Красивые беседки во дворе становятся настоящим украшением участков, их главным декоративным элементом и местом притяжения для членов семьи, их родственников, соседей и друзей. Такие небольшие постройки привлекательны, практичны и функциональны. Тем хозяевам, кто только планирует их строительство, предстоит познакомиться с разновидностями строений, выбрать оптимальный вариант, дизайн беседки и материалы для возведения садового домика. Продумать будущим владельцам нужно все до мелочей: крайне важно определить главное предназначение постройки, а также учесть количество людей, которые смогут поместиться в беседке одновременно.

Беседки на участке и их особенности

Беседка — это легкое крытое строение, предназначенное для отдыха. Ее можно назвать удобной альтернативой веранде. При оформлении классической постройки «для беседы» внутри сооружения устанавливают столы, стулья или иную мебель. Однако сравнительная простота не означает, что при поиске кандидата у хозяев участка не возникнет никаких вопросов. Поэтому перед выбором оптимального варианта конструкции ее будущим владельцам нужно познакомиться с несколькими правилами. Их соблюдение позволит новому строению вписаться в ландшафт участка, быть гармоничным дополнением и главным украшением.

При выборе габаритов постройки обязательно принимают во внимание размеры участка. Большой домик будет неуместен на территории скромной площади. И наоборот: маленькое строение «потеряется» на участке большого метража. Садовая беседка на загородном участке обязана сочетаться с домом по стилю. В противном случае не исключено, что новая постройка будут выглядеть на придомовой территории чужеродным элементом.

Более требовательны к месту беседки с мангальной зоной. Такие домики обязаны быть удалены от любого строения как минимум на 5 м. С другой стороны, расстояние не должно быть очень большим, потому что хозяевам придется носить в беседку продукты, напитки, посуду и т. д.

Виды садовых беседок

Для этих архитектурных конструкций малых форм существует несколько классификаций. При выборе оптимального варианта беседки первым делом владельцы определяют, какой будет будущая постройка.

Открытые и закрытые

Самое простое сооружение — летняя беседка. Это открытое строение, практически навес, который имеет только опоры и крышу. Более сложная конструкция — постройка с каркасом и решетчатыми стенами, или с невысокими ограждениями.

Такие постройки будут идеальными только для летнего отдыха. Это оптимальные варианты, если нужна беседка на маленьком участке. Строение для отдыха располагают недалеко от главного здания, или в тени деревьев. Недостаток конструкций открытого типа — их незащищенность от порывов ветра, насекомых, птиц и т. д. Как правило, открытые беседки во дворе располагают в укромных уголках, которые скрыты от чужих глаз.

К необычному, но невероятно привлекательному виду открытых летних беседок относятся «живые» конструкции. Это каркас, который украшают вьющиеся растения. Данный вариант — один из самых простых способов создания эффектной зоны отдыха.

«Поддержкой» для живой оригинальной беседки сможет быть металлический профиль, деревянные элементы (обрешетка), шпалеры из растущих деревьев. Потенциальные кандидаты на звание каркаса — китайский тополь, груша или яблоня, липа, рябина.

Закрытые, или зимние беседки можно назвать настоящими домиками в миниатюре. Они имеют все элементы, характерные для капитального строения, поэтому могут эксплуатироваться круглогодично. Минус таких конструкций — значительные расходы на строительство. Садовому мини-зданию потребуется надежный фундамент, такие же стены и крыша, гидроизоляция, утепление и т. д.

Эти небольшие постройки нередко превращаются в гостевые домики. Однако использовать их можно и в другом «амплуа»: например, очень популярны закрытые беседки с мангалом (барбекю) или камином, такие же летние кухни. Капитальные строения — идеальное решение для благоустройства больших загородных участков.

Деревянные, металлические, кирпичные, бетонные

По материалу для строительства беседки на участке делятся на деревянные, металлические, кирпичные, каменные и пластиковые сооружения.

Деревянные строения

Это, без преувеличения, самые популярные конструкции. Деревянная беседка на загородном участке или на даче выглядит эффектно, без проблем вписывается в любой ландшафт. Кроме того, древесина легка в обработке и не требует специального оборудования.

Для создания деревянных конструкций используют брус, мини-брус (или минибрус), оцилиндрованные бревна (диаметр — от 180 до 320 мм), доски, рейки. Такая беседка в ландшафтном дизайне — выбор тех, кто предпочитает натуральность во всем и близость к природе.

Конструкции из металла

Данные варианты беседок не менее популярны, потому что этот материал легок и менее подвержен влиянию внешней среды. Металл дает шанс соорудить конструкцию необычной формы, украсить ее ажурными коваными элементами. Такой прочный каркас позволяет выбрать любое кровельное покрытие, однако чаще «побеждает» поликарбонат. Второй по востребованности претендент — профнастил.

Для защиты от коррозии все металлические элементы конструкции обрабатывают антикоррозийным составом. Для создания беседок используют профилированные трубы из стали или алюминия. Толщина их стенок — 2-3 мм.

Кирпичные, каменные строения

Такие беседки во дворе частного дома встречаются не очень часто, но они — гарантия прочности, долговечности. Искусственный материал, как и натуральный камень, не боится влаги, огня, мороза и жары, перепадов температур и любой живой угрозы. Красивым кирпичным и каменным беседкам не нужен особый уход, они привлекательны в любую погоду и время года.

К минусам таких капитальных конструкций можно отнести необходимость очень прочного фундамента, сложность работ, если хозяева планируют самостоятельное строительство. Все его этапы требуют опыта, помощи специалиста или серьезной подготовки к предстоящей операции.

Постройки из пено- или газобетона

Ячеистые блоки стали востребованным материалом, который используют для строительства домов, бань и беседок. К преимуществам пено- и газобетона относится:

сравнительно легкий вес конструкции;

быстрое возведение стен (опор) благодаря большим размерам блоков;

возможность выбора менее затратного столбчатого фундамента, если его сооружение позволяет грунт на участке.

Один из главных минусов ячеистого бетона — необходимость его защиты от влаги отделочным материалом.

Строения, созданные из нескольких материалов

Такие оригинальные конструкции возводят из дерева и кирпича, из металла и камня и т. д. Нередко именно комбинированные беседки становятся «помещением для размещения» стационарного мангала, барбекю и т. д.

Пластиковые варианты дачных беседок

Довольно легкие строения из пластика собирают из различных материалов. Кандидатов на роль такого стройматериала есть несколько.

ПВХ и полипропилен

Трубы из поливинилхлорида является популярными претендентами для строительства уличных сооружений. Материал легок в обработке. Изделиям можно легко придать любую форму. Недостатки ПВХ — хрупкость, неприятный запах, который материал выделяет при нагревании. Однако для создания временного или переносного домика данный вид полимера рассматривать можно.

Беседки, собранные из пластиковых окон, — еще один вариант, который достоин внимания. Такие прозрачные конструкции могут превратиться в летние кухни, в круглогодичные домики. Они просты в уходе, к тому же обойдутся эти строения не очень дорого. Еще один плюс пластиковых окон — возможность создать необычную беседку сложной конфигурации. Для фиксации ее элементов используют специальные угловые соединители.

Полипропилен — второй претендент, который идеален для сборки небольших мобильных конструкций. Для создания легких летних беседок подходят более надежные, армированные изделия, усиленные алюминием или стекловолокном.

Поликарбонат

Данный полимерный материал вполне заслуживает звания универсала. Поликарбонат становится не только стенами, но и кровлей для беседок, каркас которых сооружен из различных материалов. Главные преимущества этого покрытия — невысокая стоимость создания вполне функционального строения, отсутствие боязни влаги, возможность возвести конструкцию необычной формы.

Серьезная претензия к поликарбонату — его уязвимость. Такие изделия не смогут противостоять серьезным механическим воздействиям: например, град способен повредить материал.

Беседки с мангалом, барбекю

Эти конструкции требуют отдельного рассмотрения, поскольку любой очаг всегда будет потенциальной угрозой для строения и участка. Беседки с очагом для дачи или загородного дома имеют большую площадь, так как помимо мангальной зоны они включают и обеденную. Такие строения могут быть возведены из любого материала. Однако в «печном случае» фаворитами являются огнестойкие кандидаты — камень, кирпич или более крупные строительные блоки.

Полностью кирпичная либо каменная беседка встречается не так часто. В большинстве случаев строят закрытые или открытые мини-здания, для которых при необходимости сравнительно легко сделать съемное остекление. Дерево и кирпич. Такая комбинация материалов полностью оправдана. Неуязвимую кирпичную стенку возводят у мангальной зоны. Опорные элементы, стропильную систему и ограждения делают из пиломатериалов. Металл. Небольшие конструкции идеальны для защиты переносных очагов. Второй вариант — большие кованые беседки для барбекю. Такие изделия обычно заказывают по индивидуальному или типовому проекту.

Стеклянная беседка — еще одна «беседочная разновидность», которая подходит для создания либо установки очага. В этом случае каркас и опорные элементы изготавливают из металла, кирпича или дерева.

Для полностью деревянных конструкций идеалом являются только переносные печи. Выходом для них может стать установка у мангала листа из негорючего материала: например, из асбеста или металла. Простейшие беседки-навесы таких противопожарных мер не требуют.

Обязательное условие для пиломатериалов-заготовок — их неоднократная обработка антипиреном (антисептиком). Готовое строение защищают лаком, краской, морилкой и т. п.

Формы построек

Самыми популярными остаются прямоугольные конструкции. Их возводят из дерева, металла, кирпича, ячеистого бетона. Однако есть и другие варианты конфигурации беседок.

Круглые. Это беседки-ротонды. Для классического элемента характерна куполообразная форма, а также опоры-колонны. Такие конструкции могут собираться из дерева, металла, пластика. Очень эффектно выглядят сооружения из натурального камня. Многоугольные. Эти строения могут иметь форму шести- либо восьмиугольника. Именно такие варианты нередко выбирают при строительстве беседок из дерева или металлопрофиля. Здания-многогранники — отрытые или полуоткрытые конструкции.

Комбинированные строения — самые необычные варианты беседки, однако выглядят они очень эффектно, современно, стильно. Такие «домики» обычно делают открытыми.

Оригинальный дизайн беседок

Классические типы конструкций никогда не выйдут из моды. Однако некоторым хозяевам больше по душе интересные, свежие идеи. Потенциальных решений есть несколько.

Беседка-домик. Это один из самых незатейливых вариантов. Но обычное мини-здание при желании можно превратить в сказочную избушку. Карета. Эту конструкцию можно собрать из металла. Более впечатляющей будет беседка из пиломатериалов. Помимо двух сидений в беседке-карете устанавливают столик. Достоинство варианта на фотографии — мобильность «средства передвижения».

Другие необычные идеи садовых беседок — беседка-шалаш или пагода, сфера (полусфера, купольная), созданная из металла и поликарбоната.

Беседка во дворе частного дома или на даче — помещение функциональное, удобное и привлекательное. Несмотря на кажущуюся простоту, небольшое строение преображает придомовую территорию. Оно создает атмосферу уюта, становится главным украшением участка и комфортабельным местом для приятного отдыха.

В завершение темы «Виды беседок» — интересное видео: