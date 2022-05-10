Небольшое строение для отдыха должно быть таким же надежным, как и главное, жилое здание. Поэтому неважных элементов в такой конструкции нет. Крыша для беседки играет одну из главных ролей: верхняя часть постройки обеспечивает комфорт и уют. В теплое время года она защищает отдыхающих от палящих лучей солнца, от дождя и града, зимой спасает от снега. Поэтому кровля обязана быть качественной, прочной и долговечной, хорошо сочетаться с постройками на участке и с материалом стен. Вариантов покрытий для крыши беседки есть несколько. Чтобы найти самые подходящие материалы, будущим владельцам нужно познакомиться со всеми потенциальными претендентами, а также узнать о размерах, формах и особенностях небольших «строений для бесед».

Разновидности беседок

Эти конструкции, известные с давних времен, делятся на две большие группы — на стационарные и переносные. Первые беседки более популярны: они строятся «на века», чаще имеют большие размеры.

Однако мобильные (или разборные) изделия могут стать идеальным вариантом, если свободного места на участке не так много. Такие изделия нередко приобретают для благоустройства дач. Стационарные беседки, в свою очередь, бывают открытыми и закрытыми строениями.

Открытые постройки

Открытая конструкция — классический тип беседки. Это крыша на опорах, нередко с обвязкой, которую создают из различных материалов. Надежного фундамента такие легкие сооружения чаще не требуют: столбы их фиксируют в грунте.

Пространство между стойками обшивают фанерой или досками. Для изготовления ажурных решеток приобретают рейки. Для оформления или защиты открытых строений используют занавески, стекло (поликарбонат), вьющиеся растения и т. д.

Такие беседки довольно популярны, они имеют как достоинства, так и недостатки. Первых больше, к ним можно отнести:

шанс избежать сооружения надежного (и дорогостоящего) фундамента;

максимальную приближенность к природе, но защищенность от непогоды и солнца;

возможность подобрать свой вариант для любого дома и участка (даже скромной площади);

бюджетность и простота решения: данный вариант позволит избежать ощутимых расходов, потому что открытую беседку хозяева смогут «поднять» самостоятельно.

Конструкций без недостатков не существует. Главная претензия к беседкам открытого типа — их незащищенность от холода, порывов ветра, пыли, насекомых и т. п. Но крыша на опорах будет оптимальным решением для тех, кто мечтает отдыхать, принимать пищу или вести беседы вне стен, почти «наедине с природой».

Беседки закрытого типа

Эти конструкции гарантируют максимальный комфорт и больше возможностей. Данные строения — небольшие домики, в которых всего одно помещение, но оно полностью защищено от любых капризов погоды. Плюсы закрытых мини-зданий:

возможное превращение беседки в гостевой дом, всесезонную столовую или кухню;

полная сохранность мебели и других предметов обстановки;

возможность организации отопления.

Недостатки у капитальной постройки тоже можно найти. В список входит:

стоимость возведения закрытой беседки;

необходимость закладывать надежный фундамент для нее;

невозможность строительства такого домика на участке небольшой площади.

Отсутствие ощущения единения с природой тоже можно отправить в перечень минусов беседок закрытого типа. Однако если хозяева больше ценят удобства, уют и тепло, то этот вариант достоин рассмотрения.

Виды крыш для беседок

Этот верхний элемент конструкции может быть любой конфигурации, однако если его вес будет существенным, то владельцам не обойтись без возведения прочного фундамента. Форму крыши рекомендуют подбирать в соответствии с климатическими условиями в местности.

Если в регионе высокая снеговая нагрузка, то для беседки не подходит плоская или очень пологая конструкция. В этом случае возможное последствие некорректного выбора — деформация, или обрушение кровли (строения). Если в местности преобладает шквалистый ветер, то скаты с большим уклоном беседкам противопоказаны: такие крыши имеют большую парусность.

Односкатные

Это самые простые, нетребовательные конструкции. Такие решения выбирают для строений, имеющих 4 стены: для квадратных либо прямоугольных беседок. Положительные стороны сооружений с односкатными крышами:

простота построек, а значит, сравнительная легкость самостоятельного строительства;

устойчивость крыши для местностей с высокой ветровой нагрузкой;

меньший расход материалов для создания стропильной системы.

Если опыта в строительной сфере у хозяев пока немного, то это лучший вариант: гораздо сложнее соорудить двускатную кровлю.

Двускатные

Это второй популярный вариант, который чаще выбирают для классических деревянных построек прямоугольной формы. Два ската гарантируют:

максимальную устойчивость каркаса;

беспрепятственное удаление воды и сход снега.

Части кровли могут быть одинаковыми или разными. В последнем случае конструкции называют асимметричными. Однако и почти безукоризненные двускатные крыши не обошлись без недостатков. Эти системы очень требовательны к разработчику проекта. Крыша должна быть правильно сориентирована относительно преобладающего ветра.

Если выбран слишком большой угол наклона скатов, то остается риск опрокидывания открытой, поэтому легкой постройки. Кроме того, создание каркаса и монтаж кровли двускатной беседки требует от хозяина квалификации плотника, а также кровельщика.

Четырехскатные

Такая крыша беседки требует выбора одного из двух вариантов.

Шатровая. Эта система включает четыре ската-треугольника, верх которых соединен в одной точке — в коньковом узле. Вальмовая. Такая кровля состоит из 2 треугольников и такого же количества трапеций, поэтому в состав ее входит коньковый прогон.

К плюсам обоих типов крыш относится их эстетичный вид, возможность использовать любой кровельный материал, прочность и минимальная парусность. Частого ремонта четырехскатные конструкции, как правило, не требуют.

Главный минус этого решения — сложность систем. Эти крыши требуют точных расчетов, таких же чертежей, корректного изготовления всех элементов стропильной системы. Чтобы избежать ошибок при самостоятельном их изготовлении, лучше воспользоваться услугами специалистов.

Плоские

Это относительно новый вид крыш — с минимальным уклоном. Но именно плоские конструкции многие владельцы участков рассматривают в качестве кандидатов чуть ли не в первую очередь. Преимущества таких интересных решений:

максимальная устойчивость;

простота сооружения, его небольшой вес;

стильность, современность, лаконичность построек;

минимальные затраты на стройматериалы и возведение беседки.

Плоские крыши относятся к эксплуатируемым сооружениям. Поэтому у хозяев появляется возможность обустроить на ровной поверхности полезное или эффектное дополнение: например, площадку для «открытого времяпрепровождения», цветник либо газон. Однако в этом случае возрастает нагрузка на конструкцию, а значит, строению необходим надежный фундамент и такие же опорные элементы.

Серьезный минус такой кровли — отсутствие наклона. Осадки будут «вынуждены» оставаться на плоской крыше. Чтобы влага не испортила элементы конструкции, ей требуется очень надежная гидроизоляция, а также влагостойкое (в идеале сплошное) кровельное покрытие.

Другие виды крыш для беседок

Современные материалы и технологии дают возможность сооружать и простые, и максимально сложные конструкции. Например, очень необычно смотрятся многоярусные или многоскатные крыши. Оба варианта идеальны для беседок круглой или многоугольной формы.

В эту же категорию входят купольные строения. Самые сложные, но и самые эффектные конструкции — комбинированные крыши, включающие несколько разных элементов. Как правило, их изготавливают по типовым или по индивидуальным проектам.

Крыша для беседки: кровельные материалы

После выбора формы конструкции приступают к поиску оптимального материала для покрытия крыши беседки. В этом случае существует одно правило: один кандидат для дома и постройки. Однако иногда от него отступают: например, если мини-здание находится в глубине сада, и не «конкурирует» с домом. Достойных претендентов на звание кровельного материала для беседки существует довольно много.

Металлочерепица

Это долговечный и привлекательный вид покрытия для крыш беседок. Его изготавливают из оцинкованной стали, алюминия или меди. Для защиты и улучшения вида металлических листов их покрывают слоем полимера. В этой роли используют полиэстер, поливинилхлорид (пластизол), пурал (полиуретан плюс полиамид) и т. д.

К преимуществам металлической черепицы относят:

простоту и скорость укладки из-за небольшого веса материала;

широчайший ассортимент металлической черепицы;

экологичность, стойкость, простоту в уходе;

невысокую цену изделий.

Слабые места металлочерепицы — шумность кровельного материала, возможность повреждения защитного покрытия и появления корродированных участков. Если выбран сложный вид крыши для беседки, то монтаж гарантирует большое количество отходов.

Профнастил

Профлист — более доступный кровельный материал, чем металлочерепица, хотя характеристики их во многом схожи. В декоративности профнастил ей уступает. В список его достоинств можно включить приемлемую цену, долговечность, широкий ассортимент цветов, небольшой вес и легкую укладку. Главный минус у профлиста тот же, что и у металлочерепицы: это шумность крыши во время дождя и града.

Общий недостаток изделий из металла — высокая теплопроводность. В жаркую солнечную погоду находиться в такой беседке будет не очень комфортно. Поэтому металлическое покрытие обычно выбирают для построек, находящихся в тени.

Мягкая черепица (гибкая, битумная)

Преимущества этого вида кровельных материалов:

прочность;

термостойкость;

привлекательный вид;

хорошая звукоизоляция;

легкий вес, простой раскрой;

минимальное количество отходов;

возможность принимать любую форму;

влагостойкость, нетребовательность в уходе.

Главные минусы мягкой кровли крыши беседки — высокая цена, необходимость создания сплошной обрешетки (например, из влагостойкой фанеры) и монтажа подложки (подкладочного ковра). Эти дополнительные элементы повышают стоимость работ, а также увеличивают вес конструкции.

Ондулин, или еврошифер, мягкий шифер

Это еще один ответ на вопрос, чем покрыть крышу беседки. Битумный волнистый лист стал отличной заменой обычному, не слишком привлекательному шиферу. «Нарядные» изделия, в отличие от «затрапезных» серых коллег, выглядят презентабельно. Другие преимущества ондулина:

влагостойкость;

бесшумность покрытия;

очень легкий вес изделий;

не слишком высокая их цена;

экологичность и гигиеничность;

простой и быстрый монтаж еврошифера;

легкий раскрой изделий (например, ножовкой по дереву);

инертность материала по отношению к кислотам, щелочам, нефтепродуктам.

Есть у еврошифера и слабые места. Это запах битума в жаркую погоду, уязвимость размягченного покрытия в летний зной, пожароопасность, недостаточная биологическая стойкость. Через несколько лет на ондулине поселятся грибки, мхи. Те участки, которые постоянно находятся в тени, зацветут.

Поликарбонат

Кровля беседки может быть создана из этого универсального материала. Его сильные места:

гибкость, простота обработки;

минимальный вес, упрощающий монтаж;

большой ассортимент цветов сотового и монолитного поликарбоната.

Это потенциальный вариант для односкатных, арочных, купольных конструкций. Нередко поликарбонат становится материалом для сооружения оригинальных купольных беседок. Каркас их собирают из дерева или металла.

Единственный минус материала в роли кровли — его уязвимость: например, поликарбонат может не пережить атаку крупным градом.

Деревянные и оригинальные крыши

В давние времена люди строили из пиломатериалов, причем деревянными были не только стены, но и крыши. Тем, кто предпочитает экологичность всем другим качествам, можно познакомиться с иными, не совсем традиционными, но натуральными вариантами. Например, с ролью кровельного материала беседки способен справиться гонт, дранка или шиндель.

Самые необычные решения — открытые постройки, крыши которых покрыты панелями из коры, камышом, тростником или соломой, натуральной или искусственной. Как правило, такие беседки прячут в укромных местах: они должны быть абсолютно защищены от порывов ветра.

Главный минус натуральных материалов — их легковоспламеняемость. Даже качественная обработка антипиренами не сможет стать гарантией сохранности уязвимой конструкции в случае пожара.

Крыша для беседки может иметь любую форму, изготавливаться из различных материалов. Главные требования к ней — надежность, максимальная прочность конструкции, и ее привлекательность.

В завершение темы «Крыша для беседки» — интересное видео: