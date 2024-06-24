Беседки давно стали почти обязательными элементами на загородных участках. Такие сооружения становятся защитой от непогоды и комфортной зоной отдыха. В последнее время очень популярны строения, внутри которых устанавливают или сооружают очаг. Компактные жаровни и стационарные печи дают возможность согреться в ненастье, а также приготовить разнообразные блюда, особенно вкусные на свежем воздухе. Но поскольку при приготовлении пищи без дыма обойтись невозможно, вытяжка для мангала в беседке — атрибут необходимый. Подобное устройство можно купить, и это отличное решение, поскольку ассортимент таких изделий довольно широк. Однако вытяжной зонт можно изготовить своими руками, так как конструкция его не слишком сложна. Но сначала нужно познакомиться с этим элементом, с потенциальными материалами для его создания, а также узнать, реально ли обойтись без без этого «спасительного» приспособления для мангала.

Вытяжка для очага: ее преимущества, предназначение, устройство

Есть изобретения простые, но крайне важные. Кажется, с героиней этой статьи все просто и понятно: вытяжка нужна для того, чтобы «вытягивать» раздражающий дым, и вместе с ним удалять и неприятные запахи. Однако на самом деле функций у этого небольшого устройства больше. Благодаря вытяжке:

упрощается уборка в беседке после приготовления блюд;

становится возможным контроль интенсивности огня в мангале (барбекю);

появляется защита от затухания костра из-за сильных порывов ветра, из-за косого дождя;

на потолке строения и в непосредственной близости от источника огня не скапливается копоть.

Кроме того, печь с вытяжным зонтом выглядит завершенной, смотрится куда привлекательнее и солиднее. Из-за наличия тяги в дымоходе разжигать любое топливо становится проще и быстрее.

Вытяжка — обязательный элемент стационарных мангалов, барбекю и других очагов. Без них нередко обходятся переносные конструкции, так как владельцы могут установить эти жаровни там, где дым и запах никому не помешает.

Главные части вытяжного зонта

Что касается «устройства этого устройства», то практически любая уличная вытяжка состоит из 2 основных элементов:

Купол дымоуловителя, или просто вытяжной зонт. Именно он отвечает за эффективное удаление продуктов сгорания. Купол может быть различной формы: встречаются усеченные конусы и пирамиды, полусферы и усеченные параллелепипеды. Дымоотводящая труба. Этот элемент может иметь прямоугольное, квадратное или круглое сечение. Над крышей беседки верхний край дымового канала должен возвышаться как минимум на 500 мм. Именно от высоты дымохода зависит сила тяги.

Крайне важной характеристикой купола является его размер в нижней части. Он должен быть на 1/3 больше, чем габариты самого мангала. Только при данном условии весь дым будет попадать в этот зонт и полностью отводиться из беседки.

«Дополнительные удобства»

Есть в составе вытяжки для мангала еще несколько приспособлений (приборов), о которых упомянуть необходимо:

искрогаситель — элемент обязательный: это своеобразное сито, устанавливаемое поперек дымовой трубы;

съемный жироуловитель (жироулавливающий, жировой фильтр) — приспособление, защищающее конструкцию от жировой пленки.

Если искрогаситель — обязательный элемент вытяжки для мангала, то жироуловитель хозяева могут проигнорировать. Однако нельзя не признать, что последний фильтр сможет защитить внутренние поверхности вытяжного зонта и дымохода от неприятной липкой пленки, от сажи и смол.

Есть еще одно потенциально спасительное устройство: это канальный вентилятор-дымосос, без которого в большинстве случаев невозможно обеспечить хорошую тягу. Единственный подходящий для этой работы прибор — термостойкая, высокотемпературная модель. При выборе приспособления для вытяжки обязательно обращают внимание на производительность вентилятора и на размеры (форму) посадочного места.

Последний незаменимый элемент — защитный колпак на трубу дымохода. Эту роль может исполнить как простейший зонтик, так и максимально эффективный дефлектор.

Материалы для создания вытяжки

Вытяжные зонты — устройства не слишком сложные, но из-за их особенностей ассортимент данных изделий несколько ограничен. Их изготавливают из нескольких материалов, или из их комбинации.

Металл

Именно эти конструкции стали наиболее востребованными. Вытяжки для мангалов собирают из стали — из черной, нержавеющей, оцинкованной. Среди плюсов металлических устройств:

универсальность;

возможность ремонта;

надежность, небольшой вес;

простое изготовление, монтаж и уход.

У хозяев беседки и мангала есть возможность приобрести готовое изделие, либо заказать устройство тех размеров, которые им необходимы.

Если владельцы планируют операцию «Вытяжка над мангалом в беседке своими руками», то им нужно учесть, что минимальная толщина металла для изготовления этого приспособления составляет 2 мм. Что касается размеров дымосборника, то:

его длина составляет 800-1500 мм;

ширина находится в пределах 650-900 мм.

Дымоотводящую трубу чаще делают прямоугольного либо квадратного сечения (250-300 мм). Длина дымохода — 2-3 м, его диаметр — как минимум 160 мм. Рекомендованное расстояние от края мангала до вытяжного зонта — 500-650 мм.

Нужно отметить, что у владельцев загородных участков есть выбор. Альтернативой стального вытяжного зонта может быть медная конструкция. Такие вытяжки тоже надежны и долговечны, однако их большое преимущество — невероятно эффектный вид.

Кирпич

Вытяжки из этого материала становятся частью кирпичных стационарных мангалов, поскольку более подходящего варианта для них попросту не существует. Кирпичной делают и дымоотводящую трубу. Ее минимальный диаметр — 260 мм. Для кладки топок и дымоходов таких печей используют жаропрочный шамотный материал. Кладочный раствор изготавливают из глины и песка. Как правило, такие масштабные работы проводят на этапе строительства беседок. В этом случае не придется разбирать крышу, если дымоход должен проходить сквозь нее.

Конструкции из кирпича привлекают надежностью, эффективностью, низкой теплопроводностью, великолепным видом и умением без усилий вписываться в любое окружение. Недостатком подобных очагов с дымоходами считают сложность их создания. Чтобы сложить стационарную кирпичную печь с таким же дымоотводящим каналом, хозяин просто обязан быть каменщиком.

«Содружество» металла и кирпича

Это самые необычные конструкции, которые увидели свет относительно недавно. В данном случае купол вытяжки создают из металла, а дымоходную трубу — из жаропрочного кирпича. Главное условие для подобных моделей — герметичное соединение разнородных элементов. Однако такой «симбиоз» никак нельзя назвать слишком популярным, особенно для мангалов в легких беседках. Существует и второе комбинированное решение. В этом случае сначала собирают металлический каркас, а потом с его помощью выкладывают кирпичный вытяжной зонт.

Металлическая вытяжка для беседки своими руками

Эта операция состоит из сравнительно простых этапов. Поэтому со сборкой незаменимой конструкции справится практически любой, у кого есть сварочный аппарат и опыт работы с ним. Чтобы изготовить металлическую вытяжку для мангала (барбекю), действуют по следующему сценарию:

Первым делом создают чертеж вытяжного зонта. На нем проставляют все размеры. Потом из металлического уголка нарезают заготовки. Из них собирают нижнюю и верхнюю часть каркаса зонта. Потом оба элемента соединяют. После этого приступают к сборке каркаса дымоотводящей трубы. Сварные швы обрабатывают, потом металл защищают термостойким антикоррозионным составом.

Из листового материала вырезают заготовки для конструкции. Каркасы вытяжного зонта обшивают металлом с помощью заклепок. Затем аналогичным способом соединяют части вытяжки — купол и трубу. Готовое изделие обрабатывают антикоррозионным средством. Для фиксации сравнительно тяжелых вытяжных зонтов используют надежные металлические стойки, стальные тросы или сравнительно толстые цепи.

Кирпичный мангал

Максимально проста конструкция без дымохода. Ее может сложить практически каждый. Однако и такой мангал потребует создания самого важного элемента любой подобной конструкции — железобетонного фундамента. Для этого:

Выкапывают котлован глубиной от 300 мм. Его размер обязан быть больше размера будущего очага. Сколачивают и устанавливают опалубку. Затем в нее засыпают и трамбуют подушку, состоящую из щебня и песка. Ее толщина — 100-150 мм.

На невысокие подставки укладывают армирующую сетку (каркас). Потом заливают песчано-цементный раствор. К сооружению мангала приступают через 2-3 недели. Перед началом работы бетонный фундамент защищают несколькими слоями рубероида.

Гораздо требовательнее к мастеру более сложная конструкция. Для сборки «полноценного» мангала с вытяжкой и дымоходом используют порядовку. От этой детальной схемы не отступают ни на шаг. После того как кладка окончена, кирпичную печь оставляют в покое на 3-4 недели. Длительная пауза «сырому» уличному мангалу просто необходима.

Возможные причины того, что вытяжка не тянет

Любой автор самодельной конструкции может столкнуться с тем, что его «детище» почему-то отказывается правильно работать. Причин неэффективности самодельного вытяжного зонта существует несколько:

Слишком большое расстояние от мангала до вытяжки. В этом случае дым будет рассеиваться в беседке, еще до попадания внутрь защитного устройства. Потенциальное решение данной проблемы — уменьшение этого расстояния. Чересчур маленькая длина дымохода. В такой трубе недостаточно тяги, поэтому дым в нее попросту не попадает. Чтобы гарантировать «захват» продуктов горения, нужно увеличить «протяженность» канала. Оптимальной величиной считают 2-3 м. Правда, иногда может потребоваться большая высота дымовой трубы: вытяжку могут спасти 4 м. Холодный воздух, «застрявший» в дымоходе. Такая проблема чаще обнаруживается в довольно прохладную погоду. В это время холодные воздушные массы в дымовом канале превращаются в непреодолимое препятствие для теплого воздуха. Возможное спасение — прогрев дымохода с помощью горящей бумаги (газеты). Работоспособность вытяжки восстановится, когда воздух в нем нагреется.

В отказе устройства работать может быть виноват слишком узкий дымовой канал, недостаточный объем купола, а также загрязнения, скопившиеся внутри.

Вытяжка для мангала в беседке может быть металлической или кирпичной, готовой (заводской) или самодельной. Но главное для любого подобного изделия — его эффективность. Как раз об этом и о многом другом расскажет автор следующего интересного видео: