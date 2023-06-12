Перекись водорода для бассейна: польза, возможный вред, пропорции

Для обеззараживания воды в бассейнах используют различные методы, специальные препараты и народные средства. К последним способам борьбы за чистоту искусственного водоема относится дезинфекция пероксидом водорода. Данное средство для обеззараживания воды в резервуарах используется не очень давно, но оно уже успело стать довольно популярным. Однако любой препарат требует предварительного ознакомления. Чтобы сделать перекись водорода для бассейна эффективной, но абсолютно безопасной, его владельцам нужно узнать достаточно много информации — о предпочтительном типе обеззараживающего средства, о его преимуществах и слабых местах, а также о том, как нужно применять пергидроль для очищения воды в резервуарах.

Перекись для бассейна: принцип действия, плюсы и минусы применения

Очищение воды и внутренних поверхностей бассейна — мероприятие необходимое. На выбор средства в большей степени повлияет размер чаши. Для дезинфекции больших гидротехнических сооружений чаще применяют классический вариант — хлорсодержащие препараты (гипохлорит), у которых есть некоторые недостатки.

Для обеззараживания небольших конструкций на загородных участках обычно используют перекись водорода (H 2 O 2 ). Это неорганическое неустойчивое, нестабильное соединение, оно не имеет ни цвета, ни запаха. При взаимодействии с жидкостью пероксид распадается, образуя воду и активный кислород. Именно он окисляется и обеззараживает жидкость, убивает все болезнетворные микроорганизмы.

Благодаря действию препарата вода не только дезинфицируется, избавляется от органических загрязнений, но и осветляется. Уже через несколько часов после завершения обработки можно убедиться в эффективности средства. Вода становится прозрачной, а дно и стенки чище.

Преимущества и недостатки использования перекиси водорода для бассейна

Любое средство имеет как сильные, так и слабые стороны, и пероксид водорода не исключение.

Плюсы пергидроля

Неоспоримых преимуществ у этого универсального средства довольно много. Пергидроль для бассейна выбирают по нескольким причинам. Он:

дает возможность очистить воду самостоятельно, без «вмешательства» специалистов;

защищает внутренние поверхности резервуара от образования налета;

не содержит «агрессоров», наносящих вред оборудованию;

предупреждает появление в воде насекомых (их личинок);

при купании не раздражает кожу, глаза и слизистые;

избавляет «водную среду» от железа и марганца;

быстро прекращает цветение воды в бассейне;

очищает воду, дно и стенки резервуара;

безопасен для людей, не имеет запаха;

становится заменой хлору;

удобен в использовании.

Кроме того, перекись водорода эффективна, экономична, экологична и имеет приемлемую цену. Воду из такого бассейна можно легко утилизировать: например, использовать ее для полива сада/огорода.

Это универсальное средство разрешается применять для очистки открытых и закрытых бассейнов, каркасных, бетонных, кирпичных конструкций, а также полимерных и композитных чаш. Единственное условие для использования пергидроля — небольшой размер резервуара.

Минусы препарата

Если выискивать недостатки перекиси водорода, то в данный список можно поместить:

потенциальные аллергические реакции людей, склонных к ним (редкость);

непродолжительность действия простейшего дезинфектанта в теплое время года;

необходимость очень точно соблюдать дозировку, иначе препарат станет токсичным;

покупку дополнительного средства — для регулировки кислотно-щелочного баланса (рН);

риск ожога, аллергической реакции кожи при несоблюдении правил работы с концентрированным препаратом.

К минусам можно отнести и паузу, которая необходима для работы пероксида водорода. Купаться в бассейне можно только через 12 часов после проведения профилактического обеззараживания воды. Если было использовано большое количество средства, то для очистки искусственного водоема потребуется перерыв в несколько дней (2-3).

Кроме того, в неэффективности (малоэффективности) пергидроля для бассейна можно винить сильную жару. При температуре выше 27-28° на отличный результат после обработки бассейна перекисью рассчитывать не придется. Причина кратковременного результата — очень интенсивный рост водорослей при таких благоприятных (для них) условиях. Поэтому в жаркое время года количество средства увеличивают.

Простая перекись водорода и «активные» жидкие препараты: в чем отличие?

Сейчас в продаже можно увидеть разнообразных «почти двойников» классического пергидроля. Поэтому данный вопрос о разнице между ними может заинтересовать большое количество владельцев бассейнов. Причина в том, что не очень понятно, чем хорош один, и плох (хуже) другой.

Активный кислород — препарат, который некоторые специалисты называют усовершенствованной версией пероксида. Принцип действия этого средства аналогичен. Однако его преимущество в том, что в его состав входят дополнительные компоненты (соединения аммония), которые не только усиливают, но и продлевают действие этого дезинфектанта-конкурента.

Поэтому использование этой улучшенной продукции гарантирует более длительную защиту от микроводорослей и других «врагов воды». Помимо жидкости выпускают и иные виды таких альтернативных препаратов. Активный кислород можно приобрести в гранулированной, порошковой и таблетированной форме.

Использование перекиси водорода для бассейнов: важные моменты

Эффективным это мероприятие будет только в одном случае: если вся операция была проведена по правилам. Поэтому сначала будущим дезинфекторам нужно познакомиться с применяющимися препаратами и их использованием по назначению.

Корректная концентрация продукции

Не все осведомлены о том, как использовать перекись водорода для бассейна. И в первую очередь вопрос может касаться концентрации. Для дезинфекции воды в чаше не подойдет чересчур слабое аптечное средство (3%), которое можно найти практически в каждом доме. Для очистки гидротехнических сооружений используют более сильные препараты. Доля перекиси в них — от 30 до 60%. Подходящих вариантов для дезинфекции несколько:

Медицинские, аптечные препараты. Концентрация таких средств — от 30 до 40%. Технические марки (А или В). Эти препараты сильнее: или 37% (А), или 60% (В).

Очистка бассейна перекисью, чья концентрация превышает 60%, запрещена. Такой пергидроль уже взрывоопасен. Поэтому этот сильный препарат требует неукоснительного соблюдения очень жестких правил (транспортировка, обработка, хранение).

Особенности применения пергидроля

Да, кажется, что очистка бассейна перекисью водорода — операция не просто простая, а элементарная. Однако в этом случае хозяевам придется учитывать несколько факторов. К ним относят:

объем резервуара;

степень его загрязнения;

температуру жидкости в нем;

концентрацию использующегося препарата.

Если целью владельцев чаши является профилактика, то для обеззараживания 1 м3 воды отмеряют от 200 до 300 мл относительно слабого пергидроля (30-40%) или 100-150 мл сильного средства (60%). Как уже было отмечено, срок действия перекиси составляет не менее 12 часов. Потом в резервуаре можно купаться. Но все-таки лучше сделать паузу в сутки.

Обработка бассейна перекисью водорода с целью его очистки зависит от степени его загрязнения:

Если она низкая, то для дезинфекции 1 кубометра воды используют 400-500 мл сильного средства (60%) или 500-700 слабого (30-40%). Когда степень загрязнения средняя (мутная вода с зеленоватым оттенком, налет на всех поверхностях), то на 1 м3 отмеряют 600-700 мл и 800-1000 мл соответственно.

При очень высокой степени загрязнения вода настолько мутная, что не видно дна резервуара, на стенках и дне слизь, появляется крайне неприятный запах. В этом случае для дезинфекции берут 800-1000 мл (60%) или 1400-1500 мл (30-40%).

Как проходит чистка бассейна перекисью водорода?

Эта операция включает подготовку чаши и непосредственно обработку пергидролем. Чтобы обеззаразить бассейн, действуют так:

В первую очередь с поверхности воды сачком удаляют весь плавающий мусор. Потом тщательно чистят дно и стенки бассейна. В этом случае используют либо щетку или скребок, либо пылесос. После завершения подготовки проверяют уровень pH. Если показатель в норме (7,2-7,6), то переходят к обеззараживанию воды перекисью. Если нет, то сначала с помощью препаратов его повышают (либо понижают).

Что касается дезинфекции, особенности очистки зависят от имеющегося оборудования:

Ручная обработка. Если насоса нет, то перекись заливают в чашу в нескольких местах или по периметру, чтобы обеспечить ее лучшее распределение. Для этого этапа нередко используют садовую лейку. Емкость держат максимально близко к поверхности воды. Потом жидкость в бассейне «чисто символически» перемешивают. Например, сачком, длинным шестом из дерева или пластмассы. Механическое обеззараживание. Если циркуляционный насос есть, то сначала емкость с необходимым количеством пероксида водорода фиксируют у бассейна на небольшой высоте (например, на стремянке). Потом конец шланг опускают в жидкость, после чего запускают фильтрацию.

При ручной обработке тщательно следят за тем, чтобы перекись случайно не попала на полимерные стенки бассейна, так как эта жидкость может со временем обесцветить их материал. Оптимальный вариант — введение дезинфектанта вручную во время фильтрации.

Последний этап — очищение дна и стенок резервуара. Через 12 часов после операции рекомендуют промыть фильтр.

Вынужденный перерыв

После завершения дезинфекции и очистки делают паузу, оптимальный вариант — перерыв на 24-72 часа:

суточную паузу рекомендуют делать, если для очистки применялось не очень сильное средство (30-40%);

три дня придется подождать, когда для дезинфекции «цветущего» бассейна использовался концентрированный пергидроль (60%).

Если перекиси случайно добавили слишком много, то к его эксплуатации приступают только через 5-7 дней. Однако у хозяев «перекисленной» жидкости есть сразу 2 варианта решения этой проблемы.

Из бассейна можно слить какое-то количество воды (примерно треть) и добавить свежей. Второе решение проще: это нейтрализация перекиси гидрокарбонатом натрия (обычной содой). Для 1 м3 потребуется 15 г пищевого продукта.

Почему не удалось добиться результата?

К сожалению, в некоторых случаях перекись водорода для бассейна не превращается в спасительную жидкость. Такой неудаче есть несколько причин. К ним относится:

слишком высокая степень загрязнения воды в бассейне;

слабая концентрация препарата или недостаточное его количество;

использование некачественного средства, или того, чей срок годности уже истек;

отсутствие корректной подготовки к операции: часто это игнорирование очистки всех поверхностей бассейна.

Результат обеззараживания резервуара может оказаться не таким, как рассчитывали владельцы, и по другим причинам:

если погода (как и вода в чаше) стоит чересчур жаркая (жидкость слишком теплая);

если одновременно с перекисью использовались и другие химические препараты, например, с хлором.

Пауза между применением различных дезинфицирующих составов должна составлять минимум 5 дней. Говорят, что исключением является только хлорсодержащее средство. В этом случае между обработкой хлором и очисткой пероксидом делают небольшой перерыв — всего в несколько часов.

Правила работы с перекисью водорода

Уже не один год пергидроль для бассейна является чуть ли не самым популярным средством, однако не все знают, что и этот состав требует мер предосторожности. Правил есть несколько:

Потенциально опасную жидкость хранят в герметичной таре, в прохладном, темном месте. В идеале — в помещении, в которое нет доступа маленьким членам семьи. Для работы с перекисью водорода в обязательном порядке используют перчатки, респиратор (маску) и защитные очки. Поскольку средство может попасть и на одежду, лучше одеть защитный костюм.

При попадании концентрированного препарата в глаза, на кожу либо слизистые этот участок незамедлительно промывают большим количеством проточной воды. При появлении покраснения, ожога или зуда не занимаются самолечением, а незамедлительно обращаются к врачу.

Частота обработки

Не все начинающие дезинфекторы знают, с какой периодичностью нужно использовать пергидроль для очистки бассейна. Частота такой кислородной дезинфекции зависит от температуры, степени загрязнения и размеров (объема) чаши, а также от загруженности гидросооружения. Но несколько общих правил-рекомендаций все же есть:

Главным показателем является уровень pH. При нормативных значениях (7,2-7,6) потребности в обеззараживании воды нет. Если уровень понизился, то приступают к обработке воды пергидролем. Этот антисептический препарат в профилактических целях добавляют в бассейн раз в неделю, либо через каждые 10 дней. На периодичность повлияет интенсивность эксплуатации бассейна и температура воды. Некоторые считают, что в сложных случаях допустимо обеззараживание раз в 3-5 дней. Однако лучшим решением все же будет осторожность, она сможет уберечь владельцев от возможных, и крайне неприятных последствий.

Для проведения профилактики используют такое количество пероксида:

если концентрация 30-40%, то отмеряют 300 мл на кубометр;

при концентрации 60% в воду добавляют 150 мл перекиси.

Для определения необходимого количества пергидроля нужно максимально точно определить объем воды в резервуаре. Кроме того, этот препарат не добавляют в воду непосредственно после хлорирования. Между этими обработками должно пройти хотя бы несколько часов, еще лучше — дней.

Альтернативы перекиси

Помимо использования активного кислорода (перекись и «профи») существуют и иные методы дезинфекции воды искусственных водоемов. Все способы делятся на реагентные (к ним относится и использование пероксида либо средств на его основе), безреагентные и комбинированные.

Реагентные

Если уже не «рассматривать рассмотренный» активный кислород, то в этом случае применяют такие «химические технологии»:

Хлорирование (жидкости, гранулы, таблетки, реже — газ). Плюсы этого варианта — простота метода, длительное воздействие. Его минусы — возможные аллергические реакции, резистентность (устойчивость, привыкание) микроорганизмов к хлору, недостаточная эффективность против водорослей и спор. Бромирование. Эта технология имеет те же слабые места, что и хлорирование. Однако ее большое преимущество — безопасность: бромсодержащие препараты не оказывают раздражающего действия на кожу, глаза, слизистые человека. Но они дороги и менее эффективны. По этим причинам их чаще используют для дезинфекции бассейнов, находящихся в зданиях. Озонирование, или насыщение озоном. Это самый быстрый и максимально безопасный способ очистки, но и не самый эффективный из-за небольшой продолжительности действия. Как правило, его применяют в комплексе с другими технологиями обработки жидкости. Говорят, что озон — дезинфектант уникальный, потому что он единственный газ, который способен уничтожить в воде даже вирусы гепатита.

Ионизация — технология, которая до конца не изучена. Однако ее успешно применяют в комплексе с другими способами обеззараживания бассейнов. Воду обрабатывают ионами меди и серебра. Преимущества ионизации — отличный результат и длительность воздействия. Минусы — недостаточно хорошая сочетаемость с иными способами дезинфекции, неэффективность, если в воде повышенная концентрация хлора.

Безреагентные

К ним относят использование ультразвука и облучение воды ультрафиолетом.

Ультрафиолетовая дезинфекция

Первый метод более популярен и эффективен. Его достоинства — абсолютная безопасность для человека, простота технологии, невысокая цена оборудования для обработки воды и экономичность. Слабое место ультрафиолета — его неспособность «расправиться» со всеми водорослями. На УФ реагируют только некоторые виды водных растений.

Обеззараживание ультразвуком

Ультразвук участвует в водоподготовке и в водоочистке, так как сравнительно давно обнаружили, что ультразвуковые волны разрушающе действуют на вирусы, на бактерии и на другие споровые формы микроорганизмов. Эта технология относится к инновационным методам, однако широкого распространения она пока не получила. Причина — высокая стоимость ультразвуковой обработки.

Комбинации

Понятно, что лучший результат зачастую дает применение нескольких средств и/или технологий. В случае очистки бассейнов есть несколько «устойчивых сочетаний». Это дезинфекция ультрафиолетом и хлорирование, а также озонирование и та же обработка воды бассейна хлорсодержащими препаратами. Что касается «совместной работы» перекиси и хлора, то оптимальным вариантом считают другой способ — чередование этих методов обеззараживания.

Перекись водорода для бассейна используется все чаще, поскольку это средство доступно, не слишком опасно (если не превышать концентрации) и достаточно эффективно. Однако каждый химический препарат-дезинфектант требует знания всех этапов обработки воды и чаши, а также неукоснительного соблюдения правил безопасности.

В завершение темы «Использование перекиси водорода для очистки бассейна» — интересное видео: