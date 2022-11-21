Беседки относятся к самым популярным сооружениям, и причин тому несколько. Они не только весьма эффектно выглядят и являются главным украшением участка, но и защищают хозяев и их гостей от малоприятных сюрпризов природы. Однако открытые и полуоткрытые конструкции все же довольно уязвимы. Они не могут обеспечить «абсолютный комфорт» отдыхающих в них людей. Поэтому многие владельцы таких симпатичных зон отдыха ищут ответ на вопрос о том, чем закрыть беседку от дождя и ветра. Способов устранить самый большой недостаток таких небольших построек есть несколько. Но чтобы выбрать идеально-оптимальный вариант, первым делом хозяевам этих привлекательных сооружений нужно познакомиться со всеми технологиями, популярными материалами и приспособлениями.

Потенциальные защитники беседок

Выбор одного подходящего варианта из множества интересных решений может быть совсем не простым. Причина сложности в том, что он всегда зависит от особенностей конструкции, от ее материалов, размеров и предназначения, а также от предпочтений владельцев беседки.

Для тех, кто любит проводить свободное время под открытым небом, подойдут:

шторы (например, из брезента, акрила и т. д.);

москитная сетка или тент;

изгородь из растений;

прозрачная пленка.

Если одно из главных требований возможность быстро избавиться от такой защиты, то хозяева могут выбрать одно из нескольких решений. Вероятно, им подойдут бамбуковые рулонные шторы, подъемные вертикальные маркизы для беседок (веранд), мягкие окна из полимера либо практичные рольставни.

Те, кому важнее всего максимальный комфорт и абсолютная защищенность от непогоды, могут отдать предпочтение:

остеклению — рамному либо безрамному;

прозрачному «барьеру», собранному из поликарбоната;

обшивке стен постройки вагонкой (блок-хаусом), рейками, пластиковым сайдингом и т. д.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, сначала нужно познакомиться со всеми материалами и используемыми конструкциями. Только всесторонняя оценка всех кандидатов и технологий даст шанс не пожалеть о своем решении в будущем.

Рулонные шторы из бамбука (бамбуковой соломки)

Этот экологичный вид защиты можно рассмотреть, если беседка построена из дерева. Бамбуковые шторы:

очень просты в уходе, не выгорают;

хорошо защищают от палящего солнца;

привлекают прочностью, экзотичностью и красотой;

гарантируют беспрепятственное проникновение воздуха.

Однако выбирая данный экзотичный вариант, нужно иметь в виду один важный момент: натуральность материала не всегда благо. Да, такие шторы не боятся влаги, и плесень им не страшна. Но минус у них все же есть: бамбуковые изделия смогут спасти от солнечных лучей и ветра, но они не в состоянии служить надежным барьером для защиты от осадков.

Москитные сетки

Это самый простой вариант, однако он не является полноценным ответом на вопрос, чем закрыть беседку от дождя и снега. От сильного ветра и осадков эти изделия не уберегут, поэтому будут полезным дополнением. Такие сетки приобретают только для защиты помещений от летающих (ползающих) насекомых. Используют эти «предохранители» лишь в теплое время года.

Кроме того, москитные сетки не всегда могут стать спасением даже от мелких надоедливых врагов. Если загородный участок находится в месте обитания «полчищ» кровососов, то они, скорее всего, будут не в состоянии защитить людей от пищащих «вампиров».

Зеленые стены

Тем, кто ищет, чем закрыть беседку от ветра, дождя и солнца, может приглянуться иной вариант: это ее озеленение. Такой вертикальный шатер из вьющихся растений смотрится интересно, а кандидатов для его создания существует довольно много.

«Облагородить» и закрыть стены открытой беседки поможет живая изгородь из древогубца круглолистного, жимолости душистой (каприфоли), клематиса, девичьего винограда. На помощь озеленителям придет китайский лимонник, плетистые розы, теплолюбивые лианы, хмель и т. д.

Плюс такого оформления постройки — ее праздничный, «цветущий» вид. Минус — время, которое необходимо для появления «зеленой отделки», недостаточная защищенность стен беседки от косых дождей.

Брезентовые или тканевые шторы

Несмотря на большое количество кандидатов, «старинные» занавеси до сих пор остаются очень популярными. Если говорить о простоте способа преображения строений, то эти материалы практически не имеют соперников.

Их приобретают для защиты любых загородных сооружений — для беседок, веранд, участков террас с установленной мебелью, для гаражных ворот и т. д. Однако именно для первых конструкций их используют чаще всего. Такие плотные драпировки позволяют закрыть сооружение от ветра, от дождя, от града и снега. Они придают строению оригинальность, гарантируют комфортное времяпрепровождение и уют.

Изделия из брезента

Это один из самых лучших ответов на вопрос, чем можно закрыть беседку от ветра и дождя. Шторы из брезента:

служат защитой от солнечных лучей, сквозняков, осадков и насекомых;

очень легко крепятся с помощью металлических (оцинкованных) люверсов;

способны замаскировать небольшие дефекты сооружения, акцентировать внимание на его достоинствах.

Данное решение можно назвать универсальным. Эти изделия позволяют сравнительно просто поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях — необходимую влажность и температуру. Поэтому их нередко покупают для благоустройства веранд, гаражей, коровников, птичников и т. п.

Другие плюсы брезентовых штор:

экологичность;

приемлемая цена;

невероятная прочность;

низкая теплопроводность;

почти рекордная износостойкость;

инертность к любым агрессивным соединениям;

отсутствие боязни повышенной влаги и плесневого грибка.

Еще одно достоинство таких защитных полотен — сохранение формы. Их можно стирать или чистить без боязни усадки. К недостаткам штор из брезента относят их немалый вес, простоватый вид и не очень впечатляющий ассортимент расцветок.

Тканевые занавески

Эти изделия, изготовленные из надежной ткани, подходят как для открытых, так и для застекленных беседок. Они обеспечивают защиту от ультрафиолета, ветра и осадков, однако не препятствуют естественной вентиляции, а значит, делают пребывание в зоне отдыха очень комфортным.

Для эксплуатации на улице выбирают максимально защищенные изделия — ткань Оксфорд или акриловый материал.

Оксфорд

Первая кандидатура отличается интересной фактурой, прочностью и плотностью. Оксфорд 600 (с покрытием из ПУ, ПВХ) максимально устойчив к влаге, морозу, перепадам температур и химическим веществам. Особенностью ткани из нейлона или полиэстера является необычное переплетение: уток такого полотна толще основы. Ее плюсы — легкость, отличное противостояние нагрузкам, истиранию и грязи, простота ремонта из-за хорошей прошиваемости и доступная цена.

Минусы у «английского» материала с покрытием есть: это недостаточная мягкость, отсутствие эластичности. Если рассматривать ткани без пропитки, то их главный недостаток — изменение оттенка у штор, находящихся на солнечной стороне. Слабая сторона материала из нейлона — «умение» накапливать статическое электричество.

Акриловая ткань

Это еще один универсальный претендент, который позволит надежно закрыть беседку от дождя и ветра. Благодаря акриловым волокнам такая ткань получается очень прочной, но мягкой и эластичной, что позволяет ей лежать красивыми складками.

В отличие от незащищенного вида Оксфорда, акриловое полотно не теряет цвет даже после многочисленных стирок, совсем не выгорает. Другие преимущества этого материала — простой уход, водонепроницаемость (благодаря тефлоновой пропитке), широкий ассортимент расцветок и возможность подобрать для строения ткань с рисунком.

Минусы изделий из акрила для декорирования беседок — возможная деформация (растяжение) при неправильном уходе, образование катышков (или пилинга), сложность избавления от жирных пятен, недостаточная воздухопроницаемость.

Прозрачные мягкие окна

Это тоже очень популярные изделия, которые могут стать достойными соперниками традиционных жестких оконных конструкций. Их изготавливают из гибких материалов, пропускающих свет. Это тонкие пленки из поливинилхлорида (ПВХ) или из полиуретана (ПУ).

Рамами мягким окнам служит прочная тканевая окантовка, или просто бортик. Эту часть гибкой конструкции изготавливают из искусственных материалов, которые защищены от влаги. Например, из армированной ПВХ ткани. Толщина полимерной пленки может быть разной, и именно от этого параметра зависит цена прозрачных изделий. Фиксируют «мягкие стекла» с помощью:

направляющих профилей (с роликами);

скоб (поворотных, с ремешками);

люверсов или магнитов и т. п.

В продаже есть и автоматические системы с подъемными механизмами.

Преимущества прозрачных полимерных окон:

простой и быстрый монтаж;

гигиеничность и экологичность;

длительный срок службы (до 10 лет);

возможность круглогодичного использования изделий;

отличная защита помещения от сквозняков, осадков, сырости;

полное игнорирование со стороны многочисленных живых врагов;

хорошая светопропускная способность, отсутствие боязни солнечных лучей.

К достоинствам мягких окон можно отнести их универсальность. Эти изделия способны украсить практически любое сооружение, защитить постройку, выполненную в любом стиле.

Минус продукции из ПВХ — ее меньшая надежность. Считается, что окна из ПУ прочнее в 10 раз. Кроме того, такие гибкие конструкции очень уязвимы. Их сравнительно легко проткнуть любым (более или менее) острым предметом, но заплату придется ставить на заводе. Но временным решением сможет стать скотч.

Еще один серьезный недостаток прозрачных гибко-мягких изделий — относительная простота их изготовления. По этой причине в продаже появилось очень большое количество некачественных мягких окон.

Остекление

Данный способ благоустройства зоны отдыха под крышей относится к самым основательным, так как он дает возможность защитить беседку сразу от всех «стихий». Остекление спасет от сквозняков и ветра, от осадков, насекомых и полностью или частично — от холода. Оно может быть безрамным или традиционным рамным, теплым или холодным.

Безрамное остекление

Это решение становится все более популярным. Причин тому несколько. Такие беседки выглядят необычно, воздушно, они гарантируют отличный обзор, которому не помешают довольно толстые рамы. Главными элементами такой системы являются профили из алюминия. По этим направляющим передвигаются стеклянные полотна, изготовленные из высокопрочного, закаленного материала. Преимущества безрамного остекления:

эффектность полностью прозрачного сооружения;

возможность быстро превратить беседку в открытую зону;

красивый панорамный вид, открывающийся хозяевам и гостям;

надежная защита почти от «всего на свете», так как система без рам тоже герметична.

Кроме того, такие сплошные окна можно затонировать, чтобы добавить помещению уюта и приватности.

Слабых мест у безрамного остекления не так много. Главные из них — высокая цена таких систем и такая же стоимость их монтажа. Однако эти минусы компенсирует не очень большая площадь остекления, оригинальный вид, а также несложный и недорогой уход за стеклянной конструкцией.

Традиционное профильное остекление

Это решение используется для закрытых беседок, веранд, балконов и окон. Как правило, данный вариант выбирают те хозяева, которые рассчитывают использовать беседку в межсезонье или круглый год. Профили-рамы систем изготавливают из дерева, стали, алюминия и пластика. Последние два варианта дают возможность выбрать самый подходящий цвет окон для оформления беседок. Рамное остекление может быть теплым или холодным.

Для первого варианта выбирают многокамерные стеклопакеты. Это идеальное решение для построек, которые будут эксплуатироваться весь год. В таких беседках организуют зимние сады, либо превращают их в комфортабельные зоны отдыха, устанавливая в помещениях камины.

Холодное остекление — «содружество» металлических профилей и однокамерных систем. Его задача — закрыть беседку от дождя, града, снега, от ветра и вездесущих насекомых. Этот вариант относится к бюджетным решениям, однако данная технология обеспечит отличную защиту от непогоды и от маленьких врагов.

Рольставни: прозрачные и обычные

Это относительно новое изобретение, которое поможет благоустроить лоджию, балкон, веранду и беседку. Такие привлекательные конструкции изготавливают из прозрачного монолитного поликарбоната толщиной не менее 4 мм. Чтобы защитить гибкие ламели от деформации, их усиливают профилем из алюминия.

Прозрачные рольставни мало чем отличаются от обычных металлических систем, если не принимать во внимание их «стеклянность». Полотно из полимерных ламелей точно так же передвигается по направляющим, а затем накручивается на вал, спрятанный в коробке-кассете.

Тем хозяевам, которые больше всего ценят приватность, подойдут другие конструкции. Это традиционные рольставни с непрозрачными ламелями из пластика. Для их изготовления используют поливинилхлорид (ПВХ).

Преимуществ у необычных прозрачных роллет довольно много. К ним по праву можно отнести:

устойчивость к механическим воздействиям, влажности, перепадам температур;

защиту от пыли, осадков, сквозняков и насекомых;

дополнительную звукоизоляцию;

легкий монтаж и демонтаж;

простейшее управление;

очень эстетичный вид;

идеальный обзор;

небольшой вес.

К слабым местам сравнительно сложных систем относят высокую цену, необходимость ежегодного техосмотра и регулировки (специалистом). Минус автоматических роллет — их энергозависимость.

Вертикальные маркизы

Чем еще можно закрыть беседку от непогоды? Еще одно потенциальное решение — вертикальные маркизы. Это тенты, которые открываются строго вниз.

Они очень напоминают знакомые рулонные шторы. Их полотно точно так же наматывается на вал, закрытый картриджем. Ткань движется по тросам или штангам из алюминия. В нижней части конструкции находится утяжелитель, его задача — обеспечение равномерного натяжения полотна.

Практичные вертикальные маркизы оснащаются механическими либо электрическими (дистанционными) системами управления. Их преимущества:

универсальность: маркизы покупают для окон домов, беседок, террас, веранд;

надежная защита от шума, пыли, солнца и сильного ветра;

шанс использования их в роли москитной сетки;

возможность укрыться от любопытных глаз;

широкий ассортимент таких систем;

простота ухода и эксплуатации;

небольшой вес изделий;

их долговечность.

Эти сравнительно новые конструкции имеют длительный срок службы. Они равнодушны к влаге и ультрафиолету (не промокают, не выгорают). Минусы у данных систем найти трудно, но только если не обращать внимания на цену вертикальных маркиз.

Обшивка строения

Это самый сложный вариант, если работу хозяева предпочитают проводить самостоятельно. В данном случае им можно рассмотреть несколько решений.

Поликарбонат в роли стен беседки

Одно из главных достоинств этого материала — его экономичность, если сравнивать ПК с другими, более «благородными» претендентами. Кроме того, поликарбонат:

универсален: он подойдет объектам, построенным из разных материалов;

имеет небольшой вес, он гибок, сравнительно прочен и надежен;

прост в обработке: он легко режется и сверлится;

устойчив к высоким и низким температурам;

подходит для самостоятельного монтажа;

достаточно хорошо пропускает свет;

имеет приемлемую цену.

К недостаткам ПК в роли стен беседки относят дефекты (царапины), которые очень «охотно» появляются на полимерном покрытии даже после града. Второй минус такого решения — невозможность установить в «поликарбонатных» сооружениях какой-либо очаг (камин, мангал, барбекю). Им абсолютно противопоказано такое соседство, потому что этот материал может начать плавиться.

Попенять можно и на не очень эффектную «внешность» таких стен. Но исключения из правил есть: например, очень необычно выглядят купольные сооружения из поликарбоната.

Дерево

Обшивку древесиной можно назвать неувядающей классикой, если рассматривать вопрос «Чем закрыть беседку от дождя и ветра». Чтобы защитить и декорировать небольшое сооружение, используют различные пиломатериалы и изделия.

Обрезные доски — самый простой и недорогой вариант. Все заготовки для обшивки стен тщательно (и не единожды) обрабатывают антисептиком и антипиреном. Готовую конструкцию защищают морилкой, лаком, краской, воском и т. д. Рейки. Это самый востребованный способ украшения беседок. Наиболее эффектно выглядят решетки с диагональным расположением элементов. Возможна и комбинация из разных решетчатых рам. Главные требования к рейкам — максимальная прочность и защищенность от влаги.

Последние деревянные кандидаты — вагонка, блок хаус. Данные симпатичные изделия универсалы: их используют не только для внешней, но и для внутренней отделки построек.

В плюсы дерева идет теплота, экологичность, способность без труда вписываться практически в любую «компанию». Минус — необходимость регулярного обновления защиты от влаги. В противном случае деревянная беседка очень долго не «проживет».

Другие варианты предохранения строения от дождя и ветра

В эту категорию также входят достаточно востребованные материалы. Спасением для открытой беседки может стать:

виниловый сайдинг, который долговечен, экологичен, прост в монтаже, «невкусен» для плесневого грибка, насекомых и грызунов;

профлист: как правило, настил-профи используют для обшивки нижней половины строений; его минус — высокая теплопроводность.

Как видно, ответов на вопрос, чем закрыть беседку от дождя и ветра, существуют великое множество. Однако главная задача владельцев загородного участка — выбор одного, самого лучшего решения. И в этом случае хозяева — баре-бояре.

Тем, кто еще не определился, не помешает знакомство с потенциальными вариантами. В завершение темы защиты беседки от непогоды — интересное видео: