Гидроизоляция для бассейнов: обзор популярных материалов и технологий

Вода точит даже камень, поэтому от нее обязательно защищают все материалы и различные конструкции. Одними из самых уязвимых сооружений являются бассейны, которые обязаны противостоять давлению и негативному воздействию, оказываемому на чашу грунтом и жидкостью. Поэтому в надежной защите нуждается как внутренняя сторона резервуара, так и внешняя. Эффективная гидроизоляция для бассейна — залог его надежности и долголетия. Чтобы не столкнуться с неприятными последствиями, владельцам, запланировавшим гидроизоляцию резервуара, нужно выбрать и приобрести качественные материалы. Ассортимент их достаточно широк, а значит, хозяевам предстоит знакомство с кандидатами, а также выбор самого лучшего (или подходящего) из них.

Гидроизоляция бассейна: особенности операции, виды гидробарьеров

При строительстве таких сооружений защита их от воды относится к самым главным этапам.

Какие задачи решает гидроизоляция?

Причина ее важности понятна: даже небольшая (казалось бы) ошибка может стать провокатором появления дефектов, которые неминуемо приведут к разрушению конструкции. Как правило, относительно большие, стационарные бассейны сооружают из бетона. Да, этот материал долговечен, но только при одном условии — если резервуару будет обеспечен надежный гидробарьер.

Помимо давления воды на дно и стенки резервуара второй серьезной угрозой для гидротехнического сооружения является давление грунта (силы морозного пучения). Поэтому проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция бассейна. Главная особенность такой операции — использование для каждого ее этапа нескольких гидроизоляционных материалов. Надо сказать, что достойных претендентов на эту роль относительно много.

Гидроизоляция чаши бассейна: виды защиты

Разновидностей таких гидробарьеров есть несколько, однако выбор фаворитов иногда зависит всего от одного фактора — от расположения сооружения. Внутренняя изоляция используется для защиты резервуаров, находящихся в здании.

Гидроизоляция бассейна изнутри и снаружи — комплекс, который необходим любому сооружению, «волею судьбы» располагающемуся на улице. Первое мероприятие защитит конструкцию от «тлетворного» воздействия воды. Вторая операция не позволит влиять на стены и дно агрессивной среде — грунтовым водам.

Разновидности материалов

Все претенденты для изоляции бассейнов делятся на 3 большие группы:

Битумные. Они создают на поверхностях прочный сплошной слой, который становится непреодолимым препятствием для влаги. Полимерные — акриловые, полиуретановые мастики и т. д. Данные материалы создают эластичную, но максимально стойкую водонепроницаемую пленку. Полимерная гидроизоляция для бассейна гарантирует простое нанесение (кисть, распылитель, установка), такой же уход и симпатичный вид.

Третьи кандидаты — материалы на основе цемента. Помимо вяжущего в их состав входит наполнитель (песок), полимеры и другие добавки, придающие смесям те или иные свойства. Их плюсы — отличная адгезия, стойкость к механическим воздействиям и истиранию, создание прочного, водонепроницаемого слоя, нанесение на сухую или влажную поверхность, долгий срок службы (от 10 до 20 лет без ремонта).

Классификация по способу нанесения гидроизоляции

Все «защитники» бассейнов делятся на 4 группы. Поэтому сначала будущим мастерам нужно выбрать самую предпочтительную из них.

Обмазочные материалы

В этой группе находятся все жидкие, пластичные составы. Их главные плюсы — стойкость, эластичность, создание покрытия-монолита, заполнение всех небольших дефектов (щелей, сколов), приемлемая цена и простота нанесения.

К неоспоримым преимуществам обмазочной гидроизоляции также относят способность противостоять давлению воды и грунта, влиянию разных «агрессоров», перепадам температур. К таким материалам относятся полимерные, полимерцементные составы и жидкая резина.

Проникающая гидроизоляция

Этот вид защиты похож на предыдущий, но все-таки отличается от него. Возможности проникающих смесей удивляют: они могут «запечатать» трещины шириной до 1,5 мм. Второе достоинство этого вида гидроизоляции — ее самостоятельное восстановление при контакте с водой. Это происходит из-за способности «намоченных» кристаллов расти и заполнять собой дефекты.

Другие сильные места этих материалов — износостойкость, глубокое проникновение (нет необходимости в длительной сушке поверхностей). Минус проникающей гидроизоляции — невозможность «спасти» бассейн, если появились трещины глубиной 3 мм. В этом случае придется искать другие материалы для его восстановления. Самый знаменитый представитель проникающей гидроизоляции — Пенетрон, второй хорошо знакомый кандидат — жидкое стекло.

Рулонные материалы

В эту, довольно большую группу входит много различных претендентов. Самым популярным и известным вполне можно назвать рубероид. Однако сейчас у него появилось очень много соперников.

К таковым можно отнести простые и армированные полимерные пленки (лайнеры, мембраны), которые способны стать и финишным покрытием чаши. Преимуществ у этого вида гидроизоляции довольно много. К ним можно отнести:

эластичность, морозостойкость;

не слишком высокую цену рулонных материалов;

шанс создать гидроизоляционный слой самим, не привлекая к работе специалистов;

возможность экономии, так как рулонная гидроизоляция будет и гидробарьером, и отделкой.

Самая серьезная претензия к «рулонно-декоративным» материалам — возможное отслаивание таких пленок со временем.

Инъекционная гидроизоляция

Она является последней разновидностью защиты. Однако метод инъектирования применяют только в том случае, если во внутреннем гидроизоляционном слое уже появились бреши: например, трещины. В этом случае:

сначала осматривают внутренние поверхности;

потом в проблемные участки вставляют штекеры (пакеры);

через них с помощью установки высокого давления в основания закачивают гидроизолирующий материал, который заполняет собой все пространство.

После полного застывания смеси получается монолит, чаша снова становится абсолютно герметичной. Такой метод используют не только для ремонта бассейнов, но и для восстановления колодцев, стен, тоннелей, фундаментов и т. д. Главный и единственный недостаток этой технологии — ее сложность, требующая участия в «деле спасения» бассейна дорогостоящего оборудования и специалистов.

Гидроизоляционные материалы для бассейна

Чтобы чаша служила хозяевам долго, ей нужно обеспечить надежную защиту. Поэтому к материалам для гидроизоляции есть несколько важных требований:

умение противостоять сравнительно низким и высоким температурам;

надежность, неуязвимость, долговечность, прочность;

отличное сцепление с поверхностями чаши;

простота гидроизоляционных работ;

высокая эластичность;

экологичность.

Кроме того, гидроизоляционный материал для защиты чаши изнутри обязан не только выдерживать серьезные нагрузки, но и противостоять не самым «дружелюбным» дезинфектантам, растворенным в воде бассейна.

Идеальным вариантом считают бесшовный барьер, у которого нет слабых мест, причем в буквальном смысле.

Пенетрон

Гидроизоляция бетонного бассейна этим составом дает возможность создать надежный гидробарьер. Такие смеси применяют для защиты бетона, железобетона и кирпичной кладки (ее швов). В состав этого гидроизоляционного материала входит цемент (альболит), кварцевый песок, специальные химические («неведомые») добавки.

Пенетрон используют для гидроизоляции бассейнов снаружи и изнутри. Эта смесь быстро схватывается, придает дополнительную прочность конструкциям, повышает их морозостойкость, защищает от различных агрессивных соединений. Такое «проникшее покрытие» способно прослужить 15-20 лет.

Жидкая резина

Данный искусственный материал — водная эмульсия битумов с различными добавками (полимеры, эластомеры, хлорид кальция и т. д.). Как и некоторые другие гидроизоляционные составы, жидкая резина бывает одно- или двухкомпонентной. Для нанесения смеси лучше использовать технологию напыления, однако для такой операции необходимо дорогостоящее оборудование и квалифицированный рабочий.

Достоинства жидкой резины:

безопасность;

ремонтопригодность;

впечатляющий срок службы;

простое и быстрое нанесение;

почти мгновенное затвердевание;

создание монолитного, бесшовного слоя;

ассортимент: продается и цветная жидкая резина;

защита чаши от влаги, от механических воздействий;

стойкость к высоким и низким температурам, к ультрафиолету.

Нельзя не отметить хорошее сцепление этого состава с бетоном, кирпичом, камнем и т. д. Среди минусов высохшей жидкой резины — ее боязнь некоторых растворителей, в состав которых входят нефтепродукты. Максимально уязвимым будет то резиновое покрытие, которое не защищено водой. Эти участки под действием УФ будут постепенно разрушаться.

Гидроизоляция бассейна жидкой резиной — операция, которую чаще проводят внутри «пациента». Однако этот материал тоже заслуживает называться универсалом. Его нередко используют и для защиты гидротехнического сооружения снаружи.

Жидкое стекло

Это претендент, которого чаще рассматривают в том случае, если планируют операцию «Гидроизоляция бассейна своими руками». Жидкое стекло (или силикатный клей) — водный раствор, приготовленный из силикатов калия и/или натрия.

Преимущества этого гидроизолятора:

надежность «стеклянной» защиты;

отличная адгезия, экологичность;

химическая нейтральность;

антисептические свойства;

универсальность;

невысокая цена.

К недостаткам жидкого стекла относят его быстрое затвердевание. Поэтому емкости с этим составом нужно плотно закрывать.

Способов применения этого гидроизолятора существует всего три:

Нанесение нескольких слоев (3-5) для создания водонепроницаемой, прозрачной пленки. В этом случае 400 г силикатного клея разводят литром воды. Материал наносят на очищенную поверхность валиком или широкой кистью. Использование жидкого стекла в качестве добавки для цементной штукатурки.

Третий популярный метод — введение раствора силикатов непосредственно в песчано-цементную смесь для заливки дна и стенок резервуара (1:10). В этом и в «штукатурном» случае самым важным условием является точное соблюдение пропорций. Иначе смеси могут потерять свои замечательные гидроизоляционные свойства.

Полимерная мастика

Эта жидкая гидроизоляция может быть изготовлена на основе акрила, полиуретана, силикона или эпоксидной смолы. После нанесения материала на дно и стены чаши мастика застывает, образуя защитный слой, который нередко тоже называют мембраной.

Неоспоримые достоинства этих относительно новых полимерных материалов:

эластичность защиты;

бесшовность покрытия;

не слишком высокая цена;

длительный срок службы (20-40 лет);

стойкость к механическим воздействиям, ультрафиолету, неблагоприятным условиям.

Полимерные мастики больше всего ценят за удобство нанесение и простоту работы, а также за бесшовность, а значит, неуязвимость такой гидроизоляции бассейна. Наносят этот материал валиком, кистью, или используют специальную установку для распыления. Дно и стены резервуара должны быть чистыми, ровными и сухими.

Популярная рулонная гидроизоляция

К этому виду гидробарьеров относятся пленки ПВХ, гидроизоляционные геомембраны, «заслуженный» рубероид и бентонитовые маты.

Пленка ПВХ (лайнер)

Этот материал используют для гидроизоляции и облицовки бассейнов. Выпускают обычную и армированную продукцию, для придания ей прочности применяют полиэстеровую сетку. Пленка ПВХ может быть гладкой (для стенок) и рифленой, рельефной (для ступеней, дна). Для монтажа материала используют строительный фен. Все основания должны быть чистыми и выровненными.

Данный способ защиты и отделки очень популярен, причина тому не слишком большие расходы на приобретение такой изоляции и декора. Другие сильные стороны лайнеров:

прочность;

эластичность;

простейший уход (мытье);

грязеотталкивающие свойства;

долгий срок службы (до 20 лет);

антимикробная обработка поверхности пленки;

широкий ассортимент поливинилхлоридных изделий;

простой и быстрый монтаж, причем даже самостоятельный;

стойкость к погодным условиям, к УФ и различным «агрессорам».

Слабые места у этого простого решения также есть. К ним относят недостаточную сопротивляемость механическим воздействиям (появляются царапины) и возможную разгерметизацию швов.

Геомембрана

Этот материал не сможет заменить отделку, поскольку его предназначение совершенно другое. Геомембраны, изготовленные из суперпрочного, эластичного полиэтилена, только защищают различные конструкции от влаги. Их применяют для защиты грунта, искусственных водоемов (пруды, бассейны), отмосток и т. д.

Плюсы этого материала:

экологичность;

водонепроницаемость;

универсальность, долговечность;

«нетребовательность»: его можно использовать для объектов любой формы, для любого рельефа;

максимальная стойкость к агрессивным соединениям, температурным перепадам, ультрафиолету и механическим воздействиям.

И у этого универсала есть «слабости». Это высокая цена, сложность монтажа и теоретическая возможность разгерметизации гидроизоляции.

Рубероид

Данный претендент не нуждается в особых представлениях. Рубероид используют не только давно, но и «везде и всюду». Однако он, скорее, кровельный и «фундаментальный» специалист. Чаще всего этим битумным рулонным материалом изолируют гидротехнические сооружения снаружи.

Иногда им застилают только дно резервуаров. В этом случае рубероид укладывают на песчаную подушку внахлест. Швы запаивают или склеивают битумной мастикой. Нередко делают несколько слоев. Главным достоинством рубероида считают его невысокую цену. Минусов у него много: этот отсутствие эластичности, сравнительная сложность укладки, потенциальное расхождение швов и т. д.

Бентонитовые маты

Это еще одни представители рулонных материалов, однако и в заочном соревновании они выигрывают у своих более скромных соперников. Эти изделия состоят из слоев геотекстиля, между которыми находятся гранулы бентонита (вид глины).

Он разбухает при гидратации, поэтому главная особенность бентонитовых матов — способность расширяться за счет впитывания влаги. Таким образом, потенциальные слабые места «сами собой» ремонтируются. Бентонитовые изделия применяют для гидроизоляции бассейнов, а также для защиты других искусственных водоемов, фундаментов, полов, стен и т. д.

Эти материалы укладывают внутрь бетонного резервуара, или под него. Чаще их используют при создании других водоемов — прудов (в том числе рыбоводных), отстойников, каналов, дамб и т. п. Плюсы этого вида защиты:

гибкость, умение выдерживать серьезные нагрузки, в том числе и неравномерные;

возможность проведения гидроизоляции при минусовой температуре (до -20°);

способность противостоять агрессивным средам, плесневому грибку;

шанс исключить дополнительный этап — армирование;

относительно низкая водопроницаемость;

износостойкость, надежность;

прочность на разрыв;

простота укладки;

экологичность.

К минусам бентонитовых матов можно отнести необходимость создать им идеальные «условия для работы». Поскольку эти изделия отличаются легкостью, их необходимо нагрузить, в идеале — максимально равномерно. Их недостатком можно считать и некоторое уменьшение пространства в котловане. Бентоматы в обязательном порядке засыпают слоем песка, щебня, гравия или гальки.

На вопрос, какой вид гидроизоляции для бассейнов может называться самым лучшим, однозначного ответа все же нет. Практически все материалы — достойные конкуренты, а выбор в большей степени зависит от условий на участке, от особенностей гидротехнического сооружения, а также от симпатий (антипатий) владельцев резервуара.

В завершение темы «Гидроизоляция чаши бассейна» — популярное видео: