Бассейн дает возможность беззаботного купания, полноценного отдыха и оздоровления. Однако за водой его хозяевам придется ухаживать. Без обеззараживания жидкость быстро станет идеальной средой для развития многочисленных микроорганизмов, которые могут быть крайне опасными для человека. Цветущая вода, налет и слизь, «обосновавшиеся» на дне и стенках бассейна, — прямые угрозы здоровью купающихся. Да и выглядит такая жидкость очень неприятно. Поэтому тем, кто решился на строительство или приобретение искусственного водоема для купания, нужно узнать, как обеззаразить воду в бассейне в домашних условиях. Ее «спасителей», как и эффектных методов, существует довольно много. Есть специальные химические препараты, признанные народные средства и новейшие технологии. Надо сказать, что подавляющее большинство из них «честно выполняет» свою работу.

Обеззараживание воды в бассейне: особенности выбора средств и технологий

«Помощников» у владельцев «купален» очень много. Поэтому сначала нужно понять, какие способы будут оптимальными в конкретном случае. Для дезинфекции воды в бассейне можно применять сравнительно большое количество средств, однако на выбор способны повлиять несколько факторов:

Источник воды. Если ее берут из водопровода, то дополнительной подготовки ей не требуется. К ее качеству претензий нет. Колодец, скважина — повод сразу запланировать дезинфекцию. Дело в том, что в такой природной воде очень много микроэлементов, чрезмерно большое количество железа и фтора. Частота купания в загородном бассейне. Если водоем используется очень часто и многими купальщиками, то в жидкость с тел попадает очень много частичек кожи, пота и жира, средств ухода и косметики. В таком случае обеззараживание проводят часто. Используют для воды достаточно эффективные средства. Особенности искусственного водоема. Открытый бассейн максимально уязвим. В него попадает мелкий мусор, пыль, листва, насекомые и споры (например, вездесущей плесени). Поэтому его также чистят намного чаще и тщательнее. Закрытый бассейн, наоборот, в усиленном уходе не нуждается.

Последний важный фактор — наличие в семье пожилых людей, аллергиков, людей с хроническими заболеваниями и маленьких детей. Если они есть, то для дезинфекции воды в бассейне никаких агрессивных (потенциально аллергенных) препаратов не приобретают.

Способы обеззараживания в зависимости от степени загрязнения водоема

Абсолютно чистая вода безопасна не только для людей, но и для резервуара, а также для использующегося оборудования. Грязная жидкость, наоборот, может стать причиной больших неприятностей. Способов дезинфекции два. Используют профилактический и шоковый метод:

Очередную профилактическую обработку проводят, если вода в резервуаре не находится в критическом состоянии, она не мутная и не очень грязная. Больших перерывов в эксплуатации водоема после такой очистки не делают, хватает нескольких минут/часов. Дезинфектант иногда добавляют поздно вечером, а уже на следующий день (ранним утром) начинают пользоваться бассейном. Шоковая терапия — единственный вариант обработки очень грязной воды. Как правило, ее обязательно проводят в начале купального сезона. Также шоковую очистку используют при сильном загрязнении (цветении), в качестве профилактического мероприятия. Пауза в работе водоема необходима. Например, после ударного обеззараживания хлором в нем не купаются как минимум 12 часов.

Для открытых бассейнов шоковую технологию используют каждые 2 недели, либо раз в месяц, если позволяет качество воды. В жару ударную обработку проводят через 7-10 дней. Чаши, защищенные крышами/стенами или павильонами, дезинфицируют в 2 раза реже. Надувные бассейны отличаются от других водоемов. В них воду не очищают, а меняют: операцию проводят как минимум раз в неделю.

Правила обеззараживания воды в бассейне химическими препаратами

Если народные средства в большинстве своем довольно безопасны (в корректной дозировке), то при работе с некоторыми сильными химикатами требуется максимальная осторожность:

Перед применением любых подобных средств обязательно изучают инструкцию к ним. Предписанную дозировку ни в коем случае не увеличивают. При обеззараживании помнят, что в воде бассейна уже есть какое-то количество реагента. Поэтому ударные дозы требуют некоторого уменьшения. Нет препарата, который способен справиться со всеми угрозами. Поэтому для избавления от всех микроорганизмов применяют комплексное обеззараживание.

Если в семье (или в близком окружении) есть пожилые, дети и аллергики, то к выбору химических средств относятся очень внимательно.

Чтобы используемые средства были максимально действенны, то перед началом обеззараживания воды в бассейне проверяют уровень pH. Если он ниже 7, то его повышают. В противном случае препараты рискуют оказаться малоэффективными.

Методы очистки и дезинфекции воды в плавательном бассейне

Вариантов у владельцев резервуаров для купания довольно много, поэтому достичь цели они смогут тем или иным способом. Существует три подхода к проблеме — физический, химический и электрофизический. Максимально эффективно сочетание методов.

Физический способ

Это первый этап очищения поверхностей бассейна и воды в нем. Для операции используют фильтры. Помимо них «к работе привлекают» пылесосы, сачки с мешками для мусора, скиммеры, скребки или щетки.

Фильтры

Данные приспособления обязательные атрибуты для средних и больших бассейнов. Идеальны они и для тех, воду в которых по каким-то причинам невозможно часто менять. Фильтры бывают нескольких типов:

Песочные. Главное вещество в них — кварцевый песок, который способен удерживать сравнительно крупные частицы мусора (до 40 микрон). Эти фильтры чистят каждую неделю, а раз в три месяца в них меняют песок. Если используют такие устройства, то для очистки воды применяют коагулянты. Эти препараты склеивают мелкие частицы в хлопья, и те выпадают в осадок из-за своего веса. Картриджные. В них основой является тканево-волоконная мембрана, которая способна задерживать более мелкие частицы (до 20 микрон). Эти фильтры проще в работе, но несколько дороже песочных. Очищают картриджи водой из шланга. Таких операций можно сделать несколько, потому что фильтрующий элемент постепенно загрязняется. Потом картриджи фильтра необходимо заменить.

Диатомитовые (диатомовые) изделия — самые эффективные приспособления. Фильтром в них выступает диатомовая земля или диатомит. Большая его часть — древние окаменелости, остатки «панцирей» диатомовых водорослей. Эти устройства способны задерживать мельчайшие частицы (до 3 микрон). Диатомовые фильтры идеальны для очистки больших стационарных резервуаров. Их единственный недостаток — высокая цена.

У владельцев загородных бассейнов есть еще одна альтернатива. Максимально удобны и почти безупречны насосные установки. В состав таких систем входит насос, фильтр, а также шланги и муфты.

Скиммеры

Фильтр-скиммер приобретают для очистки зеркала воды в небольших бассейнах. Есть устройства встроенные, плавающие и навесные. Наиболее востребованы последние приспособления. Их отличает простая установка и такое же обслуживание.

Пылесосы

Эти приборы используют для очистки воды от того мусора, с которым не в состоянии справиться другие устройства. Существует несколько видов подобных агрегатов:

Ручные аккумуляторные пылесосы, работающие автономно. Они имеют небольшие размеры, что дает им возможность качественной уборки в самых труднодоступных местах. Для мусора предусмотрен специальный отсек, поэтому ручные пылесосы очень практичны. Автоматические роботы-пылесосы. Это идеальные помощники. Они умеют не только убирать мусор и чистить дно и стенки резервуара, но и фильтровать воду. Несомненное достоинство этих аппаратов — работа, не требующая присутствия владельцев бассейна.

Выбирают модель, исходя из размеров водоема, материала и конфигурации чаши, из необходимой мощности. Некоторым хозяевам важна возможность программирования пылесоса, удаленного управления агрегатом и т. п.

Химический способ

Он заключается в добавлении в воду тех веществ, которые избавляют ее от различных микроорганизмов и «нежелательных» представителей водной флоры. Дезинфекция воды в бассейне — операция, которую чаще проводят вручную: в воду насыпают (кидают) или наливают средства.

Однако есть и другие, более удобные приспособления. Для добавления таблетированных форм препаратов используют простейшие поплавки-дозаторы. Более сложное устройство — встраиваемый, автоматический дозатор. Его монтируют на участке между фильтром и входом воды в бассейн. Такие модели используют для дезинфекции жидкости активным кислородом, бромом или хлором.

Использование хлора

Это самый давний метод, который до сих пор является одним из самых эффективных. Хлорсодержащие препараты способны очистить от загрязнений стенки и дно чаши, уничтожить большинство патогенов. Однако некоторые из микроорганизмов могут выработать к ним резистентность (невосприимчивость).

Такие средства выпускают в нескольких формах. Можно приобрести гранулы, жидкости, порошки или таблетки. Последние препараты считают самыми популярными. Причина в их практичности. Например, таблетки можно растворять в воде, помещать в плавающий дозатор (поплавок) либо использовать для дезинфекции скиммер.

Достоинства применения препаратов хлора:

высокая эффективность;

демократичная цена средств;

простота дезинфекции воды и бассейна;

возможность применения параллельно других обеззараживателей.

Если искать у хлорсодержащих препаратов серьезные недостатки, то в эту категорию можно отправить их неприятный запах и небезопасность хлора (аллергия, раздражение кожи, слизистых, потеря блеска волосами, их ломкость). Нельзя не упомянуть и о других минусах таких средств — о невозможности борьбы с водорослями и спорами, а также о привыкании к ним микроорганизмов.

Помощь брома

Эти препараты можно рассматривать на роль соперников предыдущих дезинфектантов. Бромсодержащие средства уничтожают бактерии, вирусы, водоросли и грибки более эффективно. Они очищают жидкость и от органики. Однако таблетки и порошки не оказывают негативного воздействия на организм, не имеют неприятного запаха.

Минус метода в том, что средства на основе брома не используют для обеззараживания воды в открытых бассейнах и в очень просторных чашах. Они менее «сильны», и не смогут справиться с очисткой большого объема жидкости. Другие их недостатки — более высокая цена, невозможность применения вместе с озонированием.

Применение активного кислорода

Это «умное название» средств, основа которых — перекись водорода. Данный способ относится к самым щадящим технологиям дезинфекции воды в открытых и закрытых бассейнах. Эти препараты востребованы из-за отсутствия запаха, неспособности негативно влиять на волосы, кожу и слизистые (но только при соблюдении дозировки).

Среди недостатков активного кислорода — его не очень длительное действие, неэффективность борьбы с водорослями. Поэтому препараты на основе пероксида водорода применяют в комплексе со средствами против этих организмов.

Народные методы дезинфекции

Это еще один ответ на вопрос, чем обеззараживают воду в бассейне. Для дезинфекции жидкости в домашнем резервуаре некоторые владельцы используют альтернативные, но эффективные народные способы. Одно из главных их преимуществ — копеечная цена, которая выгодно отличает их от профессиональных препаратов.

Среди минусов таких «народных продуктов» — необходимость очень точной дозировки и не слишком высокая эффективность. Обработку некоторыми средствами необходимо проводить относительно часто.

«Подручных» обеззараживателей существует сразу несколько, и все они уже могут быть в домашнем или в дачном хозяйстве. Эта доступность — тоже огромный плюс.

Белизна

Это хлорсодержащее средство — альтернатива специальным препаратам с хлором. Поэтому у него есть противники и сторонники. Многие считают, что Белизна практически не отличается от «профи». Если выбирают это недорогое средство, то для дезинфекции водоема отмеряют корректное его количество: на 1 м3 воды добавляют от 0,3 до 0,6 г отбеливателя.

Бриллиантовая зелень

Следующий представитель «народной партии» — хорошо известный антисептик, который используют вместе с Белизной, перекисью водорода, солью и т. д. Данный дезинфектант эффективно борется с патогенами, с водорослями. Он защищает дно и стенки бассейна от образования налета. Для обеззараживания 10 м3 воды используют 20-30 мл зеленки (1 средний пузырек либо 2-3 маленьких).

Перекись водорода

Ее применяют при сильных загрязнениях. Для обработки бассейнов используют препараты с разной концентрацией — 37 и 50%. Если приобретен первый, более востребованный раствор, то для дезинфекции 1 м3 не слишком загрязненной воды отмеряют около 800 мл. Пользоваться бассейном начинают только спустя 24 часа, после очистки всех его поверхностей от налета.

Перманганат калия

Это суперизвестное средство используют для дезинфекции воды, для предупреждения ее цветения. Кроме избавления от патогенов марганцовка может выполнить еще одну функцию — помочь быстрее заживить раны купающихся. Для обеззараживания грамм средства растворяют в 100 мл воды, раствор выливают в ведро с водой (10 л). Этого объема хватает на 1 м3 бассейна.

Сульфат меди

Медный купорос хорошо известен дачникам, но способен помочь и бассейнам. В них он успешно борется с бактериями и грибками. Однако с сульфатом меди тоже нужно соблюдать осторожность. Для обеззараживания воды в бассейне на 10 м3 рекомендуют отмерить 8-9 г средства, не более. Последствием увеличения количества медного купороса может стать отравление.

Соль, сода

Это последние подручные «спасители человечества» и его разных изобретений. Смесь соли и соды используют для очистки дна и стенок резервуара. Кроме того, эти продукты добавляют в бассейн. На кубометр воды берут 2-3 кг соли и около 500 г соды. Минус этой комбинации — ее неэффективность при цветении воды.

Электрофизические технологии

К ним относятся безопасные и практичные безреагентные методы.

Ионизация

Давно известно, что ионы металлов способны разрушить оболочки патогенных микроорганизмов. Для обеззараживания бассейнов применяют ионизирующие установки, в которых активными элементами «работают» заряженные частицы меди и серебра.

Озонирование

Озон — дезинфектант, эффективность которого намного выше, чем у хлора. К тому же такое обеззараживание абсолютно безопасно для волос, кожи и слизистых. Благодаря озонаторам (генераторам озона) вода бассейна очищается от органических остатков, от железа и сероводорода. Патогенные микроорганизмы погибают и тут же оседают на дно. Вместе с озонированием используют песочные фильтры, потому что они разрушают остаточный озон полностью. Продуктов распада в воде не остается.

Обеззараживание воды ультрафиолетом

Использование УФ-установок позволяет избавиться от водорослей, патогенов, органики. Однако эти приборы экономичны и безопасны для людей. Они никак не влияют на свойства жидкости, не меняют ее состав.

К минусам облучения ультрафиолетом относится необходимость постоянной работы этого оборудования. На некоторые микроорганизмы такая дезинфекция не действует, поэтому данный метод используют в комплексе с хлорированием воды. Уровень железа в облучаемом водоеме необходимо строго контролировать. Если его норма превышена, то надо проводить очистку. Иначе водной среде грозит появление ржавчины.

Помощь ультразвука

Эти звуковые колебания также смертельны для клеток, потому что они разрушают их оболочки. Ультразвуковая дезинфекция эффективна даже в очень мутной воде. Однако именно данная технология используется редко. Главные причины невостребованности ультразвуковых излучателей — их сложность и высокая цена.

Дополнительные и комбинированные средства для поддержания чистоты бассейна

Дезинфицирующие препараты не единственная категория «спасителей». Помимо них применяют и другие эффективные средства, которые также занимаются полезной «деятельностью»:

альгициды: они предназначены для борьбы с «засильем» водных растений, с зеленым налетом на стенках, дне чаши;

препараты, уменьшающие жесткость воды, предотвращающие образование известкового налета;

нормализаторы кислотно-щелочного баланса (рН).

Нельзя не отметить неоценимую помощь коагулянтов и флокулянтов. Первые склеивают мелкие частицы примесей в плотные хлопья. Их можно собирать пылесосом, но фильтр против них все же бессилен. Флокулянты превращают их в более крупные частицы, и такие большие агломераты уже без труда могут захватить фильтры.

Одним из лучших решений будет приобретение универсального, комплексного препарата. Такое средство многофункционально. Оно защитит бассейн и воду в нем от бактерий, вирусов, от водорослей, налета, от зелени и железа.

Например, владельцы чаш могут обратить внимание на Astralpool Мультихлор, MAK ECO, Дезавид-БАС, КристалПул Multi, Мастер-пул, Минипул Комплекс, СТХ-392, HTH (кристальная вода, поплавок-дозатор, таблетки). Если в семье есть дети, то лучшим выбором будут три бесхлорных препарата — Аква-Альгицид, Дезавид-БАС, MAK KIDS. Еще один безопасный претендент — средство на основе активного кислорода.

Уход за бассейном

Максимально требовательной является открытая чаша, которая совсем не защищена от всех внешних факторов. Чтобы выбрать оптимальное оборудование, инструменты и средства учитывают несколько важных моментов:

Размеры. Как правило, для небольших каркасных или надувных чаш используют только химические препараты. Для обеззараживания воды больших водоемов обязательно создают ту систему фильтрации, мощности которой хватит для чаши. Периодически для них используют дезинфицирующие средства. Назначение бассейна. Максимально внимательно выбирают очистители для детских резервуаров, для тех, где будут купаться пожилые люди и аллергики. В их составе не должно быть веществ, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, раздражение слизистых либо сыпь на кожных покровах.

Любой бассейн, находящийся за городом, нуждается в периодической очистке глади воды. Для этого хозяевам необходимо приобрести практичные сачки с мешками для сбора мусора.

На вопрос о том, как обеззаразить воду в бассейне в домашних условиях, существует довольно много ответов. Но выбор остается за хозяевами искусственного водоема. Кто-то предпочитает использовать подручных «ассистентов», а кто-то больше доверяет специальным химическим препаратам.

В завершение темы дезинфекции воды в загородном бассейне — очень популярное видео: