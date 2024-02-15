Искусственные водоемы, предназначенные для купания, летом становятся местом притяжения для всей семьи, родственников и друзей. Они гарантируют великолепное времяпрепровождение, отличный отдых и даже пользу для здоровья. Однако любая чаша с водой требует постоянного внимания и качественного ухода. В противном случае она сможет быстро превратиться в «почти болото», в которое вряд ли кто-то осмелиться залезть. По этой причине счастливые владельцы искусственных водоемов ищут ответ на вопрос, что добавить в бассейн, чтобы вода не портилась, не зацветала, не зеленела. К счастью, средств, препаратов и технологий сейчас существует довольно много. Поэтому главное для владельцев — выбрать самый подходящий вариант: как по удобству и эффективности, так и по стоимости.

По каким причинам зеленеет вода в бассейне?

Помутневшая вода — малоприятная субстанция, купаться в ней не просто крайне неприятно, но и попросту опасно. Поэтому все хозяева таких «мокрых удобств» понимают, что чистка бассейна необходима. К сожалению, жидкость там недолго остается прозрачной. Причин ее загрязнения сразу несколько:

отсутствие качественной механической очистки резервуара;

попадание в воду при купании волос, пота, частичек кожи, косметики;

мелкий сор, который отовсюду приносит ветер (листья, песок, пыль, пух и шерсть);

комфортная температура воды, в которой начинают интенсивно размножаться микроорганизмы, появляются водоросли.

Причиной зеленой воды в бассейне может стать и неправильный уход за ним. Жидкость быстро превратится в непригодную для плавания, если ее очень редко обеззараживают, не дают достаточно времени для фильтрации, не чистят (меняют) фильтры.

С такими же «мутными последствиями» сталкиваются те владельцы, которые не совсем верно рассчитывают количество химических препаратов для очистки воды. Их переизбыток, как и недостаток, также вреден. Поэтому при дезинфекции надо максимально точно следовать рекомендациям производителей препаратов.

Способы обработки воды

Дезинфекция бывает профилактической и шоковой (ударной). Выбор метода зависит от степени загрязнения воды и бассейна в целом:

Цель профилактической обработки — поддержание водоема и жидкости в нем в хорошем состоянии. Как правило, для нее используют препараты, отличающиеся пролонгированным действием. В этом случае эксплуатацию резервуара продолжают, пауз не делают. Ударная дезинфекция сродни шоковой терапии. Проводят ее в двух случая: в самом начале сезона или при очень сильном загрязнении воды (дна, стенок) бассейна. Такую обработку проводят большими дозами препаратов, а в купании делают перерыв, как минимум на 12 часов.

Хозяевам может быть интересен вопрос о том, как часто проводить шоковое обеззараживание. В сильную жару такую обработку открытых бассейнов делают раз в 7-10 дней. Если погода комфортна, то им занимаются раз в 14 дней. Если качество воды позволяет, то это мероприятие проводят всего раз в месяц. Закрытые резервуары загрязняются медленнее, поэтому их дезинфекцию проводят вдвое реже.

Что добавить в бассейн от цветения: обзор народных средств

Это первые ассистенты, к помощи которых прибегают многие хозяева загородных участков. Однако подручные средства могут гарантировать результат только в чашах небольшого объема — в каркасных или в надувных конструкциях. Да, народные «помощники» не всегда эффективны на 100%, но справиться с задачей хотя бы на некоторый период времени они все-таки в состоянии.

Перекись водорода

Это чуть ли не лучшее антисептическое средство, которое используют практически «для всего» — для обеззараживания ран, различных поверхностей и, конечно же, воды. Пероксид дает шанс избавиться от мути и зелени. Суперизвестный препарат:

стоит недорого;

повсеместно доступен;

совсем не пахнет, бесцветен;

безопасен (в разумных количествах);

гарантирует чистоту воды уже спустя сутки после обработки (при среднем загрязнении).

Для дезинфекции бассейнов приобретают перекись водорода с концентрацией 37% или 50%, однако лучшим и более безопасным считают первый, менее щадящий вариант антисептического средства. Дозировка пергидроля напрямую связана с состоянием жидкости:

При сильном загрязнении на 1 м3 отмеряют 700-800 мл пероксида 50%, либо 1200-1500 мл 37% препарата. Вода очищается в течение 3 суток. Среднее загрязнение потребует добавления на кубометр 600-700 мл или 800-1100 мл перекиси соответственно. Результат налицо — спустя двое суток. При низкой степени «чумазости» для очищения 1 м3 используют или 400-500 мл (50%), или 500-600 мл (37%). Купаться в бассейне можно через 24 часа после его обеззараживания.

Для профилактических мероприятий для дезинфекции куба жидкости используют 200-300 мл (37%) либо 100-150 мл (50%). Плавать в воде можно спустя 12 часов. Такую обработку бассейна перекисью водорода рекомендуют проводить раз в неделю.

Минусы у применения пергидроля есть, но их немного. Очень редко встречается кожная аллергическая реакция на этот препарат. Чтобы он был эффективен, вода в бассейне не должна нагреваться выше 27°. Кроме того, для равномерного распределения эту жидкость нужно перемешивать, а эта операция будет сложна в больших резервуарах. Обработку обязательно проводят в защитных очках и перчатках. Хранят перекись водорода в темном, прохладном месте, которое недоступно для детей и животных.

Белизна

Зеленую воду в бассейне можно снова сделать голубой с помощью этого препарата, содержащего всем известный хлор (гипохлорит натрия). Споры насчет него не прекращаются, но многие считают его вполне подходящим средством.

Достоинства и недостатки

Плюсы использования белизны — невысокая цена и эффективность. Однако в этом случае необходимо точно соблюдать дозировку, потому что слишком большое количество белизны приведет к неприятным (даже опасным) последствиям:

Волосы и кожа купающихся людей станут сухими. Может появиться резь в глазах, раздражение слизистой носоглотки и т. д. Гипохлорит натрия может спровоцировать удушье у людей, которые склонны к аллергическим реакциям, а также у астматиков. Не исключено, что «агрессор» повредит материал бассейна и его оборудование. В результате такой дезинфекции сократится срок его службы.

Чересчур большое количество отбеливателя отлично справится со своей основной задачей: хлор отбелит купальники, плавки, полотенца и т. п. Ударную обработку нередко проводят после первого заполнения бассейна, либо при очень сильном его загрязнении. В таких случаях на каждый кубический метр отмеряют около 100 мл белизны.

Особенности использования

Многие задаются вопросом, как рассчитать это средство от цветения воды в бассейне, чтобы его доза была безопасной для купальщиков и «сторонних наблюдателей», находящихся непосредственно у резервуара. В продаже чаще встречается раствор 4%. Чтобы узнать, сколько граммов хлора находится в такой бутылке, ее объем умножают на 0,04. Затем нужный показатель концентрации этого элемента (от 0,3 до 0,6 г) сначала умножают на объем резервуара, а потом делят на полученные «бутылочные граммы» хлора.

Перед применением хлорсодержащего препарата обязательно проверяют уровень pH. Чтобы данное средство было максимально эффективно, он не должен выходить за пределы 7-7,6. Сначала раствор тщательно перемешивают, потом белизну выливают, стараясь равномерно распределить ее. Спустя 4-5 часов содержание хлора в воде проверяют. Если количество в норме, то водные процедуры принимают только на следующий день. Если нет, то ждут, когда «лишняя» часть хлора испарится.

Для дезинфекции такими препаратами не подходит чересчур жаркая погода. Главная причина отказа от подобных опытов — сильный и очень неприятный запах хлора. Поэтому идеальным вариантом считают вечернюю обработку. Перед работой с хлорсодержащими средствами обязательно «вооружаются» качественным респиратором, очками и резиновыми перчатками.

Бриллиантовый зеленый или просто зеленка (1%)

Данный народный способ относится к самым-самым бюджетным. Бриллиантовую зелень, как и пероксид, выбирают из-за ее отличных антисептических свойств. Преимущества спиртового раствора анилинового красителя:

устранение неприятных запахов;

защита от разнообразных патогенов;

быстрое возвращение воде прозрачности;

абсолютная безопасность для купающихся;

возможность сразу после обработки купаться;

шанс использовать для бассейнов из любых материалов;

способность уничтожать вредные микроорганизмы, но «щадить» полезных «микрообитателей» воды.

Поскольку зеленка безопасна для детей и взрослых, точную дозировку не соблюдают. Например, для бассейна емкостью 10 м3 приобретают 2-3 бутылочки. Если жидкость уже успела помутнеть, то этот раствор используют в комплексе с другими простыми и доступными средствами — с перекисью водорода, с солью. Идеальный вариант подготовки/применения бриллиантовой зелени — ее предварительное разведение водой.

Соль

Это известное вещество используется в качестве источника хлора. Обычный пищевой продукт в роли обеззараживателя менее эффективен. Поэтому для дезинфекции чаще покупают натуральную морскую его разновидность, обогащенную полезными микроэлементами и минералами. Соль имеет множество преимуществ перед другими дезинфицирующими «ассистентами». Она:

смягчает воду, не сушит кожу, не раздражает слизистые;

подойдет для бассейнов любого размера и объема;

быстро подавляет рост микрофлоры;

не имеет неприятного запаха.

Однако наряду с плюсами у любой соли есть минусы. Главный вопрос, возникающий у владельцев, касается утилизации воды из бассейнов. Понятно, что выливать ее просто на землю (в огород) не лучшее из решений. Другие претензии к соли — высокая коррозионная активность такой воды. Из-за этого свойства быстрее выйдет из строя различное оборудование, используемое для бассейнов.

Поскольку эффективность этого средства не очень высока, то чаще соль используют в комплексе с другими «народными» видами дезинфекции. Например, в качестве дополнения к ней берут соду (500 г соды и 3-5 кг соли на 1 м3 воды). Оба ингредиента сначала растворяют в какой-либо емкости, потом жидкость процеживают через марлю, сито.

Медный купорос

Зеленая вода в бассейне (и ее неприятный запах) больше не будет проблемой, если для борьбы с грибком и водорослями использовать сульфат меди. Хорош он и тем, что жидкость после такой обработки приобретает красивый голубой оттенок.

Но медный купорос довольно ядовитое средство, поэтому на первый план выходит максимальная точность дозировки. Обычно для дезинфекции 1 м3 воды отмеряют всего 0,3 г сульфата меди, а для избавления ее от грибка — 0,9 г. Существует и еще одна комбинация: для повышения эффективности обеззараживателя медный купорос смешивают с солью (1:3).

Использование «тяжелой артиллерии»

Данный метод отличается от «народного подхода» тем, что практически стопроцентно гарантирует результат. Минус использования его — опасность этих агрессивных средств по умолчанию.

Правила обеззараживания химическими препаратами

Каждая операция требует знания многочисленных нюансов, и дезинфекция воды в резервуаре не исключение. Чтобы гарантированно получить желаемый результат, но избежать проблем, нужно познакомиться с рекомендациями:

Самовольное повышение дозы чревато серьезными последствиями для здоровья купальщиков. Любые аллергены требуют предельной осторожности. Для лиц, склонных к аллергическим проявлениям, они абсолютно противопоказаны. Ударные дозы дезинфектантов иногда приходится использовать, так как загрязнения очень серьезны. Однако в этом случае нужно помнить, что в воде уже присутствует какое-то количество препарата. Любое подобное средство имеет свое, «узкое» предназначение. Универсалов с широким спектром действия для очистки бассейнов просто нет. Поэтому для обеззараживания обычно используют целый комплекс препаратов.

К каждому из них прикладывается инструкция, в которой прописаны все важные моменты, касающиеся обработки воды. Поэтому внимательное знакомство с рекомендациями производителей — этап обязательный.

Препараты хлора

Это самая распространенная группа средств, предназначенных для уничтожения различной подводной «нечисти». Хлор выпускают жидким, концентрированным, а также:

В таблетках. Эту форму используют для скиммеров, поплавков-дозаторов. В порошках и гранулах. Их предварительно разводят в емкости. Например, в ведре.

Данные препараты отличаются невысокой ценой и длительным действием.

Как и у белизны, недостатки у хлорсодержащих обеззараживателей есть. К этой категории относят:

резкий, неприятный запах, раздражение слизистых;

неспособность уничтожить вирусы (некоторые их виды), водоросли, споры и т. д.

Минус препаратов хлора еще и в том, что со временем микроорганизмы к ним адаптируются. Поэтому возникнет необходимость ударных обработок.

Активный кислород

Это более дорогая альтернатива обычной перекиси водорода. Активный кислород — гранулы, жидкости, порошки, таблетки. Эффективность данных средств не так высока, если сравнивать их с хлором. Однако и преимуществ у этих препаратов немало:

Они делают зеленую воду прозрачной. Бесхлорная дезинфекция может быть регулярной и ударной. Активный кислород начинает действовать мгновенно, сразу после попадания в воду. Эти средства быстро уничтожают органические загрязнения, не раздражают кожу, слизистые, не сушат волосы.

Препараты активного кислорода подходят аллергикам и астматикам, они не пахнут, не становятся угрозой оборудованию бассейна. Их недостатки — высокая цена, не очень продолжительное действие, не слишком быстрый процесс дезинфекции. Кроме того, для обработки водоема активным кислородом тоже необходим определенный рН (от 7 до 7,4). Если он высок (7,8), то для качественного обеззараживания воды или потребуется большее количество препарата, или приобретение средства, регулирующего кислотно-щелочной баланс.

Коагулянты, флокулянты

Чтобы вода в бассейне не зеленела, не превращалась в мутную, неприятного вида жидкость, используют эти средства. Данные препараты выполняют одну работу: они связывают мельчайшие частицы, поэтому те под собственным весом оседают на дне искусственного водоема. Вода бассейна после такой очистки снова становится абсолютно прозрачной. Разница между двумя очистителями есть:

Коагулянты образуют мелкие частицы. От такого осадка относительно легко избавит пылесос. Однако с ним способны справиться далеко не все фильтры. Флокулянты более эффективны. Они образуют не частички, а сравнительно крупные, рыхлые хлопья. Этот мусор смогут удалить любые фильтровальные установки.

Существует еще одно отличие между этими препаратами. Коагулянты выполняют свою работу очень быстро: им хватает нескольких секунд. Флокуляция, наоборот, длится несколько десятков минут. Формы средств — жидкость, таблетки.

Альгициды

Все владельцы знают, почему зеленеет вода в бассейне. Это «дело рук» водорослей. К сожалению, большинство дезинфицирующих препаратов не в состоянии их уничтожить. Поэтому на помощь хозяевам приходят альгициды.

Эти препараты уничтожают колонии водорослей, предупреждают их появление, избавляют водоемы от грибков и плесени. Их же используют для очистки дна и стенок резервуара (без воды). Применяют этих «убивателей водорослей» в самом начале сезона, после дождя, а также после сильного ветра.

Дезинфекцию альгицидом проводят в вечернее время или ночью. Купаться можно через 10-20 минус после обработки. Нередко после нее используют коагулянты. В этом случае необходима более длительная пауза. Да, это средство относится к малоопасным, но обработку рекомендуют проводить как минимум в очках и резиновых перчатках.

Альгицид используют в начале сезона. Сначала разбавленным средством обрабатывают пустую чашу (1 л на 10 л воды). После этого проводят профилактическое обеззараживание воды. На 10 м3 отмеряют примерно 200 мл препарата. При противоводорослевой (противогрибковой) обработке включают фильтровальную установку.

Обеззараживание воды в бассейне: какой способ предпочесть?

Большое количество народных средств и препаратов для дезинфекции усложняет задачу. Однако на выбор всегда влияют конкретные условия в конкретном водоеме:

Источник воды для бассейна. Если она водопроводная, то больших претензий к ее качеству нет, так как она прошла стадию водоподготовки. И наоборот, скважинная или колодезная вода содержит большое количество микроэлементов. Поэтому добытую из недр жидкость лучше сразу же дезинфицировать. Обычная загруженность искусственного водоема. Чем чаще он используется, тем чаще он нуждается в обеззараживании. На частоту этой процедуры влияет и количество купающихся людей, которые оставляют в воде волосы, частицы кожи, пот и часть естественной защиты (жир). Расположение и тип бассейна. Менее уязвим искусственный водоем, находящийся под защитой (дома, павильона и т. п.). Уличный резервуар абсолютно не защищен от пыли, листвы, мелкого мусора, «доставляемого» ветром.

Последний важный фактор — здоровье тех, кто собирается принимать водные процедуры. Например, астматикам и аллергикам подходят далеко не все дезинфицирующие препараты. Это же справедливо для малышей и пожилых людей.

Что добавить, чтобы не цвела вода в бассейне? Как видно, у владельцев существует сравнительно богатый ассортимент. Выбор в данном случае зависит от степени загрязнения, от размеров и материала конкретного резервуара, а также от того, сколько средств на дезинфекцию совсем не против потратить его хозяева.

В завершение темы «Позеленела вода в бассейне, что делать» — познавательное видео: