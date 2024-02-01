Удобный искусственный водоем на загородном участке — гарантия приятного и полезного времяпрепровождения в теплое время года. Однако многие хозяева были бы не прочь продолжать купаться в чаше осенью, зимой и весной. Поэтому у них возникает вполне резонный вопрос о том, как подогревать воду в бассейне на улице, как сделать открытый резервуар всесезонным? К счастью, таких методов существует несколько. Одни решения можно отнести к самым бюджетным способам, другие обойдутся значительно дороже, так как они подразумевают использование оборудования-профи. Владельцам уличных открытых чаш нужно только познакомиться с имеющимися вариантами, с их преимуществами и слабыми сторонами, а потом выбрать тот, у которого практически нет недостатков. По крайней мере, очень серьезных.

Подогрев воды в бассейне: плюсы и минусы, оптимальные показатели, методы

Чересчур холодная вода поспособствует переохлаждению организма, что само по себе опасно. Такое экстремальное купание для неподготовленного человека может окончиться плохо. Например, после такого плавания нередко обостряются хронические заболевания. Последствием его может стать острый отит, гайморит, ринит, заболевания опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы и т. д.

Преимущества

Подогрев воды в уличном бассейне:

дает возможность создать идеальные условия для водных процедур;

позволяет членам семьи купаться в любое время года, в любую погоду;

«разрешает» проводить тренировки круглый год, а значит, оставаться в тонусе;

будет спасением, если погода даже летом часто преподносит малоприятные сюрпризы.

Некоторые системы подогрева воды помогут даже в том случае, если бассейн находится в регионе, где климат «катастрофически суров».

Недостатки

Главная из претензий к открытому уличному бассейну с комфортной для купания водой — очень большие затраты на обустройство, постоянное обслуживание резервуара и оборудования. Если чаши пока нет, то в этот список добавляется необходимость выделить довольно много места для ее строительства (установки). Других минусов у данной операции нет.

Нагрев воды в бассейне: оптимальная температура для разных сооружений

Согласно СанПиН, этот показатель обязан находиться в строгих пределах:

для спортивных комплексов — 24-28°;

в лечебно-оздоровительных центрах — 26-29°;

для детей: 30-32° до 7 лет, 29-30° старше 7 лет.

Однако нормативы для уличных чаш сильно отличаются от требований, предъявляемых к бассейнам в крытых сооружениях. Оптимальные параметры для уличных резервуаров — 21-25°. Сильнее воду в них не нагревают, так как она интенсивнее испаряется, температура быстро опускается, особенно в ночное время. Слишком сильный подогрев воды снизит КПД оборудования. Кроме того, он попросту нерационален. Исключением станут конструкции скромных размеров.

Способы подогрева воды в бассейне

Есть методы, которые обещают довольно большие расходы на обустройство чаши и на ее дальнейшую эксплуатацию. В этом случае используют дорогое оборудование. Но есть и более простые, бюджетные варианты, однако их эффективность чаще не так впечатляюща.

К первым способам относится использование:

проточного электрического водонагревателя;

теплообменника;

газовой колонки;

теплового насоса;

солнечных батарей.

Возможные бюджетные «помощники»:

кипятильник (или несколько кипятильников);

самодельный солнечный коллектор;

термопокрывало.

Последний из не очень дорогих вариантов — водонагреватель (покупной либо самодельный), работающий на твердом топливе (обычно на дровах).

Использование специального оборудования

Данные варианты гарантируют качественный нагрев воды и бесперебойную работу. Как было написано выше, выбор у владельцев уличных резервуаров сравнительно велик.

Проточные электронагреватели

Применение этих устройств дает возможность сделать эту операцию простой и не слишком трудоемкой. Электронагреватель — агрегат, внутри которого находится ТЭН. Этот прибор и отвечает за нагрев воды в бассейне. Преимущества электронагревателей:

практически абсолютная безопасность благодаря различным датчикам (защиты от перегрева, давления, температуры);

очень широкий ассортимент подобных устройств;

почти бесшумная их работа;

быстрый нагрев воды.

Благодаря не слишком впечатляющим габаритам такое оборудование позволяет обслуживать даже бассейны, организованные в небольших помещениях. Нужен лишь водопровод и электросеть. Главные минусы этих агрегатов — «неприятная» цена почти «всемогущих» моделей электронагревателей и большое потребление электроэнергии, особенно если данное оборудование будет работать постоянно.

Теплообменники

Эти удобные, практичные и сравнительно простые устройства «забирают» тепловую энергию (теплоноситель) из отопительного контура (или из специального оборудования). Достоинства теплообменников:

компактность приборов;

простота их подключения;

не очень высокие энергозатраты;

собственные датчики контроля температуры;

возможность купания в бассейне даже при работе оборудования.

Еще один плюс данного варианта — его экономичность. Прибор работает за счет основного источника тепловой энергии. К минусам тоже можно отнести не самую низкую цену некоторых мощных моделей, а также то, что эти устройства используют только в зимнее время, если они работают в домашнем контуре отопления.

Газовые колонки

Если рассматривать обогрев бассейна электрическими приборами, то самая большая ложка дегтя «в них» — большие расходы на электричество. Однако есть еще одна категория агрегатов, которые лишены данного недостатка. Это проточные газовые колонки, которые:

энергонезависимы (многие модели);

отличаются простотой конструкции, надежностью;

дают возможность нагреть воду в чаше большого объема;

позволяют владельцам резервуаров регулировать расход жидкости;

умеют работать почти «на всем» — как на магистральном топливе, так и на газовых баллонах.

Еще одно преимущество — невысокая цена газовых проточных водонагревателей. Очень широкий ассортимент позволяет найти идеальное оборудование для бассейна любого размера.

Если говорить о минусах, то относительным недостатком считают зависимость этих агрегатов от газа. Подключение к газоснабжению нельзя назвать дешевым. Кроме того, необходимо прокладывать трубы, приобретать счетчик и т. д. Однако почти никаких проблем не создаст топливо в баллонах (газгольдерах). Еще одна претензия к проточным газовым приборам — необходимость включения в схему усиленного фильтра и мощного насосного оборудования.

Тепловые насосы

Это относительно новый способ, применяющийся для экономичного нагрева воды в различных бассейнах. Главное достоинство данного варианта в том, что тепловые насосы (ТН) используют бесплатное тепло земли, воды или воздуха. Самыми востребованными устройствами остаются воздушные модели. Они стоят не так дорого, к тому же не требуют создания и подведения коммуникаций.

Плюсы этих инновационных устройств (систем):

максимальная надежность;

экономичность и полная безопасность;

простейшая установка, отсутствие необходимости обслуживания приборов.

Без минусов тепловые насосы все-таки не обошлись. В этот список можно внести очень высокую цену нового оборудования, а также невозможность «найти» тепловую энергию в воздухе в холодное время года.

Солнечные батареи (коллекторы)

Это еще одно новое, экономичное решение (если не считать покупку и установку). Как и предыдущий вариант, солнечные батареи подойдут лишь для солнечных регионов. Там, где погода не радует солнцем и теплом, приобретение и использование подобных устройств нерационально.

Такие батареи устанавливают или рядом с резервуаром, либо на солнечной стороне крыши дома или другого строения. Идеальный вариант — «коллекторная» площадь, которая равна (либо больше) площади зеркала воды.

Простые методы, гарантирующие минимальные расходы

Данные устройства хороши тем, что они не разорят владельцев бассейнов, но с задачей своей смогут справиться. Их эффективность в большей степени зависит от климата и от размеров уличного резервуара.

Погружной плавающий электрокипятильник (нагреватель, бойлер)

Конечно, здесь речь не идет о тех компактных устройствах, которыми пользуются в быту для подогрева небольшого количества воды. Как правило, для такой задачи подходят только мощные приборы. Как и их маленькие «родственники», плавающие устройства имеют ручку (с таймером, поплавком) и трубчатый нагреватель.

Среди достоинств погружных электрокипятильников удобство, приемлемая цена. Их минусы — долгое нагревание воды даже в небольших чашах, опасность приборов, необходимость перемешивать воду деревянными либо пластиковыми предметами и затратность нагрева (им нужно довольно много электричества).

Чтобы не повредить уязвимый материал каркасных и надувных моделей, для кипятильника надо сделать относительно широкий дополнительный поплавок. Например, из пенопласта.

Самодельный солнечный мини-коллектор

Этот вариант тоже может заинтересовать тех, кто ищет ответ на вопрос, как нагреть воду в бассейне своими руками в летнее время. Да, такие устройства реально купить, однако коллектор собственного изготовления обойдется значительно дешевле. К тому же подобные конструкции довольно просты.

Мини-коллектор состоит из короба, в котором свернута спиралью труба из полиэтилена низкого давления. Оба элемента красят в черный, светопоглощающий цвет. Чтобы самодельная система была максимально эффективна, короб конструкции качественно утепляют вспененным полиэтиленом, экструдированным пенополистиролом или другим тонким теплоизоляционным материалом. Сверху его закрывают поликарбонатом, оргстеклом либо прозрачной пленкой. Максимально эффективным будет змеевик больших размеров.

Греющее плавающее покрывало

Данное приспособление сможет стать оптимальным вариантом для не очень большого резервуара, однако оно будет эффективно только в солнечную погоду. На поверхности воды оно держится благодаря большому количеству воздушных пузырьков в материале. Его преимущества:

повышение и сохранение температуры;

значительное уменьшение испарения (98°);

защита воды от пыли, крупного мусора, насекомых.

Плавающие покрывала можно подобрать для резервуаров любой формы. Используют их с ранней весны. Как правило, накрывают чаши вечером, чтобы вода в них за ночь не остыла, а утром начала прогреваться.

Водонагреватель на дровах или на топливных брикетах

Подобный прибор можно приобрести, а можно его изготовить самостоятельно. Вариантов у мастеров почти не счесть. В устройство для нагрева воды в бассейне можно превратить печь с вертикальным и горизонтальным расположением топочной камеры.

Для небольших чаш нередко используют приборы, в которых теплообменник остается открытым. Еще один интересный вариант — погружная печь из нержавеющей стали, ее обычно применяют для бассейнов и довольно вместительных купелей.

Преимущества дровяных аппаратов:

невероятно быстрый нагрев за счет очень высокой теплоотдачи (теплосъема);

шанс сделать печь для подогрева воды своими руками;

простая установка и такая же эксплуатация;

приемлемая цена готовых устройств;

небольшие расходы на сборку.

Минусы у дровяных водонагревателей также есть. В «черном списке» необходимость контроля работы оборудования, ручной подачи топлива, регулярной очистки прибора.

Как подогреть воду в бассейне: выбор способа и оборудования

Поскольку вариантов у хозяев чаши достаточно много, им предстоит выбрать тот метод, который будет эффективен. Поэтому при поиске оптимального способа принимают во внимание следующие моменты:

Объем искусственного водоема, его тип. Скорость нагрева воды (может быть важна для дачи). Частота использования бассейна (круглогодичная эксплуатация). Особенности электросети на загородном участке (мощность, стабильность). Участок, на котором располагается открытый резервуар. Если оборудование хозяева ищут для дачи, то в данном случае для подогрева воды в уличном бассейне подойдет любой агрегат. Даже простая самодельная печь, работающая на дровах.

Как видно, ответов на вопрос, как подогревать воду в бассейне на улице, существует сравнительно много. Поэтому хозяева открытых резервуаров обязательно отыщут для себя оптимальный вариант. Специальное оборудование обещает серьезные расходы, но оно почти гарантирует отсутствие серьезных проблем в будущем. Простейшие устройства обойдутся намного дешевле, однако могут оказаться не такими эффективными, как ожидали их владельцы.

В завершение темы «Как нагреть воду в бассейне» — интересное видео, посвященное потенциальным нагревательным «ассистентам»: