Все хозяева мечтают о полностью благоустроенном участке, который даст возможность проводить время приятно и с пользой для здоровья. Поэтому многие владельцы возводят на придомовой территории различные небольшие строения, придающие саду великолепный вид, становящиеся идеальными местами для отдыха на свежем воздухе. Беседка по-прежнему остается лидером симпатий. Эта легкая постройка нередко превращается в открытую столовую, в летнюю кухню, где устанавливают металлическую жаровню, или сооружают настоящую печь. Однако это сооружение не только функциональный, но и декоративный элемент, который может преобразить загородный участок невероятным образом. Поэтому многих владельцев интересует, как сделать решетку из реек для беседки такой, чтобы садовая постройка стала изящной, неповторимой и запоминающейся.

Решетка для беседки: особенности деревянного декора и его преимущества

Для оформления летней конструкции используют несколько методов, но одним из самых привлекательных украшений остается деревянная решетка для беседки. Второе, «научное» название решетчатого изделия — шпалера.

Легкую садовую постройку сооружают из разных стройматериалов: из дерева, металла, кирпича, камня, из комбинации материалов и т. д. В первых двух случаях открытые строения нередко декорируют именно деревянными решетками.

Эти «воздушные» элементы либо покупают, либо собирают их самостоятельно. Наиболее популярны те изделия, где рейки располагаются по диагонали. Однако решетки с рисунком «квадрат» обещают более простое изготовление. Преимущества деревянных украшений:

надежность;

придание уюта;

их универсальность;

привлекательный вид построек;

защита посетителей беседки от ветра и солнца;

доступность пиломатериалов и простота изготовления решеток;

отличная циркуляция воздуха: она важна, если в беседке находится очаг.

Если говорить о главном достоинстве этих не очень сложных конструкций, то это эстетическая составляющая. Решетка для беседки — эффектный декор. Такое украшение преображает не только небольшое садовое строение, но и участок в целом.

Деревянная решетка из реек — элемент, подходящий не только для оформления беседок. Они нередко становятся:

декоративными потолками ажурных садовых построек;

частью веранд, заборов, опор для лазающих и вьющихся растений.

С их помощью проводят зонирование придомовой территории, украшают и огораживают навесы, террасы. Деревянными решетчатыми экранами закрывают от взоров не самые привлекательные элементы домов и квартир — радиаторы, трубы и т. д.

Конструкция декоративной решетки для беседок

Эти изделия легко приобрести, причем их ассортимент может обрадовать самых взыскательных покупателей. Если же владельцев имения интересует операция «Деревянная решетка для беседки своими руками», то им не помешает поближе познакомиться с этим декоративным элементом. Решетки состоят из 2 частей: это каркас и его наполнение.

Рама — основной элемент конструкции. Именно она ответственна за прочность, жесткость деревянной решетки. Поэтому для каркаса выбирают сравнительно надежный брус: его сечение всегда больше, чем размер материала внутренней части декора. Соединяют их с помощью клея и крепежных элементов. В роли наполнения выступают относительно тонкие рейки. И в этом случае форма, размеры решетки и материала могут быть различными. Однако самым популярным вариантом остается расположение реек под углом друг к другу. Для фиксации внутреннего элемента в раме иногда прорезают пазы для реек. Их вставляют, затем фиксируют клеем, закрепляют саморезами либо гвоздями. Соединения реек между собой нередко дополнительно усиливают — проклеивают.

Чтобы предотвратить быстрое разрушение дерева, все заготовки до начала сборки решеток обрабатывают антисептиком и антипиреном, затем сушат. Готовые изделия защищают лаком, морилкой, прозрачной или цветной краской (реже). Те, кто выбрал белый состав, смогут зрительно расширить пространство, придать новизны. Однако такие решетки будут почти мгновенно пачкаться, поэтому белоснежная беседка потребует постоянного ухода.

Отдельного рассмотрения требует расстояние между элементами решетки для беседки. Для декоративных элементов небольшого размера обычно оставляют 50 мм между рейками. Если деревянная конструкция будет занимать всю стену от пола до потолка, то потенциальные решения — 100 мм, 150 мм или даже 200-250 мм.

Инструменты и материалы для изготовления декора

Деревянные решетки для беседки можно создать самостоятельно, но сначала мастеру нужно выбрать пиломатериал. Идеальным вариантом будет тот, что доступен, прочен, надежен и максимально прост в работе. Среди возможных кандидатов:

береза;

бук;

дуб;

лиственница;

сосна;

ясень.

Фавориты в этом списке — бук, дуб и лиственница, однако их недостаток — высокая цена. Ясень можно назвать золотой серединой. Береза не очень долговечна. Если владельцы не готовы переплачивать, то им может подойти сосна. Есть и другие достойные претенденты на роль деревянного декора: можно купить пиломатериалы из кедра, клена, липы, ольхи или осины. Если говорить о лидерах симпатий компаний-производителей таких изделий, то их четыре: это бук и дуб, лиственница и сосна.

Самая простая решетка в беседку потребует приобретения бруса (25х45 мм, 40х40 мм) и реек (6х30 мм, 10х20 мм либо 20х40 мм). Для работы мастеру понадобится:

шлифовальная машина;

антисептик, антипирен;

наждачная бумага;

саморезы, гвозди;

линейка, рулетка;

электролобзик;

шуруповерт;

струбцины;

карандаш;

угольник;

молоток;

кисть.

Для изготовления решеток нужно купить водостойкий клей, для их защиты — лак, прозрачную краску, морилку и т. д. Если запланирована сборка сложной, ажурной конструкции, то ее автору не обойтись без фрезерного станка, циркулярной пилы, рейсмуса и столярного верстака.

Как сделать деревянную решетку для беседки?

Изготовление такого декора нельзя назвать титанической работой, однако точность, внимательность и аккуратность мастеру потребуется.

Подготовительный этап: создание рамы

Перед началом работы все заготовки пропитывают антисептиком и антипиреном.

Чтобы подогнать изделие максимально точно, и не допустить ошибок, несколько измеряют проем, в котором будет фиксироваться рама. Затем занимаются чертежом, на котором указывают размеры всех элементов деревянной конструкции. Для создания декоративной деревянной решетки для беседки сначала собирают раму из брусков. Ее элементы чаще фиксируют с помощью простейшего соединения «вполдерева», или используют традиционные запилы под 45°. Соединяемые части каркаса скрепляют гвоздями (саморезами), предварительно тщательно промазав поверхности столярным клеем. Возможная альтернатива крепежным элементам — мебельные металлические уголки.

После завершения изготовления рамы ее углы зажимают в струбцины. Потом каркас оставляют на время, чтобы схватился клеевой состав.

Создание наполнения

Затем переходят к изготовлению внутренней части решетки. Сначала из реек выпиливают заготовки необходимой длины, которые шлифуют, соединяют друг с другом, и с рамой (с рамами).

Для изделий с диагональным пересечением нередко делают два каркаса, на которые набивают рейки, расположенные в разных направлениях. Затем рамы соединяют вместе. Этот метод дает возможность разместить между элементами москитную сетку, если беседка будет «работать» закрытым строением. Для создания более простого прямоугольного пересечения сначала фиксируют горизонтальные элементы, затем вертикальные, или наоборот. Однако не исключен и первый вариант создания решетки, с двумя рамами. Минус последней технологии — большая толщина решетчатой конструкции.

Чтобы все элементы были параллельными, а расстояния одинаковыми, используют прокладки. Например, бруски, длина которых равняется выбранному шагу между элементами.

Другие варианты изготовления

Есть еще несколько ответов на вопрос, как сделать решетку для беседки. Первый метод дает шанс создать сравнительно тонкое изделие, но не затратить на его изготовление слишком много времени и сил.

Сначала по размерам проема изготавливают раму. Потом на нее набивают рейки. Затем конструкцию переворачивают, укладывая на только что прибитые пиломатериалы. Теперь крест-накрест фиксируют ответные рейки, но их прибивают уже не к обрамлению, а к рейкам. Таким образом, их располагают внутри. Поэтому их до начала операции обрезают точно по размеру, подгоняя заготовки непосредственно на раме.

Существует и еще один популярный вариант сборки декоративной решетки в беседку. Это изготовление наполнения отдельно. При использовании этого метода сначала собирают решетку из элементов произвольной длины. Потом ее накладывают на каркас, крепят к нему, затем обрезают лишнее — части, выступающие за периметр рамы.

Чтобы изделие было максимально тонким, а внутренние элементы находились в одной плоскости, некоторые мастера используют более сложный способ. В этом случае в рейках обеих частей решетки предварительно выпиливают пазы на ½ толщины пиломатериала. Потом их обрабатывают наждачной бумагой.

В пазах ответные рейки фиксируют с помощью клея и/или саморезов, для которых в древесине сначала просверливают небольшие отверстия, чтобы она случайно не раскололась. Чтобы решетка выглядела безукоризненно, пазы выпиливают и в каркасе. Данный способ подразумевает, что раму собирают и фиксируют в последнюю очередь. Плюс этого метода — невероятная привлекательность тонкой и изящной ажурной конструкции, а его минус — трудоемкость сборки такой решетки.

Декорирование

Эти элементы красивы, поэтому не особо нуждаются в каких-либо дополнениях. Но некоторые мастера для достижения большего эффекта вырезают на рейках волны либо узоры. Чаще всего готовые конструкции покрывают лаком, морилкой или прозрачной краской, например, акриловым составом.

Однако практики считают, что более качественным и защищенным изделием будет то, заготовки для которого были покрашены (залакированы) еще до сборки шпалеры.

Рядом с такими воздушными беседками сажают вьющиеся растения — виноград девичий, душистый горошек, ипомею, клематис, розы, фасоль декоративную, хмель.

Потенциальные рисунки

Деревянная воздушная решетка для украшения беседки может быть как простой, так и сложной. Самые популярные варианты — квадраты и ромбы («алмаз»), но они не единственные возможные решения.

Один из интересных, но не очень сложных вариантов — двойные решетки. В этом случае украшение может быть квадратным или «алмазным». Второй оригинальный способ — изготовление украшения из двух разных изделий: одного с частым, другого с редким расположением элементов. Очень необычно смотрится деревянный декор из реек, на которых выпилены зубчики. Еще одно интересное решение — рисунок «двойная диагональ». В этом случае «роль» одной широкой рейки исполняет пара очень тонких изделий.

Уход за беседками с деревянными решетками

Любая деревянная конструкция, находящаяся в неблагоприятных условиях, всегда нуждается в защите. Если говорить о декоративных решетках, то заготовки для них сначала как минимум дважды пропитывают антисептиком и антипиреном. Готовую беседку и все ее деревянные элементы чаще покрывают морилкой, лаком либо прозрачной краской, так как эти составы позволяют защитить строение от многочисленных врагов, но сохранить красоту древесины.

Максимального внимания деревянные конструкции требуют осенью, когда их подготавливают к зимовке. В этот период решетки чистят от грязи и пыли. Из беседки убирают опавшую листву, не допуская ее долгого контакта с деревянными поверхностями.

Имеет ли смысл затевать операцию «Решетка для беседки своими руками», или лучше пойти более простым путем, купив готовые изделия? На эти вопросы смогут ответить сами хозяева, когда увидят, какая им работа предстоит. Их внимания заслуживает следующее видеопособие, высоко оцененное зрителями: