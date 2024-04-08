Собственное море в миниатюре дает возможность без проблем пережить даже удушающую жару, отдохнуть и попутно оздоровить организм. По этим причинам на загородных участках почти как грибы после дождя появляются разные бассейны. Тут и там встречаются надувные, каркасные, металлические, пластиковые и капитальные, бетонные чаши. Однако каждому из резервуаров с водой не помешает защита от осадков, а также от различного «летучего» мусора — от пыли, листвы и т. п. Чтобы защитить его и «себя любимых» от дождя и палящих солнечных лучей, владельцы приобретают (собирают) и устанавливают навес для бассейна из поликарбоната. Этим же словом иногда называют аналогичные, но полностью закрытые полимерные конструкции — павильоны. Поэтому первым делом хозяевам чаш нужно познакомиться с довольно богатым ассортиментом этих легких, защитных сооружений.

Навес для бассейна из поликарбоната, знакомство с ним и материалом

Эта несложная конструкция надежно защищает воду резервуара, одновременно значительно сокращая расходы владельцев на очистку воды. Подавляющее большинство «загородных хозяев» на роль укрывного материала выбирает именно поликарбонат (ПК), сотовый или литой, монолитный.

Секреты привлекательности материала

Данный полимер все еще довольно «молод», но он уже успел почти вчистую победить всех своих соперников. Поликарбонат приобретают для создания крыш веранд и беседок, козырьков, навесов для отдыха и для крытых стоянок автомобилей. Его используют для сборки павильонов, практически полностью закрывающих бассейны, и для защиты теплиц. Поликарбонатные конструкции имеют много достоинств, к ним относится:

не слишком большой вес построек, причем даже закрытых моделей;

удобство работы с полимерным материалом, который легко режется и отлично гнется;

достаточно высокая прочность, низкая теплопроводность (особенно у сотовой разновидности);

хорошая светопропускная способность, обеспечивающая комфортную температуру воды в резервуарах для купания;

умение материала защищать «всех и вся» от ультрафиолета благодаря тонкой пленке: чаще такой слой находится на внешней стороне листов, реже — сразу на обеих поверхностях.

Нельзя не отметить небольшой вес самого поликарбоната и очень широкий ассортимент изделий из него. Некоторых мастеров интересует толщина материала, который обычно используется для строительства навеса. На этот параметр повлияет размер конструкции, а также ветровая и снеговая нагрузка в регионе. Для остекления подобных сооружений чаще используют сотовый или монолитный ПК толщиной 6, 8, 10 мм.

Плюсы поликарбонатных «защитников» чаш

Навес для бассейна из поликарбоната:

спасает воду от быстрого появления в ней фитопланктона;

защищает жидкость в чаше от сравнительно быстрого испарения;

предотвращает сильное нагревание воды в жаркие и безоблачные дни;

защищает ее от крупного мусора, пыли, листвы, от помета пролетающих птиц.

Если для резервуара выбрана полностью закрытая конструкция, то в список добавляется еще один жирный плюс. Она будет препятствовать купанию в бассейне посторонних людей и «пришлых» животных. Это крайне важно, когда хозяева дома отсутствуют. Если искать недостатки, то в этот список можно отправить дополнительную крышу, которую, возможно, придется очищать от осадков снежными зимами.

Обычные открытые навесы для бассейна не в состоянии соперничать с полностью закрытыми моделями. Да, их крыши тоже смогут защитить чаши от солнечных лучей и осадков. Но они не спасут от сильного ветра и пыли, которую он приносит с собой, от вездесущих насекомых, от падающей листвы и «пикирующих» экскрементов.

Разновидности навесов для защиты чаш

Сначала хозяевам участка и резервуара нужно определиться с предназначением будущего защитного элемента. Как уже было упомянуто, подобные конструкции бывают открытыми и закрытыми:

Обычные открытые навесы практически ничем не отличаются от тех, что устанавливают для защиты зоны отдыха или автомобилей. Они не в состоянии защитить бассейн от порывов ветра, от мусора и пыли, которую он приносит. Закрытые конструкции полностью лишены серьезных недостатков, если не считать то, что сооружение выйдет очень дорогим. Материалов на него потребуется намного больше, чем на строительство простого, открытого навеса. Более сложным будет и уход за ним.

Теперь о том, что касается защищенности и функций навесов. На выбор у владельцев бассейнов есть несколько строений:

элементарный вариант — «одинокая» крыша, которую держат опорные элементы (4, 6, 8 либо 10 стоек);

если на участке нередко «гуляет ветер», то к верхней поликарбонатной защите добавляют стену или несколько стен;

самая безупречная конструкция — почти теплица (или даже мини-дом), которая закрывает зеркало воды со всех сторон.

Последние легкие, прозрачные, но супернадежные сооружения и называют павильонами. При большом желании хозяев они смогут сделать бассейн всесезонным.

Высота, форма навесов, павильонов

Защитные элементы бывают высокими, средними или низкими. Существуют и комбинированные модели, части которых сильно отличаются друг от друга по высоте.

Если классифицировать эти защитные сооружения, то их можно различать по форме. Для бассейнов выбирают круглые, прямоугольные (квадратные) или нестандартные навесы. Их крыши могут быть односкатными и двускатными, арочными, каплевидными или очень необычными. Среди «больших оригиналов» модели, имеющие всего две опоры и крышу, продолжающуюся до земли, а также похожие модели, но с 4 стойками.

Возможные решения

Укрытия для резервуаров делятся на небольшие навесы, раздвижные конструкции и стандартные, стационарные павильоны.

Простые навесы

Малогабаритные конструкции практически ничем не отличаются от тех, которые защищают зоны отдыха, столовые, склады под открытым небом, автомобили, крылечки и т. д. Любой навес состоит из нескольких стоек и крыши. Однако в моделях для защиты бассейнов в нее чаще всего превращается односкатная или арочная конструкция.

Стационарные навесы (павильоны)

Такие бассейны с крышей и стенами из поликарбоната называют крытыми. Эти поликарбонатные постройки максимально устойчивы, они прочны и неуязвимы. Если со свободной площадью у хозяев нет проблем, то подобный павильон сможет защитить не только резервуар с водой, но и шезлонги, садовую мебель, вазоны с растениями и т. п. Форма закрытого навеса может быть самой необычной, но чаще это одна из «свободных вариаций» популярнейшей арки.

Раздвижные павильоны (складные, откатные)

Данные защитные элементы дают возможность выбрать идеал, ориентируясь на размер бассейна и площадь придомовой территории:

Чаще тоже можно увидеть традиционное, почти «тепличное» арочное строение. Разница только в том, что его элементы могут сдвигаться в одну или в разные стороны. Высота такого павильона ничем не ограничена. Минус у данного варианта есть: довольно высокой конструкции потребуется прочное основание. В идеале — бетонный фундамент. Другие раздвижные павильоны сильно отличаются от поликарбонатных теплиц, но больше напоминают низкие парники. Они лишь едва возвышаются над землей: максимальная высота таких конструкций — 1,5 м, но зачастую они даже ниже. Поэтому такие «приземистые» защитные постройки позволяют отдыхающим только купаться.

Самыми востребованными остаются удобные телескопические системы. Их небольшие секции открываются и закрываются, легко двигаясь по металлическим направляющим. С их помощью в солнечную погоду бассейн можно полностью открыть, а в дождливую или в ветреную — спрятать.

Самыми необычными заслужили называться раздвижные круглые навесы, или просто купола. Эти прозрачные сооружения идеально подойдут небольшим круглым бассейнам. Двигаются секции складных круглых моделей благодаря криволинейным направляющим-рельсам: одна половина навеса прячется в другую.

Надо отметить, что есть еще один вид защитных изделий, но они уже не относятся к героям этой статьи. Это недорогие и простые купола-павильоны, которые являются мобильными. Однако их изготавливают не из поликарбоната, а из других полимеров. Потенциальные кандидаты для сборки такой конструкции — полиэстер, полиэтилен (высокопрочный), стеклопластик, ПВХ. Эти мобильные модели павильонов предназначаются именно для защиты резервуаров с водой, но их можно использовать и в другом качестве.

Арочные навесы-хлебницы

Это еще один оригинальный претендент, которого можно увидеть в роли «хранителя» бассейна. Раньше такие «хлебные конструкции» становились только парниками и мини-теплицами. Однако сейчас некоторые владельцы бассейнов оценили их высоко, и даже изготавливают такие арочно-полуарочные навесы-павильоны «собственными руками».

Выбор материала

Для принятия окончательного решения обычно знакомятся с частями будущих вспомогательных конструкций. Потом выбирают подходящие материалы.

Поликарбонат

Как правило, для сборки навесов или павильонов используют либо сотовый, либо монолитный ПК. Первый имеет некоторое преимущество, так как он более легок. Однако его соперника-родственника ценят за прочность, симпатичный внешний вид, почти абсолютную прозрачность и способность лучше противостоять механическим воздействиям.

Многих владельцев бассейнов интересует другой вопрос, касающийся материала. Какой цвет для навеса/павильона предпочтительнее? В большинстве случаев выбирают прозрачный, бирюзовый, голубой (синий) либо зеленый ПК. Еще один подходящий вариант — изделия из бронзового или золотого полимера.

Оранжевый и красный материал использовать не рекомендуют, потому что яркий поликарбонат изменит цвет воды, предметов и купальщиков. Причем не в самую лучшую сторону. Практически любое темное покрытие полностью защитит отдыхающих от солнечных лучей, а жидкость от нагрева.

Что будет служить каркасом бассейна?

В этом случае выбор совсем не велик, а «первый» фаворит и вовсе один.

Дерево

Именно в роли несущих конструкций навесов для защиты бассейнов оно рассматривается крайне редко. Причина в натуральности древесины, потому что она:

боится огня и «как огня» — воды;

«вкусна» для насекомых, «полезна» плесени.

Даже качественная обработка деревянных заготовок (а после сборки — и готовой конструкции) защитными составами не гарантирует долгожительства такого каркаса навеса или павильона. За ним придется постоянно ухаживать. Однако некоторых домовладельцев не пугают эти недостатки. Поэтому многие производители занимаются изготовлением деревянных элементов для защиты бассейнов.

Металл

Это кандидат, которого выбирает подавляющее большинство владельцев загородных участков. Металлический стальной оцинкованный профиль максимально надежен, прочен и долговечен.

Однако такая массивная конструкция нуждается в бетонировании опор. Кроме того, в список минусов металла можно отнести его подверженность коррозии. Для продления жизни металлических каркасов используют различные краски, защищающие их от коррозии. Выбранный состав наносят минимум дважды.

Исключением из правил станет профиль из алюминия. Но поскольку он не слишком «вынослив», его используют только в качестве каркаса небольших, невысоких, относительно легких конструкций.

Уход за навесом бассейна из поликарбоната

Данный материал не слишком требователен. Но кое-какие рекомендации по уходу за ПК есть:

От не очень серьезных загрязнений его «спасет» теплая вода. Простой способ очистки поликарбоната — использование для удаления разводов садового шланга и тряпки. Довольно сильное загрязнение водой не отмыть. Оно — повод для применения более эффективных средств. К ним относят мыльный раствор, а также специальные очистители. Для избавления поликарбонатных поверхностей от грязи, можно применять мягкую ткань или такие же губки. Щетки и любые абразивные изделия для очищения ПК использовать запрещается.

Очень большая закрытая конструкция потребует или регулярного проветривания, или обустройства вентиляции. После сильных снегопадов «шапки» нужно своевременно убирать с крыши, если она не слишком покатая. В противном случае такой кровле для бассейна грозит обрушение. Ветреная погода — повод сразу же закрыть двери и форточки павильона.

Есть ли альтернативы навесам и павильонам из поликарбоната?

Если говорить об удобстве эксплуатации летом, то этим строениям полноценной замены нет. В список возможных претендентов можно внести простой навес, в котором крыша временная. В ее качестве используют тент.

Еще один потенциальный вариант — уже упомянутый выше прозрачный купол-чехол (или купол-тент, мобильный павильон) из полимерного материала. Их обычно используют для небольших круглых или овальных бассейнов. Но все эти заменители не могут поспорить в надежности и удобстве с поликарбонатными оригиналами.

Ассортимент немного расширяется, когда главное предназначение изделия — защита воды в период «отдыха» резервуара. В этом случае появляется сравнительно много кандидатур. Со своей задачей справятся:

плавающие покрывала (из пузырчатой пленки);

натяжные покрывала (или тенты).

Те, кому нужна максимально удобная защита, могут обратить внимание на плавающие жалюзи (роллеты), изготовленные из ПВХ, поликарбоната и т. д. Они состоят из пластиковых ламелей, соединенных гибкими замками-сцепками.

Один из главных плюсов этих защитных элементов — безопасность взрослых, детей и домашних животных. Плавающие жалюзи способны выдержать вес до 100 кг. Автоматическое устройство, предназначенное для управления покрытием, может находиться на бортике бассейна, или на его дне.

Навес для бассейна своими руками

Если в планах хозяев самостоятельное сооружение защиты для резервуара, то в данном случае оптимальный вариант — классический навес. Это простая крыша на опорах. Идеальным вариантом считают «содружество» поликарбоната и металла.

Первым делом выбирают модель, затем изготавливают чертеж, на котором указывают все размеры будущей конструкции. Потом с его помощью производят расчет необходимых строительных материалов. После их приобретения приступают к делу.

Создание основания для навеса

Перед началом строительства для любой конструкции первым делом выбирают тип фундамента. Существует сразу два способа создания основания для навеса. И один вариант, который предполагает его полное отсутствие.

Строительство без полноценного фундамента

Плотный грунт и небольшие габариты бассейна и навеса дают шанс и вовсе обойтись без заливки бетона. В данном случае металлические опоры квадратного или прямоугольного сечения просто вкапывают в землю. Минимальная глубина ям для них — 600 мм. Все заготовки обязательно обрабатывают антикоррозийным составом. Для подземной их части используют битумную мастику (лак). Справедливости ради нужно заметить, что такие основания обычно создают для временных навесов.

Столбчатый фундамент

Вторая по сложности задача — заливка столбчатого основания. Данный метод идеально подойдет для конструкций, защищающих небольшие бассейны. В этом случае для опор выкапывают ямы. На их дно засыпают песчано-щебневые подушки (100-150 мм).

Затем устанавливают и фиксируют стойки, защищенные битумной мастикой или таким же лаком. В мини-котлованы заливают песчано-цементный раствор. Его уплотняют и разравнивают. Через несколько недель (2-3) работу возобновляют.

Ленточный фундамент

Самым «основательным основанием» будет бетонная лента. Этот несущий элемент просто жизненно необходим очень большим, тяжелым навесам. Чтобы его соорудить, действуют по такому сценарию:

Сначала для фундамента выкапывают траншею глубиной 500-600 мм, шириной от 200 до 300 мм. В нее насыпают песок, его увлажняют и трамбуют. Затем добавляют щебень. Общая высота подушки — 100-150 мм. После установки опалубки и помещения в нее армирующего каркаса внутрь заливают раствор. Потом фиксируют в нем закладные для опор.

Опалубку демонтируют через 7-10 дней. Набора прочности бетоном ждут не менее 2-3 недель.

Изготовление каркаса

Перед началом работ профили для сборки каркаса обрабатывают антикоррозийным составом. Потом с помощью закладных и сварочного аппарата опоры фиксируют на фундаменте. После проверки вертикальности стоек сверху к конструкции:

или приваривают обвязку (для односкатных моделей);

или балками соединяют стойки противоположных сторон каркаса (для арочных навесов).

Затем из более легкого профиля изготавливают стропильную систему (фермы). Потом конструкции приваривают к обвязке.

Обшивка навеса

После разметки поликарбонатных листов в них сверлят отверстия для саморезов. Они должны быть на несколько миллиметров больше диаметра крепежей. Это условие необходимо из-за высокого коэффициента термического расширения ПК (6,5 мм на 1 м для цветного и 5 мм на метр для прозрачного материала).

После завершения крепления листов поликарбоната уложенное покрытие проверяют. Чтобы гарантировать герметичность крыши, все стыки заполняют силиконовым герметиком.

Навес для бассейна из поликарбоната — конструкция, которая спасет его от мусора, пыли и от других малоприятных предметов. Что касается выгоды хозяев, то они будут освобождены от утомительной и частой очистки воды. Кроме того, они смогут сэкономить на специальных препаратах.

В завершение темы «Навес для бассейна на даче или в загородном владении» — популярное видео, рассказывающее, какой может быть защита людей и воды: