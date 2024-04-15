Почти каждый «уважающий себя» загородный участок имеет не только главное здание. Чтобы сделать это место максимально удобным и функциональным, его владельцы сооружают различные вспомогательные строения. Особняком среди них стоят беседки, потому что эти симпатичные небольшие строения очень быстро превращаются в любимые места отдыха за пределами «душных четырех стен». Эти легкие сооружения становятся идеальными зонами отдыха, удобными гостиными или столовыми, летними кухнями или почти полноценными жилыми метрами. Однако в любом из случаев сначала хозяевам участка придется максимально обустроить эту «малую архитектурную форму». Одной из самых важных инженерных систем для легкого строения является освещение в беседке. Именно оно нередко вызывает затруднения у владельцев. Способов создания декоративной подсветки, как и осветительных кандидатов, существует довольно много. Но первым делом «обустроителям» садовой конструкции нужно узнать о требованиях, которые предъявляют к этим приборам, а затем выбрать наилучший вариант и способ.

Виды осветительных приборов для освещения беседки

Большое ассортимент этих устройств — почти полная гарантия того, что каждая беседка «найдет для себя» оптимальные источники света. Выбор зависит от размеров строения, его формы и расположения, а также от предпочтений владельцев загородного участка.

Подвесные светильники

Эти приборы знакомы всем. В эту категорию входят популярные люстры, потолочные светильники и подвесные уличные фонари. Как правило, такие устройства обеспечивают качественное освещение помещения. Люстры обычно подвешивают в центре потолка.

Фонарей и светильников может быть несколько. Эти приборы располагают рядами в прямоугольных конструкциях, или по кругу в круглых. Оптимальным вариантом считают светильники, чью высоту можно менять. Второй интересный и практичный вариант — осветительный прибор, имеющий подвижные плафоны. Такие модели позволяют менять направление света, а значит, хозяева беседки смогут обойтись меньшим количеством устройств.

Светодиодные светильники

Если раньше им отводили только декоративную роль, то сейчас гирлянды (бахрома, дреды, сосульки), ленты, точечные приборы (споты) и прожекторы (софиты) используют для любого вида уличного освещения. Светодиодные устройства ценят за универсальность, эффективность, эффектность и невероятную экономичность.

В качестве скрытой подсветки нередко используют светодиодные лампы или ленты, которые подсвечивают крышу беседки. Однако такое освещение будет недостаточным для приятного времяпрепровождения под ней. Второй оригинальный способ «обозначить» беседку — подсвечивание строения снизу.

Настенные бра, уличные торшеры

Эти виды приборов давно покинули дома и квартиры. И бра и торшеры можно увидеть на террасах и в беседках. Как правило, их используют в качестве «ассистентов».

Первые устройства практически не уступают в привлекательности своим большим коллегам-люстрам. Мобильные торшеры — самые практичные осветительные приборы, потому что они позволяют осветить именно ту зону, которая этого требует в определенное время.

Садовые светильники на солнечных батареях

Данные светодиодные устройства только косвенно относятся к беседке. Как правило, их устанавливают по краям (по одному краю) садовых дорожек, которые ведут к легким вспомогательным строениям.

Главный плюс такого решения — возможность экономии. Эти «умные» приборы на протяжении дня аккумулируют солнечную энергию, а в темное время суток ее расходуют. Минусом устройств, работающих «самостоятельно», считают недостаточную освещенность, особенно в пасмурную погоду. Однако перед ними серьезных задач и не ставят. Они необходимы для того, чтобы не заблудиться, и благополучно добраться до беседки или обратно в темное время суток.

Разновидности искусственного освещения в беседках

«Вторым делом» владельцам загородного участка предстоит разобраться с видами освещения. Оно бывает общим, локальным, комбинированным и декоративным. Все эти разновидности применимы и для организации освещения в беседках.

Общее

Как правило, для него используются источники, расположенные в верхней части помещений (легких открытых строений). Единственное предназначение приборов для общего искусственного освещения — равномерное освещение пространства.

Этой цели добиваются с помощью фонарей, люстр, светильников — чаще потолочных, чем настенных. Однако в темное время суток такого света бывает недостаточно. Ограниченное количество приборов не позволяет заниматься рукоделием, читать, разгадывать кроссворды и т. д.

Локальное, местное освещение

Данный вид используют, чтобы создать идеальные условия для какой-либо деятельности в отдельной, небольшой зоне. На помощь активно отдыхающим «во тьме» приходят настольные лампы, торшеры, бра, подвесные светильники, компактные садовые прожекторы и т. д.

Если говорить об обустройстве беседок, то локальное освещение используют для создания комфорта у обеденного стола, зоны отдыха, у мангальной зоны и т. д. Один из оптимальных вариантов — установка светильников направленного света. Эти устройства оснащены поворотными механизмами, поэтому могут осветить любую зону строения.

Комбинированное, декоративное

Первое — освещение, которое сочетает в себе два вида, общее и локальное. Что касается второй разновидности, то в данном случае цель другая. Предназначение декоративного освещения — выгодно подчеркнуть достоинства этой малой архитектурной формы.

С помощью осветительных приборов добиваются оригинальных эффектов, украшают территорию, строения и объекты. Для декоративного освещения беседок используют декоративные фонари, фонарики и светодиодные гирлянды, такие же ленты или шнуры (дюралайт, дюралайт мультиколор, или просто мульти).

Требования к освещению в беседке

Этот элемент ландшафтной архитектуры играет очень важную роль. Беседка предназначена для приятного отдыха, принятия пищи на свежем воздухе, для приема гостей и т. д. Поэтому к ее освещению предъявляют довольно много требований.

Особенности осветительных приборов

Чтобы не столкнуться с неприятностями в будущем, нужно обратить внимание на несколько пунктов:

Свет не должен создавать дискомфорт, бить в глаза, быть слишком ярким, «режущим», холодным. Оптимальный вариант — светильники, которые дают равномерное, не раздражающее освещение.

Для удобства и безопасности отдыхающих необходимо располагать приборы на достаточном расстоянии. От светильника до пола необходимо оставить как минимум 2,1 м, от него до поверхности стола — 0,8-0,9 м.

Организация освещения в беседке: зависимость от ее типа

Поскольку эти вспомогательные строения бывают открытыми и закрытыми, для них выбирают разные осветительные приборы.

Открытые беседки

В этих уличных сооружениях светильники абсолютно не защищены от неблагоприятных условий. Опасность для них представляет дождь, град и ветер, приносящий пыль. Поэтому для открытых беседок необходимо приобрести приборы с высоким классом защиты. Оптимальный вариант — продукция IP65, либо более защищенные модели.

Закрытые (застекленные) строения

Такие конструкции, по сути, дома в миниатюре. Поэтому для их освещения можно использовать обычные светильники с низким классом защиты (IP44, IP54). В закрытых беседках свет не будет рассеиваться. Поэтому можно или установить меньшее количество устройств, или приобрести модели не слишком большой мощности.

Каким будет освещение беседки: выбор приборов и места для них

Источники света могут быть практически любыми, но сначала владельцам нужно определить, какие устройства будут идеальными, и где именно они будут располагаться. Выбор мест для их монтажа в большей степени зависит от формы конструкции, а также от ее размеров:

Квадратные или круглые (многоугольные) малые архитектурные формы дают возможность поместить эффектный источник света в самом центре потолка. Второй вариант — использование сразу нескольких подвесных устройств. Их монтируют на одинаковом расстоянии друг от друга. Прямоугольная постройка и один центральный светильник не лучшее решение, поскольку дефицит света может наблюдаться в ее углах. В данном случае рекомендуют выбрать монтаж осветительных приборов в линию. Если размер сооружения велик, то лучше организовать освещение для беседки как минимум в два ряда. Для маленьких и больших строений существуют свои фавориты. Конструкциям скромных габаритов больше всего подойдут бра, лампы небольшой мощности. Первые можно устанавливать на опорных элементах, либо крепить на глухие стены. Очень просторная беседка дает больший простор для деятельности. В этом случае можно использовать комбинированное освещение — сочетание общего и локального света. Для освещения зон подойдет точечная подсветка.

Для постройки любого размера и формы можно использовать практичные портативные осветительные приборы, работающие от аккумуляторов. Данное решение подойдет тем владельцам, которые по каким-то причинам не могут проложить до беседки электрокабель. Однако лучшим вариантом все-таки является ее электрификация.

Оригинальные способы освещения беседки

Видов, размеров и конфигураций этих малых архитектурных форм существует очень много. То же самое можно сказать и про организацию освещения в них. Тем, кто еще окончательно не определился, можно рассмотреть следующие методы.

Зонирование с помощью света

Это сочетание внешнего и внутреннего освещения. Первое дает шанс не потеряться и не растеряться в темноте, которая укутывает строение поздно вечером и ночью. Внутреннее освещение делает беседку «обитаемой» и комфортабельной в любое время суток. Каждый вид светового зонирования имеет свои особенности.

Внутреннее освещение

Оно делает максимально удобными:

рабочую зону (мангал, барбекю, основную рабочую поверхность);

зону отдыха — стол, стулья, кресла и т. д.

Для этих целей подходит большое количество разнообразных осветительных приборов.

Внешняя подсветка

Ее задача — сделать сооружение максимально привлекательным и удобным. Для этого используют:

светильники (светодиодные ленты, бра и т. п.), которые располагают на фасаде;

приборы, освещающие дорожки, ведущие к беседке, красивые растения около нее и т. д.

Очень необычно и эффектно выглядит сверкающий полог, созданный с помощью светодиодных гирлянд.

Многоуровневая подсветка

Максимального удобства, эффектности и эффективности позволит добиться комбинированная система, включающая общее, локальное и декоративное освещение. В этом случае:

В роли общих «осветителей» для круглых, квадратных и многоугольных строений используют красивые люстры. Для прямоугольных беседок приобретают несколько потолочных светильников. Хозяева маленьких построек нередко обходятся без люстр: они выбирают настенные бра. Локальными светильниками для акцентирования различных зон становятся настенные бра, подвесные или точечные светильники, а также настольные и переносные приборы. Для освещения больших пространств и таких же зон приобретают торшеры.

В качестве декоративной подсветки применяют светодиодные ленты, гирлянды, самодельные светильники, изготовленные из свечей, стеклянных бутылок либо банок, а также разноцветные китайские фонарики.

Как сделать освещение в беседке своими руками

Самостоятельный монтаж подразумевает, что мастер-любитель имеет опыт работы с электросетями. Если навыков нет, то лучше обратиться к профессионалам.

Подготовка

Первым делом собирают все, что понадобится для монтажа. Для этого этапа обустройства беседки потребуются:

инструменты (электродрель, плоскогубцы, отвертка, стриппер и т. д.);

распределительные коробки, зажимы, клеммники;

двух- или (лучше) трехжильные силовые кабели.

Для защиты проводки приобретают гофрированные трубы, металлические (для деревянных строений) или пластиковые (кирпичные, блочные, каменные беседки) кабель-каналы. Этот этап включает добавление в домашний электрощиток отдельного защитного прибора, чей номинал соответствует будущей нагрузке на электросеть.

Устройства для защиты цепи

Любая электросеть подразумевает помощь дополнительных устройств. Для защиты этой линии используют УЗО и автомат (10 А, 16 А, 25 А), либо их комбинацию — дифавтомат, то есть дифференциальный автомат. Сила тока приборов, предназначенных для освещения беседок, зависит от планируемой нагрузки. Максимальный ток утечки составляет 30 мА.

Прокладка кабеля и монтаж

Подобной работы смогут избежать те, кто для обустройства этого строения решил использовать автономные источники света. В противном случае хозяевам предстоит выбрать способ прокладки электрокабеля, осветительные и защитные приборы.

По воздуху

Этот метод гарантирует меньшие расходы и такие же трудозатраты. Кабель помещают в герметичную металлическую или пластиковую гофру. Для его удержания используют стальные тросы.

В данном случае рекомендуют приобретать самонесущий кабель СИП, так как именно он максимально безопасен для эксплуатации в неблагоприятных уличных условиях. Главный минус данной технологии — неэстетичность. Висящий кабель вряд ли послужит украшением участка и беседки в частности.

Подземная прокладка

Этот способ дает возможность скрыть проводку «глубоко в недрах», однако он гарантирует серьезные расходы и требует значительных усилий. Линию прокладывают на глубине 300-500 мм. Проводку также защищают гофрой. Для такой прокладки используют подземный бронированный силовой кабель ВБШвнг(A)-LS.

В беседке крепят коммутационную коробку. Из нее проводку ведут к осветительным приборам или к группам. При подключении к светильникам используют клеммные колодки, для светодиодных лент — пайку.

Свет в беседке: важные моменты

Каждая самостоятельная работа сначала требует знакомства с множеством нюансов. Если владельцы участка всерьез рассматривают операцию «Освещение в беседке своими руками», то им нужно обратить внимание на несколько моментов:

Не слишком яркий, приглушенный свет — идеальное решение для освещения беседки. В этом случае переход от света к тьме поспособствует быстрой адаптации глаз. Качественная продукция убережет владельцев, их гостей и беседку от возгорания. И наоборот, «очень недорогие» осветительные приборы могут стать причиной пожара. Потенциально уязвимая деревянная конструкция предполагает, что всю проводку обязательно прячут в металлические короба, или в аналогичные гофрированные изделия. Если во главе угла экономичность осветительных приборов, то лучше выбрать светодиодные лампы. Они максимально надежны и долговечны, но потребляют минимум электроэнергии. Все коммутационные устройства монтируют у входа в беседку. В этом случае включение или выключение осветительных приборов не превратится в большую проблему. Возможные варианты — свой выключатель для каждого вида освещения беседки, многоклавишный переключатель «для всего».

Выбирая высоту подвесных приборов, ориентируются на рост самого рослого члена семьи (или гостя). Они не должны мешать передвижению. Выключатели нужно располагать таким образом, чтобы они были досягаемы (легко обнаружаемы) для всех.

Температура света может сильно повлиять на самочувствие и настроение отдыхающих. Как уже было отмечено, холодный свет не подходит для освещения беседок. Нейтральная температура тоже не лучшее решение.

Идеалом в этом случае является теплый свет (1000-5000 К), так как именно такие оттенки больше всего способствуют отдыху и расслаблению. Считается, что наибольший комфорт обеспечит теплый желтый свет — 3000 К. Он не раздражает, не надоедает, дарит спокойствие и уют.

Малые архитектурные формы не менее требовательны, чем их соседи — жилые здания. Поэтому освещение в беседке должно быть надежным, долговечным и практически безупречным. Каким именно оно будет, решать владельцам сооружения и участка. Для этого вида благоустройства придомовой территории серьезных ограничений нет.

В завершение темы «Освещение садовой беседки» — популярное видео, посвященное ей: