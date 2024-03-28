Бассейны и пруды — водоемы, которые сооружает или обустраивает большинство хозяев загородной недвижимости. Последние, как правило, становятся самыми живописными элементами уютных зон отдыха. Первые чаще всего предназначаются для купания. Однако та и другая емкость с водой может превратиться в место для выращивания рыбы, которая не слишком требовательна к условиям обитания. Например, многих владельцев интересует разведение карпа в бассейне в домашних условиях. Говорят, данный вид деятельности практически гарантирует минимальный риск и максимальную доходность. Однако чтобы предприятие стало успешным, будущие бизнесмены обязаны узнать о разведении карпа в пруду или в бассейне все, что необходимо для этого прибыльного занятия. Только обладание всей важной информацией даст им шанс на успех.

Выращивание карпа в пруду, в бассейне: плюсы и минусы «рыбной авантюры»

Любое серьезное занятие требует тщательного изучения. Как правило, сначала потенциальные бизнесмены узнают о его преимуществах, а потом оценивают серьезность недостатков.

Плюсы разведения

Выращивание карпа в пруду (бассейне) выгодно по нескольким причинам. Эти водные животные способны жить и размножаться в неволе. Главное для них — достаточный объем кислорода в воде, ее чистота и нормальное питание. Другие плюсы этого вида рыбоводства:

быстрое размножение и такой же интенсивный рост карпов, их хорошая выживаемость;

возможность зарабатывать даже на мальках, разводить их на продажу;

очень высокий спрос на пищевую продукцию;

всеядность карпов.

Кроме того, владельцы бассейнового хозяйства будут освобождены от налогов (на доход, НДС, социальные отчисления). Исключение составляет ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог). Если поголовье планируется не слишком большое, то с ним сможет справиться даже один разводчик рыбы.

Минусы выращивания

Как и любой другой бизнес, разведение карпа в бассейне или в пруду имеет целый ряд недостатков:

дела надо вести легально, а это значит, что рыбное хозяйство необходимо зарегистрировать, сначала собрав довольно большой пакет документов;

серьезные затраты: рыбоводу придется соорудить (подготовить) бассейн (пруд), приобрести насосную станцию, оборудование для очистки воды, аэрации, купить мальков и корм;

риск гибели жаберных подопечных: например, перенаселенность (перекармливание) может привести к массовому замору рыбы. Причина ее смерти — нехватка кислорода (сильное загрязнение воды отходами).

Если говорить о положительных сторонах такой «разорительной деятельности», то сюда можно отнести окупаемость вложений. Однако надо понимать, что получения чистого дохода рыбоводам придется ждать несколько лет.

Разведение карпа в бассейне: почему именно это животное?

Его родина — Китай, но сейчас он стал «космополитом». Эта рыба обитает в водоемах почти по всему миру: исключением является Южная Америка. Данный вид пресноводных рыб считается одним из самых востребованных. Чаще всего именно карпов разводят в естественных и искусственных водоемах. Это большие, сильные, практически всеядные рыбы, которые относятся к семейству карповых. Их «полные двойники» — сазаны. Так называют представителей семейства карповых, которые живут в дикой природе. Карп тоже сазан, но одомашненный.

Средний вес взрослых особей находится в пределах 2-3 кг. Но попадаются и рекордсмены: их вес составляет 35-40 кг. Длина карпа — от 30 см до 1,5 м. Продолжительность жизни одомашненных сазанов — 30 лет. Чтобы достичь товарного вида, рыбам требуется 2 года. Плюс в том, что они не слишком разборчивы в еде.

Предпочтения в питании карпов зависят от их возраста. Молодые особи едят водные растения (фитопланктон) и мелких беспозвоночных животных, насекомых и их личинки. Рацион взрослых пополняется мальками (включая собственных «детей»), мелкими рыбешками, головастиками, лягушатами. Они могут заглотить целиком даже раков.

Каких карповых выращивают?

Карп — рыба очень неприхотливая. Она может содержаться практически в любом регионе страны. Главное — обеспечить животным просторное «жилище», а также идеальные условия для их роста и размножения. Что касается разведения карпа в искусственной среде, то для этой цели подходят три разновидности из их семейства:

Карп обыкновенный. Его другие названия — золотистый, чешуйчатый. Это крупная, крайне неприхотливая рыба. Она отличается хорошим приростом, рекордно быстро набирает вес. Карп голый, или кожистый. Это искусственная форма обыкновенного водного животного. Ее главное отличие от других рыб семейства — почти полное отсутствие чешуек. Карп зеркальный. Эта рыба не из покладистых, она более прихотлива. Ей необходимо обеспечить комфортную температуру и хорошее питание.

Если условия для выращивания рыбы благоприятны, то зеркальные «питомцы» могут набрать массу более значительную, чем их обыкновенные сородичи.

Кожистых представителей карповых не очень часто используют для этой «пищевой» цели. Эти жители водного мира более капризны, они крайне требовательны к содержанию кислорода в среде. Яркие японские карпы (Кои, или парчовые) относятся к декоративным рыбам, украшающим пруды, но их тоже можно выращивать на продажу. Их другое отличие от «некрасивых» родственников — высокая цена.

Имеет ли смысл разводить рыбу?

Всестороннее изучение бизнеса начинают после объективной оценки этой идеи. В этом случае хозяева принимают во внимание несколько факторов:

Свободное место на придомовой территории, размеры будущего водоема (водоемов). Строительство бассейна (пруда) — самостоятельное или под ключ. Серьезность конкуренции в конкретном регионе. Спрос на рыбную продукцию, динамику цен.

После завершения рассмотрения этих пунктов или отказываются от бизнес-идеи, или переходят к сооружению бассейна (к подготовке пруда).

Разведение карпа: используемые водоемы и оборудование

Эти неприхотливые рыбы могут жить в бассейнах и прудах. На стадии знакомства с позвоночными подопечными их иногда помещают даже в простейшие надувные «дома».

Содержание карпов в бассейне

Этот резервуар может находиться под крышей, либо располагаться на улице, под открытым небом. На первых порах для резервуара не очень важен размер и форма. Однако не слишком большая глубина искусственного водоема — обязательное условие. Максимум составляет 1,5 м. В этом случае вода в бассейне будет прогреваться до комфортной температуры.

Материал для создания чаши тоже не играет большой роли. Резервуары для разведения рыбы сооружают из бетона, дерева, полимера или композита (стеклопластик). Форма важна только для разводчиков: она должна быть максимально удобной для очистки бассейна. Лучший вариант — гладкая внутренняя поверхность резервуара. В этом случае на ней не будут селиться микроорганизмы. Для очистки она также более удобна.

Конструкция для разведения рыбы должна быть абсолютно герметичной. Еще одно важное требование — организация эффективной аэрации воды, поскольку в противном случае карпы могут погибнуть из-за кислородного голодания. Для их нормальной жизнедеятельности нужно обеспечить не менее 5 см3 кислорода на литр. Что касается количества особей, то на 1 м3 должно приходиться 10-20 годовалых карпов.

Разведение рыбы в пруду

Водоем, предназначенный для выращивания рыбы, обязан быть чистым, иметь твердое, не слишком илистое дно. В идеале он обязан располагаться вдали от любых источников шума и быть относительно просторным (от 9 м2). Самое оптимальное место для него — участок с глинистым грунтом, который будет отлично держать форму. В водоем карпов запускают весной, в то время, когда вода прогреется до 20-22°. Чтобы подготовить пруд для их содержания, нужно учесть несколько моментов:

Около водоема не должно быть деревьев и кустарников, так как листва будет главным «загрязнителем» пристанища для рыбы. Идеальный вариант — пруд, который располагается на возвышенности. В этом случае ему не будет угрожать паводки, ливневые дожди, талые воды и т. п. Минимальная глубина пруда — 1,5 м, максимальная — 4 м. Оптимален водоем со ступенями шириной до 50 см. Такая конфигурация даст возможность воде хорошо прогреваться, самкам метать икру на мелководье, а молоди — иметь удобные места для выгула.

Постоянное освещение водоема, предназначенного для разведения рыбы, не допускается. Однако в вечернее время можно использовать лампы дневного света для привлечения насекомых. Чтобы гарантировать карпам максимальное удобство принятия «приводнившейся пищи», осветительные приборы подвешивают на минимальном расстоянии от водной глади. Чтобы затенить пруд, используют искусственное заграждение. Оптимальный вариант — участок, который «уходит в тень» после полудня.

Дополнительное оборудование

Чаще всего для разведения используют самых неприхотливых, обыкновенных карпов, однако и им необходимо создать оптимальные условия для роста и размножения. С этой целью в фермерских рыбоводных хозяйствах используют приборы, приспособления и различное вспомогательное оборудование. В список «ассистентов» входят:

термометры;

автокормушки;

насосы, компрессоры;

осветительные приборы;

фильтры для очистки воды;

аэраторы (генераторы кислорода);

вакуумные очистители дна (пылесосы);

оксиметры (для измерения количества кислорода).

К этой же категории относятся инкубаторы (инкубационные лотки) для икры, оборудование для системы оборотного водоснабжения, либо установка замкнутого водоснабжения (СОВ или УЗВ). Последние позволяют максимально рационально использовать водные ресурсы, значительно сократив расход воды. В УЗВ жидкость теряется лишь из-за ее испарения.

Кормление рыб

Обычно эту операцию проводят дважды в день — утром и вечером, если в пруду (бассейне) находятся взрослые особи. Менять выбранное время кормления не рекомендуют без веской причины. Рацион карпов в неволе может быть довольно разнообразным. Еще одно важное условие — получение корма на определенном месте водоема. В этом случае спустя некоторое время у карпов выработается рефлекс, позволяющий им быстро находить и поглощать пищу.

Многих начинающих рыбоводов может заинтересовать вопрос о том, что может повлиять на периодичность кормления карпов. В этом случае один из главных критериев — их возраст.

Малькам дают еду каждый час, такой режим гарантирует их быстрый рост. Рыба, достигшая веса 500-2000 г, должна получать корм несколько раз в сутки. Молодняк может питаться чаще. Максимум для растущих особей — 5 раз. На количество кормлений повлияет и температура воды в водоеме:

два раза карпов кормят, если температура находится в пределах 18-25°;

3-4 раза, если она поднимается выше 25°.

Прохладная температура (от 12° до 18°) — причина ограничиться одним приемом пищи. В данном случае корм дают только утром. На аппетит рыб окажет влияние и концентрация кислорода в воде. Чем его содержание ниже, тем хуже они едят.

Как и чем кормить рыб?

Можно использовать один из способов кормления животных:

Экстенсивный метод предполагает, что водоем заселен водной флорой и фауной. В такой экосистеме карпы добывают себе пищу самостоятельно. Минус у данного способа есть: это очень медленный набор ими веса. Интенсивное кормление — применение комбинированных кормов. Данный метод позволяет карпам быстро «набирать килограммы». Однако от такого кормления страдает бассейн или пруд, так как на дне остается большое количество разлагающейся пищи. Ее приходится удалять.

Оптимальным вариантом считают полуинтенсивный способ. Это сочетание самостоятельного питания и получения добавок из рук человека. Что касается вторых, то в этом случае ассортимент очень широк. Недаром карпов нередко сравнивают со свиньями. Они тоже практически всегда находятся в поиске пропитания, и едят то, что им предлагают.

Сухой комбикорм и влажный корм

Гранулы — самый универсальный вариант. Сухую продукцию можно давать «молодежи» и взрослым особям на протяжении всего года. В состав такого комбикорма входит сухая пища, необходимые витамины и минералы, мясо, растительное масло, рыбная, гречневая мука, соевый протеин, спирулина и другие добавки. Гранулы бывают тонущими и плавающими.

Влажный корм обычно используют только для взрослых («взрослеющих») рыб, которым необходимо дополнительное питание. Он содержит небольшие кусочки рыбы либо мяса.

Еще один популярный вид продукции — сухой корм или микрокорм, полностью состоящий из сушеных водных обитателей. В состав могут входить креветки, рачки (например, дафнии) и т. д.

Живой и замороженный корм

В роли первой «группы поддержки» для карпов смогут выступить мошки, мальки, дождевые черви, опарыши, улитки, личинки насекомых и рачки.

Альтернативой живому корму сможет быть замороженная продукция. Она полностью безопасна (обеззаражена), способна заменить свежую еду, к тому же она долго хранится.

Растительная пища

Помимо планктона и водорослей карпы в неволе могут «распробовать» и полюбить бобовые и зерновые смеси, шроты и жмыхи, отруби, муку из семян рапса, из соевых бобов. Подходит для питания рыб и другая еда:

сырые или запаренные зерна: кукуруза, овес, пшеница, рожь, ячмень;

ягоды, фрукты: арбузы, клубника (карповый хит), клюква, груши и яблоки.

Особняком стоит уникальная витаминная добавка. Это хвойная мука, которая для питания рыб просто незаменима. Она содержит все, что нужно им: аскорбиновую кислоту, витамины D и К, каротин, рибофлавин, токоферол, бром, железо, кобальт, никель.

Остатки пищи регулярно удаляют из водоема. Иначе органика на дне будет разлагаться, а значит, не лучшим образом скажется на состоянии пруда (бассейна) и на здоровье его обитателей.

Как определить порцию для питомцев?

Это очень важный вопрос, потому что:

слишком большое количество пищи неизбежно приведет к перееданию, которое рано или поздно скажется на здоровье поголовья;

недостаточное питание снизит скорость роста карпов.

Большие порции нежелательны и по другой причине: водоем будет сильно загрязнен органикой.

Как избежать проблем? Есть правило: рыба должна ежедневно получать порцию, которая равна (или чуть меньше) 3% от ее массы. В этом случае сначала определяют вес карпов, потом отмеряют суточную дозу. Затем ее делят на количество кормлений. Однако в любом случае животных лучше недокормить.

Многое зависит от усвояемости пищи. Она меняется в зависимости от сезона, поскольку на эту способность усваивать нужные вещества сильно влияет температура. У рыб метаболизм максимально эффективен при сравнительно высоких ее значениях. По этой причине после прихода весны порции постепенно увеличивают, а при наступлении осени их, наоборот, начинают сокращать.

Где купить мальков (сеголетков)?

Для разведения карпа в домашнем пруду или бассейне чрезмерная экономия может стать губительной. Поэтому при покупке рыбопосадочного материала рекомендуют обращаться к проверенным, лицензированным поставщикам. Оптимальный выбор — приобретение мальков в крупных рыбоводческих фермах. Есть несколько важных рекомендаций:

Для транспортировки рыбок используют прочные полиэтиленовые мешки, на 1/3 заполненные водой из «их» водоема, или дождевой. Другая временная тара для перевозки — каны, ведра, баки. Чрезмерное количество мальков покупать не нужно. Норма — 10-15 рыбок на 1 м3.

Лучшими претендентами будут сеголетки карпа (прожившие первое, «сие лето»). Вес этих рыбок — 25-30 г. Идеальное время для их запуска в водоем — конец апреля (начало мая), но температура воды в нем должна быть не менее 22°. Еще один способ «добычи» мальков — их «выуживание» из естественного водоема, расположенного поблизости.

Размножение

Для получения потомства обычно обустраивают отдельный водоем, или огораживают небольшую площадь уже имеющегося. Для размножения туда заселяют самцов и вдвое больше самок. Чтобы определить пол, надавливают на брюшко рыб. У первых выделяются молоки, у вторых немного краснеет анальное отверстие.

Оптимальной температурой для нереста карпов считают 16-18°. Самки откладывают икру, используя в качестве гнезд водную растительность. После оплодотворения икринок проходит от 3 до 5 дней, потом появляются эмбрионы.

В первые дни они практически неподвижны: питаются «недорыбки» веществами, находящимися в икринках (желточных мешках). На 3-4 день мальки становятся активными, начинают добывать еду самостоятельно. Их рацион состоит из водной растительности, микроскопических беспозвоночных (коловратки) и крохотных ракообразных.

Подрастая, малыши переходят на более крупную пищу. В их добычу превращаются личинки насекомых (например, комаров), а также более крупные ракообразные. Искусственные корма вводят в рацион мальков при достижении ими массы 1-1,5 г (на 8-10 день). В составе таких добавок для молоди — животный и растительный белок, а также зерновые.

Карпы зимой

В холодное время года рыбы не нуждаются в питании, так как они впадают в спячку. Если говорить о больших, естественных водоемах, то здесь проблем выживаемости не возникает. Их глубина достаточна для того, чтобы водные животные комфортно перезимовали.

Главное требование к зимовке карпов в сравнительно маленьких прудах (бассейнах) — достаточное содержание кислорода в воде. Оптимальными показателями считают от 5 до 8 см3 кислорода на литр. Простейший способ обеспечить аэрацию — обустройство проруби. Если у хозяев рыбного хозяйства есть возможность, то в водоем можно периодически доливать свежую воду, либо использовать компрессор. Кормление рыбы начинают весной — в то время, когда вода прогреется до 8-10°. Порции корма в это время делают минимальными. При повышении температуры их увеличивают.

Есть и другой способ обеспечить карпам оптимальные условия зимой. Это их переселение в водоем, находящийся в помещении. Можно оценить альтернативные, уличные варианты:

Обустройство зимовальной ямы в пруду. По понятным причинам такие углубления делают на этапе создания искусственных водоемов. Сооружение зимовального колодца. Он отличается скромной шириной и длиной (например, 1,5х1,5 м), но впечатляющей глубиной (от 1,5 м).

Главный недостаток решений с перемещением карпов — стресс, который будут испытывать «переселенцы».

Разведение карпа в бассейне в домашних условиях — занятие прибыльное. Однако на успех можно рассчитывать только в том случае, если:

рыбовод готов пожертвовать временем, вложить труд и деньги;

он знает об этом виде деятельности все, или даже больше.

В завершение темы «выращивание карпа в домашнем водоеме» — информативное видео: