса нет волос, ниток, шерсти и других помех. Если что-то обнаруживают, то снимают крышку, деталь чистят, используя зубочистку, пинцет либо плоскую отвертку. После этого пылесос собирают, включают и проверяют колеса робота. Когда результата нет, убеждаются, что аккумулятор заряжен.

Если проведенные манипуляции не помогли, то это означает одно — произошла более серьезная поломка. В некоторых случае хозяевам приходится покупать новые элементы для передвижения прибора, а потом и устанавливать их своими руками.

Замена колеса робота-пылесоса

Самым простым вариантом решения проблемы будет обращение за помощью к квалифицированному мастеру. Однако замена колеса — та операция, которую хозяева незаменимого помощника смогут провести самостоятельно. В этом случае действуют так:

Сначала гаджет выключают либо отключают от питания. Потом его переворачивают и располагают на ровной поверхности. Снимают крышку (либо заглушку). Находят крепления колеса и удаляют его. Старую деталь извлекают. Если нужно, участок очищают от пыли. На ось надевают новое колесо. Затем девайс собирают.

После завершения замены прибор включают, проверяют, как вращается колесо. Если ему ничего не мешает, то робота-пылесоса тестируют, в идеале на различных поверхностях.

Как избежать проблем правого или левого колеса?

Есть несколько несложных этапов, которые помогут продлить безупречную службу прибора:

Регулярный осмотр и своевременное удаление волос, пыли и шерсти. Ухода требуют не только колеса, но и щетки. Эксплуатация робота-пылесоса только на абсолютно ровных поверхностях. Удаление с полов/ковров перед уборкой любого крупного мусора. Обновление прошивки девайса (помощь приложения).

Спасет от проблем с движением робота еженедельная проверка работы обоих колес, а также дополнительный уход — использование смазки.

Основные ошибки роботов-пылесосов

Интенсивная, ежедневная работа приборов нередко приводит к появлению различных неполадок. Среди них нужно выделить основные:

Не хотят крутиться щетки (щетка), или они издают звуки. В первом случае виновато сильное загрязнение этих уязвимых элементов. Во втором — их неправильная установка. Устройство пищит, не переставая. Такой звук может появиться при выходе аккумулятора из строя, если робот вдруг запутался в проводах, которые не позволяют ему продолжать работу. Ошибка лазерного дальномера (лидара). Возможные проблемы — получение им механических повреждений, либо засорение его двигателя. Решением будет очистка мотора, или его замена. Пылесос скрипит при уборке полов, ковров, ковровых покрытий. Частая причина такой «звучной» неполадки — трение, возникающее между колесом и осью. Способ избавления от звуков — удаление мусора и нанесение смазки на последнюю деталь.

В некоторых случаях скрип провоцирует износ оси и неисправности двигателя. Еще одной проблемой нередко становится невозможность аппарата подключиться к смартфону. Чтобы устранить сбой, сначала убеждаются в силе сигнала, а потом сбрасывают настройки Wi-Fi. После этого обновляют версию приложения, и подключаются снова.

Если робот-пылесос стал выдавать ошибку правого колеса (или левого), а владельцы не имеют навыков ремонта подобной техники, то лучше всего обратиться в сервисный центр. Это же решение единственное, если устройство еще на гарантии. В противном случае не исключено, что с проблемой хозяева умного гаджета смогут справиться самостоятельно.