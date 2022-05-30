Садовая беседка стала почти обязательным элементом дворов частных домов и дачных участков. Эти постройки спасают от непогоды, становятся защитой от солнца и частично — от ветра. Созданием «малых архитектурных форм» нередко занимаются сами хозяева, но строительство их каркаса не единственный ответственный этап этой операции. Не менее важна отделка беседки, поскольку привлекательный вид конструкции — условие обязательное. Поэтому владельцам, которые только планируют «сооружение этого сооружения», нужно узнать, какие материалы используют для обшивки беседки, как внешней, так и внутренней. Кандидатов для преображения небольших строений есть несколько. Оформление стен в беседке определяет предназначение постройки. Если хозяева намерены отдыхать в ней только в самое жаркое время дня, то стены имеет смысл сделать наполовину открытыми.

Отделка беседки внутри и снаружи: требования к материалам

Перед тем как выбрать, чем обшить беседку, владельцам нужно узнать, каким критериям должны соответствовать кандидаты. Материал должен:

быть привлекательным, гармонировать с отделкой других строений на территории, а также с элементами ландшафтного дизайна;

защищать каркас конструкции, предметы и людей, находящихся в ней, от дождя, солнца, ветра (насекомых, пыли и листвы);

выдерживать любые экстремальные условия: и морозы, и сильную жару;

противостоять ультрафиолету;

быть влагостойким.

Список требований-пожеланий увеличивается, если речь идет об отделке однокомнатных мини-домиков. Материал, предназначенный для облицовки капитальной беседки, обязан улучшить звуко- и теплоизоляцию помещения.

Желательно, чтобы претенденты на роль отделки были недорогими, но качественными, долговечными, и не очень требовательными в уходе.

Чем обшить беседку снаружи?

Для внешней отделки беседок используют те материалы, которые способны обеспечить защиту от дождя, ветра, жары и пялящего солнца. Еще одно важное условие — гармония наружной отделки всех строений на участке. Вариантов для рассмотрения довольно много: в перечень входят материалы из древесины, сайдинг и поликарбонат, а также профнастил.

Дерево

Очень часто такие легкие строения возводят из натурального материала, поэтому для них идеальный вариант — обшивка беседки деревом. К популярным «отделочникам» относятся доски, рейки и вагонка.

Доски

Это пиломатериалы доступны, просты в обработке и монтаже. Такая обшивка практична и надежна, но только при одном условии: если все элементы до начала облицовки беседки были обработаны антипиреном и антисептиком. Готовую конструкцию защищают от влаги, насекомых и грызунов, покрывая деревянные элементы краской, лаком, воском и т. д.

Рейки

Самый эффектный вариант оформления этими пиломатериалами — создание решеток. Элементы их могут располагаться горизонтально, вертикально, или по диагонали. Самый простой способ — первый, он не требует от мастера большого опыта работ. Диагональные декоративные решетки относятся к самым сложным технологиям, однако такое оформление делает строение красивым, легким, изящным и невероятно уютным. Эти материалы также требуют качественной обработки защитными составами.

Вагонка, евровагонка

Это очень популярный вариант, если хозяев интересуют способы отделки деревянных беседок снаружи. Вагонка привлекательна, практична, и не очень требовательна в монтаж, так как для стыковки изделия снабжены системой «шип-паз». Этот материал может быть изготовлен из бука, дуба, липы, лиственницы, сосны и т. д. Для наружной отделки лучше подходят изделия их хвойных пород.

Очень популярная технология — отделка беседки снаружи блок-хаусом («брус для дома», имитация бруса). Это вагонка с выпуклым профилем. Такие изделия имитируют оцилиндрованные бревна, поэтому постройки выглядят эффектно. Данный материал универсален: блок-хаус используют для внешней и внутренней отделки беседок, веранд, бань и домов.

Второй, не совсем обычный, претендент «на звание» облицовки для беседки — евровагонка. Для таких ламелей характерно более высокое качество и максимальная защищенность. Этот материал подвергается химической обработке: ее цель — предохранение изделий от плесени, влаги и гниения. Еще одно отличие «евро» от обычной вагонки — две вентиляционные канавки. Они предназначены для беспрепятственного отвода конденсата.

Сайдинг

Наружная облицовка беседки — оформление, которое дает возможность использовать один из нескольких видов этих стеновых панелей.

Виниловый, или пластиковый сайдинг

Это самые простые, нетребовательные и недорогие материалы. Они могут имитировать деревянную вагонку, гарантируют легкий и быстрый монтаж. Однако панели из синтетических материалов имеют несколько недостатков. К самым серьезным претензиям относят хрупкость материала, а также его горючесть (класс Г2 или Г3).

Деревянный сайдинг

К этой категории относят два вида изделий.

Первый из них — блок-хаус, который чаще называют одной из разновидностей вагонки. Второй — фальш-брус (имитация бруса). Его отличие от «бруса для дома» — плоская поверхность лицевой стороны. Эти изделия отличаются от вагонки большими размерами. Чаще их используют для внешней отделки стен.

Натуральный вид сайдинга стоит дороже полимерных материалов. Однако высокую цену оправдывает красота дерева и экологичность этой продукции. Другие минусы деревянных изделий — необходимость регулярного ухода, ежегодной обработки гидроизоляционными составами и горючесть, требующая защиты антипиренами.

Металлический сайдинг

Эта разновидность панелей выпускается двух видов: сайдинг бывает алюминиевым или стальным, оцинкованным. Это листовой металл, защищенный цветным полимерным покрытием, поэтому металлосайдинг — прочный и надежный материал. Он может имитировать бревно, брус или вагонку. Варианты покрытия панелей — под дерево, камень, кирпич.

Плюс алюминиевых изделий — их легкий вес. Достоинства стального оцинкованного сайдинга — его прочность, стойкость к ударным нагрузкам.

Фиброцементный сайдинг

Фибросайдинг — современный и натуральный облицовочный материал. Он состоит из цемента, минеральных наполнителей и целлюлозных волокон (фибры), которые придают материалу прочность, упругость и пластичность.

Фиброцементный сайдинг, несмотря на присутствие тяжелого цемента, отличается небольшим весом. Другие его преимущества — долговечность, экологичность, стойкость к УФ и влаге, пожаробезопасность. Фибросайдинг универсален: панели из композита можно использовать для внешней и внутренней отделки строений.

Поликарбонат

Этот полимер буквально ворвался на строительный рынок, где быстро завоевал невероятную популярность. Как правило, поликарбонат чаще используют в роли материала для крыш и теплиц. Однако для стен беседок ПК также подходит. Его плюсы — легкость, гибкость, сочетаемость с различными материалами, простая обработка и монтаж, светопроницаемость и прочность.

Обшивка беседки поликарбонатом — операция, которая имеет противопоказание: это невозможность отделки строений с мангалом, барбекю и т. п. Если в них будет находиться очаг, то полимерный материал может начать плавиться.

Профлист

Беседки из оцинкованного профнастила — еще один вариант популярных сооружений. Этот материал универсал: он подходит для защиты крыш, для строений с металлическими и деревянными каркасами. Но более надежной и долговечной является комбинация однородных элементов.

Облицовка беседки из металла профнастилом гарантирует максимальную долговечность, прочность, защищенность от влаги, небольшой вес, простоту обработки и установки, минимальное количество отходов. В список плюсов профлиста можно добавить огнеупорность и доступность материала.

Минус у изделий из металла один: это высокая теплопроводность, следствие — их быстрое нагревание на солнце. По этой причине такой вид отделки лучше выбирать для конструкций, которые расположены в тени.

Камень, кирпич для зимних мини-зданий

Это возможные ответы на вопрос, чем обшить беседку капитальную, или зимнюю. Данные материалы — идеальный выбор для закрытых зданий с мангалом или барбекю, для строений, которые будут использоваться в качестве гостевых домиков, и т. д. Минус камня и кирпича — немалый вес. Поэтому таким беседкам требуется очень надежный фундамент: например, ленточное или плитное основание.

Отделка зимней беседки — операция, которая отличается от оформления открытой конструкции. Капитальное строение требует дополнительного этапа — утепления стен, пола и крыши. В этом случае используют недорогие, но эффективные материалы. Для теплоизоляции стен помещения используют плиты минеральной ваты, для защиты кровли — рулонную, базальтовую разновидность этого материала.

Для утепления пола капитальной беседки приобретают минвату, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Первый вариант не подходит для зданий, которые не планируют отапливать постоянно, так как «вездесущая» влага быстро лишит минеральную вату теплоизоляционных качеств.

Внутренняя отделка беседки: популярные материалы

В этом случае можно использовать тех же кандидатов, но выбор в большей степени зависит от предназначения постройки.

Доски, вагонка. Пиломатериалы в закрытых строениях полностью защищены от влаги, поэтому для их отделки можно применять любые изделия. Для защиты стен в открытых конструкциях дереву необходима защита. После монтажа материал красят, обрабатывают морилкой, лаком, воском, маслом и т. п. Виниловый сайдинг. Изделия из ПВХ чаще используют для внешней отделки, однако этот вариант подходит для оформления открытых строений. Пластиковый сайдинг очень прост в уходе, он не боится дыма, поэтому виниловые панели можно использовать для внутренней облицовки беседок с мангальной зоной — для отделки их потолков. Влагостойкая фанера, ОСП (OSB). Эти древесные плиты используют не только для внутренней обшивки, но и для наружных работ. Очень популярна декоративная фанера, которая имеет покрытие из защитной пленки. Такие листы не боятся ни повышенной влажности, ни ультрафиолета. OSB — материал-универсал: его используют для обшивки стен, пола и потолка беседок.

Камень, плитки и кирпич признаны идеальными вариантами для преображения таких же капитальных строений. Эта неуязвимая облицовка — лучшее решение для беседок, где будет располагаться стационарная печь-барбекю, камин или мангал.

Отделка пола беседки

Для этой поверхности важна привлекательность, однако главное требование к ней — максимальная прочность. Особенно в том случае, если в беседке будет обустраиваться мангальная зона.

Если основанием для постройки является бетонная плита, то лучшие варианты — клинкерная напольная, керамическая рифленая или керамогранитная плитка. Самый популярная и привычная конструкция для легких строений — деревянный пол. Его изготавливают из бруса (лаги) и досок (настил). При укладке пиломатериала оставляют небольшие зазоры, необходимые для вентиляции. Все деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Этот защитный слой обновляют ежегодно. Самый нетребовательный и недорогой вариант — создание покрытия из тротуарной плитки (брусчатки). В этом случае сначала роют неглубокий котлован (300-500 мм), потом его дно выравнивают и уплотняют. Затем обустраивают песчано-щебневую подушку. Основанием для плитки может быть мелкофракционный песок или сухая смесь из песка и цемента (8:1, 5:1).

Еще один потенциальный вариант — отделка пола беседки террасной доской. Ее разновидности:

изделия из цельной древесины;

продукция из термодревесины, которая прошла обработку паром (180-240°);

секции (модули) из композитного материала — ДПК или декинг (дерево плюс полимер), садовый паркет.

Эти покрытия применяют для отделки полов любых открытых конструкций — беседок, веранд и террас. Террасная доска дороже обычных изделий, но разница в цене объясняется ее превосходными качествами. К ним относится:

долговечность;

максимальная прочность;

способность противостоять очень высоким (60°) и крайне низким (-40°) температурам.

Террасная доска износостойка, в состоянии противостоять ультрафиолету и любому виду живой угрозы. Поэтому именно ее считают одним из лучших претендентов для отделки пола беседок. Этот материал тоже можно назвать универсальным: например, ДПК нередко используют и для оформления потолка.

Обшивка потолка беседки

Как правило, этот элемент конструкции обшивают теми же материалами, которые использовали для отделки стен беседки, но есть и исключения. Возможные «оформители» потолка:

вагонка;

фанера, ОСП;

виниловый сайдинг;

террасная доска (ДПК);

парусина (возможный вариант для открытого типа беседок);

пластиковые панели, которые традиционно применяют для отделки «мокрых» помещений.

Отделка деревянной или металлической беседки — задача не очень сложная, но ответственная. Качественные, правильно подобранные материалы и безукоризненная работа смогут превратить легкую постройку в одно из главных украшений участка.

В завершение темы «Обшивка беседки» — интересное видео: