Практически любой загородный участок сейчас имеет зону отдыха. В ней могут располагаться скамейки и небольшие водоемы, легкие металлические жаровни или стационарные мангалы. Но больше всего владельцев привлекает иной вариант — строительство небольшого сооружения под крышей. Постройка может быть возведена из любого материала, однако большинство из них потребует немалых расходов и серьезных усилий. Если рассматривать самую простую модель и не слишком обременительную работу, то почти идеалом станет беседка с односкатной крышей. В большинстве случаев такие конструкции сооружают из красивой и «покладистой» древесины. Однако несложность еще не означает простоту и нетребовательность операции. Если в планах хозяев самостоятельное строительство беседки с односкатной крышей, то им нужно познакомиться со всеми этапами предстоящей работы. Полученные знания помогут решить, «по зубам» ли мастерам такой масштабный труд.

Беседка с односкатной крышей своими руками: преимущества решения

Если у хозяев пока еще нет большого опыта в строительстве, то эта конструкция предпочтительный вариант. Причин тому довольно много:

Беседка с односкатной крышей — одно из самых бюджетных решений. Значительной экономии можно добиться при ее самостоятельном возведении. При составлении проекта хозяева не столкнутся с непреодолимыми трудностями, поскольку односкатная крыша для беседки сравнительно проста для сборки своими руками. Легкий вес строительного материала гарантирует относительно небольшой вес всех элементов деревянной конструкции, что крайне важно для самостоятельного строительства. У хозяев появляется возможность соорудить более оригинальное строение: это беседка односкатная, но с модной плоской крышей. Такая конструкция кровли даст шанс организовать на строении еще одну зону отдыха — комфортабельную террасу.

Если искать самый простой из вариантов, то им будет обычная прямоугольная либо квадратная постройка: например, беседка односкатная 3х3 м, 3х4 м, 3х6 м, 4х4 м и т. д. Плюсов у такой конструкции довольно много. К ним можно отнести несложность проекта и экономичность: простые формы дают возможность обойтись при строительстве минимумом материалов.

Одно из главных достоинств этого решения — его универсальность. «Правильную» беседку (причем с любой крышей) можно расположить вблизи дома, забора и любой другой «участковой» постройки. Конструкцию сложной формы, наоборот, всегда приходится строить в отдалении от других объектов участка.

Еще одно преимущество прямоугольных и квадратных сооружений — большое количество удачных примеров. Такие проекты легко найти на тематических сайтах. Как правило, они включают чертежи каркасов и стропильных систем.

Разновидности легких строений

Прежде чем принять окончательное решение, владельцам участка предстоит выбрать предпочтительный тип будущей конструкции. Основных разновидностей всего две:

Открытые беседки. Это один из самых популярных вариантов, который обещает сравнительную несложность работы и небольшие затраты на строительство. Данные конструкции предназначены для комфортного отдыха только в теплое время года. Они не спасут от насекомых, от сильного ветра и других неблагоприятных погодных факторов. Закрытые беседки — почти полноценные мини-здания. Такие строения можно эксплуатировать круглый год, но им нужно утепление и организация отопления. С весны до осени неутепленные постройки выполняют разные функции: они становятся временными гостевыми домиками, летними кухнями, столовыми, защитой для мангала, барбекю и т. п.

Полуоткрытые конструкции — разновидность открытых беседок. Так называют небольшие строения, имеющие одно или несколько высоких ограждений. Один из популярных примеров — деревянное сооружение с полностью решетчатыми стенами. Второй вариант — комбинация: в этом случае конструкции из реек заменяют только окна.

Материалы для строительства

Как уже было отмечено, минимум расходов и скорость «созидания» гарантируют пиломатериалы, которым не нужно специальное оборудование, в отличие от металла. В роли материала для беседки чаще выступает:

надежный брус (100х100 мм, 100х150 мм либо 150х150 мм) и бруски для обрешетки (40х40 мм или 50х50 мм);

качественные доски (50х150 мм, 60х180 мм) для создания стропильной системы и рейки (10х20 мм, 20х20 мм, 25х25 мм, 20х30 мм) для оформления решетчатых окон (стен).

Дерево можно назвать лидером симпатий, однако и у него есть достойные конкуренты. Беседки возводят из металла (из профильных труб), из камня, из кирпича и разнообразных «воздушных» («теплоизоляционных») строительных блоков.

Что касается выбора кровельного покрытия, то крышей легко сможет стать:

еврошифер (ондулин) или шифер (для дач);

поликарбонат: сотовый либо монолитный;

гибкая или натуральная черепица;

металлочерепица и профнастил;

фальцевая кровля.

Очень необычно смотрятся строения, крыша которых сделана с помощью волнистых листов профилированного поликарбоната. Этот кровельный материал бывают прозрачным и цветным. Для наружной и/или внутренней отделки полуоткрытых и закрытых строений приобретают доску, вагонку, влагостойкую фанеру, ОСП и т. п.

Еще один претендент на роль стен небольших построек — закаленное стекло. Каркас таких беседок изготавливают из алюминия или металлопластика. Остекление может быть панорамным или частичным (только по пояс), рамным либо безрамным. К сожалению, такие основательные и тяжелые конструкции невозможно возвести самостоятельно. Каждый этап работ (от разработки проекта до строительства) требует участия квалифицированных специалистов.

Деревянная беседка с односкатной крышей своими руками

Это самая простая конструкция, которая гарантирует легкость работы и не слишком большие расходы. Строительство любого объекта начинается с подготовительных этапов.

Проект беседки: размеры и выбор оптимального наклона крыши

Поиск подходящего варианта в «сети» — оптимальное решение, которое даст возможность избежать грубейших ошибок. Причина — опробованность схем, находящихся в свободном доступе. Альтернатива есть: это создание собственного чертежа. Эта задача тоже не слишком сложна из-за сравнительной простоты конструкции беседки с односкатной крышей. Однако в этом случае очень важна точность.

Многие будущие строители задают вопрос, касающийся размеров сооружения. Ответ даст количество отдыхающих в постройке:

для компании из 6-8 человек подойдет беседка площадью 9 м 2 (3х3 м);

(3х3 м); 10-12 отдыхающих вольготно разместятся на 12 м2 (3х4 м).

Очень большой группе (от 18 до 20 человек) потребуются не менее 24 м2. В данном случае варианта у хозяев два — стандартная беседка 4х6 м или длинное, но сравнительно узкое сооружение с размерами 3х8 м.

Угол наклона единственного ската крыши — еще один важный вопрос, который требует корректного решения. Как правило, оптимальным уклоном односкатных конструкций считают 20-30°. Однако в этом случае главными ориентирами для строителей станут климатические условия — ветровая и снеговая нагрузка в регионе. Коррективы сможет внести и вид выбранного кровельного материала.

Например, профлист нуждается как минимум в 8°, еврошифер и шифер «приветствуют» 20°. Для металлочерепицы оптимальными будут 25°, для фальцевой кровли — 30°, а для натурального керамического покрытия — 35°.

Исключение из правил для крыш все-таки есть. Для строительства беседок в местностях, где выпадает достаточно большое количество снега, рекомендуют выбирать угол наклона ската не менее 25°.

Инструменты и материалы

Строительство открытой беседки с прямоугольной односкатной крышей не относится к самым сложным задачам. Однако мастера должны заранее запастись материалами и приготовить все инструменты. В список «всего» входят:

колья, шнур;

лак либо краска;

рулетка и уровень;

брус, доски, рейки;

кровельное покрытие;

антисептик и антипирен;

лопаты: совковая и штыковая;

гидроизоляционный материал для крыши (пленка);

песок, щебень и цемент, либо бетон (не менее М300);

циркулярная пила (электролобзик), рубанок, шуруповерт;

емкость для приготовления раствора (либо бетономешалка).

Для защиты фундамента и нижней обвязки покупают рубероид. В качестве крепежа чаще используют саморезы (реже гвозди) и стальные монтажные уголки (монтажные опоры).

Для защиты деревянных конструкций от неблагоприятных внешних условий используют лак, лазурь или краску. Другие потенциальные «спасители» конструкций из древесины — морилка, воск либо масло.

Сооружение фундамента для беседки

Открытые деревянные строения не потребуют очень прочного основания. Однако если размеры конструкции нельзя назвать скромными, то лучше все же перестраховаться. В этом случае легкий вес вкупе с высокой парусностью могут сыграть злую шутку. Поэтому даже для сравнительно нетяжелых конструкций часто сооружают столбчатый фундамент.

Создание опор

Действуют так:

В соответствии с чертежом на участке, очищенном от мусора, делают разметку. После этого проверяют диагонали получившегося прямоугольника. Разница в 20 мм допускается. По углам и между ними на одинаковом расстоянии (от 1 м) бурят скважины, их диаметр — 250-300 мм. В каждый мини-котлован засыпают песчано-щебневую подушку: толщина слоя первого материала — 200 мм, второго — 100 мм. Песок обязательно проливают водой, оба материала в ямах тщательно трамбуют. Для усиления каждой опоры в скважины устанавливают армирующий каркас, собранный из прутков сечением от 8 до 10 мм. Чтобы была возможность фиксации нижней обвязки, делают выпуски арматуры. Затем в ямы устанавливают опалубки. Один из вариантов для заливки столбов — гильзы, сделанные из полос рубероида. Возможная замена — обычные «ограждения» из досок, фанеры и т. п. Опоры делают такими, чтобы их верх возвышался над поверхностью земли на 200-300 мм. Причина — необходимость защитить деревянное строение от влаги.

После подготовки скважин в них заливают песчано-цементный раствор. Смесь в каждой яме уплотняют арматурным стержнем, отрезком трубы либо глубинным вибратором. К дальнейшим работам приступают спустя 7-14 дней. После набора прочности бетоном столбы защищают рубероидом, минимум — два слоя гидроизоляционного материала.

Иные конструкции

Есть и другие варианты создания столбчатого фундамента. Многие строители-любители выбирают менее трудоемкую операцию: они применяют фундаментные блоки (или ФБС, 200х200х400 мм). Для этих изделий тоже создают песчано-щебневую подушку, но сначала засыпают щебень, а потом песок. Элементы такого блочного основания соединяют раствором.

Для строительства беседки на участке с неидеальным рельефом выбирают свайное основание, на практичных и недорогих винтовых сваях. Более сложные, неэкономичные конструкции — плитное и ленточное основание. Их чаще выбирают для более тяжелых построек из кирпича, камня или из комбинации материалов. Монолит считают идеалом, если в беседке будет располагаться тяжелый стационарный мангал или печь-барбекю.

Сборка каркаса деревянного строения

Первый этап данной операции — получение заготовок и их подготовка к дальнейшей работе. Чтобы максимально защитить будущую деревянную конструкцию, все ее детали тщательно пропитывают антисептиком и антипиреном, затем их сушат естественным образом. Идеальным вариантом считают основательную обработку древесины: минимум — 2 раза.

В первую очередь на гидроизолированные столбы устанавливают нижнюю обвязку из бруса. В углах ее сверлят отверстия для фиксации на арматурных закладных. Соединяют элементы вполдерева, дополнительно используют стальные уголки. Потом приступают к сборке каркаса:

После завершения создания ростверка переходят к закреплению столбов. Сначала их устанавливают по углам беседки на штыри, затем (если есть необходимость) добавляют промежуточные стойки. Все новые части каркаса проверяют на вертикальность уровнем (отвесом). Затем крепят к обвязке теми же уголками. В качестве дополнения в конструкцию добавляют временные укосины. Верхнюю обвязку собирают из бруса меньшего сечения (100х100 мм). Если нужно, то в конструкцию добавляют перемычку, ограничивающую сверху проем.

На этом же этапе крепят горизонтальные промежуточные перегородки — брусья (доски), которые позже станут перилами. Их либо врезают в опоры, либо фиксируют с помощью саморезов и металлических уголков. Простейшими заменителями стальных изделий способны стать небольшие бруски или рейки. Их крепят на столбах, затем на них укладывают и надежно фиксируют перила.

Монтаж деревянного пола

Для изготовления лаг используют брусья. Крепят их с помощью монтажных уголков. Шаг этих элементов в большей степени зависит от размеров беседки. Рекомендованный диапазон — 500-800 мм. На лаги настилают обрезные доски, заранее обработанные антисептиком и антипиреном. Их толщина — от 20 мм. Фиксируют части настила саморезами.

Создание стропильной системы и монтаж кровельного материала

Эту сравнительно простую конструкцию собирают или на земле, или наверху. В первом случае для изготовления одинаковых ферм сначала создают шаблон. С помощью него относительно легко подгоняют все элементы стропильной системы.

Для работы наверху противоположные части верхней обвязки монтируют на разной высоте. Стропила фиксируют монтажными уголками. Если нужно, то их усиливают укосинами или стойками.

Что касается кровельных материалов, то для большинства из них сначала создают обрешетку. Исключением может стать поликарбонат, который иногда крепят прямо к стропилам. Шаг обрешетки зависит от выбранного покрытия:

для профнастила рекомендуют выбирать 300 мм (если угол наклона 15°);

для металлочерепицы — 400-500 мм, а для ондулина — 200-300 мм;

максимальный шаг крепления поликарбонатных листов — 400 мм.

После завершения монтажа обрешетки конструкцию защищают рулонной гидроизоляцией. Для фиксации еврошифера или металлических кровельных материалов используют кровельные саморезы, но для ондулина есть и свой вариант крепежей: это стальные оцинкованные гвозди. Они имеют цветные шляпки, изготовленные из полипропилена, и имеющие крышки.

Монтаж разных покрытий производят по-разному:

Укладку профлиста начинают с края, с нижнего ряда. Сначала фиксируют два листа снизу, затем один сверху. Продолжают монтаж попеременно. Что касается нахлеста этих изделий, то горизонтальный — 1 волна, а вертикальный составляет 200 мм. Ондулин также начинают укладывать точно так же, то есть снизу. Горизонтальный нахлест листов еврошифера аналогичен предыдущему варианту, и составляет одну волну. Вертикальный нахлест изделий может слегка отличаться — от 170 до 200 мм. Для фиксации поликарбоната используют различные профили и специальные саморезы, оснащенные термошайбами. В этом случае рекомендованное расстояние между рядами крепежных элементов — 400 мм. Вкручивают их строго перпендикулярно.

Беседка с односкатной крышей — одна из самых простых конструкций, однако эта простота не мешает ей выглядеть красивой и эффектной. Соорудить такую конструкцию по силам почти всем хозяевам. О том, какой может быть эта зона отдыха под крышей, расскажет автор следующего популярного видео: