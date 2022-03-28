Зона отдыха — привлекательный и функциональный элемент, который можно увидеть практически на каждом загородном участке. Именно там большинство хозяев предпочитает проводить свободное время в теплые дни, а чтобы отдых был максимально приятным, многие владельцы возводят там печь. Мангал или барбекю из кирпича для беседки — один из возможных вариантов жаровни, если очаг хозяева собираются делать самостоятельно. Эту работу нельзя назвать элементарной, поскольку любая кладка требует выбора качественных строительных материалов, знания технологии и навыков. Данная операция предполагает точность и внимательность начинающего мастера на каждом этапе возведения кирпичной печи.

Мангал, барбекю из кирпича

Есть мнение, что блюда, приготовленные с помощью вторых очагов, отличаются лучшим вкусом. Однако принципиальных различий эти конструкции все же не имеют. Мангалами называют более простые кирпичные сооружения, которые нередко располагают в открытых зонах отдыха. Продукты в этих конструкциях готовят на шампурах.

Барбекю с решеткой тоже может быть относительно несложной печью, однако она практически всегда имеет дымоход. Целые печные комплексы нередко включают все «удобства» — гриль, казан, плиту, мойку, духовой шкаф и т. д. Такие функциональные модели обычно сооружают под крышей — в летних кухнях или в беседках. Возможный вариант для небольших печей — барбекю из кирпича с навесом. Эти небольшие защитные конструкции имеют только стойки и простейшую (односкатную) крышу.

Для создания обоих видов очагов используют огнеупорные кирпичи, которые способны противостоять высокой температуре. Для сооружения внутренних стенок жаровен и дымоходов барбекю приобретают шамотные, желто-песочные блоки, долгое время сохраняющие тепло. Остальные элементы этих конструкций выкладывают из полнотелых керамических (красных) кирпичей.

Преимущества печи-барбекю из кирпича

Владельцы загородной недвижимости все чаще выбирают стационарные устройства, которые дают возможность приготовить различные блюда в любое время года, и при любых погодных условиях. Беседка с барбекю из кирпича привлекательна для многих хозяев, так как эта комбинация:

гарантирует длительный срок эксплуатации комплекса;

максимально защищена от воздействия внешних факторов: осадков, перепадов температур;

дает возможность выбрать сооружение самой удобной формы, приобрести отделочные материалы, гармонично сочетающиеся с отделкой других строений участка.

Кирпичный мангал в беседке может быть очень простой конструкцией, которая не создаст серьезных проблем при возведении. Однако если есть желание и опыт, то можно выложить максимально сложный, но удобный комплекс, который будет иметь гриль, коптильню, плиту и т. п.

Деревянные или кирпичные беседки с барбекю: что лучше?

Использование древесины — самый популярный вариант, если речь идет о конструкциях, создаваемых своими руками. Однако мангальная беседка из кирпича имеет значительные преимущества перед деревянной постройкой. В списке плюсов сооружений из кирпича:

максимальная прочность и впечатляющий срок службы;

прекрасный вид, солидность строения, его основательность;

возможность облицевать конструкцию в соответствии со вкусами владельцев;

пожаробезопасность, стойкость к влиянию внешней среды, к агрессивным веществам и к любой живой угрозе.

Если рассматривать строение в роли защитного сооружения для очага, то кирпичные конструкции предпочтительны. Их хозяевам не придется волноваться о том, что строение может воспламениться. К недостаткам кирпичных беседок с таким же барбекю можно отнести необходимость создания очень прочного фундамента и высокую стоимость строительства такого комплекса. Многих начинающих мастеров могут заставить задуматься и серьезные усилия, которые потребуются при самостоятельной работе.

Виды очагов по расположению, требования безопасности

Установка готовой металлической печи или создание кирпичной конструкции возможна и в постройке, и вне ее.

Садовые или уличные барбекю, мангалы. Эти печи находятся под открытым небом — в саду, около дома или возле беседки. Их дымоход обязательно защищают от осадков. Очаги, расположенные в беседках или на верандах. В этом случае при создании проекта учитывают требования пожарной безопасности. Кроме того, дымоотводную трубу чаще выводят через крышу. Реже дымоход монтируют с изгибом, не трогая кровлю.

Общее у обоих вариантов одно: мангал или барбекю из кирпича должен возводиться на максимально надежном фундаменте. Таким «основательным основанием» для очага является монолит, или железобетонная плита. Легкие конструкции могут располагаться на менее надежном фундаменте. Им может стать выровненная, утрамбованная и замощенная площадка.

Один из самых важных этапов перед началом строительства — выбор места для беседки и мангальной зоны. Первое условие — расположение очага недалеко от кухни дома, потому что ходить туда за посудой и продуктами придется часто. Поскольку искры могут стать причиной возгорания, необходимо помнить о правилах пожарной безопасности:

участок под барбекю должен быть открытым;

для кладки мангала используют огнеупорный кирпич;

запрещается хранить рядом с печью легковоспламеняющиеся материалы и предметы;

необходимо соблюдать расстояние не менее 5 м от очага до кустарников, деревьев, автостоянки и иных строений.

Пол около печи барбекю защищают камнем, брусчаткой, тротуарной плиткой, или иным материалом, способным противостоять огню. Следующее правило относится к беседкам с барбекю из кирпича: задняя стенка строения, в котором находится кирпичная конструкция, должна быть возведена из негорючего материала, или защищена им.

Варианты кирпичных жаровен

Любое строительство требует создания проекта. Если рассматривать тему «Беседки с барбекю из кирпича», то в этом случае сначала нужно выбрать разновидность конструкции. Именно от особенностей очага будет зависеть степень сложности работ. Вариантов есть несколько.

Традиционный мангал для приготовления шашлыка

Это одна из самых простых моделей, предназначенная для приготовления блюд (мясо, рыба, овощи) на шампурах или решетках. Такой мангал из кирпича в беседке не потребует большой площади, а мастеру не придется тратиться на большое количество материалов.

Жаровни, не имеющие дымохода, располагают только на открытом воздухе. Исключением из этого правила становится очаг с металлической вытяжкой, проведенной через крышу навеса. За небольшие деньги хозяева получат печь, подходящую для приготовления пищи даже в неблагоприятных условиях.

Простая печь-барбекю из кирпича

Простейший вариант — жаровня, имеющая минимальное количество функций. Например, к таким устройствам относится модель с решеткой для приготовления блюд и дымоходом. Этот очаг может располагаться в беседке или вне постройки. Данные печи барбекю также не потребуют сложной порядовки и большого количества материалов. Этот вариант идеально подходит для «возведения оборудования» на дачных участках.

Барбекю — печной комплекс

Это самые требовательные модели, однако они максимально удобны и функциональны. В их состав может войти мангал, печь, коптильня, казан, тандыр, мойка, плита. В данном случае конструкции необходима качественно изготовленная, эффективная вытяжка. Печной комплекс — самый сложный и затратный из всех вариантов. Такие очаги привлекательны и универсальны: они могут располагаться под открытым небом, находиться под навесами, «прятаться» в беседках или в летних кухнях.

Мангальная беседка из кирпича: этапы строительства

Строение для кирпичной печи-барбекю может быть как открытым, так и закрытым, однако более популярен первый вариант. Что касается выбора места для конструкции, то такие объекты должны находиться на «почтенном» расстоянии от туалетов, выгребных ям, «жилищ» для животных и хозяйственных построек. Других серьезных ограничений нет. В идеале из беседки должен открываться лучший вид на участок. Например, на небольшой водоем, декоративную клумбу или другой эффектный элемент зоны отдыха.

Сооружение основания для беседки

Для строений, возводимых из тяжелых материалов, необходим или плитный, или ленточный фундамент. Для беседок чаще выбирают последний вариант. В этом случае необходимо учесть несколько важных моментов:

Дно траншеи фундамента для кирпичной беседки должно располагаться ниже уровня промерзания грунта. В противном случае строению будет грозить разрушение. Ширина траншеи — около 500 мм. Подушка из слоев песка и щебня обязательна, допускается подсыпка из смеси песка и щебня (мелкофракционного материала). Общая толщина ее — 150-200 мм. Такой показатель обеспечит устойчивость основания. Для защиты фундамента от влаги используют гидроизоляционный материал. Самый простой, но надежный вариант — рубероид. Армирующий каркас в толще бетона — условие обязательное. Его элементы соединяют вязальной проволокой. Для сборки опалубки используют обрезную доску, влагостойкую фанеру и т. п.

Основание под печь или комплекс, как правило, сооружают отдельно, так как зона барбекю является самым тяжелым участком строения.

Создание кирпичных опор или стен

В большинстве случаев для защиты мангалов и барбекю возводят открытые беседки. Есть два популярных варианта.

Столбы, поддерживающие крышу. Для их сооружения металлические трубы вмуровывают в бетон на этапе заливки фундамента. После набора прочности стойки обкладывают кирпичом. Небольшие, невысокие стенки. В этом случае для увеличения несущей способности кирпичной конструкции в горизонтальные швы укладывают армирующую сетку.

После завершения этого этапа (до создания стропильной системы и монтажа кровли) переходят к сооружению очага. Причина такой последовательности — возможность беспроблемного вывода дымоходного канала через крышу.

Сооружение крыши

Сначала собирают и фиксируют верхнюю обвязку. Для двускатной крыши изготавливают треугольные фермы. Для монтажа стропильной системы восьмиугольной беседки требуется грамотный расчет, поскольку каждый элемент ее должен опираться на «свою» опору.

Кровельный материал для беседки может быть любым. Например, мягкая кровля нуждается в сплошной обрешетке. Для листовых видов покрытий собирают решетчатую конструкцию. Расстояние между ее элементами зависит от выбранного материала.

Простой кирпичный мангал в беседке своими руками

Данная конструкция не создаст неразрешимых проблем, потому что она не только проста, но и может изменяться по желанию владельцев. Такой мангал имеет кирпичные стены, в которых есть выступы. Они предназначаются для установки решеток, шампуров, металлических листов. Если запланирована беседка из кирпича с мангалом, то для этого очага делают вытяжку из металла.

Сооружение основания под печь

Любой кирпичной конструкции требуется фундамент, и очаг здесь не исключение. Поскольку простой мангал имеет стенки в полкирпича, в этом случае можно предпочесть менее сложный вариант — утрамбованную площадку, на которой сделано надежное покрытие.

Подготовку основания начинают с удаления плодородного слоя почвы. Затем котлован углубляют до 200-250 мм. Его размеры должны быть больше габаритов мангала на 500 мм, во все стороны. Дно площадки выравнивают и уплотняют. Затем в котлован засыпают слой щебня средней фракции, его толщина —150 мм. Материал утрамбовывают виброплитой, деревянным или металлическим инструментом. Дальнейшие действия зависят от того, каким будет фундамент.

Перед укладкой тротуарной плитки или брусчатки на щебневую подушку насыпают слой влажного мелкофракционного песка. Его разравнивают и уплотняют, потом поверхность проверяют уровнем. Затем приступают к монтажу выбранного покрытия. Для изготовления основания-монолита на площадку укладывают армирующую сетку. Поскольку она должна находиться внутри монолита, для ее фиксации используют подставки из пластика или кирпича. По периметру устанавливают опалубку, затем заливают песчано-цементный раствор. Смесь уплотняют, затем поверхность разравнивают, закрывают плотной пленкой либо металлическим листом. Через неделю или две приступают к кладке мангала.

Готовое основание перед началом работ застилают двойным слоем рубероида либо гидроизола.

Возведение очага (порядовка)

Для сооружения очага используют полнотелый керамический кирпич. Для кладки готовят раствор из глины, песка и цемента, или приобретают готовую сухую смесь. Обязательно контролируют толщину швов, которая должна быть одинаковой (в идеале — 5 мм). Постоянно проверяют горизонтальность рядов и вертикальность возводимых стенок.

Порядовка в этом случае не очень сложна. Нечетный ряд начинают с целого блока, четный — с половины кирпича. В шестом и десятом ряду их укладывают на ложок, поперек кладки. Заднюю стенку в этих ярусах также делают из двух рядов кирпичей, поставленных на ложок. Перевязка их обязательна. После 6 ряда выкладывают только левую или правую часть конструкции (на схеме изображена левая, более широкая часть).

Готовый очаг оставляют на 2-5 дней, в зависимости от температуры. Для защиты конструкции от влаги кирпичи защищают термостойким лаком, предназначенным для печей и каминов.

Создание более сложной модели

Данная печь имеет дымоход, поэтому работа усложняется. В этом случае мастеру-каменщику тоже не обойтись без чертежа очага и порядовки. Светлым цветом на схеме обозначены шамотные кирпичи.

Так же, как и при сооружении предыдущей «барбекюшницы», операцию начинают с подготовки основания. Оптимальный вариант для данного очага — армированный монолитный фундамент, сооруженный на песчано-щебневой подушке. Готовое основание застилают двойным слоем рубероида, затем переходят к кладке.

Первый ряд делают сплошным. Он должен находиться на уровне пола. Первые ярусы не требуют каких-либо разъяснений: кирпичи кладут в соответствии с порядовкой. Толщину раствора в данном случае увеличивают до 8-10 мм. После завершения каждого ряда проверяют его горизонтальность и корректность положения всех блоков и стенок.

После 5-го яруса на него укладывают 5 полос металла, их толщина — 5 мм, ширина 40 мм, длина — 1450 мм. Расположение этих элементов такое же, как в 11-м ряду. С 20-го яруса начинают формирование свода топки, с 30-го — кладку трубы дымохода. При создании дымоотводящего канала чередуют 30-й и 31-й ряд, пока не будет достигнута требуемая высота устройства.

Временная печь-барбекю

Не у всех хозяев есть возможность заняться сооружением стационарной конструкции. В этом случае существует простой выход: это создание временного очага. Такие печи выкладывают без раствора. Плюс этого способа — скорость возведения и демонтажа, возможность сооружения барбекю в любом месте. Данный вариант — возможная альтернатива для небольших придомовых территорий и таких же дачных участков.

Чтобы соорудить временную печь-барбекю, действуют так:

Сначала выбирают место, затем разравнивают и утрамбовывают грунт на «строительной площадке». Плодородный слой не снимают. Поверхность застилают двойным слоем рубероида. Выкладывают первый ярус из кирпичей. Между блоками делают минимальные зазоры. Второй ряд выкладывают со смещением и аналогичным расстоянием между элементами. Точно так же поступают со следующими ярусами. После завершения кладки 8-10 ряда кирпичи закрывают стальным листом. Этот элемент будет поддоном для углей.

Затем создают 3 кирпичные стенки — заднюю и боковые. Их высота равняется высоте двух блоков. На них устанавливают решетку. Затем наращивают стенки конструкции, добавляя еще 2 яруса кирпичей.

Мангал или барбекю из кирпича для беседки — тема популярная, поэтому моделей и способов их сооружения можно найти очень много. Например, об одном из возможных вариантов расскажет мастер из следующего видео: