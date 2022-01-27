Плавание — один из простейших способов, позволяющих поддерживать тонус мышц, спасаться от жары и просто получать удовольствие. Однако это занятие принесет пользу только в одном случае: если температура воды в бассейне будет комфортной для человека. Слишком низкий показатель может стать причиной возникновения простудных заболеваний. Чересчур теплая вода повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и снижает эффективность тренировок. Чтобы не допустить ни перегрева, ни переохлаждения организма, важнейший параметр воды в резервуаре надо постоянно контролировать, и удерживать его в установленных (либо рекомендуемых) пределах.

Почему очень важна температура в бассейне?

Цели у посетителей оздоровительных учреждений разные. Одним просто нравится купаться, другие приходят в комплекс, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, а кто-то мечтает избавиться от лишнего веса.

Принятые нормативы

Независимо от желаний и стремлений разных категорий людей, для всех необходимо обеспечить комфорт и безопасность. Поэтому нормам должна отвечать не только важнейшая характеристика воды в бассейне, но и микроклимат помещения.

Следующие важные показатели — температура воздуха и влажность.

Первый параметр должен быть на 2-5° выше температуры воды в плавательном бассейне. Для раздевалок и душевых рекомендован показатель «по умолчанию» — 25°, для массажных кабинетов — 22°. В данных правилах есть «холодные» исключения: это залы для подготовки к плаванию. Для них норма ниже — 18°. Оптимальной влажностью воздуха считается показатель, находящийся в пределах 55-65%.

Благоприятный микроклимат в сооружении гарантируют «теплые» отделочные материалы пола и стен. Еще одно требование к плавательному комплексу — качественная вентиляционная система, обеспечивающая необходимую скорость движения воздуха. Нормой считаются 0,15-0,3 м/с.

Чем грозит «неправильная» температура?

Несоблюдение температурного режима воздуха и воды таит в себе много опасностей.

Купание в чересчур холодной воде чревато переохлаждением организма, который будет использовать внутренние резервы для нормализации теплообмена. Эта борьба ослабит защитные функции, и может привести к возникновению простудных заболеваний. Такая же неблагоприятная среда способна стать причиной онемения мышц, вызвать спазмы, судороги. Плавание в воде белее высокой температуры спровоцирует перегрев организма, из-за чего значительно повысится нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в бассейне начнут интенсивно размножаться болезнетворные бактерии и вирусы. Находиться в таком резервуаре будет опасно. Слишком теплая вода быстрее испаряется, поэтому создает нагрузку и на вентиляционную систему помещения. Конденсат, осевший на стенах, — благоприятное условие для размножения плесневого грибка, который опасен для человека и наносит вред отделочным материалам.

Влажность выше нормы может привести к серьезным последствиям для посетителей. При нехватке кислорода возможны обмороки и потери сознания. В таких условиях повышается скорость испарения дезинфектантов, поэтому не исключены приступы удушья у астматиков, аллергические реакции у чувствительных людей. Слишком высокая скорость воздуха в бассейне также опасна: сквозняки могут стать причиной развития воспалительных процессов.

Совсем другие стандарты используются для открытых искусственных водоемов, так как вода в них может быстро нагреваться и почти мгновенно остывать.

Температурные нормативы для различных типов бассейнов

Какая температура должна быть в искусственном водоеме? «Универсального ответа» на этот вопрос не существует. Оптимальная характеристика воды в бассейнах для плавания зависит от возраста посетителей, типа и назначения комплекса.

Нормы температуры воды в различных сооружениях имеют некоторые отличия. Более высоких показателей требуют комплексы, предназначенные для купания детей, для оздоровительных процедур или для реабилитации пациентов. Бассейны, находящиеся в банях или саунах, могут наполняться как холодной (15°), так и теплой (35°) водой.

Температура воды в крытом бассейне

Закрытые сооружения дают возможность поддерживать все важные показатели на одном уровне. Однако они немного отличаются в зависимости от предназначения учреждения.

Нормы воды в спортивных бассейнах

В этом случае на оптимальный температурный режим также повлияет назначение комплекса. Идеальными условиями для спортивных сооружений, где тренируются профессиональные пловцы, считаются параметры 22-23°. Для учебно-спортивных центров норматив выше — 23-26°.

Температура воды в олимпийском бассейне

В комплексах для людей, чья жизнь посвящена профессиональному спорту, требование немного жестче. Здесь проводят тренировки, устанавливают и бьют рекорды. Согласно Правилам ФИНА, температуру воды в олимпийских бассейнах необходимо поддерживать на уровне 25-28° (во время соревнований), воздуха — 30°. Рекомендуемая влажность в зале должна быть высокой — 60-65%.

Температура воды в спортивных бассейнах для соревнований зависит от вида нагрузок, а также от длительности пребывания в воде. Нормы определены СанПиН и ГОСТ:

минимум 26° — для прыжков в воду, для водного поло;

не менее 27° — для синхронного плавания.

Стандарты Международного Олимпийского комитета жестче: оптимальным считается показатель, не выходящий за пределы 27-28°. При повышении температуры воды снижается ее вязкость, а значит, шансы, что при таких параметрах будут установлены олимпийские или мировые рекорды, повышаются.

Какой должна быть температура воды в плавательном бассейне для взрослых?

Как правило, плавательные комплексы для взрослых предназначаются для очень широкого круга пользователей. Их посещают люди от 20 до 50 лет, они подвижны и активны, но не претендуют на звание профессионалов. Главное требование для данных комплексов — максимальный комфорт для обычных пользователей.

Оптимальная температура воды в плавательном бассейне — 24-28°, допускается небольшое изменение диапазона (23-26°). Чтобы при выходе из воды пловцы не испытывали дискомфорта, воздух в помещении должен прогреваться до 30-32°.

Норма температуры воды в бассейне для детей (по СанПиН)

Для детских учебно-спортивных комплексов используют несколько нормативов, потому что температурный режим зависит от возраста ребенка. Оптимальный параметр для детей в возрасте до 8 лет находится в пределах 30-32°, от 8 до 12 — 29-30°. Норма температуры воды для юношей и девушек подросткового возраста (12-16 лет) — 27-29°.

Однако для школьных бассейнов есть еще одно обязательное условие: это необходимый микроклимат в зале, душевых, в раздевалке. Температура воздуха в этих помещениях не должна быть ниже 30°.

Требования к чашам для купания грудничков

Заботливых родителей может заинтересовать другой вопрос: какой должна быть температура в бассейне, предназначенном для грудничкового плавания? В этом случае оптимальные показатели для закаливания организма также зависят от возраста начинающего купальщика:

для новорожденных малышей (от 2 до 4 месяцев) оптимальна жидкость, температура которой составляет 37°, не ниже;

дети, чей возраст перешагнул отметку 6 месяцев, могут плескаться в более прохладной воде — оптимальный параметр для них находится в пределах 33-34°.

Подготавливать грудничка к водным процедурам рекомендуют дома, в ванночке или в ванне. Начинать лучше с теплой среды (37-39°). Снижать температуру нужно постепенно, доводя ее до 34°.

Нормативы для оздоровительных комплексов

В этом случае нормы не правила, а рекомендации, так как окончательное решение остается за лечащими врачами. Для оздоровительных комплексов оптимальны 26-29°. Однако есть специализированные бассейны, где показатели отличаются от рекомендованных нормативов. К ним относятся:

терапевтические чаши (30-40°);

гипертермальные (37-42°);

термальные (35-36°);

холодные (10-18°).

Рекомендуемые показатели для искусственных водоемов, находящихся в саунах и банях, — 24-28°. Этот вариант идеален, если посетители после процедуры желают поплавать. Для тех, кто после парной предпочитает «погружаться» в холодную воду, устанавливают отдельную купель.

Температура в открытом бассейне

Здесь нет точно определенных нормативов. Требования к плавательным комплексам под открытым небом сильно отличаются, так как на температуру жидкости оказывает влияние окружающая среда. Вода быстро нагревается пол солнечными лучами, и остывает, если на улице прохладная погода. Оптимальный показатель для открытых, уличных бассейнов находится в пределах 23-25°. Однако и 28-30° также считаются нормой. Если комплекс на улице посещают дети, то для их купания необходимо поддерживать температуру 23-28°.

Если рассматривать рекомендации Санитарных Правил и Норм относительно открытых чаш, то в этом случае используется упрощенный подход. СанПиН считает, что летом вода в них должна быть 27°, а зимой — 28°. Холодная погода является противопоказанием: 20° на улице — повод отказаться от купания в открытом резервуаре. Однако такого мнения придерживаются не все.

Какой обязана быть температура воды в бассейне — вопрос, которой интересует посетителей комплексов, и тех, кто обеспечивает купальщикам и пловцам максимально комфортные условия. Для активного отдыха детей, для занятий спортом, проведения лечебных процедур есть свои нормативы, однако в большинстве случаев они носят рекомендательный характер. Исключений два: это чаши для детей и олимпийские бассейны, где качество и параметры воды напрямую влияют на результаты.

В завершение «температурно-бассейной» темы — интересное видео, которое может оказаться полезным для владельцев искусственных водоемов: