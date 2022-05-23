Хозяева любого загородного участка хотят сделать его привлекательным, благоустроенным и максимально комфортабельным. С этой целью на территории возводят дополнительные объекты: гаражи, бани, хозблоки, навесы, а также легкие садовые строения для приятного отдыха и бесед. Их собирают из различных материалов. Однако одной из самых популярных конструкций считается беседка из металла. Причины востребованности этих построек — долговечность, надежность, пожаробезопасность, кажущаяся легкость, возможность их строительства своими руками. Если запланирована именно эта операция, то сначала хозяевам необходимо выбрать самый подходящий вид сооружения, определить его оптимальные размеры. Потом им предстоит познакомиться с технологией строительства, а также приобрести материалы для возведения беседки.

Особенности «беседочных сооружений» и их строительства

Центральный элемент ландшафтного дизайна отличается невероятно широким ассортиментом моделей. В большинстве случаев традиционная беседка из металла на даче не очень большая открытая конструкция, которая имеет крышу и полуоткрытые стены. Внутри нее находятся скамейки и стол. Нередко полезным дополнением становится мангал, барбекю или другая печь.

На просторных загородных участках такие постройки имеют завидную площадь. Они позволяют создать благоустроенную обеденную зону, установить под крышей шкафы, стеллажи для посуды и другие необходимые предметы.

Рассматривая беседки на металлическом каркасе, в первую очередь обращают внимание на их форму. Благодаря изделиям из металла конфигурация их может быть практически любой. Такие строения бывают круглыми, квадратными и прямоугольными, шестиугольными и восьмиугольными (как вариант, овальными), а также сложными — комбинированными.

Оптимальный способ сборки металлической беседки — сварка. Данная технология позволяет создать максимально прочный каркас, который сможет противостоять любым нагрузкам. Для придания безупречного вида элементам конструкции все сварные швы шлифуют.

При строительстве металлических беседок используют одну из двух технологий:

Опорные столбы бетонируют, выкопав для них ямы в грунте. Затем создают нижнюю (среднюю) и верхнюю обвязку, собирают конструкцию крыши. Сначала делают полноценный фундамент — столбчатый (свайный) или ленточный, мелкозаглубленный. На основание устанавливают готовое изделие, или собирают беседку на участке.

Третий возможный вариант — создание монолитного основания. Это решение, которое выбирают, если грунт на участке не отличается надежностью. Фундамент-монолит — идеальный вариант для просторных построек, где будет обустроена мангальная зона, барбекю и т. п.

Первый метод дает возможность соорудить небольшое строение за несколько дней. Вторая технология предполагает более длительную паузу в строительстве, если выбран ленточный или плитный фундамент.

Материалы для металлических беседок

Для возведения легких построек используют несколько материалов. Металлический каркас для беседки чаще собирают из профильных труб: или квадратного, или прямоугольного сечения. Эти изделия превосходят все другие виды проката. Они гарантируют:

простую обработку, удобную подгонку заготовок друг к другу;

равномерное распределение нагрузки по всем элементам конструкции;

максимальную прочность, но небольшой вес, поскольку профиль полый внутри;

относительно легкое и сравнительно быстрое возведение беседки из металла (при использовании сварочного аппарата).

Для создания опор беседок чаще предпочитают металлопрофиль квадратного сечения. Прямоугольный прокат используют для сборки тех конструкций, на которые не будут оказываться очень серьезные нагрузки: он подходит для сооружения ферм, стропильных систем, обрешеток, ограждений и т. д.

Профильные трубы можно назвать универсальными материалами. Легкие полые изделия используют не только для создания каркаса, но и для изготовления скамеек, столов и другой мебели для эксплуатации в открытых строениях. Менее надежными будут беседки из металлических круглых труб, из уголка или прута.

Что касается материала профиля, то будущему строителю предстоит сделать выбор между оцинкованной сталью и алюминием. Как правило, последний претендент чаще используется для создания легких, разборных конструкций. Оцинкованный прокат гарантирует прочность, долговечность строения, его стойкость к коррозии и неблагоприятным погодным условиям. Для операции «Металлическая беседка своими руками» рекомендуют выбирать максимально надежные материалы:

изделия 60х60 мм или 80х80 мм толщиной 2-2,5 либо 3 мм — оптимальный вариант для изготовления опорных элементов (в зависимости от размеров беседки);

для менее нагруженных участков можно приобрести профиль 40х40 мм, 50х50 мм, 40х60 (фермы), 20х40 мм (перила).

При строительстве беседки из металла используют и другие материалы. Например:

мягкие окна (ПВХ пленка), поликарбонат, стекло — для остекления построек;

пиломатериалы — для обшивки, внутреннего обустройства крытого сооружения;

металлочерепицу, профлист, гибкую кровлю или поликарбонат — для создания крыши.

Для отделки построенной беседки из металла можно применять и другие материалы. В этом случае никаких «противопоказаний» нет. Качественная (многократная) обработка деревянных элементов от всех видов живой и неживой угрозы — условие обязательное.

Достоинства и недостатки беседки из металла

Прежде чем начать изучать тему «Как сделать металлическую беседку самостоятельно», будущим создателям нужно не только познакомиться с постройкой, но и узнать о ее сильных и слабых местах.

Плюсы беседок из металла

Одно из главных преимуществ металлических строений — их максимальная прочность и неуязвимость. Они выигрывают в соревновании с деревянными сооружениями, ведь этим постройкам не так страшна влага, они не гниют, не представляют интереса для плесневого грибка, насекомых, грызунов и т. д. Другие сильные стороны беседок, выполненных из металла:

абсолютная пожаробезопасность: такие строения нередко возводят для защиты мангала, барбекю или другого очага;

способность противостоять высоким и низким температурам, а также перепадам температур;

возможность быстро демонтировать и переместить сборную конструкцию.

К плюсам металлических строений можно отнести их легкость, ажурность, а также шанс их преображения с помощью обшивки из поликарбоната, пластиковых панелей, дерева. Беседки из металлоконструкций имеют еще одно достоинство: это универсальность. Широкий ассортимент моделей дает возможность приобрести симпатичный, но недорогой вариант, или заказать оригинальную кованую конструкцию .

Их недостатки

К самым серьезным претензиям к беседкам на металлическом каркасе относится их высокая теплопроводность.

В жару такие строения почти моментально нагреваются на солнце, поэтому находиться в них может быть не очень комфортно. По этой причине лучшее место для них в тени. Зимой металлические элементы становятся потенциально опасными, «неприкасаемыми»: они могут стать угрозой для «исследователей» — для маленьких членов семьи.

Возможная коррозия металла — второй минус. Все части каркаса беседки требуют тщательной обработки противокоррозионными составами (грунтовками), краской, средствами «два в одном» (грунт плюс краска). Регулярное обновление такого защитного слоя обязательно. Для сильно заржавевших поверхностей советуют использовать композиции «три в одном». В их состав входит грунтовка, ЛКМ и преобразователь ржавчины.

Еще одна претензия к таким сооружениям — более высокая стоимость металлических конструкций, если сравнивать их с деревянными или пластиковыми постройками. Однако разница не так велика, если при создании беседки не использовались декоративные кованые элементы. Поэтому преимущества моделей из металла чаще перевешивают их недостатки.

Минусом можно считать необходимость сварочного оборудования и опыта работы с аппаратом. Да, есть возможность использовать для сборки строения болтовое соединение, но и эта технология чаще требует некоторого количества сварных швов.

Беседка с металлическим каркасом: возможные варианты

Тем владельцам, которых интересует, как построить беседку из металла, можно рассмотреть самые популярные способы возведения легких конструкций.

Составление проекта

Беседка из металла для дачи или загородной усадьбы — операция, которая начинается с подготовительного этапа. В него входит поиск оптимальных размеров будущего строения и создание его чертежа. Чтобы получить безупречное сооружение, на этой стадии учитывают следующие факторы:

рамки бюджета, выделенного на строительство;

площадь участка, предназначенного для возведения беседки;

количество сидений для отдыхающих: все должны расположиться в беседке одновременно, и с комфортом;

возможность в будущем установить в постройке мобильный очаг, или соорудить стационарную печь барбекю, мангал, гриль и т. п.

Если внутри постройки будет находиться жаровня, то нужно своевременно подготовить и ее проект. Для сооружений из кирпича необходима подробная схема кладки — порядовка. Чертеж крыши беседки нередко подготавливают отдельно.

При составлении проекта будущего объекта на схеме указывают все конструктивные элементы и их размеры. Этот этап можно назвать одним из самых сложных. Возможные альтернативы — обращение в архитектурное бюро или использование готового чертежа. В первом случае компания может представить на рассмотрение хозяев участка несколько потенциальных вариантов. Проект может быть типовым или индивидуальным.

Оптимальные размеры беседок

При планировании строительства беседки из металла именно ее размеры нередко превращаются в вопрос №1. При выборе ее оптимальных параметров руководствуются правилами возведения малых сооружений:

высота построек как минимум 2,5 м, ограждений — 1 м;

минимальный уклон односкатной крыши — 10°;

минимальные выступ ее свесов — 200 мм.

Обычно рекомендуют ориентироваться на количество человек, проживающих в доме. Каждому из них необходимо выделить как минимум 2 м2. Однако при поиске идеального варианта не забывают и том, что новое строение должно гармонично вписаться в ландшафт приусадебного или дачного участка. Маленькая постройка на просторном участке, скорее всего, потеряется. Очень большая конструкция на территории скромной площади способна испортить общее впечатление.

Специалисты считают, что оптимальной можно считать беседку, которую построили для конкретной компании. В идеале в нее должны входить члены семьи, а также родственники и «гости, приезжающие в гости».

Беседка, предназначенная для отдыха 6-8 человек, должна иметь площадь как минимум 9 м2 (3х3 м). Если под ее крышей будет собираться компания, состоящая из 10-15 человек, то минимум составляет 12 м2 (3х4 м). Однако более комфортные условия обеспечит площадь 16 м2 (4х4 м).

Более вместительная постройка потребуется небольшой «армии»: для 18 или 20 отдыхающих «оптималом» будут 24 м2 (4х6 м или 3х8 м). Самыми востребованными и популярными считаются строения площадью 9 м2. Такие сооружения позволят отдыхать с комфортом, но не очень сильно «ударят по бюджету».

Если рассматривать постройки с мангалами (барбекю, грилями), то их минимальная площадь — 4х4 м, поскольку данные беседки имеют две зоны — для приготовления блюд и для их приема. Исключением может стать компактный настольный мангал, который потребует только одного — установки на огнеупорную столешницу.

Строительство беседки из металла

После завершения составления «проекта объекта» приступают к его возведению. Строительство беседки из металла состоит из нескольких последовательных этапов.

Монтаж опорных элементов

Первым делом занимаются подготовкой к установке и фиксации опор. Для небольших строений их количество равно количеству углов беседки. Если конструкция имеет впечатляющие размеры, то обязательно добавляют промежуточные опоры.

Для фиксации столбов выкапывают небольшие ямы. Их глубина — 800-1000 мм. На этот параметр влияет глубина промерзания грунта. На дне ям устраивают песчано-щебневую подушку: сначала засыпают песок, потом щебень. В центр мини-котлованов устанавливают металлические опоры. Их вертикальность проверяют уровнем (отвесом). Затем столбы временно фиксируют несколькими деревянными брусками, вкопанными в грунт. Обеспечить корректное положение опор можно с помощью трубы, уложенной горизонтально, распорками, сделанными из отрезков арматуры, и т. д.

После фиксации элементов вертикально их положение снова проверяют уровнем. Потом ямы заливают песчано-цементным раствором. После завершения работы делают перерыв на 2 дня. Пауза необходима для застывания бетона.

Для установки металлических опор существует и другой метод. В этом случае тоже выкапывают ямы, затем в них заливают раствор. Последний этап — установка в бетонных столбиках закладных деталей. После набора прочности бетоном к ним приваривают металлические столбы.

Сооружение каркаса и крыши

После установки вертикальных опор к ним приваривают горизонтальные поперечины. Нижний пояс делают на расстоянии 100 мм от поверхности земли, средний (перила) — на высоте около 800-900 мм. Торцы опорных элементов соединяют верхней обвязкой.

После завершения создание каркаса приступают к сборке стропильной системы (ферм). Эти части конструкции собирают на земле, потом поднимают наверх, проверяют корректность их положения, и фиксируют сваркой. Затем приступают к созданию обрешетки. Шаг ее элементов зависит от выбранного кровельного материала.

Обустройство беседки из металла

После сооружения крыши приступают к подготовке и оформлению строения. Первым делом все элементы конструкции шлифуют, затем металл обрабатывают антикоррозионным составом, или используют специальную краску-грунтовку. Беседки или обшивают, или оставляют их открытыми. Для отделки стен или перил используют поликарбонат, вагонку, виниловый сайдинг, рейки, профлист и т. д.

Для создания настила к нижней обвязке приваривают металлические лаги. Среднее расстояние между элементами — 500 мм. С шагом 300 мм в них сверлят отверстия для фиксации пиломатериалов. Обрезные доски толщиной 25-40 мм крепят к лагам саморезами. Все заготовки заранее обрабатывают пропиткой-антисептиком (морилкой). После завершения работы пол покрывают влагостойким лаком.

Беседки из металла могут иметь большее количество элементов, сделанных из пиломатериалов. Пример — конструкция, в которой из древесины изготовлен пол, стены и стропильная система.

Беседка из металла своими руками — операция не очень простая, но вполне реальная для начинающих строителей. А убедиться в этом помажет мастер из следующего двухсерийного видео: