Любое открытое строение невероятно уязвимо, поскольку оно абсолютно не защищено от внешних воздействий. По этой причине такие конструкции очень требовательны к материалам. Одним из «проблемных» сооружений является беседка, особенно та, которая чаще открыта «по умолчанию». Так как эти строения обычно возводят из дерева, то больше вопросов вызывает другой элемент таких конструкций: это пол в беседке. В этом случае к претендентам предъявляют довольно много требований, поэтому список нужных качеств относительно велик. Напольное покрытие для беседки на даче может быть выполнено из нескольких материалов. С ними и придется познакомиться хозяевам участка, чтобы потом выбрать идеальное решение для него и для себя.

Требования к напольному покрытию для беседки

Эта малая архитектурная форма, которая может быть полностью открытой, полуоткрытой и полностью закрытой. Однако в любом из случаев внутреннее пространство беззащитно перед неблагоприятными погодными условиями. Правда, в большей либо меньшей степени. Что касается пола в беседке, то именно он является самым нагруженным, «нещадно» эксплуатируемым элементом.

По нему ходят (в том числе и в обуви на шпильках), ставят и двигают предметы мебели, на покрытие роняют «всякую всячину», которая бывает и довольно увесистой, и острой. Поэтому сначала нужно рассмотреть, какие характеристики должны быть у материала, выбранного для создания пола в беседке. Он обязан быть:

долговечным;

привлекательным;

не очень скользким;

не слишком твердым;

максимально комфортным;

практичным (шанс простого ремонта);

защищенным от влаги, ультрафиолетового излучения;

не очень «вкусным» для плесени, насекомых, для других врагов уличных строений;

способным противостоять высоким, низким температурам, а также их сильным перепадам.

Кроме того, на напольное покрытие могут оказывать воздействие песок (гравий), приносимый на обуви, оно должно без последствий переносить уборку с помощью моющих средств. Поскольку чаще эти сооружения превращаются в благоустроенную зону отдыха, материал пола для беседки обязан быть стойким к «нападкам» горячего жира, различных напитков, других продуктов питания.

Идеалом можно считать покрытие, которое будет способно без каких-либо серьезных последствий «пережить» падение посуды, острых и относительно тяжелых предметов, столовых приборов, стойко переносить попадание искр, пепла от сигарет и т. д.

Пол в беседке: потенциальные кандидаты

Выбор напольного покрытия для беседки на даче в большей степени зависит от условий ее эксплуатации. Ассортимент материалов, подходящих для беседки, несколько ограничен, но все же сравнительно широк. Этот элемент небольшого сооружения делают из:

дерева;

композитов;

натурального камня;

бетона и различных плит, линолеума.

Самым простым решением до сих пор является насыпной пол. В этом случае расходы хозяев минимальны. Еще один почти забытый и экономичный вариант — создание глинобитного покрытия.

Древесина

Дерево — кандидат традиционный, поскольку из него делают разнообразные конструкции, и не только для дач. Этот материал любят за красоту и особую теплоту, за способность вписываться практически в любое окружение. К тому же древесина очень податлива, что гарантирует относительно простую обработку и использование привычных инструментов.

От влаги, огня, плесени, насекомых и грызунов деревянные конструкции (заготовки) защищают антисептиком и антипиреном или многокомпонентным составом — антисептиком-антипиреном. Деревянный пол в беседке покрывают лаком, обрабатывают маслом, воском и т. д. Чаще для сооружения такого настила используют дуб, лиственницу, мербау, тик.

Выбор претендента на роль деревянного пола в беседке зависит от желания/нежелания владельцев дачи экономить. Данный элемент для этого сооружения можно изготовить из нескольких материалов. Одни из них требуют надежной защиты от крайне неблагоприятных условий, другие вполне (или почти) «самодостаточны».

Обрезная доска и технология укладки пола

Это самый простой и недорогой кандидат. Для создания пола в беседке приобретают доски толщиной 30-40 мм. Минус данного варианта — незащищенность таких пиломатериалов. Им потребуется создание очень надежной «брони» от влаги и многочисленных врагов.

Теперь о том, как сделать деревянный пол в беседке своими руками. Классическую конструкцию создают на лагах. Они могут быть или уложенными прямо на грунт, или зафиксированными на обвязке. В последнем случае для ее монтажа сооружают невысокий столбчатый фундамент. Не так часто для сравнительно легких конструкций выбирают дорогую и довольно сложную ленту.

Если выбран вариант с опорами, то работа проходит по такому сценарию:

Первым делом все столбы соединяют обвязкой, которую собирают из бруса (100х100 мм, 150х150 мм). Для фиксации такой рамы на основании используют анкерные болты (закладные), для ее сборки — соединение вполдерева, саморезы и монтажные уголки (пластины). К готовой обвязке теми же крепежными элементами крепят лаги — доски (20х80 мм, 30х100 мм) или брус (100х100 мм), их шаг — 500-600 мм. После завершения этого этапа приступают к укладке настила. Для напольного покрытия подготавливают доски толщиной как минимум 30 мм.

Все детали будущей деревянной конструкции до начала монтажа обрабатывают антисептиком и антипиреном. Некоторые мастера используют народную альтернативу — раствор медного купороса (на 1 литр воды берут 10 г препарата). Готовый настил защищают морилкой, покрывают лаком или краской.

Спилы дерева

Этот вид натурального материала в качестве напольного покрытия можно увидеть не только в беседках. Нередко такие полы становятся украшением домов, их веранд, террас и дач. К преимуществам этого варианта использования природного материала относится:

невероятно эффектный вид;

возможность создать уникальное покрытие;

максимальная прочность пола из спилов при качественной защите материала.

Чтобы обезопасить такую уязвимую конструкцию, ее защищают лаком или заливают полимерной смолой (например, эпоксидной). Плюсы этой технологии — отсутствие швов, а значит, очень простой уход за деревянным напольным покрытием. Минусы у надежной защиты есть:

этот пол не «дышит»;

необходимо очень тщательно подготовить поверхность основания перед заливкой полимера.

К тому же создание такого оригинального покрытия отнимет много сил, времени, и немало — средств.

Террасная доска из ДПК

Чаще всего для создания полов в беседках используют максимально неуязвимый материал — изделия из ДПК (древесно-полимерного композита). У этого варианта практически нет слабых мест. В состав таких террасных досок входит древесная мука (около 60%) и полимер (ПНД, 30%), а также пигменты и добавки (10%), которые придают материалу:

максимальную влагостойкость и прочность;

способность противостоять высоким, низким температурам и «врагам-едокам».

Главные из добавок — антиоксиданты, биоциды, УФ-экраны.

Другие достоинства композитного пола для беседок:

удобство в работе;

защищенность от УФ;

невозможность деформаций;

экологичность, долговечность;

нетребовательность, простота ухода;

широкий ассортимент цветов и текстур;

умение противостоять дождю, снегу и граду;

отсутствие интереса со стороны всех живых неприятелей («потребителей»);

шанс соорудить из ДПК не только пол, но и практически всю вспомогательную дачную конструкцию.

Террасные доски из древесно-полимерного композита имеют противопожарные свойства благодаря антипирену, введенному в сырье. Такой пол в беседке может прослужить очень долго: минимум считают 10 лет, максимум для качественных изделий — 50 лет. Поэтому для покупателей есть крайне важный момент: это корректный выбор материала.

Специалисты советуют отдавать предпочтение «заведомо» качественной продукции хорошо известных компаний. Причина понятна: технология изготовления ДПК отличается сложностью, поэтому далеко не все производители-новички могут знать все нюансы изготовления подобных изделий.

Декинг или садовый паркет

Этот вариант более требователен, потому что таким небольшим модулям требуется прочное и ровное основание. Возможные поверхности для их монтажа — бетонная стяжка, старое, но ровное покрытие из плитки. Данные элементы имеют замковые соединения, поэтому фиксируются очень прочно.

Садовый паркет изготавливают из дерева и ДПК. Как правило, плитка состоит из двух частей. Для жестких изделий низ-подложку изготавливают из древесины или композита, для мягких (гибких) — из полимера. Надо отметить, что декинг из композита чаще используют при сооружении полов террас. Его же иногда применяют при обустройстве садовых (огородных) дорожек.

Бетон (железобетон) и его «декораторы»

Этот материал дает возможность соорудить почти вечное, максимально прочное и надежное основание, которое превратится в отличный пол для беседки. К тому же данный вариант хорош тем, что:

песчано-цементный раствор дает шанс возвести беседку любого стиля и размера;

позволяет создать бетонное основание даже тому мастеру, у которого пока не очень много опыта.

Бетон — строительный материал, заслуживающий называться универсальным. Такое основание дает возможность использовать для беседки практически любое покрытие. Полом для этого строения сможет стать сравнительно большая «армия» материалов.

Тротуарная, уличная керамическая и керамогранитная плитка

Эти изделия будут оптимальны в том случае, если хозяева планируют превратить беседку в функциональную зону отдыха с мангальной зоной. Таким покрытиям не страшны искры и шипящий, «плюющийся» жир, падающие предметы и т. п.

Достоинства этих практичных изделий:

ударопрочность, способность выдерживать серьезные нагрузки;

абсолютная пожаробезопасность (идеальны для очагов);

защищенность от влаги;

долговечность.

Одно из главных преимуществ этого варианта — невероятно широкий ассортимент изделий. Кроме того, монтаж плитки на бетонное (или песчаное) основание не слишком требователен. Минусов у таких долговечных напольных покрытий практически нет.

Резиновые изделия

В этот список входят плитки (модули, паркет), крошка и рулоны. К плюсам изделий из резины относят:

универсальность: они подходят для закрытых и открытых построек;

широкий ассортимент видов покрытия и расцветок;

стойкость к ультрафиолету и влаге;

высокую износостойкость;

приемлемую цену.

Минус любого резинового покрытия — его небезопасность. Поэтому для беседок, в которых будут сооружать или устанавливать мангалы (барбекю, грили и т. п.), этот вариант обустройства пола противопоказан.

Плиты из натурального камня

Это еще один симпатичный вариант, который выбирают те, кто предпочитает красоту вкупе с надежностью. При выборе каменных плит для обустройства и декорирования беседок останавливаются на изделиях из базальта, гранита, известняка, песчаника, сиенита, сланцев и травертина.

Такое напольное покрытие эффектно, износостойко, долговечно и максимально надежно. Оно способно противостоять даже подтоплению, не боится открытого огня, падающих углей или искр. Пол из каменных плит гарантирует почти идеальную поверхность: она не стирается, не отслаивается с течением времени и не деформируется.

К минусам площадок из камней относят загрязнение швов между ними, довольно сильное нагревание покрытия под прямыми лучами солнца и возможное появление трещин из-за падения тяжелых предметов. Самый большой недостаток «каменного решения» — цена натуральных плит.

Подготовка бетонной площадки для пола в беседке

Любое напольное покрытие требует безукоризненного основания. Чтобы сделать его, действуют так:

С площадки удаляют плодородный слой, потом по ее периметру устанавливают опалубку, собранную из досок, фанеры и т. п. Внутрь засыпают слой песка. Его разравнивают, проливают и трамбуют. Затем дно застилают гидроизоляционным материалом. Им становится полиэтиленовая пленка. На небольшие подставки (высотой около 50 мм) в опалубку устанавливают арматурную сетку, так как «железо в железобетоне» должно располагаться в толще материала.

После завершения подготовки внутрь заливают смесь из цемента, песка и щебня (1:3:5). Затем ее уплотняют и разравнивают. В жаркие дни поверхность закрывают плотной пленкой.

В течение первой недели бетон ежедневно смачивают водой. На этом же этапе в незастывшем еще растворе фиксируют опорные элементы, которые потребуются для сооружения каркаса (вертикальных опор) беседки.

Линолеум

Это не совсем тот материал, который используют для полов в закрытых жилых помещениях. На роль пола в беседке подходят несколько разновидностей линолеума:

релин, его основа — натуральный либо синтетический каучук;

гетерогенный, многослойный материал, он имеет защитный слой из ПВХ;

гомогенный линолеум: он состоит из одного слоя, относится к промышленным типам напольных покрытий.

Минус последних изделий — невпечатляющий ассортимент расцветок и довольно высокая цена. Если есть желание, то для обустройства пола для беседки можно выбрать материал «под дерево».

ЦСП — потенциальный компромисс

Это композиционный листовой материал тоже может соперничать с суперпопулярными конкурентами — как с бетоном, так и с деревом. ЦСП — цементно-стружечная плита, которая изготавливается из стружки, цемента и добавок, цель которых «подружить» два совершенно «чужеродных» материала.

Для монтажа листов ЦСП сооружают такую же конструкцию, что и для настила из деревянных досок. Такой композитный пол для беседки на даче хорош тем, что он:

долговечный, довольно прочный;

гладкий, но совсем не скользкий;

нетребовательный, очень «охотно» моется;

легко и быстро преображается с помощью грунтовки и краски;

практичный: приятен тактильно, пожаробезопасен, способен противостоять влаге.

Цементно-стружечные листы не требуют какой-либо подготовки, но позволяют защитить и декорировать себя несколькими способами. Их можно оставить «как есть», покрасить, покрыть лаком, ламинировать либо отделать керамической плиткой.

Насыпной пол

Такой «элементарный» материал обычно используют для благоустройства открытых беседок. Этот эконом-вариант можно рассмотреть тем, кто больше склоняется к деревенскому стилю оформления дачного участка. В данном случае есть главный и практически единственный претендент: это гравий. Причем порода обычного, натурального цвета.

Плюсы такого решения — простота и скорость работы, минимум расходов. Однако и минусы у него есть. К ним относится:

сорная трава, которая будет прорастать на таком «полу»;

неустойчивое положение садовой мебели, лишенной надежной опоры;

сам гравий, он обувью (стараниями четвероногих питомцев) будет разноситься по всей территории дачного участка.

Справедливости ради нужно отметить, что первая проблема сравнительно легко решается. Чтобы защитить беседку от сорняков, площадку под гравий защищают, застилая ее ландшафтным геотекстилем.

Глинобитный (саманный) пол

Глина и «компаньоны» — еще один способ, позволяющий сделать надежное напольное покрытие, но не «разориться». Данный метод очень стар, но говорят, что сейчас наступила эпоха его «возрождения».

Как правило, простой глинобитный пол рассматривают в роли претендента в том случае, если приобретают небольшую беседку. Его плюсы — экологическая чистота, прочность, долговечность и ремонтопригодность. Еще одно достоинство этого варианта в том, что глинобитный пол может стать основанием для монтажа различных плит и других изделий.

В этом случае действуют таким образом:

На площадке для мини-сооружения удаляют слой плодородной земли. Затем ее трамбуют. Потом туда засыпают, выравнивают и трамбуют мелкофракционный щебень, толщина этого слоя — 20-30 мм. Чтобы гарантировать идеально ровную поверхность покрытия, сначала устанавливают направляющие. На подготовленное основание укладывают раствор, состоящий из измельченной соломы, песка, глины и воды. Смесь очень тщательно уплотняют трамбовкой, после чего поверхность выравнивают правилом и оставляют сохнуть.

Чтобы защитить глиняное напольное покрытие от влаги, его обрабатывают льняным маслом (воском), либо покрывают слоем известково-глиняного раствора.

Привлекательное и долговечное напольное покрытие для беседки на даче можно сделать даже из самых простых материалов. Или приобрести более качественные и дорогие изделия. В первом случае можно избежать больших расходов, во втором — создать уникальный и эффектный элемент. Однако выбор остается за хозяевами участка, и знакомство с возможными вариантами им совсем не помешает.

Поэтому в завершение темы «Из чего сделать пол в беседке» — популярное видео: