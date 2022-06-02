Владельцы загородных участков занимаются благим делом: они стараются сделать свой сад уютным и комфортабельным местом для приятного и «разностороннего» отдыха. Для многих хозяев одним из самых привлекательных сооружений является беседка — легкое строение, превращающееся в главное украшение придомовой территории. Нередко такие конструкции возводят своими руками: кто-то из дерева, кто-то из металла. К очень популярным сооружениям относится беседка из профильной трубы. Данный вариант — оптимальное решение для тех, кто предпочитает легкость, изящество вкупе с максимальной надежностью. Однако любая масштабная работа требует серьезной подготовки. Главное для будущих создателей «объекта для бесед» — выбор самой подходящей конструкции, покупка материалов и знакомство с технологией строительства.

Почему профильные трубы почти идеальный вариант?

Металлические изделия становятся все более востребованными, если речь идет о создании небольших вспомогательных строений на придомовой территории. Например, очень популярными стали беседки и навесы из профтрубы. Те и другие могут быть надежной защитой для зоны отдыха, а последние конструкции нередко превращаются в крытые стоянки для автотранспорта. Самый большой плюс профильных труб в роли каркаса небольших построек — их огнеупорность. Металл не боится высоких температур, поэтому его нередко выбирают для тех конструкций, где планируют соорудить (установить) очаг.

Профильные трубы — лучший вид металлопроката, если говорить именно о строительстве «малых архитектурных форм», к которым относятся небольшие сооружения, предназначенные для отдыха. Конструкция из этого материала обойдется недорого. К тому же «Беседка из профильной трубы своими руками» — та операция, которая даст возможность избежать серьезных трат. Другие преимущества профильных труб в роли строительного материала:

широчайший выбор моделей;

прочность, но небольшой вес беседки;

неприхотливость сооружений из металла;

отличная сочетаемость профиля с другими материалами;

простая подгонка частей каркаса из-за удобной формы труб;

равномерное распределение нагрузки по всем элементам конструкции;

скорость возведения, если строитель имеет сварочный аппарат, и умеет работать с этим оборудованием.

Еще одно достоинство беседок из профильных труб — шанс изготовить из них практичную и неуязвимую мебель для постройки. Трубы квадратного или прямоугольного профиля могут превратиться в столы, стулья, скамейки и т. п.

Слабые места можно найти у любого материала. Если подвергать критике профильные трубы, то можно указать на недостаточную декоративность таких металлических беседок, если сравнивать их с коваными или деревянными конструкциями. Открытые беседки из алюминия тоже имеют «ахиллесову пяту»: из-за легкого веса они крайне неустойчивы. Для защиты от порывов ветра таким строениям необходима очень надежная фиксация.

Беседки, сделанные из профтрубы: виды конструкций

Все металлические садовые сооружения делятся на стационарные и разборные постройки.

Стационарные. Эти модели требуют создания надежного основания, они могут иметь очень сложную конструкцию. Их достоинства — максимальная прочность, умение противостоять серьезным нагрузкам, возможность остекления, отопления и т. д. Изготовление капитальной беседки гарантирует относительно большие расходы и масштабные работы. Времени их возведение отнимет больше. Разборные. Мобильные модели отличаются простотой и скоростью сборки, так как им не требуется фундамент. Данные конструкции не нуждаются в суперпрочных материалах: для их сборки используют трубы небольшого размера и легкое кровельное покрытие. Многих владельцев загородных участков привлекает именно мобильность таких беседок. Осенью постройку можно без труда разобрать, и поместить в помещение до следующей весны.

Выбор вида беседки зависит от того, какие функции будут возложены на постройку. Например, для дач, где не очень много места, может подойти небольшая разборная конструкция. Если хозяевам нужна очень надежная защита места для отдыха, или они планируют обустроить под крышей мангальную зону с полноценным очагом, то единственным логичным вариантом будет выбор стационарного строения.

Алюминиевый или стальной профиль? Это еще один вопрос, на который предстоит ответить будущим хозяевам беседки. Первый кандидат отличается более легким весом, его используют для сооружения небольших навесов, беседок и открытых веранд, а также для изготовления мобильных конструкций. Стальные изделия весят намного больше, поэтому таким постройкам требуется очень надежное основание.

Оптимальная форма и размер постройки

Ассортимент относительно простых конструкций довольно широк. В зависимости от формы каркасы беседок из профильной трубы бывают круглыми, квадратными, прямоугольными, шести- либо восьмиугольными. Лучшие варианты для строителя-новичка — конструкции правильной геометрии: квадрат или прямоугольник могут гарантировать отсутствие серьезных проблем при сборке беседки из профтрубы.

Выбор типа крыши — следующий важный шаг. В этом случае все зависит от опыта строителя. Новичкам лучше предпочесть односкатную конструкцию, которая не так требовательна к мастеру. Более сложные сооружения — двускатные и четырехскатные крыши (вальмовые, шатровые). Еще одна кандидатка — беседка-арка, которую можно приобрести за не очень «круглую» сумму. Такие модели небольших размеров предлагают многие компании.

Купольные и шарообразные беседки — еще два вида конструкций на металлическом каркасе. Эти сооружения не очень подходят для «самодеятельности». Причина — их сложность, требующая грамотного проекта и опытного специалиста-строителя.

Перед началом подготовки к строительству беседки будущие владельцы определяют ее оптимальный размер. Самыми важными считают следующие моменты:

свободная площадь, которую можно безболезненно отдать под конструкцию;

количество человек, которые будут одновременно находиться в беседке;

присутствие в ней мангала, барбекю, гриля или печи;

бюджет, выделенный для возведения постройки.

Только для членов семьи хватит квадратной либо прямоугольной конструкции с размерами 3х3 м или 3х4 м. Для источника огня добавляют не менее метра. Если в беседке планирует отдыхать компания из 10-12 человек, то минимальными считают размеры 3х5 м. Шестиугольная постройка для такого же количества отдыхающих должна иметь грани, длина которых составляет 2,5 м, а диагональ – как минимум 2,9 м.

Выбор материалов для беседки из металлопрофиля

Вторая задача будущих строителей — выбрать и приобрести материалы для сооружения практичного и эффектного элемента ландшафтного дизайна.

Профиль

В этом случае главная роль отводится металлическим трубам квадратного и прямоугольного сечения. Как правило, для опорных элементов выбирают первый вид профиля, потому что он лучше противостоит нагрузкам. Трубы прямоугольного сечения используют для остальных элементов конструкции: из них сооружают фермы, обвязки, ограждения и обрешетки.

Профильная труба 80х80х2,5 мм — идеальный вариант для изготовления опорных элементов габаритной конструкции со сравнительно тяжелым кровельным материалом (примеры — натуральная черепица, шифер). Такой надежный металлопрокат практически гарантия долговечности садовой постройки. Для стоек более легких сооружений можно взять изделия 75х75х2-2,5 мм, 60х60х2 мм или 50х50х2 мм.

Для других элементов беседки из профиля используют менее тяжелые трубы: 20х20 мм (обрешетка), 30х20 мм, 30х30 мм (связующие элементы стен), 40х20 мм, 40х40 мм и т. д. Минимальная толщина стенок изделий — 2 мм.

Кровельный материал

Для создания крыш небольших построек выбирают те же виды покрытия, которые используются при строительстве домов. Исключение одно: это купольные конструкции, которым необходимо специальное стекло. Чаще беседка из профиля имеет кровлю из:

профлиста;

поликарбоната;

металлочерепицы;

битумной черепицы;

еврошифера (ондулина);

натуральной, керамической черепицы.

Наиболее практичными и недорогими вариантами считают изделия из металла (профлист и черепица), почти универсальный поликарбонат и ондулин. Но выбор за будущими владельцами беседки. Специалисты рекомендуют принимать во внимание кровельный материал дома: оформление в одном стиле приветствуется. Поэтому лучшей кандидатурой будет покрытие, максимально похожее на то, что защищает главное здание участка.

Беседка из металлопрофиля своими руками

После определения типа конструкции и размеров беседки переходят к составлению чертежа, с помощью которого в дальнейшем определят нужное количество строительных материалов. На нем указывают все элементы и их размеры. Если выбрано сооружение сложной формы, то изготавливают несколько эскизов с подробными пояснениями. Самый простой и логичный вариант — использование готового чертежа. В этом случае мастер сможет избежать досадных ошибок.

Создание основания и каркаса беседки

После составления чертежа приступают к подготовке строительной площадки. Первым делом с нее удаляют плодородный слой почвы, потом площадку разравнивают. Благодаря относительно легкому весу беседок, собираемых из профильной трубы, многие выбирают простейший вид фундамента — бетонирование опор.

После разметки участка в точках, где будут находиться столбы, выкапывают (бурят) ямы глубиной 700-1000 мм, их диаметр — до 400 мм. На дно засыпают слой песка (150-200 мм), его распределяют, проливают и трамбуют. Затем засыпают щебень (150-200 мм), этот материал также уплотняют. В подготовленные ямы устанавливают опоры, их выравнивают, проверяют отвесом или уровнем, затем фиксируют подпорками и заливают песчано-цементным раствором.

После фиксации опор приступают к изготовлению нижней (средней, для ограждения) и верхней обвязки. Для этих элементов чаще используют трубы меньшего сечения, они позволяют уменьшить вес металлической конструкции.

Для строительства легких сооружений (беседок, изготовленных из профильной трубы, домов из бруса и т. д.) нередко используют еще одну разновидность основания — столбы из фундаментных полнотелых блоков. Самые подходящие изделия имеют размеры 200х200х400 мм (ФБС 4.2.2.). Перед установкой бетонных блоков насыпают, выравнивают и трамбуют песчано-щебневую подушку. Данный вариант подходит для участков с низким уровнем грунтовых вод и с твердым грунтом. Однако чаще фундаментные блоки используют при сооружении деревянных конструкций.

Третий возможный вариант, не требующий бетонирования, — изготовление рамы из швеллера (полкой вниз, или внутрь, для создания деревянного пола). В этом случае «ростверк без свай» укладывают на песчаную подсыпку, фиксируют, потом к нему приваривают стойки (с укосинами). Минус этого метода — дополнительные расходы на профиль П-образного сечения. Плюс — экономия на профильных трубах-опорах, потому что их не придется углублять в грунт.

Сооружение крыши и отделка беседки из профильной трубы

После завершения сборки каркаса приступают к изготовлению стропильной системы. Ее элементы создают из профиля прямоугольного сечения, их собирают на земле. Следующий этап — сооружение обрешетки, для нее используют более тонкий, легкий металлопрофиль. Шаг ее элементов зависит от выбранного кровельного материала. Полностью готовую конструкцию шлифуют, чистят, обезжиривают и грунтуют.

После высыхания состава все металлические элементы красят, оптимальный вариант — нанесение краски как минимум дважды. Большее внимание уделяют частям, находящимся близко к грунту. Их обрабатывают грунтовкой (краской-грунтом) несколько раз.

Другой потенциальный способ защиты нижней части профильных труб от влаги — обработка грунтовкой, краской или битумной мастикой (праймером) еще до начала этапа бетонирования столбов.

Если в качестве кровельного материала выбран сотовый поликарбонат (толщина — 8 мм), то рекомендуемое расстояние между элементами обрешетки — 500-700 мм. Сначала его разрезают, потом в листах сверлят отверстия для крепежа, увеличивая их диаметр на 2-3 мм. Затем материал фиксируют кровельными саморезами с термошайбами и уплотнительными кольцами. Для монтажа поликарбоната используют разъемные или неразъемные соединительные профили, для защиты ячеек — торцевые профили.

Для отделки стен беседки из профиля используют поликарбонат, вагонку, доски, влагостойкую фанеру или ОСП, декоративные деревянные или металлические решетки, кованые элементы и т. д.

Самый простой вариант декоративного оформления — использование штор из текстиля. Такие изделия защитят от солнечного света и (частично) от насекомых. С этой ролью справятся искусственные (акрил, полиэстер) и смесовые ткани.

Создание пола

Потенциальные кандидаты для обустройства пола в беседке из профильной трубы:

тротуарная плитка, керамогранит;

террасная доска или обычный пиломатериал;

резиновое покрытие (рулоны, модули, плитки).

Еще один возможный претендент — релин, или резиновый линолеум. Это «старый, но новый» материал, имеющий много достоинств. Релин износостоек, морозостоек, экологичен, прост в монтаже. Плитки имеют жесткую структуру, ассортимент рулонных материалов очень широк.

Один из самых популярных вариантов создания пола в беседке — укладка тротуарной плитки. Чтобы гарантировать ровное покрытие и защитить его от прорастания травы, перед ее монтажом можно залить бетонную стяжку. Если этот метод владельцам не кажется привлекательным, то они поступают иначе. Сначала огораживают крытую площадку, устанавливая по периметру бордюрные камни.

Пол внутри беседки идеально выравнивают, после чего засыпают средне- или мелкофракционным песком (гарцовкой), толщина слоя — 100-150 мм. Затем его тщательно утрамбовывают, потом поверхность проверяют уровнем. После завершения подготовки переходят к укладке тротуарной плитки. Элементы подгоняют друг к другу резиновой либо деревянной киянкой. Готовую поверхность засыпают песком мелкой фракции, распределяют его по швам. Потом излишки сметают, и поливают тротуарную плитку водой. Сильный напор противопоказан: он может стать причиной вымывания песка.

Беседка из металлопрофиля своими руками — операция, которую нельзя назвать «авантюрой», если у хозяина в арсенале есть сварочный аппарат, и он знает, как работать с агрегатом. Однако даже простая открытая конструкция требует грамотных расчетов, выбора качественных материалов, а также безошибочного прохождения всех этапов строительства.

В завершение темы «Как сделать беседку из профильной трубы своими руками» — интересное видео: