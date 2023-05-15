Чистка бассейна: потенциальные «ассистенты» и популярные способы

Купание — часть приятного отдыха в жаркую летнюю пору, поэтому искусственные водоемы сооружают или устанавливают на большинстве загородных участков. Они становятся спасителями в жару, дают возможность расслабиться, отдохнуть, приятно провести время вместе с семьей. Однако любая конструкция (даже скорее рано, чем поздно) потребует качественного ухода. Если говорить только о чашах с водой, то всех их владельцев ждет не самая приятная процедура — чистка бассейна. Для этого масштабного мероприятия используют различные методы, оборудование и препараты. Поэтому с особенностями ухода за разными резервуарами их владельцам нужно познакомиться в первую очередь. Чтобы избавить себя и членов семьи от крайне неприятных ощущений, нужно узнать, какие методы очистки воды в открытом бассейне и чистки чаши бассейна чаще всего используют.

Необходимость регулярной очистки воды в бассейне

Эта живая субстанция имеет свойство со временем мутнеть, зеленеть, ржаветь и зацветать. Кроме того, «водная среда» в бассейне, у которого нет эффективной системы очистки, в скором времени начнет «благоухать». Стенки и дно резервуара станут скользкими из-за образовавшегося налета, на дне чаши появится осадок. На поверхности будет плавать различный мусор, в том числе мелкий и крупный сор, приносимый ветром.

Чтобы корректно подобрать препараты для чистки бассейна, сначала нужно узнать, с чем предстоит бороться его хозяевам. На изменение качества воды оказывают влияние несколько факторов:

в незащищенную чашу ежедневно попадает пыль, насекомые и листья;

члены семьи (и гости) оставляют в воде частички отмершей кожи, пот, волосы, не до конца удаленную косметику;

участки, защищенные от солнечных лучей, нередко превращаются в «оазисы», идеальные для заселения плесневого грибка;

в теплое время года (выше 20°) бассейн становится своеобразным «аквариумом»: в нем интенсивно размножаются различные микроорганизмы, которые могут представлять серьезную опасность для человека.

Кроме того, грязная жидкость угрожает не только людям, но и оборудованию, работающему в системе. Налет на стенках и дне — одна из возможных причин падения маленьких и взрослых купальщиков, а значит, в скользкой чаше купаться будет попросту опасно.

Многих обладателей таких конструкций интересуют возможные способы очистки воды в бассейне. К счастью, избавиться от различных загрязнений можно, используя разные средства и препараты. Методы очистки делят на 3 вида — на механические, химические и электрофизические. Однако если рассматривать только тему «Чистка бассейна своими руками», то последний вариант исключается. Эта технология предполагает использование дорогостоящего и сложного оборудования, к которому «прилагаются» специалисты.

Механический способ

Это первый этап очистки бассейна. Он позволит удалить весь более или менее крупный мусор — листья, ветки, пух, песок и т. п. К этой категории механических очистителей можно отнести несколько средств, помогающих справиться с различными загрязнениями.

Инструменты и/или оборудование

В данном случае нередко используют простые ручные приспособления, которые дают возможность избавиться от крупного мусора на поверхности воды и на дне резервуара. Как правило, для очистки жидкости в максимально уязвимом уличном бассейне применяют несколько инструментов и устройств:

Сачки, имеющие длинные ручки. С их помощью с водной глади удаляют пену, листья, семена, пух и другой сор. Щетки и скребки. Первые инструменты также применяют для избавления от плавающего мусора, но они помогают удалять и почти всех «утонувших попаданцев». Скребки используют для чистки внутренних поверхностей бассейна. Скиммер. Это устройство, которое очищает поверхность воды в чаше от любых «дрейфующих предметов» — от листьев, веток, перьев, насекомых и т. д. Скиммеры бывают встроенными (в стенку чаши), навесными и плавающими. Пылесос. Это самый лучший вариант для удаления со дна тяжелого мусора, песка и т. д. Такие устройства гарантируют быстрый и безукоризненный результат. Часто хозяева бассейнов применяют тандем «чистильщиков»: они используют скиммер и пылесос.

В последнем случае у покупателей есть выбор.

Разновидности пылесосов для бассейнов

Владельцы искусственных чаш могут приобрести:

вакуумный автоматический прибор (робот-пылесос), способный без помощи извне «гулять» по дну, стенкам чаши, и чистить все поверхности;

либо ручной пылесос, который тоже позволяет очищать от загрязнений дно и стенки бассейна, но этот агрегат потребует присутствия человека.

Первый аппарат может работать самостоятельно, причем его можно оставить в одиночестве даже на ночь. Однако многих владельцев бассейнов может не обрадовать цена таких «всемогущих» помощников. Ручное устройство можно назвать универсальным. Данный пылесос отличается быстрой зарядкой от аккумуляторов, небольшим весом и такой же стоимостью, независимостью от фильтрующего насоса и наличием системы защиты (автоматическое отключение).

Отдельно нужно сказать о максимально удобных наборах, предназначенных для чистки воды и чаш бассейнов. В такие комплекты может входить длинная ручка, мешок для мусора, сачок, щетка и насадка-пылесос.

Последнее приспособление работает от садового шланга. В этом случае струя воды поднимает мусор со дна, а затем перемещает его в мешок, закрепленный у основания устройства. Главный плюс такой «пылесосной насадки» — простота ее использования.

Фильтры

Это оборудование сможет обеспечить непрерывную работу любого сооружения для купания. Для механической очистки воды используют несколько разновидностей фильтров.

Песочный (песчаный) фильтр (фильтр-насос)

Это фильтр, предназначающийся для грубой очистки воды. Данный вид оборудования, заполненного кварцевым песком, считается одним из самых востребованных по нескольким причинам. Песочные фильтры эффективны, надежны, не слишком требовательны в эксплуатации, имеют приемлемую цену. Принцип их работы прост:

вода поступает в колбу, наполненную песком;

там мелкофракционный материал задерживает загрязнения;

потом очищенная от всех примесей жидкость возвращается в резервуар.

Их относительный недостаток — необходимость периодической чистки с помощью сильного напора воды. Серьезным минусом песчаных фильтров считают неспособность избавить воду от мелкой пыли, примесей и микроорганизмов. Они в состоянии удалить только относительно крупный, видимый сор — песчинки и соринки.

Данную разновидность фильтров рекомендуют использовать в небольших надувных или таких же каркасных бассейнах, потому что воду в маленьких емкостях обычно меняют чаще.

Картриджный

Понятно из названия, что внутри этого фильтра находится сменный картридж. Фильтрующим материалом здесь выступает полиэстер или полипропилен (мембраны). Преимущества этих очистителей — компактность, эффективность и возможность простой промывки проточной водой или специальным раствором. Однако через некоторое время этот фильтр все равно придется менять.

Самыми большими минусами картриджного варианта считают довольно низкую производительность, сравнительно быстрое загрязнение фильтров, необходимость регулярной замены картриджей (4-5 раз за купальный сезон), которые к тому же довольно дороги.

Диатомитовый

Если рассматривать всех кандидатов, то эти устройства считают самыми дорогими среди механических приспособлений. Однако диатомитовые фильтры самые надежные и эффективные, поскольку вода в них проходит сразу несколько этапов очистки.

После такой фильтрации воды бассейну практически не потребуются дополнительные химические средства. Кроме того, эти фильтры относят к самоочищающимся: для их самостоятельной очистки достаточно ненадолго остановить насос. Меняют наполнитель в этих устройствах всего раз в год — в конце купального сезона, либо в его начале.

Внутри них находятся картриджи, покрытые диатомитовой смесью (землей). Она — осадочная горная порода, созданная останками диатомитовых водорослей. В нее же входят кремниевые соединения, являющиеся отличными абсорбентами. Доказано, что вода после такой очистки становится полезной для волос, ногтей и кожи. Она обеззараживает жидкость, омолаживает организм и повышает иммунитет.

Химический метод

Благодаря теплу и солнцу бактерии, находящиеся в воде, начинают очень быстро размножаться. Последствием такой «напасти» становится цветение воды, появление очень неприятного запаха, зеленоватого оттенка. Химическая очистка воды в бассейне — использование таблеток или порошков (гранул). Все подобные средства можно разделить на несколько групп, представители которых отличаются скоростью растворения и качеством очистки воды, а также предназначением.

Препараты, содержащие хлор

Хлорирование — недорогой, но достаточно эффективный способ обеззараживания воды в бассейне. Такие средства уничтожают большое количество различных микроорганизмов, однако некоторым бактериям хлорсодержащие порошки или таблетки не страшны. Кроме того, этот метод позволяет осветлить воду и упростить дальнейшую очистку бассейна.

Эти препараты могут входить в состав дезинфекционного комплекса, в котором помимо них «участвуют»:

противогрибковые препараты;

альгициды (уничтожение водяных растений);

порошки для понижения кислотности жидкости (pH);

флокулянты (отделение примесей, находящихся в воде бассейна).

К популярным хлорсодержащим средствам относят Кемохлор, Лонгафор, Хлоритэкс, Хлороксон. «В самом большом почете» медленнорастворимые таблетки, которые называют «долгим хлором» (AquaDoctor, Лонгафор). Все препараты с этим галогеном используют в точном соответствии с инструкцией производителя.

Минусы у средств, которые содержат хлор, все же есть. В этот список можно внести неприятный запах хлорированной воды и возможное раздражение слизистых. В бассейнах, где использовались обеззараживающие составы с хлором, не рекомендуют купаться людям с сухой кожей, а также тем, кто склонен к аллергическим реакциям.

Бромсодержащие средства

У этих претендентов есть как преимущества над конкурентами, так и слабые стороны. Их плюсы — отсутствие крайне неприятного запаха и извести в составе, «хорошее отношение» к коже и глазам, нейтральный рН, стойкость к кислой среде. Чтобы очистить воду в бассейне, покупают порошок или таблетки брома.

К недостаткам препаратов на основе этого галогена можно отнести недостаточную эффективность водоподготовки большого бассейна (больше 20 м3) и цену, которая выше, чем у хлорсодержащих препаратов. К тому же бромсодержащим средствам противопоказано нахождение под солнцем, поэтому такой вид дезинфекции не подходит бассейнам, не защищенным крышей (навесом, павильоном и т. д.).

Альгициды и комбинированные средства

Первые составы уничтожают водную растительность. Причем они помогают даже в том случае, если вода уже зацвела. После внесения средств можно купаться почти сразу: рекомендованная пауза — всего 15-20 минут. Среди потенциальных альгицидов — AquaDoctor AC MIX, Aqualeon, Альгитинн, Девон-Альгицид.

Для обеззараживания воды в бассейне можно купить не несколько препаратов, а всего один, который «проведет» дезинфекцию (содержит хлор), избавит от водорослей, очистит воду (содержит коагулянт). Пример такого средства — ДП-АКВА. К таким же удобным составам можно отнести бесхлорный препарат 4 в 1 — Мастер-пул.

Активный кислород, или элементарная перекись водорода

Препараты, основой которых является активный кислород (раствор перекиси водорода в воде), относят к универсалам. Их используют не только для дезинфекции воды, но и для очистки внутренних поверхностей резервуаров. В небольших концентрациях активный кислород не раздражает кожу и слизистые. Такие препараты выпускают в разных формах: можно приобрести жидкость, гранулы (порошок) или таблетки.

Очистка воды в бассейне возможна с помощью недорогого, но тоже действенного средства, которое найдется в каждом доме. Обычный пероксид водорода широко используют для дезинфекции при порезах и для обеззараживания воды (например, в испарительных увлажнителях). Он не наносит вреда окружающей среде, не изменяет pH воды. Однако «простую» перекись все же не используют для дезинфекции общественных бассейнов.

Если владельцы выбрали именно этот метод, то им следует очень точно соблюдать дозировку. Например, для профилактики советуют отмерять 100-150 мл (60%) или 200-300 мл (30-37%) перекиси водорода на 1 м3. Купаться в чаше после обработки можно только спустя 12 часов. Периодичность применения пероксида водорода для водоподготовки бассейна — 1 раз в неделю.

Если хозяевами запланирована комплексная очистка, то ее этапы обязательно разделяют паузой. После использования пергидроля делают перерыв как минимум на 5 дней, и только потом обрабатывают воду бассейна другим химическим средством.

Как очистить воду в бассейне с помощью препаратов?

В этом случае все зависит от того, что именно было куплено для дезинфекции воды.

Какой способ выбрать?

Вариантов есть несколько:

«Ручная работа». Средство или заливают, или засыпают в воду в соответствии с рекомендациями производителя. Использование плавающего дозатора. Такие незамысловатые поплавки с крышкой предназначены для дезинфекции бассейнов с помощью таблеток. Функциональные приспособления оснащаются термометрами.

Последний потенциальный ассистент — автоматический дозатор. Это сложное устройство, которое становится частью системы, то есть встраивается в нее. Чаще такие станции имеют много функций: они «умеют» измерять температуру воды, уровень pH, содержание в ней кислорода и хлора.

Очистка воды: последовательность действий

Первым делом очищают зеркало воды от листьев и другого «водоплавающего» мусора. На этом этапе используют сачки. Потом действуют так:

Дно чистят пылесосом, им же (или щетками) приводят в порядок стенки чаши. Воду бассейна дезинфицируют препаратом, содержащим хром, средством с бромом или с активным кислородом. Оптимальный вариант — использование поплавка-дозатора.

После этого устанавливают или проверяют фильтр. Если пришло «время перемен», то его меняют.

Как почистить чашу бассейна, когда в нем нет воды?

Эта работа проще, а пользуются для очистки резервуара несколькими препаратами:

Для удаления известкового налета используют Антикальцит. Это средство наносят на поверхности щеткой либо губкой, а через 15-20 минут чистят, применяя скребок или ту же щетку. Для избавления от зелени используют губку и препарат, содержащий хлор. После очистки грязь смывают, а воду сливают. Стенки и дно обрабатывают альгицидом.

Поверхности надувных бассейнов очищают любым моющим средством, в котором нет агрессивных компонентов (например, абразивов) и отбеливателя. Для этой цели подойдет даже жидкость, использующаяся для мытья посуды. В нее советуют добавить небольшое количество столового уксуса.

Электрофизический, безреагентный способ

Как уже было отмечено, в этом случае большую часть работы выполняет специальное оборудование. В список потенциальных «ассистентов» входят ионизаторы, озонаторы, а также ультрафиолетовые установки (УФ-лампы).

Минусов у этого решения не очень много. Как правило, такие технические электрические станции обеззараживания воды довольно дорогие. К тому же установкой этих сложных систем занимаются исключительно профессионалы.

Уход за бассейном

Особенности этих мероприятий в большей степени зависят от трех факторов:

Размеры чаши. Для очистки надувного или небольшого каркасного бассейна на даче чаще используют химические препараты. Сравнительно большой объем чаши потребует установки качественной системы фильтрации и регулярной дезинфекции воды. Предназначение сооружения. Если в бассейне будут плескаться маленькие дети, то лучшим вариантом будут максимально безопасные средства, щадяще действующие на кожу, слизистые и глаза. Расположение. Если «купальня» находится на улице, на небольшом расстоянии от деревьев, то механическое очищение воды в чаше должно быть регулярным.

Очистка бассейна и водоподготовка — операции, которые не подразумевают «нечеловеческих усилий», если обеспечить резервуару и его содержимому правильный и постоянный уход.

Слишком сложных и трудоемких работ искусственный водоем не потребует. Однако несколько рекомендаций «владетели» больших и малых бассейнов выполняют неукоснительно:

Раз в неделю проверяют уровень рН, а также концентрацию препарата-дезинфектанта. Как минимум ежедневно с поверхности воды удаляют весь плавающий мусор (листья, семена и т. п.). Обязательно устанавливают ту фильтрующую систему, мощности которой хватит для объема резервуара. Надувную чашу опорожняют и наполняют свежей жидкостью один раз в неделю. Если в бассейне купаются маленькие дети, то воду меняют еще чаще — через 2-3 дня.

Дважды в неделю проводят химическую очистку. Для того чтобы освободить воду от примесей (солей железа), ее или предварительно отстаивают (что осуществить бывает сложно), или используют коагулянт. Выпавшие хлопья удаляют пылесосом. Народный способ войны с ржавчиной — применение древесного угля. Его засыпают в воду (1 кг на 10 м3). Примерно через 12 часов ржавчину, опустившуюся на дно, убирают с помощью того же пылесоса.

Очистка бассейна своими руками — операция, которая может быть утомительной, но только она сможет гарантировать приятный и абсолютно безопасный отдых пловцов и купальщиков. В завершение темы преображения искусственного водоема — популярное видео: