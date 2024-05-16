Как можно построить пластиковую беседку: потенциальные кандидаты

Дача или загородное владение дают шанс создать идеальную зону отдыха, где будет все, что только могут пожелать даже самые взыскательные хозяева. И самым лучшим вариантом является не слишком большая, но вместительная и очень уютная беседка. Такое небольшое, но полезное сооружение можно заказать и купить, а можно собрать его самостоятельно. Для создания зоны отдыха под крышей часто используют дерево и металл, но есть у строителей и еще один претендент. Это пластик, материал довольно надежный, легкий и недорогой, а иногда даже почти бесплатный. Поэтому его используют для разных целей. Если владельцев интересует, как построить пластиковую беседку, то ответов на этот вопрос существует сразу несколько. Для «сооружения этого сооружения» подойдут разные полимерные изделия — трубы, панели, мягкие окна и даже обычные, «ничем не примечательные» бутылки.

Достоинства и недостатки пластика в роли строительного материала

Трудно найти более востребованное, практически универсальное сырье. Полимеры становятся:

игрушками;

одеждой и обувью;

предметами мебели;

одноразовой посудой;

упаковочными материалами;

канцелярскими принадлежностями;

тарой для воды, масла и других жидкостей;

элементами бытовой техники, электронных устройств, автомобилей, велосипедов, мотоциклов и т. д.;

сырьем для изготовления разного медицинского оборудования, инструментов, протезов и других необходимых товаров.

Пластиковые изделия из полипропилена и полиэтилена стали незаменимыми для создания инженерных систем (водоснабжение, канализация, отопление). Из различных полимеров изготавливают потолочные и стеновые панели (ПВХ), практичные, красивые потолки и багеты для них, плинтусы, окна, подоконники, отливы и т. д.

Вообще, владельцы загородных участков также очень охотно используют пластик для создания различных полезных вещей. Совсем не лишними на даче будут:

арки-перголы;

теплицы, парники;

невысокие заборчики;

легкая садовая мебель;

фигурки разных животных;

каркасы для беседок и навесов;

мини-клумбы — горизонтальные или вертикальные;

приспособления для хранения инструментов, инвентаря.

Невероятная популярность изделий из различных полимеров объясняется их практичностью, не слишком высокой ценой, замечательными эстетическими качествами и эксплуатационными характеристиками. Однако и без слабых мест они не обошлись.

Плюсы пластика

В этом «положительном списке»:

легкий вес;

невысокая цена;

универсальность;

удобство эксплуатации;

прочность, эластичность;

износоустойчивость, долговечность;

экологичность и химическая инертность;

шанс соорудить практичную мобильную конструкцию;

возможность вторичной переработки полимерной продукции.

Нельзя не отметить широкий ассортимент разнообразных синтетических изделий. Пластик можно увидеть практически везде и всюду.

Минусы

Неидеальность — та причина, по которой полимеры не завоевали весь мир, и теперь им этого сделать не удастся. Среди недостатков пластиков:

боязнь высоких и низких температур: при первых они плавятся, вторые «заставляют» их трескаться;

старение, изменение цвета (пожелтение) из-за длительного воздействия ультрафиолета;

слабая сопротивляемость огню, выделение вредных веществ при нагревании (горении).

Еще один серьезный минус пластиковых изделий — очень долгий период разложения материала. Например, полиэтиленовые пакеты «умрут» в земле через 100 лет. Более объемным изделиям, произведенным из пищевого либо непищевого пластика, для этого потребуется как минимум 5 веков. Если полимеры попадут в воду, то они будут разлагаться гораздо медленнее. Уже сейчас в океанах встречаются гигантские мусорные острова. Доля различных «дрейфующих» пластиковых изделий в них очень велика.

Если рассматривать только беседки из пластика, то в этом случае в плюсы можно отправить простоту работы с материалами. Например, конструкцию из пластиковых труб (и фитингов) можно собрать всего за несколько часов.

Изготовление беседок из пластика: возможные претенденты

Для сооружения этих открытых домиков используют несколько видов полимеров, то есть изделий из них. Чаще всего выбирают пластиковые трубы из полипропилена (ППР), из металлопластика или из самого доступного поливинилхлорида (ПВХ). Такие «изобретения» привлекают владельцев дачных участков по нескольким причинам. В список их «добродетелей» отправляется:

влагостойкость конструкций;

сравнительно простой монтаж и демонтаж;

долговечность и простой ремонт (замена элементов);

возможность обойтись без прочного, капитального фундамента.

Пластик хорош еще и тем, что у него нет «катастрофических» недостатков, присущих его «соперникам». Беседке из полипропилена, металлопластика или ПВХ не страшна плесень, коррозия и другие враги дерева/металла. Однако среди пластиковых изделий есть не лучшие кандидаты и трубы-фавориты.

ПВХ

Эта продукция подкупает доступной ценой, простотой обработки и легкостью монтажа. Однако прочность изделий из поливинилхлорида оставляет желать лучшего. Кроме того, многих отпугивает неприятный запах, которым «сильно радует» нагревшийся пластик.

К недостаткам легких сооружений из поливинилхлорида отправляется и его «неприятие» низких температур. На морозе такие каркасы становятся хрупкими, трескаются. По этой причине перед наступлением холодов пластиковую конструкцию придется демонтировать, а потом убрать в теплое помещение.

Полипропилен

Данные трубы более предпочтительны, поскольку на солнце они не будут «благоухать». Полипропилен безопасен и износостоек, удобен в обработке и долговечен (от 25 до 50 лет). Однако этот материал тоже уязвим: он довольно чувствителен к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для сборки уличных конструкций он все же не самый безупречный кандидат. Исключением смогут стать беседки, постоянно находящиеся в тени.

Металлопластик

Самым лучшим вариантом для строительства подобных конструкций считается использование металлопластиковых труб, изготовленных из полиэтилена и алюминия (армирующий слой). Если объяснять проще, то это тонкая металлическая труба, которая с обеих сторон защищена полимером. Данные изделия имеют приемлемую цену. Они достаточно надежные, прочные, гибкие, но отличаются небольшим весом. Каких-то серьезных минусов у металлопластика в роли каркаса беседки нет.

Другие виды полимеров

«Беседка из полипропилена, поливинилхлорида или металлопластика» означает лишь пластиковый каркас, который обычно собирают из труб. Однако такой остов не только «крышуют». Очень часто с помощью полимерных изделий создают стенки или невысокие ограждения летней постройки.

Для той и иной цели владельцы участков нередко приобретают практически незаменимый поликарбонат — монолитный, сотовый или профилированный (прозрачный шифер). Другие хозяева отдают предпочтение более простым решениям: они покупают тенты и уличные шторы из поливинилхлорида или полиуретана. Некоторые владельцы даже для создания пола используют полимерные доски (ПВХ).

Беседка из пластиковых труб

Хозяева могут выбрать любой из материалов. Все зависит от размеров и предназначения конструкции, а также от желания/нежелания убирать ее части в помещение перед наступлением зимы. Однако первое полимерное сооружение многие мастера собирают из ПВХ. В этом случае даже грубые ошибки не обойдутся слишком дорого.

Инструменты, материалы

Беседка из пластиковых труб своими руками — операция, которая предполагает, что все необходимое для ее проведения уже куплено или найдено. Для сборки пластикового садового домика мастерам понадобится:

карандаш (маркер);

линейка и/или рулетка;

ножовка (ножницы, резак);

пластиковые трубы и фитинги;

поликарбонат, шторы либо тент;

строительный фен (для беседок–арок);

металлические трубы (отрезки) или арматурные стержни.

Для легкой беседки из труб ПВХ (полипропилена, металлопластика) не создают суперпрочный фундамент. Поэтому перед началом основных работ строительную площадку просто очищают от мусора, или избавляют ее от верхнего слоя земли, чтобы уложить потом какое-либо покрытие. Например, тротуарную плитку. В этом случае плодородный слой заменяют щебнем (или гравием) и песком.

Но первым делом занимаются составлением чертежа будущей конструкции, потом приступают к «основной деятельности».

Изготовление каркаса

Согласно схеме проводят разметку, отмечая те точки, где будут располагаться опорные элементы. Потом:

В этих местах выкапывают не очень глубокие ямы (до 500 мм). В них устанавливают отрезки металлических труб, в которые будут вставлять стойки из пластиковых элементов. После завершения этого этапа проверяют вертикальность всех элементов. Потом ямы засыпают щебнем, а сверху — землей.

Второе возможное решение — использование арматурных прутьев. В этом случае пластиковые трубы будут надеваться на металлические стержни.

После завершения этого этапа из труб и фитингов (уголки, тройники и т. д.) собирают пластиковый каркас беседки. Если эту конструкцию желают оставить мобильной, то в данном случае земляных работ не проводят и опорных элементов не используют. Их роль «отдают» нижней обвязке (из труб, бруса). Но в данном случае для фиксации легкого сооружения необходимы покупные или самодельные грунтозацепы. Их нужно установить в каждом его углу.

«Благоустройство» стен и создание крыши

Беседка из труб ПВХ может быть защищена от непогоды сравнительно большим количеством материалов. Но первое по популярности место занимает всем известный поликарбонат. Если этот претендент чем-то не устраивает владельцев, то они рассматривают:

уличные шторы из ПВХ, полиуретана (мягкие окна);

недорогую полиэтиленовую пленку;

прочную тентовую ткань;

брезентовые шторы.

Поликарбонатные листы фиксируют на пластиковом каркасе саморезами с термошайбами. Для крепления мягких окон применяют саморезы с шайбами (плюс люверсы) и/или практичные молнии. Для подвешивания штор используют удобные петли, либо изготавливают карманы-кулисы.

Другие «пластиковые решения»

Есть еще несколько моделей и способов, которые можно рассмотреть владельцам дач и загородных домов. Первую конструкцию можно собрать самостоятельно, но для этого ее авторам потребуется ангельское терпение. Вторая беседка «настоящая», но она очень сложна, поэтому такой садовый домик лучше выбрать и заказать.

Бутылочное строение

Максимально прочной и основательной будет постройка, возведенная из стеклянных бутылок. Их укладывают горизонтально. Для создания надежных, довольно толстых стен используют песчано-цементный раствор. Первые кандидаты для такого строительства — суперпрочные сосуды из-под шампанского. В данных конструкциях пластиковая только крыша. Например, ее можно сдалатьиз «вездесущего» поликарбоната.

Еще один потенциальный вариант — создание «незабываемого» объекта из прозрачных пластиковых бутылок. В этих конструкциях тару чаще располагают вертикально, реже горизонтально. Как и в случае с изделиями из стекла, беседку из небольших пластиковых бутылок (1,5 л или 2 л) можно сделать открытой или почти полностью закрытой.

Потенциальные помощники тары из пластика или стекла — металлические профили или пиломатериалы для сборки каркаса, а также поликарбонат, ПВХ, стеклопластик или органическое стекло для создания крыши.

Беседка из стеклопакетов

Данный вариант сооружения предполагает, что постройка будет капитальной и очень тяжелой. Поэтому для нее необходим максимально надежный фундамент. Кроме того, такая беседка потребует серьезных расходов. Зато конструкция с прочным основанием и окнами ПВХ будет теплой, круглогодичной. Она:

сможет играть роль гостевого домика, зимней кухни;

превратится в дополнительную комнату, удобный кабинет и т. д.

Достоинства готовой пластиковой конструкции — возможность получить дополнительные «благоустроенные квадратные метры» и минимум действий, которые потребуются от хозяев загородного участка.

Есть ли другие достойные альтернативы?

Пластиковые самодельные конструкции имеют один большущий плюс. Это низкие расходы на их сборку. Они могут быть и вовсе минимальными, если в хозяйстве есть необходимые строительные материалы. Однако далеко не всем владельцам участков может прийтись по душе такие малые архитектурные формы. К счастью, у пластиковых строений есть разные достойные конкуренты. В их создании также «участвуют» полимеры.

Беседки из мягких окон (ПВХ, ППР)

Если цель владельцев загородного участка создание простой, небольшой и недорогой конструкции, то меньше всего хлопот им доставит почти элементарное строение. Оно состоит из металлического каркаса, «настоящей» крыши и стен из гибких ПВХ или ППР окон. Такая беседка очень удобна, так как она может быть открытой и закрытой. Если на улице хорошая погода, то шторы «раздвигают». Когда собирается дождь, мягкие окна возвращают на законное место.

Купольные беседки, изготовленные из поликарбоната

По понятным причинам такие модели проще приобрести, чем собрать самостоятельно. Каркас их изготовлен из металлического профиля, а секции или соты сделаны из монолитного поликарбоната. Беседки-купола бывают компактными. Есть модели средних размеров, но существуют и большие конструкции.

Очень необычными и практичными можно назвать невероятно просторные купольные строения — гриль-беседки. Данные модели позволят отдыхать с комфортом круглый год: как летом, так и зимой. Площади такого купола хватит даже для проведения корпоратива, свадьбы, юбилея и т. д.

Беседки из древесно-полимерного композита

ДПК называют инновационным материалом, и не зря. Древесно-полимерный композит издалека не отличить от дерева, он даже пахнет так же. Однако эти «пиломатериалы» защищены от всех страшных врагов древесины — от влаги и плесени, от гнили, насекомых-вредителей и т. д. Этот композит:

не боится сильных перепадов температур (от -50° до 70-80°);

без проблем переносит даже серьезные нагрузки;

не поддерживает горение, очень прочен;

долговечен (40-50 лет);

привлекателен.

ДПК не капризен, он не требует особого ухода. Строения из него способны выдержать любую ветровую нагрузку. Еще одно его преимущество — легкость обработки. По этой причине композитный материал дает шанс собрать беседку самостоятельно, без какого-либо «вмешательства извне». Но и подобрать готовую модель хозяевам участков не составит никакого труда.

Простые шатры-беседки

Такие конструкции обычно приобретают для дач, где бывают проблемы со свободным местом, где одним из главных достоинств может считаться мобильность.

В комплект подобных моделей входит:

стальной каркас, защищенный порошковой краской;

тент (шторы, москитные сетки).

Эти беседки не занимают слишком много места. Они легки, поэтому очень быстро собираются и разбираются. Кроме того, цена таких шатров вполне «удобоварима».

К недостаткам небольших конструкций можно отнести как раз их «невесомость». Если на придомовой территории часто «гуляет ветер», то легкой беседке понадобится очень надежный «якорь» (укрепление стоек). В противном случае она рискует превратиться в «унесенную ветром».

Беседки из ротанга (RAMMUS-волокно, экоротанг или полиротанг)

Это еще один синтетический кандидат, из которого изготавливают абажуры, кашпо, корзины, сундуки, подвесные качели и плетеную мебель, заборы и симпатичные, уютные беседки (плюс беседки-качели). Данный полимерный материал, изготовленный из гранулированного полиэтилена, экологичен, эластичен, долговечен.

Полиротанг легко спутать с природным материалом. Но цена его значительно ниже, чем стоимость натурального «коллеги». Легкие конструкции из искусственного ротанга очень необычны, они ажурны и тем привлекательны. Каркас их изготавливают из алюминия.

Построить пластиковую беседку можно разными способами, из разных материалов. Одной из самых простых будет легкая конструкция из полимерных труб, а максимально требовательной — защищенная, теплая постройка из пластиковых окон. Однако намного проще приобрести уже готовое, практически безупречное изделие. В этом случае за его надежность можно ручаться.

О том, какой может быть эта малая архитектурная форма, созданная своими руками, расскажет автор следующего интересного видео: