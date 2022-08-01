Беседка своими руками из дерева — операция, которая позволит хозяевам создать симпатичное и уютное место для отдыха, с мангалом, барбекю, или без очага. Древесина дает возможность выбрать открытое или закрытое строение, оформить его по своему вкусу. Например, можно декорировать беседку оригинальными решетками, или выбрать для нее практически любой отделочный материал. Решение о том, как построить, и какой будет эта конструкция, должны принять владельцы загородного участка. А значит, сначала им нужно познакомиться с возможными вариантами этих малых архитектурных форм, и найти тот, который устраивает их, главное здание и участок в целом. После того как идеал будет найден, им можно познакомиться с этапами его строительства.

Создание деревянной беседки своими руками: преимущества решения

Эти сравнительно простые конструкции остаются самым популярными строениями, если речь ведется о дополнительных вспомогательных объектах, которые возводят на придомовой территории. К ним относятся бани, беседки, террасы, шпалеры и не менее востребованные веранды. Достоинств у натурального материала довольно много, к ним относится:

легкость его обработки и такая же, относительно простая, сборка беседки из дерева;

экологичность и непревзойденная красота древесины, ее способность вписаться в любое окружение и преобразить участок;

отсутствие необходимости сооружения очень прочного фундамента: в некоторых случаях строители обходятся и вовсе без основания, например, его способна заменить площадка, выложенная из тротуарной плитки.

«Дружелюбность» дерева дает возможность создать оригинальные строения, декорировать их необычными, «воздушными» решетками, использовать традиционные отделочные материалы и т. д. Однако сборка очень сложных конструкций (например, с криволинейными формами) — крайне трудная, почти невыполнимая задача для строителя-непрофессионала.

Но главный недостаток природного материала — его уязвимость. Древесина — «излюбленная мишень» для влаги, огня и разнообразных видов живой угрозы. «Оккупантами» деревянных конструкций становятся колонии плесневого грибка, различные насекомые. Любят пробовать их «на зуб» и грызуны. Чтобы значительно продлить срок службы деревянных построек, заготовки из натуральных материалов несколько раз обрабатывают антисептиками и антипиренами.

Типы конструкций

Перед тем как приступать к знакомству с темой «Как сделать беседку из дерева», надо выбрать оптимальную постройку для хозяев и участка. По функциональности все небольшие сооружения делятся на открытые и закрытые.

Открытые. Эти беседки владельцы используют лишь в теплое время года. Они или не имеют стен, но имеют перила, или эти конструктивные элементы заменяют декоративные решетки из реек. Данные строения нередко возводят на облегченном типе фундамента, поскольку они отличаются небольшим весом. Закрытые. Это полноценные, но небольшие здания, которые смогут приютить владельцев или их гостей даже холодной зимой. Такие постройки нередко превращают в гостевые «осенне-весенние» домики, в закрытые столовые или в летние кухни, в которых установлена металлическая жаровня, или сложена настоящая кирпичная печь.

Некоторые хозяева даже не рассматривают капитальные беседки в роли дополнительного жилого здания. В этом случае главная задача закрытых сооружений — защита хозяев и гостей от надоедливых насекомых.

Разновидности беседок по форме кровли

Конфигурация беседки зависит от типа крыши. Небольшие легкие постройки могут иметь один скат, но более популярными остаются конструкции с 2, 4, 6 или 8 скатами. Их крыша может быть и простой, и максимально сложной. Особняком стоят необычные купольные сооружения.

Односкатные

Такой тип кровли соорудить проще всего. Это возможное решение для квадратных и прямоугольных строений. При выборе угла наклона ската ориентируются на ветровую и снеговую нагрузку в регионе. Односкатные беседки гарантируют:

сравнительно простую самостоятельную работу;

экономию, поскольку материалов потребуется значительно меньше;

небольшой вес конструкции, которой не понадобится очень прочный фундамент;

возможность сделать крышу для строения больших размеров, но не сильно увеличить его вес.

Незначительный угол наклона ската потребует усиления опорных элементов конструкции и качественной гидроизоляции кровли. В регионах с серьезной снеговой нагрузкой строителям лучше выбрать надежный и прочный вид кровельного материала, а для него потребуется усиление стропильной системы.

Двускатные

Это один из самых распространенных вариантов. Скаты таких строений чаще делают симметричными. Однако есть и другое, асимметричное решение. В этом случае крыша — те же два элемента, но они разных размеров и с разными углами наклона.

Преимущество двускатных беседок:

сравнительно простая конструкция и такое же возведение;

низкая парусность, она делает сооружение максимально устойчивым;

легкий вес, который не потребует создания мощного фундамента и таких же стоек (стен).

Если оценивать двускатные крыши для беседок, то минусов у таких конструкций практически нет. В список недостатков можно добавить только невозможность соорудить беседку впечатляющих размеров. Для таких построек лучше выбрать иной, многоскатный вариант крыши.

Четырехскатные конструкции

Это следующее суперпопулярное решение именно для беседок. Разновидности таких крыш — вальмовая и шатровая.

Шатровая система состоит из четырех треугольных скатов одинаковых размеров. Вершины этих треугольников сходятся в одной точке. Вальмовая крыша имеет скаты разных форм и размеров. Два из них треугольники, два — трапеции. В этом случае основой стропильной системы является конек.

Преимущества четырехскатных систем:

эффектность, практичность;

противостояние ветровым нагрузкам;

отличная защита отдыхающих от солнца;

максимальная прочность из-за жесткости конструкции;

защита постройки от снега (при выборе правильного угла наклона скатов).

Главные недостатки шатровых и, особенно, вальмовых крыш — их вес и сложность конструкций. Поэтому они требуют участия грамотного специалиста в разработке проекта.

Кроме того, такие беседки «по умолчанию» увеличивают количество строительных материалов. Если добавить в список расходов услуги архитектора, то сумма получится ощутимая.

Многоугольные и купольные конструкции

Беседки с многоскатными крышами называют круглыми или овальными. Они могут иметь как 6, так и 8 скатов. К таким же сложным системам можно отнести оригинальные купольные, или полусферические конструкции. Их каркас чаще собирают из металла, но есть и эффектные деревянные строения.

Потенциальные материалы для строительства

Прежде чем искать ответ на вопрос, как построить беседку из дерева, нужно выбрать, из чего именно ее возводить. Широкий ассортимент материалов нередко превращается в камень преткновения.

Претенденты для изготовления каркаса и для сборки стропильной системы

Как правило, одну из самых нагруженных частей конструкции нередко сооружают из бруса. Его размеры — 150х150 мм (нижняя обвязка), 100х150 мм (верхняя обвязка). В этом случае кандидата два. Это обычные и клееные материалы.

Обычные строительные брусья изготовлены из массива дерева. Их преимущества — невысокая цена и экологическая чистота. Недостатки решения — необходимость отделки и регулярной защитной обработки деревянного каркаса беседки. Клееные материалы. Они максимально надежны, прочны и стабильны, поскольку их изготавливают из досок-ламелей. Древесину используют хвойных пород (ель, лиственница, сосна и кедровая сосна). Их плюсы — длительный срок эксплуатации построек из клееного бруса, экономия на отделочных материалах. Главный минус клееного бруса — довольно высокая цена.

Третий рассматриваемый претендент — оцилиндрованное бревно. Есть несколько преимуществ выбора этого варианта:

идеальная геометрия, значительно облегчающая работу строителя;

конструкции, собранные из этого материала, выглядят солидно и сказочно;

данное решение дает возможность идеально вписать новую конструкцию в ландшафт;

на создание бревенчатой постройки не уйдет много времени, поскольку материал имеет большие размеры;

такое необычное, эстетичное сооружение не будет нуждаться в серьезной отделке, поэтому хозяева смогут сэкономить средства.

Нередко беседки из бревен имеют более впечатляющие размеры, чем их брусовые «коллеги». Минус таких конструкций очевиден: это большой вес, требующий сооружения прочного фундамента и некоторых усилий от создателей. Другая претензия к строениям из оцилиндрованных бревен — их высокая себестоимость.

Для сборки стропильных систем, как правило, используют доски. Возможные размеры пиломатериалов — 50х100 мм, 50х150 мм или 60х180 мм. Шаг элементов — 600-800 мм. Для создания обрешетки под кровельное покрытие используют доски 20х100 мм, 25х100 мм, 30х100 мм либо 40х100 мм. Для укладки мягкой кровли необходима сплошная конструкция, поэтому для нее покупают влагостойкую фанеру.

Самыми «авангардными» вариантами считают те беседки, крыши которых поддерживают столбы-стволы. Особенность данного решения — нарочитая естественность, грубость, «невмешательство в жизнь» опор конструкции. В этом случае во главе угла минимальная, неброская, практически невидимая обработка деревянных элементов.

Материалы для обустройства пола

Их выбор зависит от типа строения и от предпочтений будущих хозяев беседки. Роль лаг исполняют доски 50х150 мм. Для создания главного элемента пола легкой открытой конструкции есть три популярных варианта.

Шпунтованная доска (40х100 мм, 50х150 мм). Благодаря замковому соединению такое напольное покрытие получается практически безукоризненным. Плюс материалов — эстетичная поверхность, на которой не видно швов. Минусы пола беседки из шпунтованных досок — необходимость обработки, и обновления защитного слоя, их высокая цена. Палубная доска. Это материалы изготавливают из термодревесины, из дуба, сосны, тика и ясеня, а также из экзотических пород деревьев. Такие покрытия долговечны, им не требуется особый уход. Палубные доски не боятся негативного воздействия внешней среды и значительных нагрузок.

Еще один материал для рассмотрения — террасная доска из ДПК, или из древесно-полимерного композита. В его составе есть и древесина (измельченная в порошок), и синтетические связующие, придающие изделию уникальные свойства. Возможные полимерные ингредиенты — поливинилхлорид, полипропилен, полистирол и полиэтилен. Оптимальное соотношение главных компонентов — 50:50.

Террасные композитные доски — фавориты для пола беседок, открытых веранд и террас по нескольким причинам. Такие материалы:

износостойки и влагостойки;

равнодушны к любой агрессивной среде;

совершенно не интересны плесени, не привлекают других врагов;

способны без проблем переносить жару, мороз, серьезные перепады температур.

Доски из древесно-полимерного композита не трескаются, не выгорают и достойно противостоят механическим воздействиям. Широкий выбор оттенков и фактур позволяет найти идеальное напольное покрытие для любой беседки.

Популярные кровельные материалы

Оптимальным вариантом для сложных и простых деревянных беседок будет тот, который максимально подходит для конкретной конструкции крыши. К наиболее распространенным и востребованным претендентам можно отнести несколько материалов.

Профнастил, металлочерепица

У этих простых кровельных покрытий довольно много преимуществ. К ним относится:

невысокая цена;

довольно скромный вес;

долговечность (до 50 лет);

стойкость к внешним воздействиям;

простой монтаж и защита изделий от коррозии;

широчайший ассортимент изделий разной цветовой гаммы;

возможность выбрать один из нескольких видов защитных покрытий металла: от него будет зависеть цена кровельного материала;

абсолютная неуязвимость профлиста и металлочерепицы, если хозяева планируют установить в постройке складной (переносной) мангал или выложить стационарный очаг.

Минусы этих покрытий — шумность металлического кровельного материала, остающийся риск появления коррозии и большое количество отходов при монтаже на крыши сложной конфигурации.

Если сравнивать профлист и металлочерепицу, то второй претендент выигрывает из-за более привлекательного вида. Однако профнастил будет победителем, если главным критерием для хозяев являются приемлемые расходы на строительство беседки.

Поликарбонат, или просто ПК

Пожалуй, не найти более популярного материала, который «принимает участие» в создании небольших садовых построек. Однако сочетание дерева и ПК не относится к комбинациям-фавориткам. Сотовый, монолитный и профилированный поликарбонат ценят за:

легкий вес и приемлемую цену;

прочность, гибкость, простой монтаж;

шанс защитить с помощью ПК не только крышу, но и стены конструкции.

Однако не все так радужно «в стане» поликарбоната. Прозрачность или полупрозрачность полимерного материала не позволит создать надежную защиту от солнечных лучей. Град — главный враг таких крыш и стен. Выбирая этого кандидата, хозяева участка должны понимать, что покрытию спустя некоторое время может потребоваться замена.

Мягкая, гибкая или битумная черепица

Секреты востребованности этого кровельного материала — долговечность, приемлемая цена и максимально простой монтаж покрытия. Гибкая черепица даст шанс:

придать новой постройке эффектный вид;

получить легкое и абсолютно бесшумное покрытие;

выбрать идеальную форму, текстуру, фактуру и цвет изделий;

найти черепицу, идеально подходящую дому и другим строениям на участке;

провести всю операцию «деревянная беседка своими руками» самостоятельно, так как этот материал делает укладку простой даже на крышах сложных конфигураций.

Тем не менее, гибкая кровля имеет ряд недостатков, и они могут показаться существенными. Битумная черепица нуждается в сплошной обрешетке, а покупка дополнительного материала (например, влагостойкой фанеры) приведет к удорожанию строительства. Мягкая кровля может плавиться в жаркие дни, и трескаться при минусовой температуре. Она горюча и выгорает на солнце. Гибкая черепица дешевле натуральной черепицы, однако дороже металлического покрытия.

Ондулин, или еврошифер

Этот битумно-целлюлозный кровельный материал значительно превосходит обычный шифер, хотя немного напоминает его по виду. Еврошифер отличается большим цветовым разнообразием и легким весом. Ондулин (ондалюкс, ондура, нулин) очень прост в раскрое и в монтаже. Благодаря плотной структуре этому покрытию не грозит деформация. Еврошифер гарантирует хорошую звукоизоляцию, стойкость к агрессивным соединениям и к биологической угрозе, а также небольшие расходы.

Минусы ондулина:

горючесть материала;

не очень впечатляющий срок службы (до 15 лет);

выгорание цвета через 5-7 лет (речь идет о качественном материале).

Многих не устраивает хрупкость битумного шифера при низких температурах и его плавление при рекордно высоких. Поэтому ондулин считают оптимальным кровельным покрытием для построек, расположенных в средних широтах.

Другие варианты

Есть несколько оригинальных материалов, которые применяют при сооружении беседок, но это не очень популярные решения, их можно назвать экзотическими. Для защиты и декорирования крыш используют:

деревянную кровлю — дранку, гонт, тес, шпиндель;

натуральные покрытия — камыш, солому либо тростник.

Для легких разборных конструкций нередко выбирают самый простой вариант — защиту из тентовой ткани.

Кандидаты для отделки стен

Изучая тему, как построить деревянную беседку своими руками, нельзя забывать, что не менее важен и материал для обшивки ее стен. Широкий их выбор дает шанс сделать конструкцию и функционально, и привлекательной.

Возможных претендентов на роль отделки легкой постройки несколько: это вагонка (фальш-брус и блок-хаус), сайдинг из ДПК. Многие выбирают для декорирования стен деревянные шпалеры — решетки из реек. Они дают возможность создать эффектное и воздушное строение.

Беседка из дерева своими руками

Изготовлением и монтажом деревянных беседок сейчас занимаются многие компании, поэтому именно этот вариант предпочитают некоторые хозяева участков. Он — шанс быстро получить желанное сооружение. Однако другие владельцы не очень воодушевляются такой идеей: им больше по душе самостоятельная работа. В любом случае сначала они выбирают место и размеры будущего сооружения.

Размеры беседки и подготовка

Для зоны отдыха под крышей лучше всего подходит уголок в глубине сада, участок, скрытый от глаз. Данное решение позволяет выбрать любой кровельный материал. Если беседка будет возводиться недалеко от главного здания, то оба строения должны «жить в гармонии». Идеал — одинаковая кровля для обоих объектов. Сооружение даже небольшой конструкции невозможно без разработки ее проекта. Самые легкие пути — поиск готового, опробованного чертежа или приглашение специалиста.

На размер конструкции обязательно повлияет ее предназначение. Для отдыха в узком кругу (только члены семьи) подойдет постройка 3х3 м. В этом случае под крышей можно комфортно расположить стол, стулья (скамейки), а отдыхающие смогут покидать свое место, не тревожа при этом соседей.

Если на постройку будут возложены функции летней кухни с мангалом или барбекю, то в этом случае главное — безопасность. Помещение под крышей обязательно делят на зоны, между которыми должно быть достаточно свободного пространства. В противном случае члены семьи не застрахованы от случайного прикосновения к раскаленному очагу.

Минимальный размер такого строения для приготовления блюд и принятия пищи — 4х4 м. Максимальные габариты конструкций не ограничены, однако «зодчим» нужно оставаться в пределах разумного. Большими беседками считают сооружения площадью от 18 м2, они смогут принять под свою крышу от 12 человек.

Создание фундамента

Для больших и закрытых беседок больше всего подойдет ленточное основание, которое можно считать универсалом. Если хозяева планируют создание стационарного очага в беседке, то для него внутри ленты делают независимый фундамент, оба элемента жестко не связывают.

Если деревянная конструкция будет открытым строением без очага, то чаще всего выбирают столбчатое основание. Его делают из кирпичей или фундаментных блоков, а сооружают так:

На строительной площадке делают разметку с помощью колышков и шнура. Правильность ее проверяют измерением диагоналей. Допускается погрешность до 20 мм. По периметру и внутри размеченной территории выкапывают ямы, их глубина — штык лопаты. В углах будущей конструкции вертикально фиксируют арматурные прутья. Их задача — соединение фундамента с каркасом. На дно каждой ямы засыпают песок, потом щебень. Первый слой проливают водой и тщательно трамбуют, вторую часть подушки просто уплотняют. Затем приступают к созданию опор из кирпичей (блоков )и раствора. Все элементы фундамента во время кладки проверяют уровнем (отвесом). Если необходимо, их тут же выравнивают по горизонтали и вертикали.

Каждый столбик защищают двойным слоем рубероида. Идеал — комбинация материалов: сначала опоры обмазывают битумной мастикой, потом к ней приклеивают рулонную гидроизоляцию. Затем делают паузу, необходимую для затвердевания раствора. Ему понадобится примерно 4-6 дней.

Сборка каркаса беседки

Предварительно все заготовки обрабатывают антисептиком и антипиреном как минимум дважды. После их высыхания (1-2 суток) приступают к сборке каркаса. Элементы нижней обвязки соединяют вполдерева, в роли дополнения-усиления используют перфорированные металлические уголки, саморезы или гвозди.

В углах конструкции сверлят отверстия для фиксации деревянного ростверка на стержнях, замурованных в фундаменте. Затем приступают к установке стоек. Для угловых элементов используют брусья большего сечения, для промежуточных стоек — меньшего размера.

С фасада строения оформляют проем для входа. Все вертикальные элементы выравнивают, потом фиксируют временными укосинами из досок или тонких брусков. Если беседка будет иметь ограждения, то между опорами крепят перекладины-бруски.

Потом занимаются изготовлением и монтажом верхней обвязки. Для этого элемента используют брус 100х100 мм, 100х150 мм. Нескольку удешевить конструкцию поможет доска-пятидесятка: например, с размерами 50х150 мм. Для фиксации верхнего пояса применяют соединение вполдерева, саморезы, либо гвозди, стальные уголки. Если для обвязки используют доски, то в стойках нередко вырезают пазы.

Пол

Лаги монтируют заподлицо с нижней обвязкой. Эти элементы делают из досок (40х150 мм, 50х150 мм), либо из бруса (100х100 мм). Крепят их с помощью тех же уголков. Расстояние между лагами — 500-600 мм. Для упрощения их монтажа используют маяки — натянутые нити.

Поверх лаг настилают доски. Если были куплены обычные, не шпунтованные материалы, то между ними оставляют небольшие зазоры, которые необходимы для стока воды. Как уже было отмечено, все деревянные заготовки для беседки до начала строительства обязательно обрабатывают антисептиком/антипиреном и сушат.

Крыша

Для этой части беседки разрабатывают (или находят) отдельный проект. Стропильную систему создают с помощью досок 50х150 мм. Конструкции собирают на земле, потом поднимают и крепят к верхней обвязке. После завершения фиксации стропил приступают к созданию обрешетки под кровлю. Для нее используют более тонкие и легкие доски. Если куплена мягкая черепица, то пиломатериал заменяют фанерой.

Обшивка стен

Для оформления этих элементов конструкции изготавливают и используют декоративные решетки из реек, деревянную или пластиковую вагонку, сайдинг, поликарбонат и т. д. Один из лучших вариантов для отделки стен беседок — сочетание блок-хауса и решеток. Эта комбинация будет выглядеть эффектно, но хозяевам придется регулярно обновлять защиту деревянной облицовки.

Беседка своими руками из дерева — миссия выполнимая, но простота и небольшие размеры могут быть обманчивыми. Создателю малой архитектурной формы, как и строителю большого здания, необходима внимательность, точность и аккуратность.

В завершение темы «строительства строения» для бесед — замечательное видео: