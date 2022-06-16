Фундамент под беседку: виды оснований и технологии их создания

Никто не подумает спорить с тем, что даже легкое строение должно быть абсолютно надежным, незыблемым. Поэтому любому сооружению необходимо обеспечить прочное и безупречное основание. Если рассматривать фундамент под беседку, то выбор у владельцев есть. Оптимальным вариантом можно считать ту конструкцию, которая будет выдерживать вес постройки, сможет гарантировать ее статичность. Таких претендентов есть даже несколько. Поэтому перед началом планирования строительства мастерам предстоит познакомиться со всеми вариантами оснований для беседок, и сделать выбор в пользу того, который может считаться почти идеалом для конкретного участка и его хозяев.

Функции основания

Нуждается ли беседка в фундаменте? Ответ на этот вопрос однозначен: любому сооружению необходимо надежное основание. Качественный фундамент является одним из важнейших конструктивных элементов строения, он обеспечит:

защиту нижней части конструкции от влаги;

устойчивость, неподвижность строения;

равномерность нагрузки на грунт.

Понятно, что основания, предназначенные для капитального дома и легкой беседки, будут иметь некоторые отличия. Поэтому особенности последних конструкций нужно рассмотреть подробнее.

Что влияет на выбор «основательной конструкции» для беседки?

Фундамент всегда выбирают под конкретное сооружение, так как большое значение имеет вес используемых строительных материалов. Однако при выборе типа основания обращают внимание еще на несколько важных моментов.

Сначала разрабатывают проект, определяют размер и примерный вес беседки. Тяжелая конструкция требует мощного фундамента, легкая не так требовательна, поэтому для нее выбор шире. Узнают характеристики грунта на участке (глубину промерзания), а также глубину залегания грунтовых вод. Другой важный фактор для любой постройки — рельеф местности.

Эти пункты требуют небольших пояснений. Тяжелые и большие строения требуют максимально надежной конструкции: в этом случае идеалом можно считать плитный или ленточный фундамент под беседку. И наоборот, для легких и небольших сооружений оптимальны «точечные» — столбчатые или свайные — основания.

Для нестабильного грунта (участки в болотистой местности, рядом с реками, на торфяниках) требуется свайный фундамент. Высокий уровень залегания грунтовых вод, пучинистые, сыпучие почвы являются поводами для выбора «плавающего» основания — мелкозаглубленного плитного фундамента под беседку.

Если грунт на участке не отличается стабильностью, то лучшим вариантом будет лента. Ее же нередко выбирают для беседок, в которых будет располагаться барбекю, мангал или иной очаг. В этом случае для печи сооружают «независимую плиту».

Фундамент для беседки: популярные типы оснований

Садовые домики дают будущим владельцам простор для выбора. Для относительно нетяжелых конструкций обычно выбирают ленточный, монолитный, свайный или столбчатый фундамент. Каждый из них имеет достоинства и некоторые недостатки.

Ленточный фундамент для беседки

Такие замкнутые контуры выбирают для возведения деревянных (бревенчатых), блочных, каменных или комбинированных строений. Лента — идеальный фундамент для беседки из кирпича. Ее минусы — трудоемкость, большие расходы, необходимость делать паузу, необходимую для застывания бетона. Есть два варианта создания таких оснований.

Традиционная лента из бетона

Ленточный фундамент заливают в один прием, его глубина — 500-600 мм. Ширина основания равняется толщине стен плюс запас в 100-150 мм. Создание ленточного фундамента под тяжелую беседку отнимет немало времени и сил.

Первый традиционный этап — подготовка стройплощадки. Этот участок очищают от мусора, потом размечают с помощью колышков и шнура. После проверки контура будущего фундамента измерением диагоналей роют траншею. На ее дно засыпают песчано-щебневую подушку, толщина каждого слоя — около 100 мм. Каждый из них тщательно утрамбовывают, песок сначала проливают водой. После завершения подготовки траншеи собирают и устанавливают опалубку из досок, влагостойкой фанеры, ДСП и т. д. Затем внутрь помещают армирующий каркас, потом заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют прутом арматуры и разравнивают.

Опалубку демонтируют спустя 7-10 дней. Перед началом строительства беседки ленточный фундамент гидроизолируют битумной мастикой (и/или рубероидом).

Ленточный фундамент из фундаментных блоков (ФБС)

«Фундаментные блоки сплошные» дают возможность собрать ленту любого размера. Кроме того, такая операция имеет еще один плюс: мастерам не придется долго ждать набора прочности бетона. Однако данное решение идеально только для непучинистого грунта, так как велик риск разрушения основания из-за разрыва раствора, соединяющего его элементы.

Фундаментные блоки под беседку гарантируют скорость и относительную простоту работ, высокую прочность, небольшой расход материалов и приемлемые затраты. Минус такого блочно-ленточного основания — необходимость ангажирования подъемной техники, а она подразумевает дополнительные расходы.

При самостоятельном строительстве чаще используют бетонные изделия 200х200х400 мм. Для равномерного распределения веса блоков для тяжелых строений приобретают фундаментные плиты ФЛ («фундамент ленточный»).

Операция «Ленточный фундамент для беседки из ФБС» не отличается особой сложностью, если владельцы «пригласили» спецтехнику.

Сначала очищают и размечают участок. Роют траншею, засыпают щебнем, песком и трамбуют. Если беседка будет тяжелой, то на дно укладывают плиты ФЛ. Устанавливают фундаментные блоки максимально плотно. Для соединения бетонных изделий используют песчано-цементный раствор.

Для того чтобы гарантировать прочность основания, между его рядами выполняют армирование. Минимальная высота такого фундамента (согласно нормам) — два блока. Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой и рубероидом.

Столбчатое основание под беседку

Такие конструкции чаще используют при сооружении бань, гаражей, металлических или легких деревянных построек. Иногда именно столбы выбирают для беседок из бруса или бревна. Для изготовления опорных элементов используют бетон, кирпич или другие строительные блоки (включая ФБС).

Столбчатый фундамент из кирпича для беседки

Этот вариант можно рассматривать, если необходимо основание под легкую постройку, но хозяева предпочитают сократить сроки и расходы на строительство. Данный метод дает возможность обойтись без дорогой помощи специалистов и спецтехники.

Создание оснований под столбы

Для сооружения фундамента используют красный полнотелый кирпич. Это материал отличается влагостойкостью и высокой прочностью.

После завершения подготовки строительной площадки места, где будут располагаться опоры, отмечают колышками. Затем роют ямы глубиной 700-1000 мм (обязательно ниже уровня промерзания). Их диаметр должен превышать сечение столбов на 150-200 мм. На дне каждой из них устраивают подушку из смеси щебня и песка. Общая ее толщина — 200-300 мм. Материал увлажняют, затем трамбуют. Подушку застилают двойным слоем рубероида, чтобы защитить бетонно-кирпичную конструкцию от воды.

Переходят к созданию бетонной подошвы для столбчатого фундамента беседки. На дно каждой ямы устанавливают армирующий каркас, связанный из прутьев сечением как минимум 8 мм. Затем в них заливают раствор. Толщина этого защитного слоя — 200-250 мм.

Возведение опор

К кладке кирпичных столбов приступают спустя 2-3 суток. Этого срока достаточно для первичного набора прочности бетоном.

Опорные элементы, как правило, состоят из рядов из 4 блоков, которые укладывают в полкирпича. Они получаются полыми внутри. Раствор для столбов изготавливают из цемента М400-500. Для повышения прочности столбчатого фундамента предпринимают несколько шагов.

Опоры усиливают армирующей сеткой, толщина ее проволоки — 4-6 мм. Каждый ряд кирпичной кладки проверяют на горизонтальность и вертикальность. Их количество зависит от запланированной высоты фундамента: опоры должны возвышаться над поверхностью земли на 150-200 мм. Пустоты, оставшиеся в их центре, заливают раствором. Предварительно в свободное пространство помещают несколько арматурных прутьев толщиной 8-12 мм. Для крепления к столбам деревянного ростверка в бетоне фиксируют закладные элементы (шпильки).

Через 6-8 дней пустоты между грунтом и опорами засыпают щебнем, гравием либо шлаком. Столбы обмазывают битумной мастикой, а площадки дополнительно застилают двойным слоем рубероида. Альтернативный вариант для их защиты — чередование обмазочной и рулонной гидроизоляции.

Заливка столбчатого фундамента

Самостоятельное изготовление бетонных опор — еще одна популярная технология, которую рассматривают, если планируют сделать фундамент для беседки своими руками. Данный вариант подойдет для легких деревянных сооружений. В этом случае действуют так:

После разметки участка определяют места для опорных элементов. В них с помощью ручного бура делают отверстия на глубину ниже уровня промерзания грунта. На дно каждой скважины засыпают слой песка (150 мм), его проливают водой и уплотняют. Затем засыпают смесь песка с гравием, толщина этого слоя как минимум 100 мм. Его также утрамбовывают. Приступают к сборке опалубок. В этой роли сможет выступить конструкция из досок, фанеры, стальных листов. Внутрь помещают каркасы из арматуры. Потом заливают раствор, изготовленный из цемента, песка и щебня (1:1:3). Смесь уплотняют прутом и разравнивают. В раствор устанавливают металлические закладные элементы для фиксации деревянной обвязки.

После завершения работ делают паузу, ее длительность — месяц. Затем поверхность столбов гидроизолируют и приступают к сооружению ростверка.

Самый быстрый способ сооружения столбчатого фундамента под беседку небольшого веса — использование опор из фундаментных блоков. Их укладывают на подушку из щебня и песка, или устраивают для них бетонную подошву. Соединяют элементы песчано-цементным раствором.

Плитный фундамент под беседку

Такое основание выбирают нечасто, основная причина «пренебрежения» — серьезные расходы. Однако монолит необходимость, если грунтовые воды расположены очень близко. Он же спасение для участков со сложными грунтами — подвижными, пучинистыми. Еще один плюс монолитной конструкции — практически готовый пол.

Плита — идеальное решение для беседок, в которых будут сооружать тяжелые, стационарные очаги (барбекю, мангалы, грили и т. д.). Такие фундаменты подходят для построек, возведенных из любых материалов.

Сначала на строительной площадке выкапывают неглубокий котлован (не более 500 мм). Затем изготавливают и устанавливают опалубку. На дно ямы засыпают песок, затем мелкофракционный щебень. Общая толщина материалов — 250-300 мм. Подушку тщательно уплотняют. Сверху ее застилают плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. На гидроизоляции распределяют тонкий слой щебня (около 5 мм). Он — альтернатива подставкам, необходимым для того, чтобы армирующий каркас находился в толще бетона. Его связывают из прутьев диаметром 10 мм, со стороной ячеек, равной 200 мм. После установки армирующего элемента в опалубку заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 250-350 мм, так как фундамент должен возвышаться над поверхностью земли.

Чтобы предотвратить растрескивание плиты при слишком быстром высыхании бетона в жаркую погоду, в первую неделю ее защищают плотной полиэтиленовой пленкой. Спустя 10-12 суток демонтируют опалубку. Для набора прочности бетону требуется месяц.

Свайное основание для беседки

В этом случае у строителей беседки тоже есть два варианта. Каждая из технологий не потребует много времени, но гарантирует надежность и прочность садового домика.

Использование винтовых свай

Монтаж свай стартует с подготовки стройплощадки.

Сначала в местах, где будут находиться опоры, делают неглубокие подкопы. Затем приступают к вкручиванию свай. Для этого этапа используют спецтехнику, или применяют простейшие рычажные механизмы. Вертикальное положение элементов фундамента при вкручивании постоянно проверяют отвесом (строительным уровнем). После завершения установки опоры, находящиеся выше остальных, обрезают. Затем внутрь свай заливают раствор.

После застывания бетона к стволам приваривают оголовки. Все поверхности изолируют битумной мастикой, а на площадки приклеивают куски рубероида. В роли ростверка для легких и небольших построек выступает деревянная конструкция. Все ее элементы заранее пропитывают антисептиком и антипиреном. Для тяжелых и габаритных беседок обвязку собирают из профильных труб либо швеллера.

Сооружение фундамента из буронабивных свай

Эта технология сильно отличается от предыдущего метода. В данном случае:

С помощью бура делают скважины необходимой глубины. Затем в них устанавливают обсадные элементы. В этом качестве используют асбоцементные, металлические, пластиковые трубы, несъемную гидроизоляционную «опалубку», сделанную из рубероида. Затем внутрь обсадных труб помещают армирующие каркасы. Для их изготовления используют арматурный прокат диаметром 8-20 мм. Потом в сваи заливают раствор.

Для участков с не очень высоким уровнем грунтовых вод, со стабильным грунтом есть еще один вариант, который не требует «участия» обсадных элементов. В этом случае после бурения в скважины опускают армирующие каркасы, затем сразу заливают раствор.

Фундаменты из автомобильных покрышек

Говорят, что такой оригинальный фундамент подойдет под беседку, баню, сарай, веранду и под другие легкие сооружения. Больше всего в этой технологии привлекает возможность экономии, поскольку этот «стройматериал» можно раздобыть абсолютно бесплатно. Еще один плюс автомобильных покрышек — их амортизирующие свойства. Кроме того, авторезина абсолютно равнодушна к влаге, морозу, перепадам температур.

Фундамент из покрышек для беседки чаще делают столбчатым или плитным. Некоторые мастера сооружают из шин даже ленты. В любом из случаев сначала роют неглубокий котлован (до 400 мм), затем его дно выравнивают и трамбуют. Потом засыпают песок и/или мелкофракционный щебень. Первый материал проливают водой и трамбуют, второй уплотняют.

Основание из опор сооружают, устанавливая шины друг на друга. Затем в столбы засыпают щебень, кирпичный бой, строительный мусор. Сверху оставляют свободными примерно 50 мм. Наполнитель увлажняют, затем в опоры заливают раствор. Через несколько дней переходят к изготовлению обвязки из бруса. Монолитный фундамент получают, укладывая покрышки как минимум в 2 слоя. Все пустоты между ними засыпают боем кирпича или гравием. Внутрь укладывают куски рубероида, затем покрышки заполняют землей, осколками кирпича, песком и т. п.

Возможная претензия к резиновым основаниям — выделение вредных веществ на солнце и при высокой температуре. Однако этот недостаток легко устранить: достаточно закрыть покрышки каким-либо изоляционным материалом: например, рубероидом, плотной пленкой. Второй минус — неприглядный вид высоких конструкций. Чтобы скрыть такой фундамент из шин, мастеру потребуется немало облицовочного материала.

Какой фундамент для беседки предпочесть? Ответ на этот вопрос зависит от типа строения, от особенностей грунта и от предпочтений хозяев. Для некоторых владельцев главным требованием к основанию является скорость «сооружения сооружения». Для других гораздо важнее максимальная прочность конструкции.

О том, каким может быть фундамент для садовой беседки, расскажет автор интересного видео: