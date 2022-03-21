Загородный дом или дача — отличная возможность обустроить собственную территорию так, как желают ее хозяева. Для большинства одним из самых привлекательных и практичных объектов становится беседка. Эта легкая постройка — украшение участка, комфортабельное место для отдыха и защита от непогоды. Беседка своими руками — операция, которая вполне по силам большинству владельцев загородных домов и дач. Однако перед началом ее строительства будущим хозяевам нужно познакомиться с потенциальными сооружениями, с используемыми материалами и элементами, а также со всеми этапами возведения легкой, но почти незаменимой конструкции.

Беседки: предназначение и их разновидности

Если владельцы участка планируют построить беседку своими руками, то сначала им нужно решить, какую конструкцию предпочесть, какие функции будут возложены на этот небольшой домик. Как правило, такие постройки служат для защиты владельцев и их гостей от осадков, солнца, частично или полностью — от ветра. Однако беседка может быть оптимальным местом для установки полноценной печи, мангала или барбекю, использоваться не только как зона отдыха, но и как небольшая игровая площадка для детей.

Сравнительно простые конструкции бывают нескольких типов. По степени открытости беседки делятся на закрытые и открытые.

Закрытые

Эти постройки имеют крышу, стены и пол. Их называют садовыми домиками, и нередко используют круглый год. Для таких конструкций создают прочный фундамент. Чтобы обеспечить комфортное времяпрепровождение в холодное время года, внутри устанавливают электрический обогревательный прибор, или выкладывают кирпичную печь своими руками.

Закрытая беседка может быть прямоугольной, но более привлекательны многоугольные конструкции — шестигранные или восьмигранные строения. Очень эффектно выглядят садовые домики, в которых стены (крыша) сделаны из стекла. Эти невесомые строения пропускают максимум света, дают возможность следить за тем, что происходит в любом уголке участка.

Открытые

Такие беседки называют летними, поскольку они предназначены для эксплуатации только в теплое время года. Самый простой вариант — односкатная конструкция, чью крышу удерживают 4-8 опорных элементов. Полом их может быть мощеная площадка. Чтобы обеспечить максимальную надежность, устойчивость конструкции, столбы ее бетонируют. Открытые беседки могут быть стационарными или переносными. Оба варианта не слишком сложны, если владельцы оценивают возможность операции «Строительство беседки своими руками».

Пространство между опорами оставляют открытым, декорируют решетками, либо обшивают деревом, поликарбонатом, пластиком и т. п. Как правило, такие конструкции обходятся недорого, возводятся они сравнительно быстро. Минус открытых построек — отсутствие надежной защиты от косых осадков, ветра, насекомых и т. д. Однако для начинающего мастера операция «Летняя беседка своими руками» — оптимальный вариант.

По форме легкие постройки могут быть:

прямоугольными;

круглыми либо овальными;

пяти-, шести- или восьмиугольными.

Первые конструкции менее требовательны, поэтому их чаще выбирают, если предстоит «дебютное» строительство беседки, своими руками. Круглые или овальные постройки максимально сложны, поэтому на них выбор падает крайне редко. Строения, имеющие углы, можно назвать «золотой серединой»: «многогранники» привлекательны, вместительны и практичны. Однако для их возведения потребуется большее количество материалов, все многочисленные элементы конструкции придется подгонять очень тщательно.

К отдельной категории относятся оригинальные угловые постройки: их форма (конфигурация) может быть как простой, так и очень сложной.

Какой сделать беседку?

Первый этап перед сооружением любой конструкции — составление или поиск максимально подходящего чертежа. При подготовке проекта беседки обязательно учитывают несколько важных моментов:

ее месторасположение;

наличие в строении очага;

стоимость материалов и работ;

количество ее будущих посетителей;

вид крыши, наличие или отсутствие стен;

необходимость сооружения прочного фундамента;

вид, размер, форму конструкции, стиль будущего строения.

В идеале подготавливают 2 рисунка. Первое изображение — план участка и всех его объектов, второе — точная схема, на которой должны быть указаны все элементы постройки и их размеры. Такой чертеж значительно упростит расчет необходимых материалов.

Материалы для беседки

Для строительства каркаса небольших домиков можно использовать большое количество кандидатов. Выбор зависит от квалификации мастера, от стиля ландшафта, отделки дома, от желания сэкономить (или потратиться) и т. д. Для того чтобы построить беседку, выбирают одного или нескольких претендентов.

Дерево

Самостоятельное строительство беседки на участке редко обходится без этого строительного материала. Древесина проста в обработке, экологична и привлекательна. Она способна без труда вписаться практически в любой ландшафт. Главный минус натурального материала — его беззащитность перед влагой, живой угрозой и огнем.

Чтобы предотвратить разрушение дерева, до сборки беседки все заготовки несколько раз обрабатывают антисептиком и антипиреном. Готовую конструкцию защищают воском, маслом, лаком, краской. Строят деревянные беседки из бруса (100х100 мм и 150х150 мм) и досок (стены, пол, стропила). Для изготовления декоративных решеток-стен приобретают тонкие рейки. Бревна используют для сооружения «монументальных» построек в русском стиле.

Металл

Это второй по популярности претендент. В данном случае главный строительный материал — профиль, круглого или прямоугольного сечения. Металлические изделия используют для создания каркаса конструкций. Для создания дополнительных элементов без серьезной нагрузки подходит уголок. Беседки, собранные из металла, могут быть как стационарными, так и переносными. Последним моделям не требуется сооружение фундамента: их устанавливают на грунт, на мощеную или асфальтированную площадку.

Такие каркасы строений прочны, долговечны, они легки и выглядят невесомыми. Металл отлично сочетается со стеклом, поликарбонатом, профнастилом, пластиком, камнем и кирпичом. Если мастер умеет обращаться со сварочным аппаратом, то металлическая беседка — один из лучших вариантов.

Очень эффектно, красиво смотрятся металлические конструкции, в которых есть ажурные кованые элементы. Как правило, такие постройки делают только открытыми.

Поликарбонат

Этот универсальный материал нередко становится крышей, реже — стенами построек, изготовленных из металлического профиля. Поликарбонат имеет легкий вес, он прочен, прост в обработке и монтаже, «послушно» принимает любую форму. Недостатки ПК — его хрупкость, возможность повреждения покрытия острыми инструментами или градом.

Кирпич или камень

Эти изделия выбирают в том случае, если при строительстве дома использовался аналогичный стройматериал. Кирпичные и каменные конструкции — гарантия максимальной прочности, долговечности, неуязвимости. Таким беседкам не страшны морозы, перепады температур, огонь и высокая влажность. Среди минусов сооружения беседок из камня или кирпича:

серьезные траты;

длительный срок возведения строения;

необходимость иметь навыки каменщика;

обязательное изготовление прочного фундамента.

В роли строительного (отделочного) материала может выступить керамический, облицовочный или силикатный кирпич. Камень чаще используется для отделочных работ, поскольку этот материал дорог. Как правило, в кирпичных или в каменных беседках устанавливают мангалы, камины, или выкладывают печи своими (чужими) руками.

Комбинации

Перед строительством самодельной беседки можно обратить внимание на возможность сочетания материалов. Например, очень привлекательно выглядят конструкции, созданные из дерева и камня, из металла, дерева и кирпича. Однако если говорить только о строительстве летней беседки своими руками, то здесь «лидером симпатий» остается древесина.

Особенности беседок из дерева

Зачастую первый вопрос, который задают себе будущие хозяева, касается выбора конструкции. Беседка может быть построена в любом стиле, но ее дизайн должен гармонировать и с домом, и с ландшафтом участка. Вариантов деревянных строений есть несколько.

Классическая беседка. Эту постройку можно назвать полуоткрытой или полузакрытой. В ней чаще есть только боковые стены, или их заменяют деревянные решетки. В конструкции может быть закрытая задняя стена, окна и т. д. Крыша строения нередко двухскатная, однако не менее популярны более оригинальные варианты — беседки шестиугольной или восьмиугольной формы. Открытая, или летняя беседка. Это простейший вариант: такая конструкция имеет основание, крышу и каркас. Стенами ее становятся вьющиеся растения или занавески. Открытые постройки выглядят легкими, почти невесомыми, поэтому идеально подойдут для небольших владений. Плюс компактных строений — возможность расположить их в любом месте участка: в глубине сада, у забора или рядом с домом. Зимняя, или закрытая беседка. Эта конструкция — дом в миниатюре. В нем есть окна, стены и дверь, поэтому нет препятствий для установки любой мебели. Если есть желание, в мини-здании можно организовать отопление, провести туда электричество. В «зимнем случае» можно выбрать комбинацию материалов: например, использовать дерево, металл, кирпич. Данная конструкция — идеальный выбор для участков большой площади.

Деревянная беседка может превратиться в летнюю кухню, в место расположения качелей, в спальню на открытом воздухе (с защитой из москитной сетки), в зону отдыха или в оранжерею.

Постройки из дерева могут быть большими или маленькими, сложными или простыми, но любая конструкция имеет существенные преимущества перед строениями из других материалов. Деревянные беседки экологичны, имеют небольшой вес, который не требует суперпрочного фундамента. Для сооружения такой конструкции мастеру требуется простой набор инструментов. Всесторонняя защита деревянных элементов поможет устранить серьезные недостатки природного материала, даст шанс создать привлекательную, долговечную и надежную постройку.

Деревянная беседка своими руками

Стандартные размеры небольшой конструкции для участков скромной площади — 2х3, 3х3 или 3х4 м. Перед тем как строить беседку, ее авторам нужно создать или найти чертеж будущей конструкции, приобрести материалы, подготовить инструменты и участок, выделенный под нее.

Возведение основания

Грунт перед началом строительства беседки обязательно выравнивают. Площадка под фундамент должна быть сухой. Основание под легкую постройку может быть столбчатым, свайным или ленточным. Заливка дорогого фундамента-монолита оправдана только в одном случае: если беседка будет полноценным, всесезонным домиком, в котором будет установлена печь, камин или иной стационарный отопительный прибор. Переносные конструкции в основании не нуждаются. Альтернативой фундаменту для них станет площадка, оформленная тротуарной плиткой, камнем или кирпичом.

Самый простой вариант для небольших летних беседок — столбчатое основание из кирпичей или других строительных блоков. Сооружение такого фундамента не отличается сложностью.

После разметки площадки в точках, предназначенных для опор, выкапывают мини-котлованы, их глубина — 700 мм или более, ширина — примерно 400-500 мм. На дне организуют подушку из песка и щебня, ее общая толщина — 300 мм. Первый слой увлажняют и трамбуют. Щебень только уплотняют. В подготовленные ямы устанавливают армирующий каркас, созданный из арматуры толщиной 8 мм. Затем заливают песчано-цементный раствор. Сверху укладывают 2 керамических (красных) кирпича. В верхней части, в середине каждого элемента фундамента вмуровывают закладную для крепления нижней обвязки. Самый простой вариант — металлические пруты толщиной до 8-10 мм, длиной до 400 мм.

После набора прочности бетоном столбы обмазывают битумной мастикой. Затем их поверхность дополнительно гидроизолируют двойным слоем рубероида.

Сооружение каркаса

Перед началом создания нижней обвязки брус (100х100 или 150х150 мм) обрабатывают антисептиком и антипиреном. После высыхания составов материал разрезают на заготовки, равные длине стен будущей беседки. Потом делают запилы (вполдерева) для соединения элементов обвязки, сверлят отверстия для ее фиксации с помощью закладных стержней.

Затем конструкцию устанавливают на фундамент, защищенный гидроизоляционным материалом. Из бруса (50х150 мм) делают лаги для пола, их фиксируют на обвязке гвоздями, все соединения усиливают металлическими уголками. Для настила выбирают доски из твердых пород. Пиломатериал шлифуют, крепят к нижней обвязке и лагам оцинкованными саморезами.

Из бруса вырезают стойки, в нижней их части также сверлят отверстия под закладные. Опоры фиксируют на основании саморезами и уголками. После проверки корректности их положения столбы закрепляют дополнительно — деревянными подкосами. Для сборки верхней обвязки используют брусья аналогичного сечения. Элементы соединяют металлическими уголками, затем конструкцию фиксируют на стойках.

Создание стропильной системы и крыши

Для установки стропил беседки используют брус 50х150 мм. Их собирают на земле, затем устанавливают и крепят к верхней обвязке. Затем из фанеры (для мягкой кровли) или досок (для профнастила и т. п.) набивают обрешетку под кровельный материал. Для соединения элементов используют металлические уголки и/или саморезы. После гидроизоляционных работ переходят к монтажу кровельного материала.

Обшивка каркаса

Для оформления легкой открытой беседки используют несколько вариантов. Самый простой из них — обрезные доски или брус. Как правило, из них создают невысокие (около метра) ограждения с перилами. Альтернатива — один из видов вагонки. Классическим вариантом считается декорирование беседки решетками из реек. Их элементы крепят или под прямым углом, или по диагонали.

Защита деревянной беседки

Чтобы предотвратить быстрое разрушение постройки, после завершения строительства ее покрывают краской, тонируют морилкой, пропитывают воском или маслом, защищают лаком (глянцевым либо матовым) или лазурью, которая придаст дереву блестящую, гладкую поверхность.

Летняя беседка своими руками — миссия выполнимая, но любое строительство требует знания всех этапов и их точного выполнения. Чтобы оценить сложность предстоящих работ, лучше сначала посмотреть подробное «четырехсерийное» видео, посвященное этой операции. Ссылки на следующие части есть в описаниях к роликам.