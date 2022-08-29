На многих загородных участках их владельцы создают рай на земле в миниатюре, поэтому в их доме и на территории есть все, что пожелают большие и маленькие члены семьи. Искусственный водоем является одной из самых востребованных конструкций жарким летом, однако с приходом холодов хозяевам приходится задумываться над тем, как хранить каркасный бассейн в зимний период. Вариантов, позволяющих пережить не самое простое время, у такого уязвимого резервуара есть несколько. С каждым из них лучше познакомиться заранее, до наступления первых заморозков, потому что эти способы предполагают, что владельцы чаши хорошо знают все правила подготовки и хранения емкости для купания.

Пустой каркасный бассейн зимой на улице: возможные угрозы

Прежде чем начать знакомство со способами хранения таких резервуаров, их владельцам не помешает узнать, чем может окончиться зимовка чаши без воды. В списке неприятных последствий сравнительно много пунктов:

Заполнение бассейна дождевой водой, и ее последующее замерзание станет причиной разрыва чаши, или повреждения конструкции агрессивными соединениями, находящимися в жидкости. Такие резервуары иногда облюбовывают грызуны или другие дикие/домашние животные. Результаты их жизнедеятельности могут пагубно сказаться на материале и конструкции каркаса искусственного водоема.

При минусовых температурах пластик становится очень хрупким, а значит, он очень легко повреждается. Не исключено, что даже небольшое количество замерзшей воды в чаше будет причиной ее разрушения.

Как хранить каркасный бассейн зимой: три способа

На данный вопрос есть три ответа: это зимовка пустого водоема под защитным покрывалом, консервация либо демонтаж резервуара для хранения в помещении.

Возможные методы

Первый вариант требует минимальных усилий. В данном случае все подготовка сводится к сливу воды, чистке и мытью чаши, ее просушке и защите плотным укрывным материалом.

Не все хозяева знают, разрешается ли оставлять каркасные сооружения зимовать на улице. Считается, что этот вариант возможен только в одном случае: если приобретена морозостойкая модель. Например, такие конструкции выпускают компании Bestway и Intex. Морозоустойчивые изделия отличаются более прочной чашей и максимально надежным каркасом, чаще изготовленным из металлопрофиля.

Однако некоторые специалисты считают, что даже в этом случае лучше все же перестраховаться, поскольку наши погодные условия могут преподнести очень неприятные сюрпризы. К факторам риска можно причислить:

крайне низкую температуру;

сильные снегопады, град;

порывы ветра, грозы.

К другим врагам каркасных бассейнов, хранящихся зимой на улице, относят диких и домашних животных, а также хулиганов, которые в отсутствие хозяев могут покуситься на собственность, оставленную без присмотра.

Всесезонные чаши требуют чистки, мытья, корректной подготовки абсолютно всех элементов каркасного изделия. Для его консервации хозяевам понадобится довольно много свободного времени и усилий, а также специальные средства для бассейна.

Самым корректным многие считают другой метод — демонтаж всех элементов чаши осенью, и их перенос в отапливаемое, проветриваемое помещение на хранение до весны. Данная операция требует максимальной деликатности, чтобы не повредить детали конструкции. Она позволяет сохранить все элементы резервуара, а на следующий год собрать систему сравнительно быстро и без особых проблем.

Оптимальное время для операции

Некоторых любителей купания интересует, в какое время нужно проводить это мероприятие. Отправка каркасного бассейна на зиму — операция, которую начинают в то время, когда среднесуточная температура держится на уровне 10°. Относительно теплая погода исключит любые неприятные неожиданности (например, замерзание воды) и значительно упростит работу.

Обязательные условия для демонтажа каркасной конструкции — отсутствие осадков, много свободного времени у хозяев. Как правило, подготовка и разборка резервуара занимает как минимум 2 суток. В первый день чистят и моют емкость, на следующий день ее сушат и демонтируют.

Уборка каркасного бассейна на зиму

Есть два типа каркасных конструкций из поливинилхлорида, которые отличаются способом формирования главного элемента:

В первых резервуарах воду удерживают каркасы, которым придают жесткость пластиковые, композитные или металлические пластины. Для их фиксации используют супернадежные зажимы и болтовые соединения. Во вторых каркасных бассейнах в роли ребер жесткости выступают стальные трубы, для создания каркаса применяют специальные коннекторы (соединители, которые называют «тройниками»).

Последние надземные конструкции их ПВХ демонтируют осенью и собирают весной в обязательном порядке. Однако неправильно проведенная подготовка может стать причиной повреждение полимерного корпуса. Например, хозяева могут обнаружить на нем трещины. Поэтому действовать нужно крайне осторожно.

Можно ли оставить каркасный бассейн на зиму? Считают, что резервуары с пластинами разрешено не демонтировать в том случае, если их чаша изготовлена из морозостойкого полимера. Конструкции, которые собирают с помощью труб, требуют обязательной зимовки в помещении.

Как разобрать каркасный бассейн?

Такая работа состоит из нескольких этапов. В перечень входит:

слив воды из резервуара;

мытье чаши со всех сторон, ее просушка;

демонтаж всего съемного оборудования, его чистка и сушка;

перемещение насоса, скиммера, фильтра и труб в теплое помещение с эффективной вентиляционной системой;

установка во все отверстия специальных заглушек, маркировка всех элементов бассейна, их последовательный демонтаж.

В последнюю очередь моют и сушат тент (покрывало), если изделием пользовались в летний период. Эту процедуру проводят в сухую, солнечную погоду.

Как и куда слить воду?

Опустошают резервуар через сливные отверстия, либо погружным насосом. Очень большие конструкции освобождают от жидкости с помощью шланга. Его вставляют в слив, другой его конец подводят к дренажной яме, к ближайшей канаве, к ливневке и т. п. Самым логично-экологичным решением некоторые владельцы считают «приглашение» пожарной или ассенизаторской машины.

Как сложить каркасный бассейн на зиму?

Сначала подготавливают поверхность для складывания корпуса. Она должна быть абсолютно сухой и чистой. Далее действуют таким образом:

Хорошо высушенную ПВХ ткань раскладывают, затем ее щедро присыпают тальком, чтобы защитить чашу от возможного слипания. Стороны бассейнов прямоугольной формы попеременно сворачивают внутрь. В результате такого складывания получают небольшой квадрат.

Стенки круглых чаш также сворачивают внутрь. Потом небольшой круг складывают пополам. Полукруг складывают еще два раза таким образом, чтобы получить компактный (остроугольный) треугольник. Подготовленный бассейн укладывают в заводскую упаковку, в чехол, сделанный из брезента, либо в картонную коробку подходящих размеров.

Где хранить каркасный бассейн?

Это еще один животрепещущий вопрос, интересующий многих владельцев загородных участков. Главные условия для помещения-хранилища — подходящая температура и отсутствие повышенной влажности.

Большинство каркасных резервуаров сможет дожить до весны при 0-40°. Поэтому их потенциальным пристанищем способен стать гараж, мастерская, подвал, сарай или чердак. Но эти помещения не единственные ответы на вопрос, где хранить бассейн зимой.

Небольшие собранные модели довольно компактны, поэтому они позволяют оставить себя на зимовку в квартире или в доме. Им найдется место на утепленном балконе, превращенном в почти полноценную комнату, в кладовке, в гардеробной, в шкафу и т. п. Однако большая часть хозяев-дачников оставляет сложенные каркасные бассейны за городом, где находится их «место работы».

Исключение из правил есть: это изделия с мягкими чашами из поливинилхлорида. Таким резервуарам требуются более комфортные условия, им необходимо теплое помещение.

Консервация каркасного бассейна на зиму

Данная технология придется по душе тем, кто не горит желанием заниматься демонтажем конструкции осенью. Она же сможет стать лучшим решением для таких чаш, частично либо полностью углубленных в грунт. Однако консервация — процедура, которая допустима только для морозостойких конструкций. В противном случае владельцы будут действовать «на страх и риск».

Что включает операция «Консервация»?

Сначала нужно познакомиться с тем, как подготавливают каркасный бассейн на зиму. В первую очередь эта часть мероприятия включает мытье стенок и дна резервуара. Поэтому жидкость сливают, корпус чистят, затем его тщательно промывают. Последний этап — заполнение искусственного водоема чистой водой.

Некоторые хозяева поступают иначе, их цель — упростить работу до минимума. Они не сливают воду, а добавляют в нее большую дозу дезинфицирующего средства, чаще содержащего хлор. Потом включают фильтрацию, а после такой простейшей подготовки системы бассейн консервируют.

Однако данное решение не лучшее из возможных вариантов. Весной слив, чистку, споласкивание и заполнение все равно придется проводить. И наоборот, если консервация осенью была сделана по всем правилам, то расконсервация весной отнимет минимум времени и сил.

Подготовка к хранению каркасного бассейна

Чтобы законсервировать бассейн, проводят несколько последовательных этапов:

Воду из резервуара сливают. Чтобы почистить его дно и стенки, используют мягкие губки, такие же щадящие щетки с телескопическими ручками и неагрессивные (без щелочей и кислот) моющие средства. Например, жидкое мыло. Абразивы не применяют. Максимальное внимание уделяют швам, так как именно в них иногда остается незамеченной грязь. После неоднократного споласкивания чаши в нее наливают чистую воду так, чтобы зеркало находилось немного ниже края форсунок либо скиммеров. Оптимальное расстояние от них — 100-150 мм. В резервуар добавляют комплексное средство, предохраняющее жидкость от цветения, размножения «зловредных» микроорганизмов, от образования ила и т. д.

К популярным универсальным препаратам относится AquaDoctor WC, BWT AQA-Marin Wintercare, Chemoform Winterfit, Puripool Super. После добавления обеззараживающего средства в воду включают фильтрацию, которая должна длиться как минимум 2 часа.

Установка компенсаторов в бассейн

Поскольку вода при замерзании расширяется, резервуару необходима надежная защита ото льда. Чтобы предотвратить разрушение чаши, по ее периметру и в центре (либо по диагонали) устанавливают компенсаторы давления.

Можно приобрести заводские изделия: это плоские пустотелые пластиковые контейнеры, нижняя часть которых заполнена песком. Между собой их соединяют имеющимися крючками. Такие цепочки из компенсаторов располагают параллельно, на небольшом расстоянии от длинных бортов бассейна, по диагонали, крест-накрест и т. д.

Однако этот вариант предполагает дополнительные траты, что устраивает далеко не всех владельцев каркасных бассейнов. Поэтому многие хозяева предпочитают делать поплавки самостоятельно. Есть два похожих способа создания компенсаторов:

Более сложный вариант — пустые пластиковые бутылки (бутыли, канистры), к которым привязаны полиэтиленовые мешочки с песком. Материал для наполнителя должен быть очень плотным и прочным. Второй потенциальный «якорь» — емкость, в которую насыпано столько песка, чтобы она наполовину погрузилась в воду. Некоторые мастера советуют поступать иначе — насыпать больше/меньше наполнителя, и устанавливать пластиковые бутылки на разной глубине.

Подготовленные компенсаторы связывают в одну «гирлянду» с помощью капронового шнура, расстояние между ее элементами — 300-500 мм.

Завершение операции

Предпоследний этап — демонтаж съемного оборудования, фильтров, труб и т. д. Все элементы системы чистят, промывают водой, затем сушат. Все открытые отверстия перед уборкой на хранение закрывают заглушками, причем с обеих сторон. Эти детали обычно идут в комплекте с каркасным бассейном.

Полностью подготовленный резервуар закрывают специальным зимним покрывалом. Среди возможных укрывных материалов для различных бассейнов:

защитные жалюзи (рулоны из ПВХ или из поликарбонатных ламелей) с электрическим или ручным приводом;

батутное покрытие, состоящее из полипропиленовой сетки, строп и анкеров (с пружинными механизмами);

пузырьковые или простые плавающие покрытия (полиэтилен, ПВХ);

простейшие полотна (тенты) из брезента.

Для фиксации обычных изделий используют зажимы или тросы. Покрывало обязано быть больше размеров чаши на 200-300 мм (со всех сторон).

Самым дорогим, но максимально эффективным решением считают легкие павильоны, которые устанавливают над бассейнами. Их каркас изготавливают из алюминия или стали. В роли укрывного материала выступает поликарбонат, оргстекло либо стеклопакеты. Однако такие конструкции, скорее, идеальная защита для стационарных бассейнов.

Более доступные альтернативы дорогим изделиям — складные павильоны-купола, изготовленные из пленки ПВХ и стеклопластиковых стержней. Соединяют последние элементы стальные оцинкованные трубки.

Расконсервация бассейна

В этом случае этапы работ зависят от того, как хранилась чаша.

Законсервированный каркасный бассейн

«Операцию наоборот» для морозостойкого водоема начинают только тогда, когда лед растает самостоятельно. Ускорять события не рекомендуют: нужно дождаться начала «ледохода». Действуют так:

Сначала все внутренние поверхности водоема чистят щетками или пылесосом для бассейна. Скиммер и форсунки освобождают от заглушек. Подсоединяют фильтры и насос. Возвращают на место поручни и лестницу. В резервуар доливают воду, затем регулируют ее кислотность и проводят шоковую обработку одним из хлорсодержащих препаратов. После завершения процедуры емкость оставляют в покое на сутки.

Затем грязь, осевшую на дно, собирают пылесосом. Фильтр снова промывают, потом включают систему обеззараживания и очистки воды.

Возвращение «к жизни» сезонной чаши

Первый этап этой операции — подготовка зоны отдыха для установки бассейна. Поэтому данное мероприятие состоит из несложных шагов:

сначала участок избавляют от мусора, площадку выравнивают;

потом на грунт насыпают подушку из песка (толщина этого слоя — 100-300 мм);

его выравнивают и трамбуют, потом расстилают геотекстиль и укладывают подложку под каркасный резервуар.

После завершения подготовки материал разворачивают и дают ему прогреться на солнце, чтобы он легко расправлялся. Сначала занимаются сборкой деталей обруча, затем переходят к монтажу стоек, потом к их соединению с горизонтальной частью конструкции. Все оборудование бассейна устанавливают в последнюю очередь. Потом заливают воду, аккуратно расправляя складки чаши по мере наполнения водоема.

Ответ на вопрос, как хранить каркасный бассейн зимой, зависит от нескольких факторов: от материала модели, от желания владельцев выделить время на его подготовку к зимовке именно осенью, а не весной. А о том, как проводится самая популярная защитная операция, расскажет практик и автор следующего интересного видео: