Дополнительные постройки на загородном участке делают жизнь удобнее и приятнее. Например, легкие крытые строения дают возможность отдыхать на лоне природы, устраивать посиделки с друзьями. Чаще беседка становится не только украшением участка, но и сооружением функциональным. Ее используют в качестве зоны отдыха под крышей, она превращается в летнюю кухню и в столовую на открытом воздухе. Но чтобы создать такой, почти универсальный объект самостоятельно, хозяевам нужно изучить тему «Печи для беседок своими руками» а потом выбрать ту модель, к которой у них не будет никаких претензий. Можно соорудить самый простой очаг, но максимально удобным и почти «всемогущим» будет печной комплекс. Выбор кандидата зависит от площади беседки, а также от того, хотят ли владельцы посвятить этому сооружению много времени, отдать ему много сил.

Печь в беседки: плюсы и минусы комбинации

«Строительство планов» всегда включает знакомство с будущим «детищем», с его сильными и слабыми сторонами. Беседки с печами не лишены ни того, ни другого.

Преимущества летних построек с очагами

Сооружение открытой беседки не займет очень много времени, а размещение там оборудования для приготовления пищи даст хозяевам возможность:

дегустировать блюда на свежем воздухе даже в непогоду;

разместить всех членов семьи и гостей с максимальным комфортом;

в теплое время года покидать душную кухню, и готовить на свежем воздухе;

в вечернее время и осенью использовать печь не совсем привычно — для обогрева;

не заботиться о проветривании, так как в открытой беседке циркуляции воздуха ничего не препятствует.

Обычно в этой легкой постройке располагают рабочую и обеденную зону (зону отдыха), поэтому владельцам не приходится «вечно» курсировать между нею и домом. Как правило, в летней беседке (или около нее) держат все, что нужно для приготовления блюд и приема пищи. В список входит топливо, «неприхотливые» продукты, посуда, столовые приборы, шампуры и т. д.

Недостатки этой комбинации

Любое сочетание или конструкция не обходится без недостатков. Печи для беседок своими руками — тема, которая предполагает поиск оптимального варианта, а выбор фаворита зависит от нескольких факторов.

Кроме того, практически любая стационарная печь невероятно требовательна к мастеру. Для кирпичного очага понадобится соорудить надежный фундамент, исключением будет только небольшой мангал. Возможно, не получится обойтись и без дымохода. Сравнительно большая конструкция потребует времени, сил и таких же трат.

Последний минус относится только к летним постройкам, сооруженным из древесины. В этом случае беседку необходимо защитить от потенциально опасного очага. Для этого используют негорючие материалы. Например, на эту роль подойдет кирпичное основание, металлический или асбестовый лист.

Печь (печной комплекс) для беседки: особенности создания

Любая конструкция предполагает наличие материала, но сейчас проблем с его приобретением не возникнет. Но они все же могут появиться, если хозяева что-либо не предусмотрели. Чтобы выбрать и создать идеальную комбинацию, сначала определяют ее назначение:

если главная задача обеспечение приятного отдыха на открытом воздухе, то лучше всего подойдет открытая и небольшая беседка с такой же компактной печью-барбекю;

когда хозяева совсем не прочь получить еще одно надежное, всесезонное (и отапливаемое) строение, лучшим выбором будет закрытая, капитальная постройка с полноценным очагом.

Понятно, что в последнем случае владельцам предстоит более масштабная работа и серьезные траты, так как материалов для строительства такого мини-дома и печи потребуется очень много. К тому же для более тяжелой круглогодичной беседки понадобится суперпрочное основание.

Кирпичная печь любого размера также потребует создания прочного фундамента для нее. Причем он не должен быть связан с основанием постройки. По этой причине оптимальным вариантом является одновременное строительство беседки и очага. Для сооружения плиты для него используют песчано-цементный раствор. Армирование этого элемента — этап обязательный.

Есть и второе возможное решение:

сначала заливают фундамент для очага, после набора им прочности выкладывают кирпичную печь;

потом вокруг конструкции сооружают крытую постройку (например, на ленточном, столбчатом основании).

Говорят, что именно такую последовательность выбирают профессионалы. Создание печи в уже построенной конструкции гарантируют хозяевам неминуемую встречу со сложностями. Как минимум им придется демонтировать напольное покрытие.

Для кладки кирпичной печи используют глиняный раствор. Оптимальным вариантом остается приобретение готовой сухой печной смеси, которую нужно лишь развести водой, следуя рекомендациям производителя. Для строительства таких конструкций сначала ищут порядовку — схему будущей печи, в ней указаны все ряды без исключения. Любые отступления от нее исключаются.

Однако небольшие усовершенствования допускаются, но только те, которые не скажутся на надежности очага. Удобство обеспечит добавление дополнительной столешницы. В нее, например, можно встроить мойку, или использовать поверхность в роли еще одной рабочей зоны.

Простой очаг или печной комплекс для беседки: знакомство с вариантами

На выбор устройства для приготовления пищи могут повлиять предпочтения владельцев (в том числе и пищевые), его предназначение, а также желание сэкономить или, наоборот, создать максимально удобную и функциональную конструкцию. Нужно сказать, что недостатка в моделях очагов для расположения в беседках нет.

Русская печь

Данные конструкции гораздо чаще можно увидеть в домах: они могут находиться на верандах, в кухнях, реже их сооружают в жилых комнатах. Если говорить о таком печном комплексе для беседки, то в этом случае чаще имеют в виду небольшую разновидность русской печи.

Ее обычно выбирают для легких, открытых беседок. Нередко такой мини-очаг становится только частью впечатляющей конструкции. Эта комбинация вполне может быть кандидатурой для строительства печи в большой закрытой постройке.

Камин

Это еще один, не совсем обычный представитель отопительного оборудования. По крайней мере, для беседок. Единственное предназначение этого прибора — обогрев пространства в холодное время суток и, одновременно, создание уюта.

Камины универсальны: их сооружают/устанавливают в закрытых строениях и в открытых беседках. К тому же они могут быть не только украшениями-солистами, но и отдельно стоящими «эстетическими дополнениями» к «трудящимся» печным комплексам.

Печь-барбекю или мангал

Данные компактные устройства обычно выбирают для небольших открытых строений. Такие небольшие печи позволяют сэкономить пространство, но обеспечить беспроблемное приготовление различных блюд.

Существует еще один вариант для рассмотрения: это компактные заводские изделия или готовые металлические комплексы. Такие барбекю и мангалы имеют доступную цену, они дают возможность установить небольшие конструкции быстро и легко.

При желании их можно переместить на любое место участка. Минусы — быстрое прогорание дна и стенок устройств, неспособность хранить тепло, а также не очень привлекательный вид металлических изделий.

Самые функциональные конструкции — печные комплексы

Эти сооружения с большой буквы могут иметь любую форму и размеры. В состав такого комбинированного «изобретения» может входить:

барбекю, гриль;

духовка, казан;

коптильня, мангал;

мойка, русская печь;

отделение для посуды;

полки для продуктов (бакалея);

плита, тандыр.

Отдельного внимания вполне заслуживают модульные барбекю комплексы, из которых легко можно собрать многофункциональную конструкцию, причем сделать это быстро и без помощи профессионалов. Преимущество выбора такого «монстра» — получение настоящей мини-кухни вне дома: в беседке, либо под навесом на улице.

Главные минусы возведения полноценного кирпичного печного комплекса для беседки своими руками — очень большие расходы, необходимость иметь навыки работы с материалом и раствором. Не исключено, что хозяевам потребуются услуги специалистов. Профессионалы помогут определить, какие именно элементы потребуются семье, они же составят чертеж, а также рассчитают стоимость работ.

Как выбрать печь для легкой постройки, и не ошибиться с выбором?

Любое строительство начинается с поисков оптимальной конструкции, с собственноручной разработки проекта. Беседка обязана гармонировать с главным зданием и с другими строениями на участке. Понятно, что и устройство для приготовления пищи обязано вписываться в дизайн.

Но при выборе модели очага обязательно принимают во внимание еще несколько важных моментов. К ним относится:

удобство работы с печью;

размеры будущей конструкции;

прочность материалов для ее сооружения;

их способность противостоять высоким температурам.

Печка для беседки из кирпича имеет один существенный недостаток: это ее габариты и, соответственно, вес. Поэтому владельцы участка могут столкнуться со сложностями. Строительство такого устройства из кирпича станет проблемой:

если понравившаяся конструкция никак не сможет поместиться в уже построенную беседку;

если хозяева не очень хотят демонтировать ее напольное покрытие для заливки плитного фундамента.

Выход из таких трудных ситуаций все же есть. Это сооружение печи не внутри строения, а около него. Иногда очаг возводят или устанавливают поблизости.

В этом случае от осадков его защищают отдельным навесом, или оставляют без него. Расстояние между этими объектами зависит только от наличия свободного места поблизости. Чаще беседку и устройство для приготовления пищи разделяет всего несколько метров.

Сооружение фундамента для печи

Ассортимент таких конструкций очень широк. Однако выбор каждый делает сам: одни хозяева предпочитают самые простые модели, другие в восторге от многофункциональных комплексов. Но первый этап одинаков для всех. Это создание надежного основания.

Если беседка уже имеется, то в этом случае сначала определяют место для конструкции, потом на этом участке демонтируют напольное покрытие. Если этот объект еще не возведен, то первым делом выкапывают котлован, его глубина — 500-600 мм. Обязательное условие для очень тяжелой конструкции — «основательная подошва», находящаяся ниже уровня промерзания грунта. Размеры углубления должны быть больше габаритов очага. Как правило, с каждой стороны к ним добавляют 150-200 мм.

Далее действуют так:

Дно выравнивают, затем засыпают слой песка (150 мм). Его проливают, выравнивают и уплотняют ручной трамбовкой. Затем в котлован засыпают щебень (150-200 мм), его тоже тщательно трамбуют. Сколачивают и устанавливают опалубку, которая должна возвышаться над поверхностью на 200-300 мм. Ее собирают из досок или влагостойкой фанеры. Внутрь на невысокие подставки (до 50 мм) укладывают армирующую сетку из металла или стекловолокна, либо создают каркас. В опалубку заливают раствор, изготовленный из цемента, песка и щебня (1:2:4 или 1:2:5, вода — около 50% от объема). Его уплотняют, используя вибратор. Затем выравнивают правилом. В теплое время поверхность застилают плотной полиэтиленовой пленкой. В этом случае в течение первой недели бетон ежедневно увлажняют.

К сооружению печи приступают спустя 10-15 дней, когда основание наберет достаточную прочность. Перед началом работы поверхность бетонной плиты гидроизолируют двумя слоями рубероида. В дальнейшем часть основания, выступающего над грунтом, закрывают кирпичом, камнем, плиткой и т. д.

Возможная альтернатива заливки фундамента — использование железобетонной плиты. Этот вариант хорош тем, что после ее укладки можно сразу приступать к кладке печи.

Печь в беседке своими руками: потенциальные «ассистенты»

Возможных конструкций существует очень много, поэтому лучше остановиться лишь на нескольких из популярных примеров. Лучшее решение — создание простой конструкции, которая не даст совершить непоправимых ошибок тем, кто впервые решил стать на время печником.

Те хозяева, которым нравятся более функциональные печи, чаще обращаются за помощью к специалистам. Однако и в этом случае им не помешает познакомиться с тем, как выглядит будущая конструкция.

Простейший очаг-универсал

Далеко не всем владельцам загородных участков крайне необходима очень большая печь, которая может «все или почти все». Например, подобную модель мангала можно нередко увидеть на дачах.

Порядовка здесь довольно проста, поэтому такая конструкция «покорится» даже мастеру, который не имеет пока опыта работы печником.

Печь эта очень проста, но она может «исполнить любое желание» хозяев. Она состоит из кирпичных стенок, в которых сделаны удобные выступы. На них можно располагать шампуры, укладывать металлические листы или решетки для запекания различных продуктов.

Такой очаг может находиться в летней постройке, или вне ее. Для максимального комфорта над печью, стоящей на удалении от беседки, делают небольшой навес. Несомненное достоинство этого компактного изобретения — шанс обойтись без сооружения бетонного фундамента. Для кладки небольшой печи подойдет даже хорошо утрамбованная площадка, защищенная прочным (дорожным) покрытием.

Создание основания

Поскольку бетонный фундамент все же надежнее любого иного варианта, то чаще именно ему отдают предпочтение. В этом случае:

Выкапывают котлован глубиной 250-300 мм. Его ширина и длина — на 100-200 мм больше, чем параметры будущей конструкции. Дно этого углубления выравнивают, потом засыпают и разравнивают щебень (150 мм). Его уплотняют трамбовкой, деревянной или металлической. После сборки и установки опалубки изготавливают сетку из вязальной проволоки и арматуры сечением от 10 мм. Альтернатива — армирование изделием из толстой проволоки.

В опалубку заливают песчано-цементный раствор. К созданию печи приступают через неделю или две.

Кладка

Для сооружения стенок очага используют обычный полнотелый керамический кирпич, который сможет противостоять влажности. Для кладки используют глиняно-песчаный раствор, оптимальным решением для новичков остается готовая нежаростойкая смесь. Ее разводят водой в точном соответствии с инструкцией производителя.

Для кладки используют порядовку. Каждый ряд проверяют на горизонтальность и вертикальность. Толщину швов также контролируют. Она не должна быть меньше 3 мм и больше 5 мм. Первый и остальные нечетные ряды начинают с целого кирпича, а четные — с половины блока. Выступов может быть больше: например, верхний может предназначаться для продуктов, средний для углей, а нижний для золы.

Шестой и десятый ряд кирпичей укладывают перпендикулярно стенкам, боком и на ложок. С 7 ряда кладку продолжают только на левой (либо правой) половине. Готовый кирпичный мангал оставляют сохнуть на 2-5 дней: больше времени потребуется при прохладной погоде. Для того чтобы сделать печь максимально долговечной, кирпичи и швы защищают лаком.

Кирпичный очаг своими руками

Для сооружения этих печей используют два вида кирпичей — обычные керамические и шамотные, для топки. Первые 8 рядов этой кирпичной конструкции практически повторяются, меняется только расположение кирпичей, так как кладку проводят с классическим смещением — с перевязкой.

Все первые уровни имеют одинаковую Ш-образную форму. В центре находится непосредственно очаг. С 12 ряда начинают формировать топочную камеру. Она постепенно сужается, переходя в дымоходную трубу. Низ этой большой конструкции нередко используют в качестве отделения для хранения топлива.

Порядовка печи-барбекю

Для создания такого, более компактного очага первый ряд делают сплошным. Он станет дном открытого дровника. Последующие ряды выкладывают в соответствии с порядовкой. Перевязку делают обязательно. Каждый ряд проверяют на горизонтальность и вертикальность уровнем (отвесом).

Еще один удачный, но сложный вариант

Данная конструкция отличается от предыдущих устройств: она имеет еще одно дополнение — варочную поверхность. Такая печь хороша тем, что она позволит приготовить большинство блюд, подогреть чайник, сварить кофе и т. д.

Печи для беседок своими руками — тема, которая может быть интересной тем, кто:

привык к «созиданию» разных полезных конструкций, но не нашел свой идеал;

намеревается сделать очаг «чужими руками», но не выбрал подходящую модель.

Если пожертвовать немного времени на просмотр следующего видео, то можно познакомиться с одним из потенциальных сооружений для летних построек: