Большой вес и недостаточная маневренность обычных пылесосов делает их не самыми лучшими помощниками в том случае, если хозяевам домов и квартир приходится заниматься уборкой каждый день, избавляться от просыпанного, упавшего или пролитого. И в этом случае фору не самым поворотливым проводным агрегатам дадут легкие и максимально удобные приборы, которые не имеют «привязанности» к электросети. Чтобы упростить выбор, предлагаем читателям рейтинг беспроводных пылесосов. В нем собрались самые достойные модели — качественные, надежные и очень «работящие». Кроме того, будущим хозяевам не помешает узнать о самых важных критериях выбора этой бытовой техники, ведь людям осведомленным будет гораздо проще найти себе «почти идеал».

Как выбрать безупречный беспроводной пылесос: важные критерии

Вертикальные устройства, или хэнд-стики, относятся к тому типу продукции, недостатка в которой нет. Наоборот, каждый год производители выпускают новые модели беспроводных приборов. Поэтому разобраться в невероятном изобилии практичных товаров обычному пользователю очень непросто. Не исключено, что сориентироваться в безбрежном море бытовой техники будущим покупателям поможет знакомство с критериями ее выбора.

Мощность всасывания и объем аккумулятора

Первый параметр указывают не все производители пылесосов, и беспроводных устройств в частности. Дело в том, что не существует единых стандартов измерения мощности всасывания. Поэтому у некоторых моделей эта характеристика вовсе отсутствует, у других она есть, но не совсем соответствует реальному показателю. Кроме того, иногда за мощность всасывания выдают другой вид мощности — потребляемую (300-350 Вт).

Если говорить о параметрах, то некоторые агрегаты не могут похвастаться «могуществом»: их мощность всасывания менее 100 Вт. Большая часть вертикальных беспроводных пылесосов предлагает будущим владельцам 100-200 Вт. Устройств с более высокой мощностью всасывания (200-300 Вт) не слишком много. Еще меньше на рынке самых «одаренных» моделей (от 300 Вт).

Специалисты говорят, что более информативен другой показатель — объем аккумулятора беспроводного пылесоса:

2000 мАч — свидетельство того, что двигатель прибора не может похвастаться хорошей мощностью, поэтому более емкая батарея ему попросту не нужна;

чуть лучше ситуация с беспроводным пылесосом, чей аккумулятор рассчитан на 2200 мАч;

оптимальным вариантом можно считать емкость от 2500 до 2800.

Практически безупречный прибор имеет объем аккумулятора 3000 или более мАч. Этот показатель говорит об отличном, мощном двигателе, а значит, о возможностях модели.

Вместимость пылесборника

Данная характеристика особенно важна, если в доме есть ковры (мягкая мебель) и животные, которые любят на них «проводить досуг». В этих случаях не исключено, что небольшая емкость будет быстро наполняться шерстью и пухом, а значит, потребует делать паузы во время уборки.

Чтобы избежать такого сценария, нужно выбирать модели, в которых объем пылесборника составляет 800-1200 мл. Если пушистых/мохнатых «квартирантов» нет, то можно ограничиться техникой с контейнером меньшего объема (500-600 мл).

Функциональность

Как и традиционные проводные устройства, беспроводные пылесосы тоже становятся универсалами: речь идет о возможности мыть поверхности. Большинство моделей предназначено для сухой уборки, однако есть большая армия «помощников», которые способны и мыть полы/ковры (2 в 1). У них есть и пылесборники, и емкости для жидкости.

Оптимальным ассистентом для хозяев будет вертикальный беспроводной прибор, который можно использовать в качестве ручного, мобильного устройства. Такой пылесос позволит делать уборку на полках, в шкафах, стеллажах, столах, в автомобильных салонах и т. д.

Еще один важный момент — время автономной работы. Продолжительность уборки зависит от типа и емкости аккумулятора. Лучшими считаются литий-ионные батареи. Устройства с ними могут работать без подзарядки 60-160 минут, но не на самой высокой мощности. Однако нередко таких «жертв» от беспроводных пылесосов не требуется: на уборку у хозяев уходит около получаса.

Удобство эксплуатации

Если цель будущих хозяев максимальный комфорт, то им необходимо обратить внимание на то, насколько «дружелюбен» пылесос к пользователям. Есть несколько важных моментов:

Приветствуется наличие телескопической ручки. Такой элемент упростит уборку, поскольку эта трубка легко подстраивается под любой рост. Перед приобретением модели имеет смысл проверить, удобно ли фиксируются и снимаются насадки, просто ли они очищаются, не возникает ли проблем с очисткой других элементов прибора (пылесборника/емкости для воды, фильтров). Очень удобен вертикальный пылесос с фиксирующейся клавишей включения (курком). Такое решение дает возможность разгрузить руку. Оптимальной считают технику с сенсорной кнопкой, но она должна располагаться так, чтобы не нажать на нее случайно. Информативность, удобное расположение, сравнительно большой размер и яркость дисплея дают возможность получать все важные данные, не отвлекаясь от работы. Например, он может показывать уровень заряда аккумуляторной батареи, состояние устройства и режим его работы.

Что касается последнего, то с переключением уровней мощности проблем обычно не возникает. Считают, что оптимальный вариант — 2-3 рабочих режима, остальное — «от лукавого». Не так давно появились беспроводные пылесосы с автоматической регулировкой мощности. Такие приборы умеют распознавать покрытия. Идеальным вариантом считают модель, дающую возможность отключить данную функцию ради экономии заряда батареи.

Количество насадок

Хорошая бытовая техника — та, которая может гарантировать качественную уборку всего и вся. В этом случае преимущество на стороне устройств с большим количеством разнообразных аксессуаров. В комплект могут входить такие насадки:

комбинированная (2 в 1);

турбощетка и мини;

с мягким валиком;

пылевая;

щелевая;

моющая.

Для владельцев пушистых-хвостатых друзей человека крайне важна турбощетка (мини-турбощетка), способная справиться с вездесущей шерстью, поскольку подметать за собой «волосатые» животные так и не научились.

Полезные функции

К ним можно отнести светодиодную (лазерную) подсветку на насадках, она удобна тем, что хорошо освещает зону уборки вблизи от нее. Некоторые модели пылесосов имеют съемную АКБ, другие оснащаются дополнительным аккумулятором. Плюс последних устройств — значительное увеличение времени уборки.

Рейтинг беспроводных пылесосов: лучшие из лучших

Есть те, кто только обдумывает, стоит ли покупать вертикальную модель. Им не помешает познакомиться с несколькими кандидатами-помощниками. Понятно, что качественных беспроводных пылесосов довольно много, но любой список не может быть бесконечным.

Здесь представлены беспроводные вертикальные модели, которые нередко участвуют в рейтингах, уже успели завоевать популярность, имеют хорошие оценки от большинства пользователей. Будущим хозяевам можно познакомиться с их основными характеристиками, а также с плюсами и минусами небольших и практичных устройств (конечно, по мнению их владельцев).

Atvel F16 Ultimate Plus

Моющий беспроводной пылесос от Atvel может похвастаться самым емким аккумулятором и довольно быстрой его зарядкой:

Мощность всасывания: 175 Вт

Объем пылесборника: 550 мл, бака: 680 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 4000 мАч

Время работы: 46 минут, зарядки: 3 часа

Уровень шума: 70 дБ

Режимы: 2

Вес: 4.7 кг

Среди достоинств модели пользователи отмечают очень понятную инструкцию, простое управление, отличное качество и сухой, и влажной уборки. Плюсы пылесоса — емкая АКБ, надежные фильтры, дезинфекция УФ, понятная и подробная инструкция. Хозяевам нравится его маневренность, функция самоочистки (сушки), информативный дисплей, довольно тихая работа и отличная щетка для ковров.

Недостатки пылесоса от Atvel — солидный вес, не очень удобная зарядная станция, невозможность уборки под мебелью. Некоторые ругают валик, собирающий волосы и шерсть, неизменяемое время его сушки и отсутствие сменного аксессуара. Другие упреки — остающийся невымытым пол около плинтусов, слабая сила всасывания и цена.

Dreame R20

Модель от Dreame позволяет проводить уборку больших площадей, причем без раздражающих пауз в работе:

Мощность всасывания: 190 Вт

Объем пылесборника: 600 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 2900 мАч

Время работы: 90 минут, зарядки: 4 часа

Уровень шума: 68 дБ

Режимы: 3

Вес: 4.6 кг

Владельцы оценили внешний вид пылесоса Dreame R20, его бесшумную работу (исключение — турбощетка), отличное качество материалов и уборки, количество насадок, «неумолимую» подсветку и фиксирующуюся кнопку. Многим пришелся по душе практичный, не слишком маркий цвет модели, симпатичный дисплей, простая очистка контейнера от мусора, автоматическая регулировка мощности. Отдельно отметили гнущийся переходник для пылевой насадки.

Среди упреков — маленькое настенное крепление, туго отсоединяемые насадки, новая док-станция, изменившаяся в худшую сторону. Сюда же уходит недостаточно высокая мощность всасывания, «прожорливый» и громкий турборежим, тонкий пластик деталей и довольно высокая цена.

Dyson V15 Detect Absolute

Самый мощный вертикальный пылесос для сухой уборки не нуждается в каком-то особом представлении. Его называют «Мерседесом среди вертикальных пылесосов»:

Мощность всасывания: 240 Вт

Объем пылесборника: 760 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 3600 мАч

Время работы: 60 минут, зарядки: 4.5 часа

Уровень шума: 89 дБ

Режимы: 3

Вес: 3.08 кг

Счастливые пользователи прибора от Dyson хвалят великолепное качество сборки, внешний вид, удобство эксплуатации и высокую мощность всасывания. В армию плюсов идет безупречная работа пылесоса, его аккумулятор и скромный вес. Пользователи отмечают его эргономичность, компактность, 2 турбощетки, эффектную зеленую подсветку и настенную док-станцию. Им нравится АКБ, заряжающаяся отдельно от пылесоса. Другие сильные стороны устройства — удобная очистка пылесборника и большой контейнер.

Минусы у «королевского» прибора тоже обнаружены. К ним относят кнопку включения (курок) без блокировки и необходимость покупать переходник. Жалуются на отсутствие некоторых насадок. К минусам относят и высокую цену прибора.

Kitfort КТ-5175

Компактный, маневренный и не очень шумный девайс от Китфорт сможет стать отличным помощником для владельцев квартир, домов и автомобилей:

Мощность всасывания: нет данных

Объем пылесборника: 700 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 2200 мАч

Время работы: 40 минут, время зарядки: 4.5 часа

Уровень шума: 78 дБ

Режимы: 3

Вес: 3.8 кг

Достоинства модели от Kitfort — легкий вес, маневренность, компактность, комплектация (большое количество насадок, сменный HEPA фильтр, шланг), подсветка турбощетки. Пользователи отмечают хорошую тягу, продуманность конструкции, отличную сборку, тихую работу, стильность модели и простую очистку контейнера от мусора. Некоторые пишут, что это идеальный прибор для уборки салонов автомобилей. Радует хозяев и приемлемая цена, и 2 турбощетки в комплекте.

Что касается жалоб на российский беспроводной пылесос, то в эту категорию отправляют долгую зарядку, яркие цвета, которые могут подойти не всем, и не очень удобную ручку.

Philips FC6728/01 SpeedPro Aqua

Пылесос от очередного именитого производителя предназначается для сухой и влажной уборки. Его сильная сторона — минимальный вес:

Мощность всасывания: нет данных

Объем пылесборника: 400 мл, бака: 280 мл

АКБ: Li-Ion, несъемная, емкость: нет данных

Время работы: 50 минут, время зарядки: 5 часов

Уровень шума: 80 дБ

Режимы: 2

Вес: 2.1 кг

К преимуществам модели от Philips относят эргономичность, удобство эксплуатации, ее небольшой вес, продуманное зарядное устройство. Хозяева отмечают маневренность «веника», его отличную подсветку, возможность хранения на стене. Другие плюсы — легкое мытье контейнера, максимально эффективная «щетка с турбиной» и мытье полов без разводов.

К минусам агрегата отправляют сложность удаления волос со щетки, недостаточную (неизвестную) мощность и довольно высокую цену. Не все в восторге от долгой зарядки, не самой удобной док-станции и несъемной АКБ.

Polaris PVCS 2090

Модель для сухой уборки от Поларис привлекает «стройной фигурой», которая не мешает этому беспроводному пылесосу иметь достаточно сил:

Мощность всасывания: 130 Вт

Объем пылесборника: 200 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 2000 мАч

Время работы: 40 минут, зарядки: 5 часов

Уровень шума: 84 дБ

Режимы: 3

Вес: 3.16 кг

В первую очередь владельцы отмечают качество сборки, минималистичный дизайн, компактность, «стройность» и маневренность модели. К плюсам уходит длинная труба, удачная мини-версия, получение статистики уборок и информации о состоянии расходников (приложение Polaris IQ Home), быстрое сопряжение с телефоном. Пишут хозяева о надежности модели, о легкой очистке контейнера, удобном настенном креплении и о простейшей смене насадок. Отдельно отмечают гарантию (2 года).

Найденные минусы беспроводного агрегата — небольшой пылесборник, довольно слабый аккумулятор, минимум насадок. Не нравится владельцам и забивающийся НЕРА-фильтр, требующий регулярной очистки (пылесосом).

REDMOND MultiClean VH1312

«Детище» от REDMOND — одна из самых мощных и универсальных моделей, которая почти не требует участия владельцев:

Мощность всасывания: 225 Вт

Объем пылесборника: 720 мл, бака: 750 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 3000 мАч

Время работы: 24 минуты, зарядки: 4.5 часа

Уровень шума: менее 70 дБ

Режимы: 4

Вес: 4.4 кг

В актив пылесоса можно отнести отличный аккумулятор, идеально чистое мытье полов, удобный дисплей и голосового помощника (его можно отключить). Пользователи оценили функцию самоочистки (зарядная станция), стерилизацию воды, беспроблемное удаление жидкостей, шерсти и мелкого сора. Отмечают понятное управление, легкую сборку модели, дополнительный фильтр и ролики в комплекте, стильный дизайн, тихую и качественную «мокрую работу» (без разводов).

Претензии к пылесосу от REDMOND — быстрая разрядка АКБ на максимальной мощности, солидный вес, небольшой угол наклона. Не нравятся пользователям и ролики, оставляющие темные следы на светлых бордюрах.

Samsung Jet 60 Turbo

Простая и удобная модель корейского производителя — крепкий середнячок. У этого вертикального пылесоса скромный вес и большой контейнер:

Мощность всасывания: 150 Вт

Объем пылесборника: 800 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 1800 мАч

Время работы: 40 минут, время зарядки: 3,5 часа

Уровень шума: 86 дБ

Режимы: 3

Вес: 2.3 кг

К достоинствам симпатичного «корейца» относят его компактность, небольшой вес, маневренность и невероятную простоту эксплуатации. Нравится владельцам большой контейнер, турбощетка с пазами для срезания волос и фильтры, которые можно мыть. Другие плюсы модели — приемлемая цена, качественные аксессуары и очень удобное очищение контейнера.

Минусы пылесоса от Samsung — отсутствие дисплея и подсветки, недостаточная мощность всасывания, слабая АКБ, дорогие аксессуары, быстрая разрядка аккумулятора. Многих не устраивает, что нет насадки для мягкой мебели. Иногда прибор не всасывает крупный мусор (кошачью/собачью «сушку»).

Tefal X-Force Flex 15.60

Особенности этой французской модели — хорошая мощность и гибкая ручка, позволяющая убирать пыль в самых труднодоступных местах:

Мощность всасывания: 230 Вт

Объем пылесборника: 900 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 2600 мАч

Время работы: 80 минут, зарядки: 3 часа

Уровень шума: 84 дБ

Режимы: 4

Вес: 3.2 кг

По мнению пользователей, среди плюсов пылесоса от Tefal LED подсветка, гибкая ручка, отличное качество сборки и уборки, довольно тихая работа. Многие отмечают маневренность модели, удобную подставку (док-станцию), большой пылесборник, электронное управление и отличный дисплей. Хозяевам понравилось большое количество насадок (+ моющая, мини-турбощетка), эффективное удаление кошачьей шерсти, автоматический выбор мощности и простое опустошение контейнера.

К недостаткам помощника относят слабую подсветку, не самый легкий вес пылесоса, слабоватый аккумулятор, невозможность купить запасную АКБ и высокую цену.

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum

Беспроводной пылесос от Сяоми предназначается для сухой и влажной уборки, он хороший вариант для больших квартир и домов:

Мощность всасывания: 200 Вт

Объем пылесборника: 550 мл, бака: 780 мл

АКБ: Li-Ion, съемная, емкость: 2500 мАч

Время работы: 28 минут, зарядки: 5 часов

Уровень шума: 80 дБ

Режимы: 3

Вес: 4.2 кг

Пользователей подкупило качество материалов, самоочищающийся валик, возможность мыть ковры с небольшим ворсом, большой бак и понятная инструкция. Они отмечают тихую работу вертикального пылесоса от Xiaomi, хорошую мощность, красивый внешний вид. Многие считают, что прибор лучший, если рассматривать соотношение цена/качество. Другие плюсы модели — постоянная подача чистой воды на валик, быстрое высыхание полов и отсутствие разводов. У хозяев есть возможность использования средства для мытья (только разрешенного).

Претензии к ассистенту из Китая — неумение мыть в углах, около плинтусов, необходимость очищать пылесос сразу после уборки. Не нравится некоторым долгая зарядка, дорогие расходники и отсутствие шанса проводить отдельно сухую уборку.