Консервация бассейна на зиму: способы, подготовка и этапы работы

Бассейн — место для приятного времяпрепровождения, активного отдыха и оздоровления, поэтому такие резервуары можно встретить на дачах и во дворах частных домов. Но если в первом случае используются простейшие надувные или каркасные конструкции, то на загородных участках чаще сооружаются полноценные бетонные резервуары, которым требуется корректная эксплуатация и правильный уход. По этой причине владельцы искусственных водоемов должны узнать, что такое консервация бассейна на зиму, что именно входит в эту подготовительную операцию. Способов сохранить уязвимое сооружение в холодное время года есть несколько. Одни из них подходят для каркасных конструкций, другие идеальны для стационарных резервуаров, а третьи оптимальны для тех емкостей, что находятся в помещениях.

Нужна ли консервация бассейна?

Чаши, расположенные в закрытых строениях, редко нуждаются в подобной операции, потому что они находятся в благоприятных условиях. Однако конструкции, находящиеся под открытым небом, защитить от холода просто необходимо. Причем их подготовку к зимовке начинают задолго до наступления сильных заморозков.

Хранение резервуара в неподходящих для него условиях чревато его повреждением и выходом из строя. Однако нужно знать, каким конструкциям консервация необходима, а какие искусственные водоемы вполне могут обойтись без нее.

Все бассейны делятся на 2 большие группы: на стационарные и переносные емкости.

Стационарные конструкции изготавливают из разных материалов — из бетона, полимеров и композитов. Они имеют большой срок службы и требуют правильной подготовки к зимовке. Переносными называют надувные и каркасные (каркасно-сборные) модели. Их убирают на хранение перед наступлением холодов: из первых выпускают воздух, вторые на зиму разбирают.

Каждая из конструкций нуждается в подготовке к консервации, но порядок действий зависит от разновидности искусственного водоема.

Главной угрозой для резервуаров зимой является низкая температура, которая характерна для большинства российских регионов. Именно промерзший грунт становится причиной разрушения конструкций, так как он в состоянии «справиться» даже с супернадежными, максимально прочными сооружениями из бетона.

Вода, оставленная в бассейне на зиму, превращается в ледяной монолит. Из-за расширения льда (на 10% от начального объема) замерзшая жидкость оказывает противодействие давлению промерзшего грунта. Именно благодаря такому уравновешиванию нагрузок корпус законсервированного резервуара остается целым и невредимым в течение всего «ледникового периода».

Особенности подготовки к зиме разных конструкций

Ответ на вопрос о том, как консервировать бассейн на зиму, зависит от модели, расположения чаши относительно грунта, и от того, из каких материалов изготовлен резервуар. Поэтому перед подготовкой бассейна к зиме обращают внимание на несколько моментов.

Любой уличный заглубленный резервуар нуждается в заполнении водой. Данная процедура позволит защитить уязвимую конструкцию от сильного давления промерзшего грунта. Мелкозаглубленные бассейны из полипропилена или композитного материала не требуют заполнения водой только в теплом климате. В таких условиях (при легком промерзании почвы) им не грозит выдавливание. Небольшая незаглубленная конструкция, установленная на грунте, не нуждается в заполнении водой. Поскольку ее корпус находится над поверхностью, выдавливающая нагрузка на него не действует. Обычно такие надувные или сборные каркасные конструкции чистят, обрабатывают дезинфицирующим средством, сушат и аккуратно складывают. Потом убирают в теплое помещение, которое хорошо проветривается.

Любой бассейн, зимующий на улице, требует защиты от мусора и осадков. Поэтому его обязательно укрывают тентом, либо специальным покрывалом. Это относится и к легким мобильным конструкциям, оставленным до весны на улице, но без воды.

Консервация стационарного бассейна на зиму: способы подготовки

Такая подготовка бассейна к зиме бывает двух видов: консервация с водой (или мокрая) и сухая консервация.

Сухой способ. Данная технология применяется редко: она подходит для бассейнов, находящихся в помещении. Этот тип консервации предполагает полный слив воды из резервуара, хранение его пустым. Такие мероприятия проводят довольно редко, но исключения есть. К ним относится генеральная чистка чаши с обязательным ее опустошением, продажа недвижимости, длительный простой либо реконструкция (модернизация) сооружения. «Мокрая» консервация бассейна на зиму в последнее время более востребована, так как эта операция дает возможность экономии средств на электроэнергии и обслуживании резервуара. Но главное ее достоинство — именно наличие замерзшей воды (ледяной глыбы). Она способна противодействовать давлению, оказываемому на стенки и дно резервуара промерзшим грунтом и грунтовыми водами.

Та и другая разновидность консервации требует выбора проверенного и эффективного метода, а также правильного проведения всех этапов работы.

Когда лучше планировать подготовку бассейна к зиме? В идеале консервацию проводят с приходом первых холодов, когда листва начинает менять окраску. Завершить операцию следует до того времени, как наступят постоянные заморозки.

Консервация бассейна с водой

Сначала владельцам стационарных чаш нужно познакомиться с основными этапами этой операции. К ним относится:

остановка фильтрации, слив воды;

очистка стенок и днища резервуара;

промывка элементов системы фильтрации;

наполнение чаши, подготовка жидкости к зимовке;

демонтаж и консервация вспомогательных приспособлений и съемной части оборудования (фильтров, насосов и т. д.).

Завершающие операции — установка компенсаторов давления и защита зеркала и водоема от мусора.

Очистка чаши

Сначала резервуар освобождают: воду, которая использовалась для купания, сливают с помощью насоса, либо через донный слив. Этот этап необходим для дальнейшего проведения санитарных и технических работ.

Для опорожнения искусственного водоема небольшого объема применяют поверхностное оборудование. Большие гидротехнические сооружения освобождают от воды более производительным погружным насосом. Потом приступают к чистке стенок, днища, а также металлических элементов бассейна — поручней и лестницы. Для удаления загрязнений и дезинфекции используют губки, мягкие либо жесткие щетки и составы, подходящие конкретному типу покрытию. Следующий этап необязателен, но желателен. Это обработка внутренних поверхностей чаши средством против водорослей (альгицидом). Разбавленный препарат наносят на стенки, дно резервуара, на сливы, желоба и т. д. Потом делают паузу на 1-2 часа, чтобы средство подействовало.

Очищенную и обработанную чашу тщательно промывают водой.

Консервация

После завершения подготовки бассейн наполняют водой до обычной отметки. Минимальный уровень расположение зеркала — на расстоянии 100 мм ниже уровня земли (форсунок). При полном погружении резервуара в грунт оставляют свободными как минимум 300 мм. Это пространство необходимость для расширяющегося льда.

Потом в воду вливают консервирующий состав, который предотвратит образование минерального и известкового налета, защитит от водорослей, упростит предсезонную чистку резервуара. Затем устанавливают компенсаторы, обязанность которых уровнять две «стихии» — давление ледяного монолита и промерзшего грунта. Компенсаторная система состоит из большого количества пустых пластиковых бутылок, бутылей или канистр. Эти элементы связывают, устанавливают на расстоянии 150-500 мм друг от друга, по периметру (в 80-100 мм от бортиков) и/или в шахматном порядке. В роли якорей для них выступают мешочки с песком. Альтернативный вариант компенсаторов — «гирлянды» из емкостей, на одну треть заполненных песком.

Более дорогостоящий способ защиты бассейна — приобретение компенсационных поплавков. Эти емкости изготовлены из полимера. В нижней части такие изделия имеют утяжеления. Соединяются поплавки между собой с помощью крючков.

Консервация предполагает длительный перерыв в работе, поэтому обязательный этап подготовки к зиме — демонтаж, очистка и дезинфекция оборудования. В этом списке навесные противотоки, скиммеры, трубы, подающие воду, фильтры, съемные насосы, система подогрева воды и т. д. Как правило, демонтируют и навесные металлические лестницы, так как их может повредить лед. Снятые и очищенные элементы сушат, после чего их отправляют на хранение в отапливаемое, проветриваемое помещение.

Все отверстия чаши герметизируют, чтобы защитить бассейн от мусора и грязи. Если в резервуаре есть встроенные приборы освещения, то их тоже обязательно демонтируют. Пустые ниши закрывают пробками, изготовленными из пенопласта. Элементы, которые не демонтируют, в обязательном порядке освобождают от воды. Концы сливов защищают пенопластовыми заглушками.

Последний этап — защита бассейна

Эта операция обязательна. После завершения консервации уличного бассейна на зимний период емкость накрывают специальным покрывалом, или тентом из прочного материала. Примеры — зимние пузырьковые поливинилхлоридные покрытия, брезент либо плотные пленки (мембраны) из ПВХ.

Самым дорогим, но эффективнейшим приобретением будет жалюзийная система, или роллета. Такие жалюзи способны поддерживать комфортную температуру, защитить детей и любопытных питомцев от падения в бассейн, а воду резервуара от грязи и мусора. «Воздушные» четырехкамерные ламели имеют ширину 70-100 мм, изделия изготавливают из ПВХ и поликарбоната.

Обычное покрывало (из ПВХ или брезента) делают на 1-1,5 м шире, чем размер чаши. Эту «накидку» укладывают на воду, края ее фиксируют «на суше» мешками с тем же песком. Весной с тента откачивают воду, потом его снимают, моют и убирают на хранение до следующей консервации.

Использование металлических конструкций и деревянных щитов для защиты бассейнов не рекомендуется. Такие элементы, опирающиеся на бортики емкости, могут повредить стенки и корпус резервуара. Главная угроза в этом случае — толстый слой снега на них.

Консервация каркасного бассейна на зиму

Каркасные или поверхностные резервуары не испытывают колоссальных нагрузок, поэтому такие резервуары обычно зимуют пустыми, без воды. В этом случае этапы подготовки к холодному времени года — их очистка, дезинфекция, мытье и защита плотным тентом. Каркасные системы можно демонтировать и убрать в отапливаемое помещение.

Исключением из правил станут каркасные морозоустойчивые бассейны. Считается, что эти модели способны противостоять всем негативным воздействиям внешней среды. Каркас их выполнен из цельнолистовой стали (толщина — 0.5 мм), он защищен антикоррозийным покрытием, а чаша изготовлена из высокопрочного поливинилхлорида. Однако и в этом случае хозяевам лучше перестраховаться и выполнить простые этапы подготовки такого резервуара к холодному времени года.

Что входит в процедуру зимней консервации бассейна, если модель каркасная или надувная? В данном случае правильнее говорить об очистке и о демонтаже конструкции. Действуют так:

Сначала сливают воду с помощью поверхностного или погружного насоса, либо сливного клапана. Стенки и дно резервуара протирают посудной губкой, смоченной в растворе нейтрального моющего средства. Затем с корпуса демонтируют все оборудование. Части системы моют, сушат и убирают в теплое, но проветриваемое помещение. Иногда элементы маркируют, чтобы упростить их возвращение на прежнее место весной.

Вымытый каркас сушат. После этого полотно посыпают тальком. Затем его очень аккуратно и бережно складывают: сначала внутрь опускают стенки, круг складывают пополам, потом еще раз, чтобы получился один сектор. Потом этот треугольник еще уменьшают в размерах, чтобы пакет с ним идеально подошел для места, выделенного для его хранения.

Сухая консервация бассейна под крышей

В этом случае практически все этапы аналогичны тем шагам, которые предпринимают для подготовки резервуара к «мокрой» зимовке. Но по понятным причинам некоторые пункты отсутствуют. Сухую консервацию проводят так:

Первым делом останавливают фильтрацию, сливают воду из чаши. Затем чистят стенки и дно бассейна. Используют инструменты, безопасные для материала емкости. Моют, чистят и сушат все оборудование и трубы. После завершения этого этапа все элементы системы возвращают на свои места.

Затем бассейн огораживают, чтобы предотвратить падение в него членов семьи, включая четвероногих исследователей. Дно резервуара застилают плотным материалом, который сможет защитить отделку, если в чашу случайно упадут какие-либо предметы.

Когда начинают расконсервацию?

Если подготовка бассейна к зиме была проведена правильно, то можно гарантировать, что его зимовка пройдет без каких-либо проблем. Но у хозяев может возникнуть резонный вопрос: в какое время начинать подготавливать водоем к эксплуатации? Ответ однозначен: лед в бассейне с приходом весны должен растаять самостоятельно.

\Ускорять этот этап механически строго запрещено, так как нельзя полностью исключить ЧП — повреждение элементов конструкции острым инструментом или осколками льда. После расконсервации искусственного водоема приступают:

к снятию защитного покрытия, которое предварительно избавили от воды и мусора;

к очистке зеркала, толщи воды, и к монтажу и подготовке оборудования к пуску.

После завершения этих этапов проводят дезинфекцию бассейна препаратами, которые содержат бром, кислород или хлор. Для защиты воды от водорослей применяют альгицид. В последнюю очередь распыляют коагулянты, которые очистят воду от взвешенных частиц. Спустя сутки со дна убирают образовавшийся осадок, затем запускают режим фильтрации. Через несколько дней (2-3) приступают к эксплуатации гидротехнического сооружения.

Консервация бассейна на зиму не самая простая процедура, которая, тем не менее, вполне по силам его хозяевам. Но чтобы хорошо представлять, какая их ждет работа, лучше посмотреть интересное и информативное видео. Например, со всеми особенностями подготовки резервуара к зимовке будущих «консерваторов» познакомит автор следующего ролика: