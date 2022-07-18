Проект беседки: разновидности легких сооружений, эскизы и чертежи

Строительство любого сооружения требует тщательной подготовки к этой масштабной операции. Не являются исключением и малые архитектурные формы, к которым и относится небольшое строение, предназначенное для приятного отдыха вне «давящих» стен дома. Перед началом возведения конструкции ее создатели должны найти или разработать проект беседки. Первый путь сравнительно легок: поскольку готовых чертежей в свободном доступе довольно много, можно выбрать один из наиболее подходящих вариантов. Помимо проекта будущим хозяевам потребуется иметь на руках эскиз беседки. Но сначала им предстоит познакомиться с видами мини-зданий и решить, из какого материала будет сооружаться «строение для бесед».

Разновидности конструкций

Проектирование беседок предполагает, что авторы уже выбрали для себя и участка оптимальный тип постройки. Если это не так, то им сначала нужно познакомиться со всеми видами легких сооружений. От выбора материала и типа конструкции зависит сложность ее возведения, а это важно, если владельцы участка планируют самостоятельное строительство.

Потенциальные сооружения

Неискушенного человека может поразить разнообразие форм и схем беседок. Все сооружения можно поделит на несколько видов.

Открытые. Такие беседки используют преимущественно для отдыха в теплую погоду. Глухие (застекленные) стены у них отсутствуют, их заменяют перила или решетки (например, из реек). Закрытые. Эти капитальные строения можно назвать зданиями в миниатюре. Такие беседки имеют надежные стены, окна и двери. Закрытые постройки, утепленные и полностью защищенные от непогоды, можно использовать круглый год.

Третья разновидность — переносные или разборные конструкции. Их достоинство — возможность быстро смонтировать или демонтировать беседку для ее хранения зимой, или для переноса в другое место для отдыха. Недостаток — необходимость установки/демонтажа конструкции как минимум дважды в год.

Если говорить о беседках-фаворитках, то ими являются легкие открытые конструкции. Нередко их превращают в место отдыха и принятия пищи. С этой целью в постройке устанавливают переносную жаровню или выкладывают полноценную печь из кирпича. Последнюю операцию проводят во время «сооружения сооружения».

Материалы для строительства

Если хозяева еще не выбрали материал для возведения строения, то выбор у них широк. Очень востребованы проекты деревянных беседок, не менее популярны металлические конструкции беседок. Такие постройки возводят из кирпича, камня, стекла, поликарбоната и (иногда) из подручных материалов. Первый пример симпатичного эконом-варианта — легкая беседка из поддонов.

Возможна комбинация материалов, это решение позволяет создать нетипичную, оригинальную конструкцию. Нередко используют сочетания дерева и металла, дерева/металла и кирпича или натурального камня. Помимо стекла в оформлении стен участвует поликарбонат или относительные новинки — мягкие окна из ПВХ. Такие съемные шторы приобретают для защиты веранд и беседок. Монтаж и демонтаж мягких окон прост и быстр, а цена гибких изделий покупателей не пугает.

Для оформления крыш легких строений нередко используют монолитный или сотовый поликарбонат. Такую кровлю «позволяют» проекты беседок из дерева и из металла. Есть и другие претенденты на роль покрытия. Это:

профилированный или гофрированный ПК («пластиковый» либо «прозрачный» шифер);

еврошифер — ондулин, ондура или ондалюкс;

мягкая кровля (битумная, гибкая черепица);

профнастил и металлочерепица.

Поскольку среди покрытий есть гибкие материалы, конфигурация крыши может быть практически любой — односкатной (редко), двускатной, четырехскатной (вальмовой, шатровой) и многоскатной, арочной или комбинированной. Многоскатные и комбинированные конструкции сложны, поэтому разработкой проектов и строительством таких беседок занимаются исключительно специалисты.

Формы построек

Размер и форму конструкции выбирают, учитывая площадь участка. Для небольшой придомовой территории идеалом будет такая же скромная беседка. И наоборот: большому саду необходима довольно крупная постройка.

При выборе размера сооружения имеют в виду несколько важных моментов. В список входит:

Частота использования беседки, ее главное предназначение. Количество членов семьи и гостей, которые будут отдыхать на свежем воздухе. В этом случае больше метров — лучше, так как не исключено, что список желающих будет пополняться. Материал стен и кровли. Например, низкая крыша из поликарбоната способна превратить сооружение в подобие теплицы, где отдых будет совсем не комфортен. Поэтому такие беседки делают сравнительно высокими, «ростом» как минимум 3 м.

Последний критерий — свободное место на участке. Круглые и многоугольные конструкции дают шанс создать относительно просторное помещение на небольшой площади. Узкая строительная площадка — возможность построить длинную беседку (3х6 м), разделенную на две функциональные зоны: на летнюю кухню и зону отдыха. Что касается конфигурации, то малая архитектурная форма может быть квадратной или прямоугольной, круглой (шестигранной) или овальной (восьмигранной). Нестандартная конструкция может состоять из разных архитектурных элементов.

Встречаются и необычные, но очень эффектные беседки. Очень оригинально смотрятся прозрачные полусферические (купольные) конструкции. Еще одно необычное решение — строение с «зеленой крышей», на которой нашли приют растения. В этом случае очень важно сделать каркас максимально надежным, а кровлю — абсолютно влагонепроницаемой.

Если хозяева планируют возвести сооружение самостоятельно, то лучше поискать проект готовой беседки. В этом случае риск ошибиться во время строительства сводится к минимуму.

Беседки, выполняющие функцию летних кухонь

Такие удобные конструкции в последнее время стали крайне востребованными. Как правило, в них устанавливают мобильные очаги или возводят более функциональные стационарные жаровни. В беседках с мангалами (барбекю, грилями) нередко обустраивают удобную обеденную зону.

Если выбран именно такой вариант, то в этом случае хозяевам потребуется не только схема беседки с печью, но и порядовка. Если опыта кладки очагов из кирпича нет, то лучше воспользоваться услугами квалифицированного печника.

Как разрабатывается конструкция беседки?

Мастер, который никогда раньше не занимался подобной работой, вряд ли сможет составить грамотный план беседки. Поэтому ему лучше предпочесть иной вариант. В этом случае оптимальное решение — поиск готового проекта, чертежа беседки. Идеальный вариант — в двух проекциях: во фронтальной и профильной (боковой).

Если опыт и уверенность в себе у хозяина есть, то он может приступать к подготовке к строительству. Она состоит из следующих этапов:

Сначала выбирают лучшее место для будущей постройки, затем тип беседки — открытую или закрытую конструкцию. Продумывают ее дизайн, поскольку новое строение должно гармонично вписаться в ансамбль, соответствовать стилю дома и других объектов. При разработке проекта конструкции делают эскиз беседки и составляют чертеж, на котором проставляют все размеры, отмечают все конструктивные элементы, указывают материалы стен. Если конструкция будет капитальной, то для нее проектируют фундамент. Отдельно занимаются созданием схемы крыши постройки. На чертеже отмечают все элементы кровельной конструкции беседки с размерами, угол наклона скатов, кровельный материал и т. д.

Дополняется схема чертежом соединения элементов узлов беседки, с обязательным указанием методов их фиксации.

В последнюю очередь внутри строения «расставляют» мебель. Если план беседки для дачи или дома предполагает сооружение очага, то к списку необходимых документов добавляется эскиз, чертеж и схема кладки печи — ее порядовка, а также схема сопряжения дымоотводящего канала с кровлей. Для тяжелых стационарных очагов понадобится заливка отдельного железобетонного основания.

Проекты легких деревянных беседок чаще подразумевают сооружение ленточных или столбчатых фундаментов. Слабые, нестабильные грунты потребуют создания неуязвимой свайно-ростверковой конструкции.

Для закрытых сооружений, которые превратятся в полноценные жилые помещения (например, в гостевые домики), необходимы схемы водоснабжения и газоснабжения, отопления, электропроводки. Таким мини-зданиям понадобится качественная вентиляция и утепление элементов конструкции.

Еще один обязательный этап — составление сметы на строительство беседки. В ней указывают количество всех материалов, крепежных элементов, их цены, затем проставляют суммы.

Проект деревянной беседки

Без сомнения, это самые популярные конструкции. Причины кроются в достоинствах материала: древесина податлива, тепла, красива и экологична. Кроме того, деревянное сооружение без труда вписывается практически в любой ландшафт.

Минусы дерева всем известны: в первую очередь, это его беззащитность перед многочисленными врагами — перед влагой и огнем, плесенью, грызунами и насекомыми-вредителями. По этой причине все заготовки несколько раз обрабатывают антисептиком и антипиреном. После завершения строительства элементы деревянной конструкции покрывают морилкой, краской, лаком, воском и т. д. Эту защиту регулярно обновляют.

Материалы

При выборе проекта беседки из дерева будущим строителям придется приобрести брус, доски и рейки для привлекательных решетчатых стен или ограждений. Монументальной и почти сказочной конструкцией будет беседка, построенная из бревен. Этот вариант можно рассмотреть владельцам придомовых территорий большой площади.

Схема беседки из дерева: важные моменты

Проектирование будущего сооружения включает грамотное зонирование пространства. Особенно, если хозяева планируют возводить строение, которое будет летней кухней со стационарной жаровней. В этом случае им нужно предусмотреть:

свободный доступ к очагу для приготовления пищи и ухода за ним;

достаточно пространства у обеденной зоны — около стола и стульев (скамейки).

Стену (или стены) возле мангала (барбекю и т. д.) необходимо защитить негорючими материалами. Такая же операция нужна для пола около печи.

Проект беседки из металла

Данный вариант выбирают те хозяева, кто предпочитает максимальную надежность конструкций. Этот материал (сталь, алюминий) отличается прочностью и долговечностью. Из-за его подверженности коррозии все элементы обрабатывают антикоррозионной грунтовкой или краской, в которую уже введен защитный компонент.

Собирают элементы металлической конструкции с помощью сварочного аппарата, поскольку только этот вариант максимально надежен. Для разборных моделей беседок используют комбинированный метод. В этом случае сваркой соединяют крупные узлы строения, а для сборки единого из частей применяют болтовое соединение.

Для строительства беседок используют профильные трубы, чаще квадратного (стойки) и прямоугольного (фермы, обрешетка) сечения. Толщина стенок и сечение профиля — параметры, которые зависят от размеров и, соответственно, от веса будущей конструкции. Для создания стен или ограждений используют металл, кованые элементы, профлист, поликарбонат или пиломатериалы (доски, вагонку, рейки).

У металла немного слабых мест, если не считать потенциальной коррозии. Одно из них — высокая теплопроводность. Поэтому такие беседки обычно сооружают в тени здания или высоких деревьев.

Чертежи и эскизы беседок из кирпича

Такое сооружение максимально надежно и долговечно. Очень часто кирпичные беседки превращаются в защиту такого же очага. Таким тяжелым строениям нужен прочный фундамент, даже если они состоят только из опор и крыши.

Кирпич не боится влаги, огня, ему не страшны ни высокие, ни низкие температуры. Поскольку этот материал максимально прочен, то он считается одним их лучших кандидатов для сооружения постройки для защиты стационарного мангала.

Относительно новые двухэтажные строения

Это вполне логичный вариант для участков, которые не могут похвастаться большой площадью. В данном случае эта проблема частично решается. Сооружают такие беседки чаще из дерева. Верхний их этаж способен превратиться в открытую террасу, в место для принятия солнечных ванн или в небольшую игровую площадку, защищенную крышей.

Еще одно потенциальное решение — разные задачи для этажей. Первый может стать утепленным зимним домиком, второй — открытой беседкой (террасой) для отдыха на свежем воздухе. Главный минус двухэтажных строений — их большой вес. По этой причине фундамент для них обязан быть очень прочным, а опоры и перекрытие безукоризненными. Второй недостаток двух этажей — сложность конструкции. Не исключено, что она потребует привлечения сотрудников архитектурного бюро.

Какой проект беседки лучше выбрать, решать хозяевам дома и участка. Многое зависит от их предпочтений, от размеров придомовой территории, от особенностей главного здания и т. д. В завершение темы малых архитектурных форм — интересное и популярное видео: