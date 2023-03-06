Бетонный бассейн: особенности и строительство стационарной чаши

Пожалуй, достаточно трудно найти тот загородный участок, на котором не было бы какого-либо водоема. Одни хозяева устраивают небольшие, но очень живописные пруды в зонах отдыха. Другие приобретают или создают классические купели, которые располагают в банях или около оздоровительных мини-комплексов. Третьи владельцы идут еще дальше: в стремлении добиться максимального комфорта они сооружают на придомовой территории относительно просторные бассейны. Такие конструкции можно изготовить из различных материалов, потому что сегодняшнее их разнообразие трудно описать даже словами. Однако прочность, долговечность, солидность и максимальное удобство обещает бетонный бассейн. Это сооружение монолитное, эффектное и надежное, причем практически «неубиваемое».

Особенности конструкций из бетона

Бетонный бассейн — капитальное сооружение, с которым вряд ли в состоянии «сразиться» любой иной претендент на роль искусственного водоема для купания. Сроки эксплуатации таких резервуаров поражают. Они способны перешагнуть отметку 100 лет.

Виды бетонных сооружений

Бетонирование чаши бассейна — задача реальная. Однако главная сложность бетонной конструкции в том, что она многослойна. Помимо бетона в ее строительстве «участвует» армирующий каркас, гидроизоляционная защита (внешняя и внутренняя), а также отделочный материал.

Создание искусственного монолитного водоема может быть сравнительно простым процессом. Причина в том, что такой резервуар дает шанс найти идеал практически для всех владельцев. Сейчас уже можно говорить о большом разнообразии конструкций, потому что бетонный бассейн имеет достаточно широкий ассортимент. Выбор зависит от нескольких факторов:

Особенности оснащения бетонного резервуара. Он может быть переливным или скиммерным. В первой чаше зеркало воды находится на одном уровне с бортиками или напольным покрытием. Ее излишки выливаются в желоб, который называют переливным лотком. Эта система сложнее. В скиммерных бассейнах используют устройства стока. Скиммеры очищают поверхность воды и регулируют ее уровень. Глубина водоема. Она зависит от функционала будущего бетонного сооружения. Если члены семьи и их гости будут только плавать, то вполне хватит 1,5 м. Когда бассейн предназначается для прыгунов в воду и для ныряльщиков, необходимый минимум — 2 м. Форма. Бетонная чаша хороша тем, что ее можно сделать прямоугольной, квадратной, круглой либо овальной. Есть конструкции необычной конфигурации, но в этом случае строительство бассейна из бетона чаще доверяют специалистам. Размер резервуара. Бетонные чаши могут быть довольно скромными (2х3 м), средними (3х8 м либо 4х6 м) или очень просторными (4х12 м). Чем больше сооружение, тем оно удобнее, однако с размерами растет и его стоимость.

Еще одна особенность бетонных чаш — их универсальность вкупе с максимальной надежностью. Этот капитальный бассейн может располагаться под открытым небом или в просторном помещении.

Искусственные водоемы на улице нередко закрывают навесами либо павильонами, однако эта защита предназначена, в первую очередь, для купающихся в них людей. Такие прозрачные конструкции изготавливают из оргстекла и нержавеющей стали. Альтернативный вариант — «содружество» практичного поликарбоната и алюминиевого профиля.

«Пара слов» об идеальной марке бетона

Поскольку песчано-цементный раствор все же является уязвимой основой уличной бетонной конструкции, его не рекомендуют изготавливать самостоятельно именно для заливки чаш. В этом случае большинство мастеров сходится на том, что лучшим решением станет заказ готовой строительной смеси.

Чтобы дно и стенки резервуара смогли сопротивляться давлению с обеих сторон (вода и грунт), она обязана быть прочной. Например, для создания маленьких бассейнов советуют покупать как минимум марку М350, для больших сооружений — М400. Если построить бетонный бассейн хозяева планируют в помещении, то требования к смеси можно немного понизить, однако чрезмерная экономия способна привести к плачевному результату.

Идеальный вариант — «тяжелый» материал, в состав которого входят пластификаторы и гидрофобизирующие компоненты. Оптимальная (минимальная) морозостойкость бетона, предназначенного для строительства бассейна, — F200 (F100), водонепроницаемость — от W6 или выше.

Если хозяева все же решили готовить бетон самостоятельно, то им можно познакомиться с самым «удачным» рецептом раствора, который используют при строительстве бассейнов. В его состав входит 1 кг пластификатора, 60 кг кремнезема, 600 кг цемента, 800 кг фиброволокна и 1600 кг среднефракционного песка. Воды для изготовления смеси потребуется около 180 л.

Бассейн из бетона: его плюсы и минусы

Перед тем как рассматривать этапы строительства конструкции, владельцам не помешает изучить устройство бассейна из бетона. Главным его элементом является бетонная чаша. Средняя (стандартная) толщина ее стен — 200 мм, дна — от 250 мм. Площадь последней железобетонной конструкции должна быть немного больше размеров резервуара. Поэтому с каждой стороны к этому основанию рекомендуют добавить от 20 до 50 мм.

Если у хозяев «планов громадье» и они почти уверены, что такая бетонная конструкция для них практически идеальна, то сначала им все же имеет смысл оценить ее преимущества, а потом узнать о недостатках.

Достоинства бетонного бассейна

К сильным сторонам такой чаши для купания и ее самостоятельного строительства относят:

основательность, красивый вид;

максимальную жесткость конструкции;

довольно большой выбор отделочных материалов;

возможность выбрать оптимальные размеры и форму бассейна;

шанс установить любое оборудование (подсветку, гидромассаж, аттракционы и т. д.);

универсальность: строительство бетонных бассейнов возможно как на улице, так и внутри помещения.

Многих владельцев загородных участков привлекает именно долговечность материала. Правда, этого можно добиться только в том случае, если обеспечить бетонному бассейну надежную защиту от влаги.

Слабые стороны бетонной чаши

Главным ее недостатком можно считать строительство, которое отнимет немало времени и сил. Например, если «стартовать» весной, то купаться в бетонном бассейне можно будет примерно к середине лета. Другие «изъяны» такого стационарного объекта для плавания:

очень большие расходы на строительство сооружения;

его сложность, требующая от мастера навыков строителя;

впечатляющая площадь, которую отнимет бетонный резервуар;

непростое обслуживание чаши, а она будет нуждаться в регулярном уходе;

необходимость приобретения дорогостоящего оборудования (насос, водонагреватель, подводный пылесос, подсветка, скиммер и т. д.).

Самым большим недостатком строительства бассейна из бетона многие хозяева считают немалые траты. Поэтому подойдет этот вариант для тех, кто считает, что экономить на комфорте не самое лучшее решение. В будущем долговечный искусственный водоем вознаградит владельцев за труды и за «денежные жертвы».

Есть ли достойные альтернативы бетонной чаше бассейна?

Понятно, что сооружение из бетона остается фаворитом. Если же хозяева участка не очень воодушевлены длительностью строительства сооружения из бетона и его стоимостью, то им можно поразмышлять и о других вариантах. Достойных соперников у бетонного бассейна не очень много, но они есть. Тем, кто согласен смириться с не слишком «монументальной» чашей, можно порекомендовать оценить потенциальных кандидатов.

Например, многие владельцы загородных участков приобретают надежные и симпатичные полипропиленовые или композитные (стеклопластиковые, стекловолоконные) модели. Если говорить обо всех стационарных бассейнах, то создание последних резервуаров проходит в кратчайшие сроки.

Бассейн из бетона своими руками: этапы строительства

Чтобы сооружение получилось безукоризненным и долговечным, первым делом разрабатывают проект искусственного водоема. В этом случае сначала определяют оптимальные размеры чаши. После этого:

ищут подходящее место для строительства бетонного бассейна;

затем выбирают необходимые материалы (для сооружения, защиты и отделки).

На данном этапе определяются с типом лестницы (бетонная, готовая металлическая), с системой слива, подачи воды, а также решают вопрос с ее фильтрацией, с освещением, аттракционами и т. п.

Что касается места расположения искусственного водоема, то рядом с ним не должно находиться высоких деревьев либо других крупных объектов. Если на участке есть баня, то идеалом для бассейна будет близкое соседство с ней. Есть и еще один важный момент: это ветер. Самым лучшим водоемом считают бассейн, длинная сторона которого совпадает с его основным направлением. В этом случае порывы ветра не будут препятствием для установления личных рекордов.

Оптимальный вариант для владельцев-созидателей — строительство бетонного прямоугольного сооружения, причем с дном без уклона. Эта конструкция сравнительно проста, поэтому ее возведение не предполагает совершения хозяевами-строителями очень грубых, непоправимых ошибок.

Подготовка котлована

С помощью рулетки, шнура и кольев строительную площадку размечают, затем выкапывают котлован. Если бетонный бассейн очень большой, то лучше пригласить спецтехнику. Если нет, то можно обойтись своими силами.

Размеры котлована (длина, ширина) обязаны быть больше проектных значений на 500-700 мм. Это расстояние необходимо оставить для последующей гидроизоляции стен чаши. К глубине резервуара прибавляют толщину песчано-щебневой подушки, бетонного дна и бортиков, если они будут выступать над поверхностью земли.

Действуют по такому сценарию:

После завершения выемки грунта дно очищают от крупных камней, затем тщательно выравнивают и трамбуют. Потом туда засыпают песок (300 мм). Его проливают водой и очень тщательно уплотняют. За ним в котлован насыпают слой щебня (не менее 200 мм). Его также равномерно распределяют и хорошо утрамбовывают. Оптимальным вариантом считают послойное уплотнение материала (каждый слой — от 50 до 100 мм). Если бассейн будет иметь систему слива воды, то на этом же этапе укладывают трубы, обеспечивая им необходимый уклон (5-8°). Утрамбованную подушку застилают гидроизоляционным материалом, с заходом на стены (на 250-350 мм). Идеальным претендентом на эту роль по праву считают универсальную полимерную геомембрану. Этот современный материал подойдет даже для очень глубоких котлованов. Другие кандидаты — рубероид, плотная полиэтиленовая или полипропиленовая пленка.

На этот первый гидроизоляционный слой устанавливают армирующий каркас, собранный из прутьев диаметром 10-14 мм и вязальной проволоки. Размеры его ячеек — 200х200 мм или 250х250 мм. Для того чтобы металлическая конструкция оказалась в толще бетона, ее поднимают с помощью пластиковых фиксаторов-подставок или обломков кирпича. Их высота — 50 мм.

Создание опалубки и бетонирование дна

При строительстве бетонного бассейна всегда действуют по одной схеме. В первую очередь заливают его дно, и только после набора прочности бетоном приступают к созданию стенок бетонной чаши. Поэтому после установки армирующего каркаса:

Сколачивают и устанавливают опалубку для дна из досок и бруса, из ОСП либо из влагостойкой разновидности фанеры. Оптимальная толщина материала — 12-18 мм. Затем в нее заливают песчано-цементный раствор до тех пор, пока слой над верхней плоскостью каркаса из арматуры не достигнет тех же 50 мм. Чтобы уплотнить жидкий бетон, его осторожно протыкают арматурным стержнем либо штыкуют лопатой. Потом поверхность аккуратно разравнивают.

После завершения работы забетонированную поверхность закрывают пленкой. В жаркие дни ее ежедневно снимают, чтобы увлажнить бетон. В холодную погоду материал утепляют.

Если бетонный бассейн будет оснащаться различными системами, то во время создания опалубки и изготовления каркасов нужно оставить технологические отверстия под оборудование (скиммеры, слив, форсунки и т. п.).

Бетонирование стенок резервуара

Второй этап заливки начинают после набора прочности бетонным основанием конструкции. Действуют так:

Сначала устанавливают опалубку, потом в нее помещают армирующий каркас. Расстояние между ним и стенками опалубки — 50 мм. Поскольку на деревянную конструкцию будет оказываться очень сильное давление раствором, для нее изготавливают эффективную систему упоров. Песчано-цементный раствор заливают послойно. Каждый слой (200-250 мм) качественно уплотняют глубинным вибратором, лопатой либо арматурным прутком.

После заливки последней порции смеси поверхность выравнивают и оставляют на 10-15 дней. Через 7-10 суток (после застывания бетона) опалубку демонтируют. Однако конструкцию оставляют сохнуть дальше: после завершения операции «Заливка чаши бассейна» и снятия деревянных «оков» делают паузу на 2-3 недели.

Потом производят обратную засыпку грунта и его послойное уплотнение. В последнюю очередь устанавливают закладные элементы для оборудования. Их фиксируют цементной штукатуркой или раствором (М450). Выравнивают поверхности латексной финишной шпаклевкой.

Если проект предусматривает бетонную лестницу, то ее заливают только после окончательного высыхания стенок чаши. Опалубку для широкой фигурной конструкции (римских ступеней) собирают из фанеры. Раствор используют аналогичный тому, что использовали для заливки частей резервуара (М350-400).

Подготовка чаши из бетона

Оштукатуривание после бетонирования бассейна — еще один обязательный этап. К нему приступают после полного высыхания бетона. Существуют две технологии:

использование штукатурки и армирующей сетки из стекловолокна для выравнивания, или работа без нее;

применение клеевого состава на основе цемента.

Если говорить о самостоятельном строительстве бетонного резервуара, то более прост первый метод. В этом случае:

Сначала чашу тщательно очищают, потом обезжиривают. Затем поверхность грунтуют дважды, «заставляя» каждый слой высыхать самостоятельно. С помощью анкеров (дюбелей) к стенкам и дну чаши прикрепляют стеклопластиковую армирующую сетку. Расстояние между крепежными элементами — 300-500 мм. Располагают их в шахматном порядке. Затем с помощью раствора фиксируют маяки из металлопрофиля. После этого наносят два слоя штукатурки, которую аккуратно выравнивают правилом. После схватывания смеси маяки удаляют, а канавки заполняют штукатуркой и выравнивают шпателем.

Штукатурный слой сушат не менее суток. Потом стенки и дно грунтуют и наносят последний декоративный слой — накрывку, его толщина 2-4 мм. Его тщательно затирают и сушат.

Защита бетонной конструкции

Многих может заинтересовать вопрос о том, сможет ли обойтись монолитный бетонный бассейн только оштукатуриванием. Нет, так как в противном случае при его эксплуатации неминуемо появятся дефекты. Причиной тому могут быть подвижки грунта, сильные перепады температур, механические воздействия и иные «неожиданные вмешательства».

Чтобы гидроизолировать стенки и дно бассейна, можно использовать один или несколько материалов. Вопрос о том, как сделать бассейн из бетона абсолютно герметичным, имеет довольно простой и логичный ответ. Мастерам нужно обеспечить его защиту, причем как снаружи, так и изнутри.

Наружная гидроизоляция производится с помощью составов с пластификаторами и добавками, которые увеличивают водонепроницаемость и прочность бетона. Для создания внутреннего защитного слоя применяют мембраны, пленки и гидроизоляционные уплотнительные ленты (шнуры). Последние два вида материалов используют для защиты стыков (стены-дно) поверхностей бетонных бассейнов.

Претенденты

Теперь нужно познакомиться с эффективными материалами для защиты бетонной конструкции от влаги:

Обмазочная гидроизоляция. В данной категории самыми востребованными считают полимерцементные сухие смеси, которые разводят водой. Есть одно- и двухкомпонентные составы. Их наносят в два слоя, нередко между ними фиксируют армирующую сетку. Такая защита предотвращает появление деформации и дефектов. Проникающая гидроизоляция. Ее самый известный представитель — Пенетрон, который может применяться в качестве внешней и внутренней защиты. Данный состав проникает в толщу материала. Там он быстро кристаллизуется, заполняя даже микроскопические отверстия. Полимерные мембраны (ПВХ, ТПО и ЭПДМ) либо жидкая резина. Первые гидроизоляционные материалы нарезают, затем сваривают специальным паяльником. Жидкая резина представляет собой нечто среднее между армирующей тканью и битумной мастикой.

Еще одни относительные новинки — покрытия на полиуретановой основе. Эти мастики подходят для внешней гидроизоляции бетонных резервуаров. Одно- или двухкомпонентные смеси образуют эластичные, бесшовные и абразивоустойчивые покрытия.

Есть и другие «заслуженные» претенденты для гидроизоляции бетонных конструкций: в первую очередь, нужно отметить пленки из ПВХ. Это одно из самых простейших решений, но преимущество перед другими материалами у изделий из поливинилхлорида ощутимое. Они становятся не только защитой от влаги, но и эффектной отделкой бетонных чаш.

Жидкое стекло — еще один материал, который нельзя обойти вниманием. Этот силикатный клей используют для гидроизоляции стенок бассейнов снаружи и изнутри. В первом случае при «опасной близости» грунтовых вод наносят 3-4 слоя с высыханием каждого. Для защиты внутренних поверхностей ограничиваются двумя слоями.

Способы гидроизоляции

Жидкие составы можно наносить с помощью краскопульта, валика либо кисти. Поверхности должны быть предварительно очищены и обезжирены. Пленочная (мембранная) изоляция более требовательно, поэтому такую операцию доверяют только профессионалам. Чтобы провести ее монтаж:

сначала на все поверхности чаши наклеивают «прослойку» — геотекстиль;

затем пленочную гидроизоляцию раскраивают и разрезают на большие куски;

потом полосы укладывают, стыкуют и сваривают строительным феном при температуре 600°.

После создания гидроизоляционной защиты внутри и снаружи водоема его заполняют водой и обязательно отмечают ее уровень. Через 2-3 суток бетонную конструкцию проверяют. Если уровень воды понизился незначительно (из-за испарения), то это означает, что гидроизоляция чаши бассейна из бетона прошла успешно.

Отделка

Этот этап строительства бассейна из бетона не самый сложный, но ответственный. На выбор отделочного материала для резервуара повлияет бюджет, предпочтения хозяев, а также ландшафтный дизайн участка.

Для оформления бетонных бассейнов используют:

полипропиленовые листы;

натуральный камень (гранит, мрамор);

краску, в том числе и резиновую ее разновидность;

армированную ПВХ пленку, защищенную акриловым слоем;

керамическую, стеклянную или фарфоровую плитку (нередко мозаику).

Если решено использовать для отделки последний материал, то состав для подготовки чаши и фиксации изделий (штукатурка, затирка, клей и т. д.) тоже обязан быть водостойким.

Бетонный бассейн своими руками — операция, которую нельзя назвать простой и быстрой. Причина в том, что очень много нюансов нужно учесть и провести каждый этап безошибочно. Не исключено, что энтузиастам, оценивающим самостоятельное «бетонное бассейноделание», поможет популярное и информативное видео: