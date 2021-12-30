Загородный дом или дача дает возможность обустроить территорию с максимальной пользой для хозяев и их гостей. Например, многие владельцы участков организуют зону отдыха, почти обязательной частью ее становится легкая и привлекательная конструкция — беседка, защищающая отдыхающих от непогоды. Эта постройка нередко превращается в главное «место притяжения» на участке: помимо удобной мебели в ней сооружают очаг для приготовления шашлыков, свиных ребрышек, запеченной рыбы, куриных крылышек, жареных сосисок и т. д. Самое лучшее сочетание — беседка с мангалом, барбекю. В ней можно отдыхать, наслаждаться природой и одновременно готовить ароматные и вкусные блюда.

Разновидности беседок под мангал и барбекю

Предлагаемый ассортимент таких построек очень широк, поэтому сначала хозяевам не помешает познакомиться с потенциальными кандидатами. Знание их особенностей поможет сузить круг претендентов и выбрать наиболее подходящий вариант. Беседка с мангальной зоной должна быть не только максимально удобной и функциональной: строение должно идеально вписываться в ландшафт участка, в любой его стиль.

На стадии составления проекта будущей конструкции владельцы уже должны определиться с типом постройки. Небольшие сооружения для отдыха и «чревоугодия» делятся на открытые и закрытые, или на летние и зимние мини-здания. Главное для хозяев — найти оптимальный вариант (и материал).

Летние беседки с мангалом или барбекю

Постройки открытого типа не имеют капитальных стен, но защищены от непогоды крышей. Самый простой вариант — беседка, чей навес фиксируют только 4 опоры, более привлекательный — деревянная конструкция, в которой они «соединены» ажурными стенами. Открытые мини-домики с очагами не предназначаются для эксплуатации в холодное время года.

Какие материалы используют для создания летних беседок с барбекю? Лидером здесь является древесина, экологичная, натуральная, податливая и «непринужденно» вписывающийся в любой ландшафт. Второй популярный вариант — строение из металла.

Для создания опор и легкой стропильной системы нередко используют профильные трубы. Очень эффектно, выглядят ажурные мини-постройки — маленькие или большие кованые беседки с мангалом. Такие изделия можно купить, или заказать по индивидуальным размерам.

Зимние варианты беседки с очагом

Это универсальные постройки, которые можно использовать круглогодично. Для возведения капитальных закрытых конструкций чаще используют те материалы, которые имеют низкую теплопроводность, — древесину (брус) или кирпич. Не исключено использование и иных материалов для сооружения беседки с мангальной зоной: например, камень и стекло, металл и поликарбонат.

Если для строительства выбран кирпич или камень, то задача для хозяев участка усложнится. Любая тяжелая конструкция потребует сооружения мощного фундамента. Закрытые беседки с мангалом должны отвечать правилам пожарной безопасности: в мини-домах с очагами обязательно организуют вентиляционную систему и устанавливают дымоход.

Печь: варианты для установки мангала в беседке

Многих хозяев интересует вопрос о главной «героине» — о печи, которую можно установить в постройке. Выбор прибора для мангальной зоны приходится делать в двух случаях: когда беседка уже построена, и когда она только планируется.

Складная металлическая печь

Самый простой вариант — складной, разборный мангал, изготовленный из металла. Плюс некоторых моделей — возможность трансформации: такая печь «легким движением руки» превращается в чемодан. Складной прибор, в отличие от стационарных моделей, можно переносить в любое место. Если возникнет необходимость, ничто не помешает установить такой мангал рядом с беседкой, или взять его с собой, если хозяева собираются на природу.

Относительный недостаток у переносного складного оборудования есть. Его нельзя устанавливать в беседках с деревянными полами. Однако для защиты основания можно использовать любой негорючий материал. Плюсов у решения больше: к ним относится простота прибора, скорость его установки, практичность и мобильность.

Газовое оборудование, гриль-барбекю

Такой тип жаровни не относится к самым популярным решениям. Эта конструкция во много похожа на предыдущий мангал, однако она имеет топку, роль которой играет газовая горелка. Главное преимущество выбора такого изделия — возможность сэкономить на горючем, так как этот мангал «питается» от баллонного газа, которого хватает на долгое время.

Другие плюсы газовой печи:

отсутствие едкого дыма;

легкость использования в беседке мангала, работающего на голубом топливе;

простая организация дымохода для гриля с помощью изогнутой металлической трубы, которая не потребует частичного демонтажа кровли.

Минусы газового варианта — высокая цена заводских моделей и сложность самостоятельного изготовления. Мастеру потребуется грамотный, безукоризненный чертеж, а также навыки работы с потенциально опасным оборудованием. Любая ошибка во время соединения элементов может спровоцировать утечку газа, а последствия ее предсказать невозможно.

Стационарный кирпичный мангал

Эта конструкция может быть элементом открытой или закрытой беседки. Самый простой вариант — мангал, установленный в летней беседке, и защищенный крышей. В этом случае сначала сооружают печь, а потом переходят к созданию кровли. Действуя иначе, будет труднее подобрать расположение и размер отверстия для дымохода.

Если выбран стационарный кирпичный мангал, то зоны в беседке, как правило, разделяют. Чтобы соблюсти требования пожарной безопасности, оборудование должно располагаться на некотором отдалении от места, где находятся отдыхающие, то есть от мебели и стола.

Оптимальный вариант для сооружения стационарного прибора — надежный фундамент. Если беседка под такой мангал уже построена, то потребуется разобрать пол и крышу, залить бетонное основание и провести трубу дымохода через кровлю.

Как ухаживать за беседкой с мангалом внутри?

Любая конструкция, находящаяся на улице требует регулярного и тщательного ухода. Открытые беседки с мангалом, барбекю перед наступлением холодов обязательно укутывают плотной пленкой. Она будет надежной защитой зоны отдыха от осадков и отрицательных температур. В укрывном материале делают несколько небольших вентиляционных отверстий.

Деревянные беседки с барбекю, мангалом перед укрытием обязательно очищают от листвы. Она может стать причиной гниения древесины. Если на поверхностях появились трещины, то их замазывают шпаклевкой, после ее высыхания поверхность аккуратно шлифуют.

Металлические и деревянные элементы конструкций периодически обрабатывают антисептическими составами. Всю обстановку и предметы перед подготовкой к зимовке из летней беседки рекомендуют перенести в отапливаемое помещение.

Беседки с мангалом (барбекю) не только эффектное украшение участка. Такие постройки превращаются в полноценные зоны отдыха и место приготовления вкуснейших блюд. Ассортимент изделий из дерева и металла очень широк, поэтому каждая семья сможет найти «свою» конструкцию. Она идеально впишется в стиль участка, будет гармонировать с главным зданием, и полностью соответствовать ожиданиям хозяев.

Подобная постройка не очень сложна, поэтому у хозяина есть шанс собрать деревянную или металлическую конструкцию самостоятельно. С подобной работой можно справиться самому, или с помощью друзей.

О том, как можно сделать беседку с барбекю своими руками, подробно и обстоятельно расскажет мастер из популярного видео: